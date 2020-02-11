Почему у нас эпидемия, если мы все прививались? 5 вопросов про грипп

Теоретически — не началась. Роспотребнадзор сообщил о том, что в 23 регионах превышен эпидемический порог. В Перми на карантин закрыли все школы и детские сады, в Нижнем Новгороде — часть учебных заведений, жителей Омска не пускают в больницы к своим родственникам, а в Челябинской области официально объявили об эпидемии и губернатор пообещал лично решать все проблемы с лечением гриппа. Больше пока нигде об эпидемии официально не объявляли — все это профилактические мероприятия, чтобы ее предотвратить.



— Эпидемиологические пороги очень чувствительны. Их считают так: собирают аналогичные периоды последних 5–10 лет, высчитывают средний многолетний показатель, и интервал верхних и нижних границ берется за порог. Когда мы понимаем, что они превышены, — вводим комплекс противоэпидемических мероприятий, у нас есть план профилактики, — объясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации Госсанэпидслужбы Виктор Романенко.



Сейчас в большинстве регионов эпидемиологические пороги превышены не более чем на 20%. Эпидемия официально объявляется тогда, когда пороги превышаются в 2,5–3 раза.



Эпидемиологический порог — средний многолетний показатель заболеваемости. При превышении эпидпорога в школах и больницах объявляют карантин для того, чтобы остановить заболеваемость.

Эпидемия — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционной болезни. Меры принимаются по ситуации.

