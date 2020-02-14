Вечная весна. Место в Новосибирске, где никогда не бывает морозов, — гуляем по оранжерее и изучаем странные цветы

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В ботаническом саду СО РАН есть две оранжереи, которые открыты для посетителей, — с тропическими и субтропическими растениями мира и суккулентами. Журналист НГС Мария Тищенко и фотокорреспондент Ольга Бурлакова побывали там и нашли самые необычные растения, которые цветут несмотря на то, что весна ещё не наступила, а за окном минусовая температура (некоторые из них запутывают!).
Эти оранжереи открыли для посетителей год назад: растения перевезли из небольшой пристройки около института (главного корпуса ботсада).
— Самая большая достопримечательность — цитрусовое дерево, которому больше 40 лет. Оно было выращено из косточки. Сейчас на нём висят только мандарины, но бывает четыре вида цитрусовых: мандарины, на левой ветке — помело, маленькая ветка с апельсинами и основание — это грейпфрут, — рассказывает экскурсовод Елена, сотрудник ботанического сада.
На экскурсии сюда приезжают из разных городов. Если раньше оранжереи работали в основном в будни, то теперь сюда можно прийти и в выходные.
— Эти белые точки — тоже цветы, совершенно необыкновенным образом сидящие как будто на листе, но на самом деле листьев у этого растения нет: это утолщённый стебель. Его нужно буквально в лупу рассматривать, — показывает экскурсовод на филлантус узколистый.
Елена говорит, что цветение таких растений, как филлантус, говорит о том, что день уже начал прибывать.
Ранее НГС писал о семье, которая сделала лабораторию по выращиванию суккулентов и ставила над ними опыты, чтобы узнать, как правильно ухаживать за этими растениями. Теперь они учат делать флорариумы с суккулентами на мастер-классах. Вот их история.
Кроме того, НГС рассказывал историю семьи сибиряков, которая построила потрясающей красоты замок с секретным садом — там любят проводить фотосессии.