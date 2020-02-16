Бизнес на платьях — история сибирячки, которая с 8 тысяч рублей раскрутила бренд с невероятно красивой одеждой

Анастасия Хандоженко и сама с удовольствием носит одежду, которую придумывает и создает. Здесь на ней шерстяной свитер из зимней коллекции 2019–2020 Фото: Ольга Бурлакова

Анастасия Хандоженко училась в НГТУ и работала фотографом, но в какой-то момент ей захотелось полностью погрузиться в съёмку. И к тому же ей не нравилась одежда, которая продавалась в магазинах. Она попробовала самостоятельно сшить её и на всякий случай опубликовала цены — 12 вещей раскупили за пять дней. А теперь бренд «Просто красиво» популярен не только в Новосибирске, но и в других городах России и Европы — для каждого сезона выпускается около 600 единиц одежды. С чего всё началось, окупились ли вложения и можно ли в России зарабатывать на производстве платьев — журналист НГС Мария Тищенко узнала у создательницы бренда.



«Люди на улице косились на меня» Шитьё долгое время было для Анастасии Хандоженко простым хобби. Девушке не нравилась одежда, которая продавалась в магазинах, поэтому некоторые предметы гардероба она шила себе самостоятельно: — Сформировалось какое-то видение того, что я хочу носить, но купить это было нельзя. На тот момент мне хотелось носить какие-нибудь длинные классные юбки: не колхозные, не бабушкины, а что-то такое модное, стильное, современное. В магазинах масс-маркета таких вещей тогда не было — это сейчас можно зайти летом в Zara или Stradivarius и купить себе сарафан из льна, а зимой выбрать что-нибудь длины миди. Но тогда ничего такого не было, я вдохновлялась больше европейскими фотографиями. Сначала заказывала у швеи одежду для себя по своим задумкам, а потом уже начала учиться шить.

Настя говорит, что когда начинаешь разбираться в материалах, то появляется больше претензий к тому, что лежит на полках магазинов Фото: Ольга Бурлакова

Так Настя начала носить длинные платья, юбки и сочетать их с грубыми ботинками, платформами, пальто. — Первое время люди на улице очень косились на меня, особенно когда юбка торчала из-под пальто, хотя сегодня таким нарядом никого не удивишь, — рассказывает девушка.



От фотографии — к собственному бизнесу Два любимых дела — шитье и фотография — довольно долго существовали вместе. Однажды Настя даже начала шить для фотосессий. У неё была небольшая фотостудия, но в какой-то момент, признается девушка, она устала от этого дела.

Так сейчас выглядит офис бренда в Новосибирске. Здесь есть и примерочная, и фотозона Фото: Ольга Бурлакова

— В фотостудии я конкретно переработала, убилась и ушла, так скажем, в долгий отпуск. Идея о том, что нужно сшить свою маленькую коллекцию одежды, витала уже давно: я кем-то вдохновлялась, были какие-то свои задумки. Хотелось что-то сшить, чтобы потом это красиво сфотографировать — посыл был именно такой. Я наотдыхалась, накопила энергии, но сил отдавать её в фотографию ещё не было. Решила, что сейчас хороший период, чтобы накупить тканей. Был май, скоро лето. Летняя коллекция — почему бы нет? У меня не было никаких ставок на неё, даже не планировала продавать. Думала, что сфотографирую, у меня будет классная серия в портфолио, от и до сделанная моими руками, — вспоминает Анастасия Хандоженко.

В соцсетях у неё уже была определённая аудитория, состоящая из клиентов и коллег, преимущественно девушек — Настя опубликовала фотографии своей коллекции, на всякий случай написала цены и у неё раскупили всё за пять дней. Шила одежду она две недели: всё было простым и красивым, поэтому позже она назвала свой бренд именно так.

— Я на такое не рассчитывала. У меня же нет никакого образования — ни дизайнерского, ни в лёгкой промышленности... Но получилось что-то такое прочувствовать, нащупать то, что людям понравилось, поэтому я не смогла от этого отказаться. И до сих это дело ведёт меня, наверное, само. Иногда ничего не хочешь, не планируешь, но что-то случается. Зачем отказываться? — рассуждает Анастасия Хандоженко.

Это была одна из творческих съёмок коллекций. Вся одежда на моделях придумана Анастасией Фото: Анастасия Хандоженко

«Нельзя рассчитывать, что на 8 тысяч можно запустить бизнес»

Первоначальные вложения, по словам Насти, были очень маленькими — около 6–8 тысяч, на часть из которых она отремонтировала швейную машинку. На остальные деньги купила лён по розничным ценам — его хватило на 12 изделий. — Часто говорят, что можно открыть бизнес без вложений. Понятно, что можно, но у меня не было плана: я делала интуитивно. Людям очень понравилось, поэтому всё и пошло быстро. Но нельзя рассчитывать, что на восемь тысяч точно можно запустить успешный бизнес. Это большая удача. У меня не было планов связывать свою жизнь с этим делом, я думала, что продолжу фотографировать. Просто обстоятельства так сложились. Повезло, — считает Настя Хандоженко.

На каждый сезон Настя делает шесть фасонов и 15–20 цветов Фото: Ольга Бурлакова

Муж, с которым Настя вместе с университета, поддержал её во всем.

— Это базовое чувство безопасности, когда ты точно знаешь, что какое-то время можешь не думать о деньгах и просто спокойно заняться делом, зная, что потом это приведёт к более благополучному положению твоей семьи. Муж всегда относился хорошо, и когда я фотографировала — там же летом сезон, а зимой не сезон, всяко бывало. У нас на то время как раз выпали переезды в другие города по работе мужа, поэтому я была прицепом со своей коробкой вещей. Какую-то стабильную работу никто и не требовал от меня, — рассказывает Настя Хандоженко.

Этим летом Настя собрала команду, чтобы провести съёмку летней коллекции на Алтае Фото: Анастасия Хандоженко

Они с мужем переезжали из Новосибирска в Краснодар, но пожили там недолго — не очень понравилось. Потом переехали в Москву и через полгода тоже поняли, что это не их город. Вернулись в Новосибирск, правда, сейчас пара снова решила переехать в столицу. Но, несмотря на очередной переезд, производство и шоурум остаются в Новосибирске.

Настя говорит, что этот бизнес прибыльный — таким он стал с самого начала, хотя пару раз возникали моменты, когда они выходили в ноль или когда приходилось немного доложить из своего кармана, чтобы закупить побольше тканей. Девушка уверена, что таким бизнесом реально зарабатывать, потому что людям всегда нужно будет одеваться, но важно делать свою продукцию качественной и выдерживать конкуренцию.

«Большие деньги были потеряны» Настя, как и многие начинающие бизнесмены, сначала работала дома. По предзаказу к ней приезжали домой, где была вешалка, рассчитанная на 12 вещей. Но после возвращения в Новосибирск так называемый квартирный период завершился: через четыре дня Настя арендовала первое помещение и с тех пор уже 2,5 года этот бизнес живёт вне дома.

Настя говорит, что это уже её основная работа: коммерческой фотографией она практически не занимается. Но при этом она самостоятельно снимает для бренда — каталожка, творческие съёмки, контент для соцсетей Фото: Ольга Бурлакова

— Мне было сложно шить, потому что я всё-таки не швея. Это классное хобби. Когда ты шьёшь по одной вещи в месяц для себя — это один разговор, но когда это превращается в восьмичасовой рабочий день за машинкой, причём дома, за бытовой, на которой не так качественно и не так быстро... Я сразу поняла, что это забирает все силы. Думать о развитии бренда, когда ты сам сидишь и шьёшь — не для меня. Так продолжалось два месяца. Но я сразу поняла, что нужно искать кого-то, кто будет помогать, и начала постепенно отдавать работу другим швеям. Сейчас это полноценный бизнес, не работа дома на коленке, — с наёмными сотрудниками, разными подрядчиками, — делится Настя.



У бренда есть проверенные цеха, с которыми они сотрудничают, но найти таких надежных партнеров было затруднительно. Настя приводит в пример ситуацию, которая возникла два года назад с одним из первых цехов. Она привезла им лекала без припуска, а на производстве, как оказалось, должен быть припуск.

У бренда простые формы, которые повторяются из сезона в сезон, но с новыми деталями, тканями, интерпретациями Фото: Анастасия Хандоженко

— Я могу сама что-то раскроить и сшить, но об особенностях производства я знать не знала. Через все эти ошибки, косяки и потерянные деньги я многому научилась. В цехе всё раскроили так, будто припуски заложены. В итоге мне отдали партию вещей детского размера: они были очень маленькими и при этом не были пропорционально уменьшены — кривые, косые. Пришлось эти вещи перекраивать и делать детскую коллекцию. Большие деньги были потеряны, — вспоминает Настя.

Неудачная коллекция популярностью не пользовалась. — Мы сшили платья, которые очень похожи на взрослые, можно было сделать family look, одеться вдвоём, но у нас материалы в среднем ценовом сегменте, плюс работа, поэтому себестоимость была немаленькой. Люди особо не покупали. В течение полутора лет мы не могли расстаться с этой партией. В итоге мы всё продали в детский магазин, который выставил свои цены. Только тогда это длинная и болезненная история закончилась.

Настя говорит, что ей стало лень ходить по магазинам: 80% её гардероба — это вещи своего бренда. Она уверена в качестве и может не тратить время на магазины Фото: Ольга Бурлакова

«Это всегда нервы, потерянные деньги»

Сейчас самым сложным, по словам создательницы бренда, по-прежнему остаётся производство, потому что оно отнимает много сил: — В лёгкой промышленности и сроки любят срывать, и результат плохой могут отдать, если приходишь в новый цех. Это всегда нервы, потерянные деньги и дополнительное время на переделку. Мы поменяли примерно 10 цехов. Помимо цехов, на аутсорсе находятся и другие сотрудники, например, конструктор. Настя отмечает, что по меркам индустрии её проект небольшой, поэтому нет смысла нанимать сотрудников — за три месяца они делают четыре новых комплекта лекал. Постоянный человек — это администратор, который погружён в проект с головой так же, как и Настя. Она занимается клиентами: принимает заказы, оформляет их.

К новой весенней коллекции к платьям разработали ещё и украшения Фото: Анастасия Хандоженко

— Команда набиралась долго и больно. Всякое бывало — далеко не с первого раза нашла своих людей. Я очень много действовала по интуиции: на должность администратора собеседовала двух очень хороших девочек, не было никаких аргументов, чтобы выбрать кого-то одну. Сейчас это человек, на котором проект держится так же, как и на мне. В такой команде, пусть и из двух человек, работать очень здорово, — признается Настя Хандоженко.

Сейчас помещение «Просто красиво» делится на магазин и по сути фотостудию, где Настя делает каталожные съёмки. Клиенты из Новосибирска приходят туда на примерку, но большая часть аудитории бренда сосредоточена в других городах — в основном, заказывают из Москвы и Питера: — Возможно, это связано с тем, что, когда был основной пик роста, я жила в Москве и успела познакомиться со многими клиентками. Тогда ещё всё было дома, в шкафу лежало. А вообще у нас довольно равномерное распределение от Калининграда до Владивостока, есть заказы даже из маленьких деревень. И Европа — в основном это русскоговорящие девчонки, которые уехали учиться в Австрию, Италию, Францию. Есть заказы из США. Был период, когда Настя пробовала сотрудничать с шоурумами, отправляла одежду в Москву, но быстро поняла, что такой вариант ей не подходит, потому что нельзя ничего контролировать: «Однажды я приехала на встречу в шоурум, где размещались наши вещи, и увидела, в каком состоянии они хранились. Люди подписаны на нас, видят моё лицо, доверяют, а потом приходят сюда и видят, что всё мятое, пыльное. Так нельзя».

Обычно из каждой коллекции Настя оставляет себе две вещи — ей нравится носить самой то, что она создает. Плюс потом проще давать покупателям советы по уходу

Фото: Анастасия Хандоженко

Как создаются коллекции

Настя начинает создавать коллекцию за полгода. Первый месяц — это поиск вдохновения. Сбор картинок в Pinterest, мудборды (визуальное представление дизайн-проекта, которое состоит из изображений, цветовой палитры и так далее — прим. ред.), прозвон поставщиков с просьбой прислать образцы, новинки. Второй месяц — работа с конструктором и закупка тканей. И два-три месяца уходит на пошив самой коллекции, потому что тиражи сейчас немаленькие — несколько сотен, уточняет Настя. — Просмотр фотографий — это сбор идей. Не копирование, а инструмент, копилка, из которой ты потом черпаешь вдохновение. Я всё равно в этом проекте не дизайнер. Мне кажется, что дизайнер — это серьёзно и громко. Наверное, это человек с образованием, который понимает всю подоплёку, знает историю костюма и продумывает подробно концепцию. У меня это, скорее, вдохновение от фотографии, когда я заранее знаю, какие образы я хотела бы сфотографировать и какой образ в целом создать.

Настя просматривает другие фотографии одежды, но не копирует, а использует это как копилку идей Фото: Ольга Бурлакова