Как приручить енота — изучаем первое енотокафе в Новосибирске, где хозяйничают Лиза, Ева, Боря и Фил

В новосибирском енотокафе живут четыре енота — это абсолютно домашние, ручные зверьки, которые были приручены в девятом поколении Фото: Густаво Зырянов



Осенью прошлого года к новосибирским котокафе и пёсокафе добавилось ещё одно уникальное заведение, в котором гостей встречают настоящие еноты. Попасть сюда иногда проблематично — уж слишком много посетителей. Корреспондент и фотограф НГС побывали в гостях у четырёх обитателей енотокафе и посмотрели, как устроен их быт. Кто из них любит заглядывать в чужие рюкзаки, а кто с радостью подставляет гостям свое мохнатое брюшко — смотрите в нашем репортаже. Енотокафе Enotime работает с 11 часов утра — именно в такое время обычно просыпаются еноты. Всего их здесь четверо: Еве, Лизе, Боре и Филу примерно по году и, прежде чем стать обитателями енотокафе, они пожили дома у его владельцев. Совладелица заведения Замира Козловских сразу уточняет: еноты домашние в девятом поколении — их специально привезли из краснодарского питомника.

Место у окна — одно из любимых у жителей енотокафе Фото: Густаво Зырянов

— До того, как к нам пришла идея сделать енотокафе, особого контакта с енотами не было. Мы все смотрели эти прикольные видео в Instagram, картинки… А потом решили прийти в питомник и познакомиться. Но мы не осознавали до конца, какие это своенравные, подвижные животные и то, какой урон они могут нанести. Они и кусаются, и царапаются, хотя у нас они, конечно, приучены. Но если что-то не по их, могут и цапнуть, — рассказывает Замира.

За здешними обитателями постоянно следят, а гостей сразу предупреждают: против воли енота ничего делать не нужно. Поэтому, если кто-то из енотов решил задремать посреди дня или отказывается выходить из вольера (в него гостям запрещено заходить), вытягивать его оттуда бессмысленно и небезопасно.

Обычное утро с енотами выглядит вот так

Вот и к нашему приезду из аккуратного вольера, где ночуют еноты, встречать гостей вышли не все. Пепельно-серую обитательницу кафе Лизу больше интересовали мягкие игрушки, которые она тут же принялась царапать и кусать, а Фил отлеживался в офисе после кастрации.



Еноты-полоскуны часто начинают утро с водных процедур, как это делает Боря Фото: Густаво Зырянов

— Это называется медвежья качка, — поясняет Замира, показывая на Еву, которая заскочила на окно, встала на задние лапки и принялась раскачиваться возле стены. — Это у них выплеск энергии так происходит. С помощью лапок и чувствительных волосков они сканируют пространство. Либо это невроз, если зацикленность движений более 30 минут, и енот ни на что не реагирует. Но здесь всё в порядке, это обычное дело.



Чтобы выплеснуть энергию, накопившуюся у них за ночь, еноты царапают стены, забираются под потолок и исследуют все уголки небольшого енотокафе Фото: Густаво Зырянов

Пока Ева изучает окно, для Бори поставили миску с водой, в которую положили ракушки — енотик тут же принялся их перебирать, расплёскивая воду. Это ещё один любимый ритуал енотов-полоскунов.

Вообще для енотов тут предусмотрено множество развлечений — есть качели, подвесное кресло-яйцо, множество полочек на высоте, чтобы они могли перемещаться под потолком. И всё равно, по словам Замиры Козловских, проделок не избежать.

Но Лиза, например, предпочла это утро провести в вольере с игрушками Фото: Густаво Зырянов

— Они совсем как дети, нужно внимательно за ними следить. У нас тут помещения смежные, однажды Боря забрался под самый потолок и собирался пролезть в соседний офис. Я его еле как оттуда достала. Ещё там пахнет цементом, и, видимо, у енотов реакция такая на него... В общем, он, так сказать, забалдел. Теперь собираемся эту щель на потолке заделать, а то сбегут ведь, — делится она.

Сложности с поиском помещения были, но владельцам Enotime удалось их быстро решить. Затем они отремонтировали его своими силами и начали принимать гостей.

Любопытную Еву интересуют, прежде всего, гаджеты, а еще она часто проверяет рюкзаки у гостей Фото: Густаво Зырянов

— Мы бы давно уже окупили наше кафе, если бы не устанавливали такие ограничения — длинные перерывы на сон, запуск только небольшими группами. Но самочувствие енотов для нас всё-таки важнее, — добавляет Замира. — Да и на питание у нас уходит очень много — в прошлом месяце мы потратили примерно 50 тысяч рублей на четверых енотов.



По её словам, еноты обожают вкусно покушать, но гостям запрещено приносить им вкусняшки. — Они ведь могут абсолютно всё есть, даже фастфуд. Даже если предложить им чипсы или пельмени — всё съедят, но так нельзя, это вредно. Мы даём им специальный корм, а иногда балуем фаршем, — поясняет она.



Гостей предупреждают, что енотов запрещено кормить вкусняшками, а также нельзя пугать резкими движениями и звуками, фотографировать со вспышкой Фото: Густаво Зырянов

Владельцы енотокафе не рассчитывают открывать филиалы в городе, говорят, что одного заведения «для души» им вполне достаточно. Среди обитателей тоже не стоит ждать прибавления — когда животные уйдут на пенсию, а это произойдёт через лет 15–17, они отправятся жить в дома к владельцам.

— Они ласковые, невероятно игривые, подвижные, активные и не знают слова «нет». Но когда поживёшь с енотом, проникнешься этим ритмом жизни, после этого уже никаких других животных заводить не хочется. Только еноты, — улыбается Замира Козловских.

Чтобы провести полчаса с этими очаровательными зверьками, можно пойти на любые ограничения Фото: Густаво Зырянов