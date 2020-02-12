Недоливный бизнес: для махинаторов на АЗС вводят миллионные штрафы

По разным оценкам, в России недоливают от 20% до 76% АЗС Фото: Густаво Зырянов

Российские водители оказались не единственными жертвами нового проекта КоАП, в котором предлагается серьезно повысить штрафы. В зону риска также попали АЗС — для них предлагаются жесткие наказания за недолив топлива. На первый взгляд идея кажется правильной, но эксперты видят в ней немало изъянов. Между тем проблема недолива приобрела в России угрожающие масштабы.

Проект предполагает ввод оборотных штрафов в размере 1% от выручки АЗС за прошедший год, если обнаружится, что хотя бы одна из колонок выдает неверное количество топлива. По подсчетам авторов идеи, в таком случае автозаправка в обычном городе заплатит государству около 650 тысяч рублей штрафа, в региональном центре — 1,2 миллиона рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — почти 3 миллиона рублей.



Кто крайний? Для борьбы с недоливом на АЗС такие штрафы могут быть оправданными.

— На одной заправке из-за обмана клиентов может образовываться около двух тонн излишек разного топлива в месяц, — рассказал нам бывший сотрудник региональной сетевой АЗС. — Если считать очень грубо, то это более 120 тысяч рублей «левых» денег с одной точки.

Вы сталкивались с недоливом на АЗС?

С другой стороны, в текущем виде новый закон может сделать виновными даже честные АЗС. Например, в документе говорится о штрафах «за изменение объема топлива с нарушением требований». Получается, что наказывать можно будет не только за недолив, но и за перелив топлива.

Также непонятно, каким образом определять недолив. Сейчас в России существует две методики проверки бензоколонок: первая действует со времен СССР, а вторая появилась в 2004 году. В первом случае погрешность рассчитывается после двух измерений и может составлять до 0,5% от объема (погрешность 50 миллилитров на 10 литров), а во втором — после пяти и составлять максимум 0,25%.

Чем известнее и крупнее АЗС — тем меньше шансов нарваться на недолив Фото: Анна Золотова / NGS.RU

— Росстандарт разрабатывает единый ГОСТ для бензоколонок и способов их проверки, но его не могут принять из-за технических проблем и противоречий с бизнесом, — рассказал исполнительный директор Российского топливного союза (РТС) Григорий Сергиенко. — Пока этот вопрос не будет решен, вводить новые штрафы категорически нельзя. Тем более что они слишком неадекватные.



Помимо правовых несостыковок существуют сложности при подсчете топлива. — При производстве и оптовых продажах горючее измеряется в единицах массы — тоннах, а в рознице — уже в литрах, — продолжает Сергиенко. — Также при передаче нефтепродуктов происходят температурные изменения их объема. Зимой образуются излишки, а летом — недостача, которую каким-то образом нужно компенсировать. Имеются еще и естественные потери вследствие интенсивного испарения, особенно высокооктановых бензинов.

«В этих условиях вводить драконовские штрафы только для владельцев АЗС за якобы умышленный обман считаем излишним. Хотя факты недолива, конечно, есть» Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза (РТС)

— На данный момент практически все проверки проводятся планово, — говорит анонимный источник. — Поэтому если руководству автозаправки есть что скрывать, то у них будет время, чтобы замести следы.

Но даже если в России начнут массово инспектировать заправки без предупреждения, это вряд ли поможет. — Сотрудник АЗС не станет наливать топливо, пока не сообщит о проверке в головной офис, — продолжает он. — После этого айтишники быстро перенастраивают топливораздаточную колонку на нормальный режим работы.



В Росстандарте это понимают и поэтому хотят внести в методику проверки два серьезных изменения. Во-первых, разрешить проверять работу всей экосистемы АЗС, а не конкретной колонки. Во-вторых, выявлять недолив с помощью «тайных покупателей». Но прийти к всеобщему одобрению этих идей пока не удается.

Как недоливают

Обманывать покупателя могут по-разному. По информации Росстандарта, в основном происходит перенастройка программного обеспечения колонки, после чего она будет наливать немного меньше, чем показывает на экране.

Заниматься недоливом может не только руководство, но и работники. В 2018 году одну из крупнейших подобных махинаций раскрыли на юге России. Тогда ставропольский хакер создал вредоносную программу и предлагал ее руководящим сотрудникам разных АЗС. Вирусы внедрялись как в сами колонки, так и в кассы, системы суммарных счетчиков и другое оборудование. В итоге клиентам недоливали от 3 до 7% топлива, которое сливалось в специальный резервуар.

Более простой способ — заранее останавливать подачу бензина в бак. Когда насос отключается, заправщик может опустить рукоятку пистолета и часть недолитого топлива останется в шланге, которое потом уходит «в сторону». А если колонка старого образца, то шансы быть обманутым сильно возрастают.



— Махинации рядовых сотрудников — это капля в море, — считает бывший сотрудник АЗС. — Для них, кстати, никаких наказаний в новом законопроекте и не предусматривается. Штрафы положены только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Основной способ недолива — перенастройка программы Фото: Ирина Иманова

Собеседник уверяет, что у некоторых компаний весь бизнес держится на недоливе — иначе они вообще не получали бы прибыли. А обычные работники даже не подозревают, что компания мухлюет при заправке автомобилей — это знает лишь узкий круг специалистов. Но чем крупнее организация и чем она ближе к государству — тем меньше обмана.

Пострадают водители

— Оборотные штрафы в размере 1% еще в 2018 году предлагал Минпромторг, но во время публичных слушаний Минэкономразвития дало на проект отрицательное заключение, — говорит президент РТС Евгений Аркуша.

В том заключении сообщается, что предложенные штрафы несоразмерны с тяжестью правонарушения и их нужно снизить. Если этого не сделать, то будут созданы коррупционные риски, а недобросовестные владельцы АЗС начнут открывать дополнительные юрлица и скрывать часть доходов, чтобы в случае чего штраф получился менее значительным.



Логично предположить, что все связанные с этим издержки тем или иным образом перенесут на плечи автомобилистов. Например, если проверяющие органы можно будет подкупить, то АЗС не постесняется и дальше недоливать топливо, возможно — даже в больших размерах. А если заправке придется прятать выручку, то у нее внезапно может сломаться терминал — и оплатить покупку дадут только наличными.

Наш собеседник, сотрудник АЗС, подтвердил опасения.

— Конечно, в дураках в итоге останутся водители, — считает он. — Вряд ли в России начнут поголовно выявлять недоливщиков. Просто за молчание придется больше платить.

Масштабы проблемы

В 2019 году Росстандарт проверил свыше двухсот заправок и обнаружил нарушения на 39 точках — то есть примерно в 20% случаев. Минпромторг в том же году сообщал о недоливе в 60% случаев. В ходе своих проверок министерство установило, что чем меньше покупается топлива, тем больше в процентном соотношении будет недолив. Например, при заправке на 10 литров колонка может недодать до 90 миллилитров (0,9%) топлива, а при заправке на 50 литров — до 300 миллилитров (0,6%).



Годом ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) говорила о нарушениях на 76% АЗС. По данным организации, в среднем недолив составлял около 5%, при этом были случаи с недостачей в размере более 19%.

Если не доверяете сотрудникам АЗС — заправляйте машину самостоятельно Фото: Густаво Зырянов