Испытательный срок пройден? Что успел Мишустин за месяц в правительстве

Новый глава правительства начал работу с поиска виноватых в старом правительстве Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Почти месяц назад Правительство Российской Федерации во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Нового премьера назначили быстро — уже на следующий день Госдума утвердила на эту должность главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. На момент назначения об этом человеке мало что было известно людям, далеким от налогов и политики, поэтому приходилось довольствоваться мнением экспертов, которые возлагали на Мишустина большие надежды. Но сейчас, по итогам нескольких недель работы, уже можно сделать некоторые выводы.



К сожалению или к счастью, в отличие от своего предшественника, Михаил Мишустин не пользуется социальными сетями. Но мы представили, как премьер мог бы подвести итоги на своей страничке.

Если бы Михаил Мишустин отчитывался о своей работе в Facebook, то это могло бы выглядеть так Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Весь месяц мы внимательно следили за работой нового премьер-министра — с момента назначения на должность до последнего совещания с кабмином. Рассказываем, что сделал глава правительства за месяц на посту.

Начал поиск виновных в провале нацпроектов По итогам 2019 года Владимир Путин остался недоволен реализацией нацпроектов, о чем заявил на итоговом заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По слухам, именно это стало причиной отставки прежнего правительства.

— Звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы ещё раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили, — заявил тогда Путин. — Стоит только первый шаг сделать, и всё это вниз поедет. Заниматься ревизией цели национального развития считаю нецелесообразным. Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы.

Новый премьер взялся за важные для президента планы особенно активно. На первом же заседании правительства Мишустин подчеркнул, что развитие нацпроектов — одно из приоритетных направлений. 10 февраля во время оперативного совещания с вице-премьерами он потребовал разобраться, почему в прошлом году бюджет был освоен не полностью, и наказать виновных.

Новый премьер с первых дней начал решать задачи, которые президент обозначил как приоритетные Фото: kremlin.ru

Пока что непонятно, как и за какие сроки власти решат этот вопрос, а также какое наказание грозит виновным. Известно лишь, что разбираться в провале будет заместитель Мишустина Дмитрий Григоренко.

Увеличил премии росгвардейцам, охраняющим митинги Не прошло и десяти дней с назначения, как Мишустин подписал постановление о повышении зарплат силовикам. Правда, надбавка светит только служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Согласно постановлению, премия положена сотрудникам органов внутренних дел, Росгвардии и военным, которые обеспечивают общественный порядок во время митингов.

— Установить <...> ежемесячную надбавку к месячному окладу в соответствии с замещаемой должностью за сложность выполняемых задач в размере до 100 процентов указанного месячного оклада, — говорится в документе.



В правительстве заявили, что это повысит «социальную защищённость» силовиков. Кто именно и как будет получать надбавку — решат в МВД. Боролся с коронавирусом

На первый месяц работы нового правительства пришлась вспышка коронавирусной инфекции — в конце января в России обнаружили первых зараженных. За несколько дней до этого премьер провел отдельное совещание, на котором обсудил действия по предотвращению болезни. Кабмин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, перенес сочинский инвестиционный форум из-за опасности заражения, ограничил перелеты и выпустил постановление, включающее вирус в список опасных заболеваний. Встал на защиту автомобилистов

6 февраля Михаил Мишустин заявил, что не одобряет введение новых штрафов для нарушителей Правил дорожного движения. Он назвал их непосильными и попросил кабмин учитывать мнение граждан по этому вопросу.

— При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы, — объяснил свою позицию премьер-министр. — Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм.



Но никаких официальных документов по этому поводу пока не подписано.

Взял на работу новых чиновников (старых трудоустроил Путин) Логично, что первым решением нового премьер-министра стало назначение нового правительства. Кроме того, он изменил саму структуру аппарата, отменив должность министра по делам Северного Кавказа. Лишился он и одного зама — осталось всего девять.

Свои должности в правительстве сохранили 12 министров и три вице-премьера. Наибольшие изменения коснулись социального блока — были назначены новые министры здравоохранения, просвещения, науки, культуры и спорта. А вот силовой блок остался неизменным.

Были назначения не только в правительстве, но и в различных ведомствах. Вместо себя главой ФНС Мишустин назначил своего бывшего заместителя Даниила Егорова. Других своих замов Михаил Мишустин забрал с собой, сделав вице-премьерами. Для бывших членов правительства, которые не вошли в новый состав, тоже нашлись должности — экс-премьер Дмитрий Медведев стал зампредом Совета безопасности, а бывшие глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Минкультуры Владимир Мединский по указу Владимира Путина стали помощниками президента.

Зеленой галочкой помечены новички, а крест означает, что такой должности больше нет Фото: Илья Давыдов, Полина Авдошина / Сеть городских порталов