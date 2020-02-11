Дискриминация шипов: о нелепом плане улучшения дорог — в блоге Артема Краснова

На днях стало известно об инициативе ограничить в правах владельцев шипованных шин: дескать, те слишком сильно убивают дороги, накатывают колеи и разрушают покрытие. Предложение обсуждалось на круглом столе в Госдуме и исходило от главного дорожного института страны, РосдорНИИ. Но мне кажется, что речь идёт лишь об имитации деятельности под флагом борьбы за качество дорог, которая к реальному качеству отношения не имеет. Кроме того, шипованная резина в России — не прихоть, а вопрос безопасности. Подробнее об этом — в ролике ниже.

