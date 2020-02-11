ОСАГО подешевеет, но не для всех: глава РСА Игорь Юргенс — о реформе «автогражданки» в 2020 году

— Никакие поправки с резким повышением тарифов не рассматривались и не рассматриваются, — заявил Игорь Юргенс

Фото: Аutoins.ru

В 2020 году горячо обсуждается тема ОСАГО, ведь нас ждёт не только большая реформа системы, но и внедрение новых технологий: камеры для поиска водителей без полиса и электронный европротокол с большим лимитом выплат. Мы задали вопросы по самым наболевшим темам человеку, который принимает непосредственное участие в разработке нового ОСАГО, — главе Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорю Юргенсу.

— В начале прошлого года максимальный тариф по ОСАГО вырос на 20%, но страховщики заявляют, что цены на полис, наоборот, идут вниз. Удивительно, но в РСА видят потенциал и для дальнейшего снижения, хотя в комитете Госдумы по финансовому рынку ожидают рост на 4-5%. Кому верить?



— Наши мнения по этому вопросу немножко расходятся. Мы по-прежнему считаем, что средняя премия по ОСАГО, скорее всего, продолжит снижение. Но для этого законодатели должны как можно скорее принять второй проект поправок по либерализации «автогражданки».



Вы заметили снижение цен на ОСАГО?

— Это те поправки, которые подразумевают расчёт цены на полис с учётом грубых нарушений ПДД?

— Да. Если водитель несколько раз проедет на красный сигнал светофора, пересечёт двойную сплошную, сильно превысит скорость (более чем на 60 км/ч) и так далее, то для него страховка будет дороже. А если автомобилист ездит аккуратно, полис окажется дешевле.

— В конце января поправки поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности. Значит, до их принятия осталось недолго. А сколько нужно будет совершить нарушений, чтобы ОСАГО стало дороже?

— Конкретные параметры законопроекта пока обсуждаются.

В прошлом раунде обсуждений, кстати, предлагали начинать счёт от пяти нарушений.



На цену ОСАГО станет влиять количество нарушений ПДД Фото: Олег Каргаполов

Такой подход и вправду сделает тарифы более справедливыми для каждого водителя. А что с коэффициентами мощности двигателя и территории? Сейчас от них сильно зависит цена страховки, хотя это давно вызывает критику, но, по словам Игоря Юргенса, до конца 2020 года они останутся.



— Их же хотели отменить вместе с принятием нового коэффициента за нарушения ПДД. Что поменялось?

— Такие новшества, принятые быстро, могут расшатать систему ОСАГО, поэтому изменения будут вводиться постепенно. Как раз к концу года мы увидим, что станет с рынком из-за введения нового коэффициента с учётом штрафов.

— А что насчёт тарифного коридора? Год назад его уже расширили на 20% в обе стороны, в результате чего страховщики смогли устанавливать базовую цену на ОСАГО в пределах от 2746 до 4942 против прежних 3432–4118 рублей. Когда мы увидим почти свободное ценообразование?

— Надеемся, что примерно к 2025 году мы придём к полностью индивидуальным тарифам, то есть никаких ограничений по базовым ценам, которые есть сейчас, не будет. Но сбудется ли это предположение, покажет время. Тема сложная, поэтому ответить однозначно не получается.

— Не приведёт ли это к сильному повышению стоимости ОСАГО? Разве страховые компании не будут заинтересованы в том, что накрутить тариф до «красной зоны»?



— Не приведёт. Просто тарифы станут более индивидуальными.



Через несколько лет Центробанк перестанет регулировать тарифы ОСАГО Фото: Роман Данилкин

— В августе 2019 года в Москве начали проверять наличие ОСАГО с помощью камер. Каковы результаты эксперимента? Распространят ли эту практику на всю Россию?

— Результаты оказались очень полезны. Выяснилось, что водители нередко получали «письма счастья» не потому, что у них не было полисов, а потому, что полисы были фальшивыми. Насколько нам известно, этот проект планируется постепенно распространять на всю Россию. Он находится в зоне ведения МВД, поэтому за подробностями лучше обращаться туда.

— С октября заработал европротокол с лимитом до 400 тысяч рублей. Насколько активно водители им пользуются? Не столкнулись ли страховые компании с проблемами при оформлении ДТП через мобильное приложение «ДТП.Европротокол»?

— Приложение «ДТП.Европротокол» работает штатно. Более того, 1 ноября 2019 года было запущено ещё одно мобильное приложение — «Помощник ОСАГО».

— Эти приложения чем-то отличаются друг от друга?

— Отличия у них принципиальные. Приложение «ДТП.Европротокол» работает уже несколько лет. Его основная функция — помочь водителям сделать фотографии с места аварии, и это работает по всей России. А новое приложение «Помощник ОСАГО» умеет не только делать фото, но и оформлять электронные извещения, которые сразу уходят в страховую. Но пока им можно пользоваться лишь в тестовых регионах — в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также в Татарстане. Но даже с «Помощником ОСАГО» бумажные документы всё равно нужно заполнять и относить страховщику. Полностью в цифровое пространство мы пока не ушли.



При этом Игорь Юргенс подтвердил, что лимит выплат при пользовании обоими приложениями составляет максимальные для ОСАГО 400 тысяч рублей.



— Более половины всех ДТП, которые урегулируются в рамках прямого возмещения убытков, оформляются по европротоколу, — рассказал глава РСА Фото: Роман Данилкин

— Основной метод компенсации по ОСАГО сейчас — натуральное возмещение, то есть ремонт автомобиля. Но на эту схему жалуются и клиенты, и страховщики. Можно ли констатировать, что в целом денежное возмещение остаётся основным способом?

— Серьёзного потока жалоб по натуральному возмещению нет ни от страховщиков, ни от автовладельцев. Применяют этот способ около 17% всех пострадавших, а остальные по старинке предпочитают выплату деньгами. В некоторых случаях водители просто не готовы доплачивать за ремонт, если страховщик насчитал ущерб на меньшую сумму, чем требуется. Поэтому им проще взять наличные.

— А почему денег страховой может не хватить на полноценный ремонт?

— Полис ОСАГО — это всё же некий «минимальный набор», и возмещение за повреждённый автомобиль может оказаться не таким полным, как по добровольному полису каско. Например, в ОСАГО при расчёте выплат учитывается износ деталей повреждённого автомобиля. Поэтому, чтобы установить новые запчасти, водителю нужно доплачивать.

