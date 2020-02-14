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Город Фоторепортаж

Вечная весна. Место в Новосибирске, где никогда не бывает морозов, — гуляем по оранжерее и изучаем странные цветы

Некоторые из них маскируются под листья. Показываем, как это выглядит

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В ботсаду уже около 10 лет живёт кошка. Тропическая оранжерея — её любимое место

В ботсаду уже около 10 лет живёт кошка. Тропическая оранжерея — её любимое место

В ботаническом саду СО РАН есть две оранжереи, которые открыты для посетителей, — с тропическими и субтропическими растениями мира и суккулентами. Журналист НГС Мария Тищенко и фотокорреспондент Ольга Бурлакова побывали там и нашли самые необычные растения, которые цветут несмотря на то, что весна ещё не наступила, а за окном минусовая температура (некоторые из них запутывают!).

Филлантус узколистый — кажется, что цветы располагаются на листьях, но на самом деле это утолщённый стебель

Филлантус узколистый — кажется, что цветы располагаются на листьях, но на самом деле это утолщённый стебель

Эти оранжереи открыли для посетителей год назад: растения перевезли из небольшой пристройки около института (главного корпуса ботсада).

— Самая большая достопримечательность — цитрусовое дерево, которому больше 40 лет. Оно было выращено из косточки. Сейчас на нём висят только мандарины, но бывает четыре вида цитрусовых: мандарины, на левой ветке — помело, маленькая ветка с апельсинами и основание — это грейпфрут, — рассказывает экскурсовод Елена, сотрудник ботанического сада. 

Знаменитое цитрусовое дерево, которому 40 лет и на котором четыре вида цитрусовых.&nbsp;Оно называется деревом дружбы, такое название есть и в сочинском парке

Знаменитое цитрусовое дерево, которому 40 лет и на котором четыре вида цитрусовых. Оно называется деревом дружбы, такое название есть и в сочинском парке

На экскурсии сюда приезжают из разных городов. Если раньше оранжереи работали в основном в будни, то теперь сюда можно прийти и в выходные.

— Эти белые точки — тоже цветы, совершенно необыкновенным образом сидящие как будто на листе, но на самом деле листьев у этого растения нет: это утолщённый стебель. Его нужно буквально в лупу рассматривать, — показывает экскурсовод на филлантус узколистый.

В этой оранжерее большая коллекция бонсай, собранная одним сотрудником

В этой оранжерее большая коллекция бонсай, собранная одним сотрудником

На самом деле орхидеи находятся не в этой оранжерее, но цветущими их иногда приносят туда, где бывают посетители&nbsp;

На самом деле орхидеи находятся не в этой оранжерее, но цветущими их иногда приносят туда, где бывают посетители 

Османтус душистый, цветы которого на самом деле вкусно пахнут

Османтус душистый, цветы которого на самом деле вкусно пахнут

Елена говорит, что цветение таких растений, как филлантус, говорит о том, что день уже начал прибывать.

Брейния снежная — листья у неё могут быть розовыми, белыми, а цветы — зелёные

Брейния снежная — листья у неё могут быть розовыми, белыми, а цветы — зелёные

В тропической оранжерее очень тепло и влажно — для её обитателей это комфортные условия

В тропической оранжерее очень тепло и влажно — для её обитателей это комфортные условия

Элатостема — её цветы немного похожи на какие-то наросты

Элатостема — её цветы немного похожи на какие-то наросты

Раньше растения из этой оранжереи находились недалеко от главного корпуса ботсада СО РАН, а чуть больше года назад их перевезли в новую

Раньше растения из этой оранжереи находились недалеко от главного корпуса ботсада СО РАН, а чуть больше года назад их перевезли в новую

Многим растениям потребовался год, чтобы привыкнуть к новым условиям

Многим растениям потребовался год, чтобы привыкнуть к новым условиям

Сотрудники ботсада делают различные композиции из растений&nbsp;

Сотрудники ботсада делают различные композиции из растений 

Стрелиция королевская. В оранжерее есть цветок жёлтого оттенка и оранжевого

Стрелиция королевская. В оранжерее есть цветок жёлтого оттенка и оранжевого

Тунбергия крупноцветковая

Тунбергия крупноцветковая

В оранжереях сейчас есть и плоды: некоторые из них больше похожи на цветы

В оранжереях сейчас есть и плоды: некоторые из них больше похожи на цветы

Псидиум — его плоды пахнут земляникой

Псидиум — его плоды пахнут земляникой

В оранжерее есть несколько видов лимонов

В оранжерее есть несколько видов лимонов

Это вторая оранжерея, в которой размещаются суккуленты&nbsp;

Это вторая оранжерея, в которой размещаются суккуленты 

Такие кактусы на самом деле декоративные, в природе не встречаются

Такие кактусы на самом деле декоративные, в природе не встречаются

Это плоды одного кактуса&nbsp;

Это плоды одного кактуса 

В этой оранжерее температура значительно ниже

В этой оранжерее температура значительно ниже

По подобным композициям сотрудники ботсада проводят мастер-классы

По подобным композициям сотрудники ботсада проводят мастер-классы

Ранее НГС писал о семье, которая сделала лабораторию по выращиванию суккулентов и ставила над ними опыты, чтобы узнать, как правильно ухаживать за этими растениями. Теперь они учат делать флорариумы с суккулентами на мастер-классах. Вот их история.

Кроме того, НГС рассказывал историю семьи сибиряков, которая построила потрясающей красоты замок с секретным садом — там любят проводить фотосессии. 

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ботанический садоранжереяСО РАНрастения
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КОММЕНТАРИИ (33)

Фото пользователя
14 фев 2020 в 07:33

Усё, канешна, кросиво, но всю картину портит мерский кашак.
У мя аш ат манитора кашатинай заваняло.

Фото пользователя
14 фев 2020 в 07:50

Кошка просто,красавица.Какие все-таки кошки -милые и ласковые существа.Мне правда нравится очень сильно нравится Ориентал.У них уши длинные и глазища большие, и сами они такие крупные ,как рысь .

Фото пользователя
14 фев 2020 в 07:33

Вот жизнь у кота! Ляпота)