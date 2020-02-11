Почему у нас эпидемия, если мы все прививались? 5 вопросов про грипп

1
В России началась эпидемия гриппа. Это правда?
Теоретически — не началась. Роспотребнадзор сообщил о том, что в 23 регионах превышен эпидемический порог. В Перми на карантин закрыли все школы и детские сады, в Нижнем Новгороде — часть учебных заведений, жителей Омска не пускают в больницы к своим родственникам, а в Челябинской области официально объявили об эпидемии и губернатор пообещал лично решать все проблемы с лечением гриппа. Больше пока нигде об эпидемии официально не объявляли — все это профилактические мероприятия, чтобы ее предотвратить.
— Эпидемиологические пороги очень чувствительны. Их считают так: собирают аналогичные периоды последних 5–10 лет, высчитывают средний многолетний показатель, и интервал верхних и нижних границ берется за порог. Когда мы понимаем, что они превышены, — вводим комплекс противоэпидемических мероприятий, у нас есть план профилактики, — объясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации Госсанэпидслужбы Виктор Романенко.
Сейчас в большинстве регионов эпидемиологические пороги превышены не более чем на 20%. Эпидемия официально объявляется тогда, когда пороги превышаются в 2,5–3 раза.
Эпидемиологический порог — средний многолетний показатель заболеваемости. При превышении эпидпорога в школах и больницах объявляют карантин для того, чтобы остановить заболеваемость.
Эпидемия — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционной болезни. Меры принимаются по ситуации.
2
Кто в опасности?
В первую очередь — непривитые. Особенно эпидемиологи переживают за беременных и пожилых. Детские сады и школы закрывают на карантин, когда в них заболевают 20% детей, это помогает защитить младшее поколение.
— На всех медицинских конференциях, когда нам озвучивают статистику погибших от гриппа — взрослых всегда значительно больше, чем детей. Почему так? Это бюрократический шантаж, в хорошем смысле. В садик не пойдешь, если нет прививки, в школу не пойдешь, если нет прививки. Детей всегда прививают, а вот взрослые прививаются от случая к случаю, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов.
Врачи говорят, что городские жители подвержены вирусу гриппа больше, чем деревенские. Но не потому, что жизнь в деревне так сильно полезна для здоровья, а потому, что людей там мало — плотность населения небольшая, вирус распространяется хуже.
3
Если вакцина помогает, почему так много людей болеет?
Вакцина помогает, но в первую очередь от тяжелых форм заболевания и осложнений, которые приводят к смерти. Например, от вирусной пневмонии.
— Людей в больницы обращается действительно много, всех полностью обследовать невозможно, но тяжелых больных — обязательно. По результатам этих исследований мы всегда отмечаем, что все заболевшие именно гриппом не были от него привиты, — утверждает Романенко.
Терапевт, в свою очередь, убежден, что сейчас до эпидемиологов и Роспотребнадзора доходит не совсем актуальная информация. Дело как раз в том, что мазок на грипп действительно берется далеко не у каждого пациента.
— Я работаю с первичным звеном, принимаю людей, у которых поднялась температура, заболело горло. Я примерно представляю, как себя ведет грипп — высокая температура без респираторной симптоматики. Зачем мне предлагать за гигантскую цену мазок на грипп? Мне нужно человека лечить, чтобы он выздоровел. А вот когда ты человека лечишь, а он не выздоравливает, то он попадает к эпидемиологам, грипп подтверждается, случай регистрируется и попадает в статистику, — объясняет Скороходов.
4
Как же быть, если не сделал прививку?
Самый правильный ответ на этот вопрос: сидите дома. Но все мы понимаем, что на работу, в магазин и по разным другим делам все-равно ходить придется. Роспотребнадзор советует есть клюкву и чеснок, избегать тех, кто кашляет, и носить маски в местах большого скопления людей. Доктор говорит, что маски помогают лишь отчасти, причем их нужно надевать не на здоровых людей, а на больных. Чтобы не кашляли тут вирусом. Так что можете особо не переживать по поводу того, что на волне паники из-за коронавируса в аптеках раскупили все маски.
А вот в остальном рекомендации терапевта и Роспотребнадзора сходятся. Самое главное: мыть руки и промывать нос.
Вирус передается не когда на вас кто-то накашлял, а когда кто-то накашлял в руку, положил ее на поручень, вы потом его коснулись и нос почесали
врач-терапевт Иван Скороходов
— Поэтому нос надо промывать 4–5 раз в сутки и не просто так, а соляным раствором. В идеале — специальным средством, не будем их рекламировать, но они есть в каждой аптеке. Как правило, стоят они недешево, поэтому в крайнем случае можно использовать обычный физраствор, — объясняет Иван Скороходов.
Главное — не готовьте его самостоятельно дома. Если сделаете раствор со сниженным содержанием соли — будет отек, с повышенным — можете повредить слизистую.
Еще нужно регулярно проветривать помещения. Не бойтесь холода — от него невозможно заболеть. Почему же тогда грипп приходится всегда на зиму? Объясняет терапевт: холодный воздух приводит к сужению сосудов, это вызывает уменьшение выхода на слизистые факторов иммунной системы, организм становится менее защищен.
5
Чего не нужно делать?
Принимать разрекламированные иммуностимуляторы. Толку от них, как правило, никакого, а вот вред очень даже может быть. Подробно о том, как работают иммуностимуляторы и какие они могут вызвать побочные эффекты, можете почитать в нашем материале. Гомеопатические препараты более безобидны, но эффективность их не доказана — заплатите вы за них прилично, а получите в лучшем случае эффект плацебо. Подробнее о том, какие препараты от ОРВИ должны быть в домашней аптечке, мы уже писали. Но вообще-то самолечением заниматься не надо — идите к врачу, получайте рецепт и оформляйте больничный — переносить болезнь на ногах может быть очень опасно. Медики крайне против современной тенденции бежать на работу, закинувшись таблетками и выпив какое-нибудь «горячее питье». После него, между прочим, даже за руль нельзя садиться, но в инструкцию по применению мало кто заглядывает.
6