Самый глупый перекрёсток: место на Большевичке, где странный светофор сталкивает два потока машин — возможны ДТП

Фото: Ольга Бурлакова

В рубрике «Самый глупый перекрёсток» сегодня пересечение улицы Большевистской с безымянным проездом к отелю River Park в районе речного вокзала. Режим работы светофора и конфигурация дорог здесь таковы, что один транспортный поток не успевает покинуть перекресток к той секунде, как на него заезжают машины с пересекающегося курса, — в итоге возможны столкновения. Подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Диагональное пересечение улицы Большевистской с проездом к отелю River Park и со спуском с Коммунального моста. В конфликт здесь вступают машины, движущиеся по Большевичке от автовокзала, и машины, поднимающиеся от отеля (со стороны реки). Первые не успевают покинуть перекресток к тому моменту, как вторые начинают ехать на свой зеленый.

Фото: Ольга Бурлакова



— Светофор на Большевичке и стоп-линия далеко от перекрёстка, и пролетающие на моргающий зелёный по факту оказываются на перекрёстке, когда уже другой поток уверено начинает разгон. Каждый день вижу, как КАМАЗы пролетают на грани столкновения. Потоку приходится оттормаживаться и часты столкновения догоняющих. При этом длительность светофора очень маленькая и все стартуют как можно быстрее, чтобы успеть, — жалуется читатель НГС.



Фото: Ольга Бурлакова

Стоп-линия и светофор действительно находятся очень далеко от перекрестка — если проехать под мигающий зеленый, нужно достаточно много времени, чтобы покинуть пересечение дорог. К этому моменту для других автомобилей уже горит свой зеленый — они, конечно, по правилам обязаны дать закончить маневр, но предаварийная обстановка всё же возникает постоянно, это можно заметить на видео.

Видео: Ольга Бурлакова

За время наблюдения на перекрестке несколько раз возникали ситуации, когда выезжающие от отеля, только набрав скорость, вынуждены были притормаживать перед покидающими перекресток автомобилями. Для особо нетерпеливых это могло закончится ДТП.