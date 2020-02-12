«Никто не думал, что Светка закажет Кольку»: подробности заказного убийства бизнесмена в коттеджном посёлке

65-летний бизнесмен был застрелен в собственном коттедже Фото: Алёна Истомина

В январе в дачном посёлке Кудряшовский был застрелен 65-летний бизнесмен Николай Жиронкин — на этой неделе, 11 февраля, стало известно, что предполагаемым организатором убийства является бывшая жена предпринимателя 60-летняя Светлана Жиронкина. Жители посёлка не верят, что спокойная и доброжелательная Светлана могла нанять киллера — очевидцы вспоминают, что когда женщина увидела тело мужа, её трясло, она кричала и просила помощи у соседей. Тем более со стороны Жиронкины выглядели вполне благополучной парой — вместе гуляли по посёлку, к ним часто приезжали в гости дети с внуками. О том, что Светлана и Николай в разводе, знали немногие.



Что могло произойти между супругами и что говорят о семье жители коттеджного посёлка — в материале журналиста НГС Алёны Истоминой.

День убийства Кудряшовский — типичный поселок с тусклыми новостройками, кричащими магазинами и заброшками. Но от улицы Лесной, о которой не знают таксисты и в 2ГИС её не найти, совсем другое впечатление. После мрачной среднестатистической глубинки она кажется параллельной вселенной. Уютные коттеджи, один другого краше, двухметровые заборы, через дом — злобно тявкающие собаки. Узкие улочки, по которым проезжают недешёвые автомобили. К чужакам тут относятся настороженно — разглядывают из окон, требуют ничего тут не снимать и убраться подальше от их дома. До владельцев не достучаться, даже если они дома. Разговорчивые местные жители сами говорят, что на Лесной — «непростые коттеджи, с непростыми людьми».

10 января в одном из красивых двухэтажных коттеджей на улице Лесной произошла трагедия. Соседи знают подробности убийства со слов самой Светланы. — Светлана Ивановна услышала какой-то шум, что-то упало. Вышла — муж валяется, какая-то отвёртка рядом лежит. Подумала, что он хотел делать свет. Сказала: «Коля, что ты начал на ночь глядя?», а потом увидела, что он мёртвый, — пересказывает Галина, уборщица одного из домов на Лесной.

По словам женщины, в посёлке ходят разговоры, что есть видео, на котором видно, как к коттеджу подъезжает автомобиль, оттуда выходит мужчина в маске, звонит в дверь. Николай открывает и впускает убийцу в дом. — Исполнитель прибыл к дому потерпевшего, расположенному на улице Лесной в дачном посёлке Кудряшовский, постучался в дверь и произвел два выстрела в голову. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО. По словам соседей, Светлана пыталась спасти бывшего мужа, до последнего не верила в его смерть. — Мы с женой первыми увидели это, — вспоминает мужчина, живущий аккурат напротив дома Жиронкиных. — Мы легли спать. Светка звонит, а у меня жена — медик: «Люда, скорей, срочно, Коля в крови». Зашли, а он лежит уже в трусах, голый, две пули в голове. Светку всю трясло. Версия следователей: кто и за что мог заказать бизнесмена Убийство предпринимателя, по версии следствия, заказала Светлана — ещё в конце прошлого года она попросила своего 60-летнего знакомого убить Николая из-за «личных неприязненных отношений» за денежное вознаграждение. Этот знакомый, в свою очередь, нашёл исполнителя — 46-летнего мужчину, которому показал фотографию Николая и объяснил, когда жертва будет находиться дома.

Жиронкины жили в котеджном посёлке на улице Лесной Фото: Алёна Истомина

Сейчас Светлана вместе с остальными фигурантами дела находится под стражей — в посёлке знают о её задержании, но признаются, что не верят в то, что женщина замешана в убийстве бывшего мужа. Соседи называют её вежливой и интеллигентной, одной из самых активных жительниц посёлка — она организовывала и уборку снега, и решала многие другие бытовые дела.

Каким бизнесом занимался убитый По словам местных жителей, у Жиронкиных был свой магазин по продаже автозапчастей в Толмачёво. По данным сервиса «Контур.Фокус», это действительно так. Николай был единственным учредителем ООО «Авто-драйв154», а его жена Светлана числилась директором этой компании. Существует еще одна компания со схожим названием — ООО «Авто-драйв 54», Светлана там также числится директором, а вот единственным учредителем указана уже её дочь Екатерина. А в конце декабря прошлого года была ликвидирована третья компания с подобным названием — просто «Авто-драйв», там Светлана Жиронкина была и учредителем, и директором. Все соседи сходятся в одном, что внешне Жиронкины были достаточно обеспеченной семьей, у каждого — свой личный автомобиль. После развода, говорят соседи, в семье мало что изменилось — по-крайней мере, с виду. Светлана и Николай продолжали жить вдвоём.

