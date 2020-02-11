Никто не узнает: 8 стильных пар обуви с AliExpress, которую действительно можно носить (и это красиво)

В моду вернулись балетки, только в новом, усовершенствованном варианте Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Совсем скоро настанет день, когда тяжеловесную зимнюю обувь можно будет снять, спрятать в шкаф, выкинуть, забыть о ней, стереть из памяти, сжечь (выберите свой вариант). На смену сапогам с мехом придут лёгкие и изящные ботильоны с принтом, казаки и кроссовки — ведь весна уже скоро. Вместе со стилистом Марией Шеди мы подобрали 8 стильных и очень бюджетных вариантов обуви с AliExpress, которые смело можно носить весной и не беспокоиться о том, что кто-то догадается, откуда ваши туфли. А еще сравнили обувь с фотографий на сайте и в реальной жизни (спойлер: она как с картинки).



В первую очередь стилист советует обратить внимание на казаки — модель перекочевала с прошлых сезонов и по-прежнему актуальна. Казаки смотрятся красиво, к тому же в них достаточно комфортно из-за устойчивого широкого каблука. Выбирайте светлые тона — молочный, бежевый, белый, или варианты с анималистичным принтом.



Цена на сайте: 1378,21–1549,66 рубля Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Сочетать модель Мария предлагает с джинсами slouchy fit, еще можно добавить ремень в ковбойском стиле. Если выбираете образ с принтованными казаками, отдайте предпочтение одежде базовых цветов, и наоборот, если надели однотонные светлые казаки — одежду подберите с цветочным, этническим или любым другим рисунком.

Цена на сайте: 2848,73 рубля Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Черные грубые ботинки на плоской тракторной подошве. Такая модель сейчас в моде, это могут быть просто чёрные ботинки а-ля «мартинсы» или байкерские, с заклёпками. Они будут хорошо смотреться с черными мини-юбками и черными колготками. Низ для них может быть любой — для повседневного образа подойдут джинсы или брюки.

Цена на сайте: 690,42 рубля Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Кроссовки остаются актуальными уже не первый сезон, сейчас это уже неотъемлемая часть гардероба. Из простых базовых белых кед они трансформируются в более массивные, с утяжелённой толстой подошвой, более ugle — чем причудливее, тем круче.

Цена на сайте: 1428,32–1791,01 рубля Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Можно выбрать модель с цветными вставками. Мария предложила вариант с черными: их можно использовать как акцент и поддержать черным поясом или каким-нибудь другим черным элементом одежды (сумка, платок). Важно: если в вашей обуви есть черный цвет, не добавляйте к нему ничего коричневого ни в сумке, ни в одежде, иначе цвета будут спорить между собой. Остальной образ должен поддерживать черную обувь. Сапоги с широким голенищем — они не должны облегать ногу, чтобы внутри спокойно помещались брюки или джинсы. Такую модель хорошо носить с юбкой, особенно если её край чуть прикрывает сапоги, ноги визуально смотрятся длиннее. Тиснение может быть любым — тот же анималистичный принт или гладкие однотонные, оба варианта актуальны.

Цена на сайте: 2307,34 рубля Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Ботильоны-чулки — тренд, которые перекочевал с осени в весну. Их прелесть в том, что они очень плотно прилегают к ноге и подчеркивают самую тонкую и изящную ее часть — щиколотку. Красиво смотрятся с брюками в тон, когда ботильоны уходят под штанину и создается эффект бесконечно длинных ног.

Цена на сайте: 1261,49–1488,99 рубля Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Туфли без каблука с острым носом — удобная альтернатива кроссовкам или кедам. Острый нос — обязательный элемент, балетки с круглым носом — это пережитки прошлого, такая обувь может придавать школьный вид. Балетки с острым носом можно сочетать с чем угодно, например офисному костюму они придадут более современный вид.

Цена на сайте: 790,66–884,30 рубля Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Для тех, кто предпочитает комфорт и не любит каблуки, идеально подойдут лоферы. Лучше всего их покупать из мягкой натуральной кожи — это классический вариант обуви, они вне времени. Модель сочетается практически со всем, это стиль casual.

Цена на сайте: 1950,59 рубля Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов