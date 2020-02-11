Дискриминация шипов: о нелепом плане улучшения дорог — в блоге Артема Краснова

На днях стало известно об инициативе ограничить в правах владельцев шипованных шин: дескать, те слишком сильно убивают дороги, накатывают колеи и разрушают покрытие. Предложение обсуждалось на круглом столе в Госдуме и исходило от главного дорожного института страны, РосдорНИИ. Но мне кажется, что речь идёт лишь об имитации деятельности под флагом борьбы за качество дорог, которая к реальному качеству отношения не имеет. Кроме того, шипованная резина в России — не прихоть, а вопрос безопасности. Подробнее об этом — в ролике ниже.
Поддерживаете ли вы инициативу снизить предельную скорость движения на 20 км/час для владельцев шипованной резины и вернуть знак «Шипы»?
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