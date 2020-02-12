Испытательный срок пройден? Что успел Мишустин за месяц в правительстве

Почти месяц назад Правительство Российской Федерации во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Нового премьера назначили быстро — уже на следующий день Госдума утвердила на эту должность главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. На момент назначения об этом человеке мало что было известно людям, далеким от налогов и политики, поэтому приходилось довольствоваться мнением экспертов, которые возлагали на Мишустина большие надежды. Но сейчас, по итогам нескольких недель работы, уже можно сделать некоторые выводы.
К сожалению или к счастью, в отличие от своего предшественника, Михаил Мишустин не пользуется социальными сетями. Но мы представили, как премьер мог бы подвести итоги на своей страничке.
Весь месяц мы внимательно следили за работой нового премьер-министра — с момента назначения на должность до последнего совещания с кабмином. Рассказываем, что сделал глава правительства за месяц на посту.
Начал поиск виновных в провале нацпроектов
По итогам 2019 года Владимир Путин остался недоволен реализацией нацпроектов, о чем заявил на итоговом заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По слухам, именно это стало причиной отставки прежнего правительства.
— Звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы ещё раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили, — заявил тогда Путин. — Стоит только первый шаг сделать, и всё это вниз поедет. Заниматься ревизией цели национального развития считаю нецелесообразным. Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы.
Новый премьер взялся за важные для президента планы особенно активно. На первом же заседании правительства Мишустин подчеркнул, что развитие нацпроектов — одно из приоритетных направлений. 10 февраля во время оперативного совещания с вице-премьерами он потребовал разобраться, почему в прошлом году бюджет был освоен не полностью, и наказать виновных.
Пока что непонятно, как и за какие сроки власти решат этот вопрос, а также какое наказание грозит виновным. Известно лишь, что разбираться в провале будет заместитель Мишустина Дмитрий Григоренко.
Увеличил премии росгвардейцам, охраняющим митинги
Не прошло и десяти дней с назначения, как Мишустин подписал постановление о повышении зарплат силовикам. Правда, надбавка светит только служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Согласно постановлению, премия положена сотрудникам органов внутренних дел, Росгвардии и военным, которые обеспечивают общественный порядок во время митингов.
— Установить <...> ежемесячную надбавку к месячному окладу в соответствии с замещаемой должностью за сложность выполняемых задач в размере до 100 процентов указанного месячного оклада, — говорится в документе.
В правительстве заявили, что это повысит «социальную защищённость» силовиков. Кто именно и как будет получать надбавку — решат в МВД.
Боролся с коронавирусом
На первый месяц работы нового правительства пришлась вспышка коронавирусной инфекции — в конце января в России обнаружили первых зараженных. За несколько дней до этого премьер провел отдельное совещание, на котором обсудил действия по предотвращению болезни. Кабмин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, перенес сочинский инвестиционный форум из-за опасности заражения, ограничил перелеты и выпустил постановление, включающее вирус в список опасных заболеваний.
Встал на защиту автомобилистов
6 февраля Михаил Мишустин заявил, что не одобряет введение новых штрафов для нарушителей Правил дорожного движения. Он назвал их непосильными и попросил кабмин учитывать мнение граждан по этому вопросу.
— При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы, — объяснил свою позицию премьер-министр. — Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм.
Но никаких официальных документов по этому поводу пока не подписано.
Взял на работу новых чиновников (старых трудоустроил Путин)
Логично, что первым решением нового премьер-министра стало назначение нового правительства. Кроме того, он изменил саму структуру аппарата, отменив должность министра по делам Северного Кавказа. Лишился он и одного зама — осталось всего девять.
Свои должности в правительстве сохранили 12 министров и три вице-премьера. Наибольшие изменения коснулись социального блока — были назначены новые министры здравоохранения, просвещения, науки, культуры и спорта. А вот силовой блок остался неизменным.
Были назначения не только в правительстве, но и в различных ведомствах. Вместо себя главой ФНС Мишустин назначил своего бывшего заместителя Даниила Егорова. Других своих замов Михаил Мишустин забрал с собой, сделав вице-премьерами. Для бывших членов правительства, которые не вошли в новый состав, тоже нашлись должности — экс-премьер Дмитрий Медведев стал зампредом Совета безопасности, а бывшие глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Минкультуры Владимир Мединский по указу Владимира Путина стали помощниками президента.
А что еще?
Всего Мишустин подписал 20 распоряжений и 11 постановлений. Он внес изменения в список товаров с обязательной маркировкой, утвердил комитет по подготовке празднования 100-летия театра имени Вахтангова, утвердил график распределения жилищных сертификатов, выдвинул кандидатов в совет директоров «Первого канала» и «Газпром».
Михаил Мишустин закончил Московский станкоинструментальный институт, по образованию экономист. Работал директором тестовой лаборатории, позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба. Госслужбу начал в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы РФ. После был замминистра по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В 2008 году ушел в бизнес, но уже на следующий год вошел в кадровый резерв президента, а в апреле 2010 года получил должность руководителя Федеральной налоговой службы. Он доктор экономических наук и государственный советник 1-го класса.