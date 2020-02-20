Тайны Лены Лениной: как светская львица со странными причёсками запутала всех с возрастом и числом мужей

Лена Ленина в прошлом — популярная новосибирская телеведущая Елена Поваляева Фото: Евгений Одиноков

Новость про замужество нашей землячки Лены Лениной если не потрясла, то точно немного пошатала российский глянцевый мир. Сейчас она живёт где-то в подмосковном коттеджном посёлке Кембридж, считается фотомоделью, модной писательницей, блогером, а ещё совсем недавно она была супругой французского аристократа и миллионера. Но вот Ленина собралась замуж в очередной раз, и мир узнал, что эпатажная светская львица решила это сделать в свои 40 лет во второй раз. И вот тут те, кто знает Лену давно и лично, были удивлены: они-то знали, что возраст их землячки совсем не такой. Что не так с Леной и почему женщины так любят скрывать свой истинный возраст — рассуждает в своей авторской колонке Илья Калинин.



Помните замечательный фильм Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона»? Там, где герой Брэда Питта проживает свою жизнь в обратном направлении — от старости к младенчеству. Я нашёл такого человека. Впрочем, обо всё по порядку.

Недавно светская львица Лена Ленина, в прошлом — одна из популярных новосибирских телезвёзд, объявила через Instagram и глянцевые СМИ, что собралась выйти замуж за шеф-повара московского ресторана. Он, как перечислила Лена, простой, симпатичный, чуткий, тонкий, деликатный, порядочный, честный, ласковый, добрый, умный и очень страстный. Хотя по статусу и финансово они между собой совсем не равны, подчеркнула Ленина.

Я списался с Лениной и предложил сделать интервью. Правда, полного взаимопонимания между нами так и не наступило. В электронной переписке Ленина сразу уточнила: её биографических данных лучше не касаться. И нормально отвечать на вопросы не стала, списав всё на постоянную занятость: сильно загруженная светская львица просто накидала в ответных письмах фрагменты из уже опубликованных с ней статей, предложив выбрать любые кусочки и скомпилировать их «без отсебятинок». Я не стал резать чужие журналистские тексты и написал, так уж получилось, сплошную «отсебятинку»…

Своего суженого Лена Ленина сначала показывала журналистам только со спины, но недавно выложила его фотографию с другого ракурса Фото: Лена Ленина

Когда я только-только думал об учёбе в вузе и ещё не мечтал работать в журналистике, Лена Ленина уже была известна в Новосибирске. Правда, тогда она была телеведущей Еленой Поваляевой. Молодая женщина с всклокоченной головой смотрела на прохожих по всему городу с рекламных баннеров личной телепрограммы «Helen Video». Елену зрители или неистово любили, или также неистово над ней потешались. В публикациях гламурных изданий девичья фамилия Елены — Сувернева — обычно не упоминалась. Поваляева — фамилия от первого брака. От него у светской львицы есть ещё и сын. Но в Москве, куда из Новосибирска довольно быстро переместилась известная телеведущая, такие детали «периферийной» жизни, наверное, не особо нужны. И совсем, видимо, стали не нужны лишние детали, когда она перебралась во Францию и стала называть себя писательницей, моделью и владелицей сети маникюрных салонов.

Правда, про модельную деятельность Елены Суверневой-Поваляевой-Лениной в СМИ ничего не найти. Про сеть салонов также нет подробностей. Чаще журналисты рассказывают о литературном таланте Лениной. Например, что она написала более 20 книг. Правда, в 2008 году получила российскую антипремию года «Полный абзац» за книгу «Sexual, или Как соблазнить любого мужчину». Елену обвинили в заимствованиях из русского перевода книги американской писательницы Лейлы Лаундес «Как влюбить в себя любого».

А вообще Елена больше привлекает внимание своими эпатажными причёсками. С невообразимыми конструкциями на голове она любит появляться на Канском фестивале. Однажды для приготовления такой причёски светской львице потребовался надутый презерватив. «Наши окрестили прическу «дыней-торпедой», французские журналисты — «медицинской свечой», но никто не знает, что внутри, на самом деле, было просто надутое противозачаточное средство с запахом клубники. Новое, разумеется», — цитирует Ленину издание «Дни.ру».

Страсть к необычным причёскам у Лениной была, судя по всему, ещё со школы. Моя знакомая училась с Леной Суверневой в одном классе 162-й школы новосибирского Академгородка. «Хулиганской выходкой мальчишек из класса было стукнуть учебником Суверневу по голове и крикнуть: «Суверка, Суверка, что голова большая? Умная что ли?» Это из-за её модных начёсов на голове», — рассказала одноклассница будущей звезды шоу-бизнеса.

Чем известней становилась новосибирская Елена Поваляева, тем меньше о ней появлялось в прессе точной информации. Интересное происходило и с количеством замужеств Лениной. Сейчас некоторые СМИ пишут, что Лена собирается выходить замуж во второй раз. И тут непонятно: то ли журналисты забыли о первом муже, от которого у неё сын и фамилия Поваляева, то ли им кажется фейком француз-миллионер Паскаль Флоран-Эдуард, с кем в официальном браке, как писали, Елена прожила два года.

Но самое большое чудо — постоянно меняющийся возраст Лениной. Моя знакомая, которая дружила и училась в одном классе с Леной Суверневой, вспоминает о ней, как о «заполошной, но хорошей девчонке — не подлой и не жестокой». Родилась эта знакомая в 1971 году и всегда была ровесницей Суверневой. Но где-то примерно лет 10 назад, может чуть больше, в прессе стали писать, что Лена Ленина родилась в 1974 году. Потом через какое-то время дата её рождения поменялась на 1977 год. Сейчас в новостях про ожидаемую свадьбу журналисты уже пишут, что год рождения Лениной — 1979-й.

По адресной базе Новосибирска от 2003 года Сувернева Елена Алексеевна 25 октября 1971 года рождения была прописана на улице Чаплыгина.

Мне кажется, пройдёт немного времени и Ленина, которая когда-то годилась мне в старшие сёстры, а потом оказалась младшей, по возрасту станет ровесницей моей дочери. И совсем позже, когда я приближусь к пенсии, наверное, эпатажную даму можно будет записать уже и во внучки.

Видео с Лениной, где светской львице демонстрируют документы с её настоящими данными. А она утверждает, что ей 66 лет

Удивительные изменения возраста Лениной, скорее всего, можно объяснить. Эта тема волнует её, похоже, всерьёз. Кто-то скажет: женщина просто хочет оставаться молодой и что в этом плохого? Тем более, внешне ей удаётся выглядеть прекрасно и сейчас. Правда, другие предположили, что это — часть бизнес-проекта светской львицы: Ленина, мол, регулярно рекламирует косметику, а для этого надо быть в определённой возрастной группе и не выпрыгивать за её рамки. Вполне возможно, что и замужество светской львицы тоже часть бизнес-проекта: ведь не зря же она отдельно попросила меня указать в публикации название московского ресторана, где якобы повстречала своего суженого.



А вы как думаете, сколько лет Лене Лениной?