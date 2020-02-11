Бита и крашена: топ-5 праворулек с пробегом больше 500 000 км — смотрим, в каком состоянии и сколько стоят

Subaru Forester, 1999 год Фото: auto.ru

Покупка сильно подержанного праворульного «японца» до сих пор является для многих новосибирцев единственной возможностью стать обладателем относительно комфортного автомобиля за небольшие деньги. Людей не смущает ни 20-летний возраст, ни огромный пробег, ведь они по прежнему верят в императорское качество и живучесть таких машин. И ведь есть множество подтверждений этому — посмотрим, какие бывают на продаже праворульки с полумиллионным пробегом и в каком они состоянии. Toyota Caldina, 1993 год



Toyota Caldina, 1993 год

Фото: auto.ru

Эту «Калдину-Ласточку» с пробегом 549 121 км продает дилерский центр «Автомир Renault Новосибирск» — официалы нынче не брезгуют даже сильно поезженными машинами и пытаются укрепиться на вторичном рынке. За автомобиль просят 135 000 рублей, у него 2-литровый 135-сильный двигатель, автомат и полный привод. Судя по фото, салон «Калдины» сохранился в более-менее приемлемом состоянии, но вот кузов весь ободран — большая часть элементов имеет трещины, вмятины, краска местами слезла, фары подклеены скотчем. Но машина на ходу и даже, как сообщается, «не требует ремонта». Какие еще есть «Калдины» на продаже и в каком они состоянии, смотрите здесь. Toyota Mark II, 1993 год



Toyota Mark II, 1993 год Фото: auto.ru

Этот Toyota Mark II внешне очень даже ничего, серьезных повреждений по кузову не видно, машина смотрится «живой». Пробег у «самурая» 750 000 км, стоимость 195 000 рублей. Двигатель 2,5-литровый, автомат, задний привод. Автомобиль сменил 6 владельцев, у последнего собственника задержался на 8 лет. ПТС, разумеется, уже не оригинальный, а ехать за машиной придется в город Искитим. Другие варианты Toyota Mark II с удивительными ценами можно увидеть тут.

Toyota Corsa, 1986 год



Toyota Corsa, 1986 год Фото: auto.ru

Машинке уже 34 года, но она всё ещё в строю — так пишет владелец, «Продам японскую легенду. Подойдёт как первый автомобиль, начинающему водителю. Намного лучше "Жигулей"». Двигатель у малютки 1,3-литровый 75-сильный, привод передний, коробка механическая. За свою «легенду» с пробегом 580 000 км владелец просит всего 35 000 рублей, правда, придется вложиться в ремонт — есть очаги коррозии и проблемы с гремящим распредвалом. Посмотреть на другие Toyota Corsa вторичного рынка можно здесь. Honda Orthia, 1996 год



Honda Orthia, 1996 год Фото: auto.ru

Универсал Honda Orthia предлагается с наверняка честным пробегом в 557 319 км. Машина полноприводная, с автоматической коробкой и достаточно мощным 2-литровым 145-сильным двигателем. У последнего владельца Honda задержалась на 7 лет, и видно, что за автомобилем следили. Владелец сообщает, что уже заменил двигатель и коробку передач на контрактные агрегаты. За свой универсал он просит 180 тысяч рублей, но готов торговаться на месте. Какие еще есть цены на старенькие Honda Orthia, смотрите тут.

Subaru Forester, 1999 год



Subaru Forester, 1999 год Фото: auto.ru

Еще один автомобиль на механике, Subaru Forester с пробегом 505 000 км. Внешне видны повреждения колесных арок от коррозии, битые бамперы, но в остальном машина более-менее ровная. Двигатель у этого «Форестера» 2-литровый 138-сильный, привод полный. Цена уже достаточно серьезная — 260 000 рублей, плюс вложения в небольшие ремонты. «Требует внимания кузов, сцепление комплект новый, кардан, рычаги и ступицы заменены недавно», — сообщает владелец. Какие деньги просят люди за свои древние «Форики» (есть и за 400 тысяч!), вы можете увидеть здесь.

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