Вечная весна. Место в Новосибирске, где никогда не бывает морозов, — гуляем по оранжерее и изучаем странные цветы

В ботсаду уже около 10 лет живёт кошка. Тропическая оранжерея — её любимое место

В ботаническом саду СО РАН есть две оранжереи, которые открыты для посетителей, — с тропическими и субтропическими растениями мира и суккулентами. Журналист НГС Мария Тищенко и фотокорреспондент Ольга Бурлакова побывали там и нашли самые необычные растения, которые цветут несмотря на то, что весна ещё не наступила, а за окном минусовая температура (некоторые из них запутывают!).

Филлантус узколистый — кажется, что цветы располагаются на листьях, но на самом деле это утолщённый стебель

Эти оранжереи открыли для посетителей год назад: растения перевезли из небольшой пристройки около института (главного корпуса ботсада).

— Самая большая достопримечательность — цитрусовое дерево, которому больше 40 лет. Оно было выращено из косточки. Сейчас на нём висят только мандарины, но бывает четыре вида цитрусовых: мандарины, на левой ветке — помело, маленькая ветка с апельсинами и основание — это грейпфрут, — рассказывает экскурсовод Елена, сотрудник ботанического сада.

Знаменитое цитрусовое дерево, которому 40 лет и на котором четыре вида цитрусовых. Оно называется деревом дружбы, такое название есть и в сочинском парке

На экскурсии сюда приезжают из разных городов. Если раньше оранжереи работали в основном в будни, то теперь сюда можно прийти и в выходные.



— Эти белые точки — тоже цветы, совершенно необыкновенным образом сидящие как будто на листе, но на самом деле листьев у этого растения нет: это утолщённый стебель. Его нужно буквально в лупу рассматривать, — показывает экскурсовод на филлантус узколистый.