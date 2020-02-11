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Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»
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Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»

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Авто Мнение

Дискриминация шипов: о нелепом плане улучшения дорог — в блоге Артема Краснова

В качестве российских дорог вместо дураков обвинили шипованную резину

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Автор предпочитает шипованную резину, хотя не против и фрикционной. Но вот ограничения для владельцев «шипа» — это перебор

Автор предпочитает шипованную резину, хотя не против и фрикционной. Но вот ограничения для владельцев «шипа» — это перебор

На днях стало известно об инициативе ограничить в правах владельцев шипованных шин: дескать, те слишком сильно убивают дороги, накатывают колеи и разрушают покрытие. Предложение обсуждалось на круглом столе в Госдуме и исходило от главного дорожного института страны, РосдорНИИ. Но мне кажется, что речь идёт лишь об имитации деятельности под флагом борьбы за качество дорог, которая к реальному качеству отношения не имеет. Кроме того, шипованная резина в России — не прихоть, а вопрос безопасности. Подробнее об этом — в ролике ниже. 

Поддерживаете ли вы инициативу снизить предельную скорость движения на 20 км/час для владельцев шипованной резины и вернуть знак «Шипы»?

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    мнениеблог Артема Красновабезопасностьдороги
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    КОММЕНТАРИИ (11)

    11 фев 2020 в 09:33

    Бред на новостном сайте видеоролики выкладывать.

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    11 фев 2020 в 09:35

    нафиг тут видео вообще? кто это будет смотреть? шляпа какая-то

    11 фев 2020 в 09:44

    НГС, какой смысл мне тратить время на просмотр видео, если просто текст с этой информацией я прочитаю в 5 раз быстрее и без всякой рекламы