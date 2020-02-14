Для двоих: 6 уютных мест в Новосибирске для свидания с любимым человеком (вкусно и по карману)

День святого Валентина давно потерял связь с религией, так что его можно провести максимально зажигательно Фото: Стас Соколов

Этот обзор — идеальный гастрономический путеводитель для влюбленных. Он пригодится вам и 14 февраля, и в гендерные праздники (23 февраля и 8 Марта), да и во все оставшиеся дни. Ловите список романтических мест по версии обозревателя НГС Стаса Соколова. Адреса, рекомендации интересных блюд и информация о том, во сколько обойдется средний чек, прилагаются. «Кардамон»

Кофейня «Кардамон» хороша тем, что здесь же можно купить какие-то милые пустяки в магазинчике «Коллекция пустяков» Фото: Стас Соколов

Самая самобытная кофейня Новосибирска. Как будто вы забрели в заведение на узкой улочке, блуждая по незнакомому городу. Где стены пропитаны историей, где какой-нибудь ручки мог касаться уже давно ушедший писатель или известный актер. Место вне времени и пространства, куда можно провалиться, просто свернув на улицу Чаплыгина.



Еда и напитки под стать интерьеру: пряный кус-кус, марокканские пирожки, апельсиновый суп и ласси с бананом и клубникой. Если приглашаете вы, то вот вам лайфхак — погуглите заранее названия и у вас будет готовая тема для рассказа по крайней мере на 15–20 минут. А там уже как пойдёт.

Бюджет: одно блюдо и безалкогольный напиток — в районе 400 рублей.

«Рэсторани»

«Рэсторани» — яркое кафе, сочетающее вкусную еду и разумные цены Фото: Стас Соколов

Грузинское кафе на Советской, сочетающее домашний уют и какую-то нездешнюю яркость. Внутри много света, а на расписанной цветами стене нужно обязательно найти котика (это к удаче). Грузинская еда — универсальное решение, которое подходит большинству людей, не ограниченных в еде какими-то диетическими или религиозными концепциями.

Поедание хинкали само по себе может стать приключением, которое сближает людей. Девушке, которая при вас смачно вытягивала из хинкалины сок, в общем, уже нечего перед вами стесняться. А совместное макание куска хлеба в яйцо хачапури по-аджарски уже само по себе тянет на предварительные ласки. И пусть в Тбилиси не летают самолеты (напрямую), немножко всё ещё модной Грузии можно организовать себе прямо здесь. Оно и дешевле выйдет.



Бюджет: три хинкали — от 180 рублей, бокал вина — от 260 рублей.

New Mexico Grand Cafe

В New Mexico посетителей могут застать зажигательные ритмы Фото: Стас Соколов

Особенно хорошо здесь вечерами, когда преимущественно серый днем город превращается в потоки огней. В самом кафе совершенно особенный мир, созданный яркими рисунками на стенах и рассевшимися то здесь, то там алебрихе — чудными существами из дерева, которые вырезают в ручную в Мексике в городе Оахака.

Острая мексиканская кухня — идеальное начало для страстного продолжения. Так, по крайней мере, считают сами мексиканцы — можете проверить это заявление сами. Список блюд, разумеется, не ограничивается мексиканской уличной классикой (все эти такос, буррито, чимичанга и так далее), здесь хватает и прилично сделанного мяса, салатов, так что никто не уйдет голодным. Ну и, конечно, прийти в мексиканский ресторан и не выпить текилы будет преступлением — дух Монтесумы вам этого не простит, так что лучше его не гневить.

Бюджет: сет тако — 350 рублей, горячее — в районе 500 рублей, порция текилы — от 160 рублей.



Aziatish

Aziatish позволит оказаться на азиатском рынке без опасности Фото: Стас Соколов

Самое атмосферное место на тему Юго-Восточной Азии. Причем Азии нынешней, живой — без всех этих гипсовых драконов и набивших оскомину китайских фонариков. Место, где можно почувствовать себя сидящими где-нибудь в Сингапуре или Гонконге (причём без риска застрять там надолго из-за отмены рейсов по случаю эпидемии коронавируса).

В меню набор паназиатских хитов, но будет непростительно уйти отсюда, не попробовав местного рамена (он лучший в городе без вариантов). Дополнительной экзотики добавит вечеру порция сакэ (здесь есть совсем недорогое). Только попросите не греть его. Поверьте, нормальное рисовое вино лучше пить прохладным, также как и виноградное вино.

Бюджет: пара блюд обойдется в районе 700 рублей, графинчик сакэ — 180 рублей.

Sky Lounge

Единственный в городе (до сих пор) ресторан на крыше высотного здания (раньше он назывался «Небо»). Строго говоря, этого уже достаточно, чтобы побывать здесь хотя бы раз. Если забронировать стол заранее, то можно выбрать вид на реку или на центр города. Дополнительной интриги (при первом посещении) добавит непростой процесс попадания в заведение: доехать до 25 этажа, затем подняться по лестнице до гардероба, затем снова подняться по лестнице (ещё более крутой). Людям, не готовым к неожиданностям, такое, возможно, устраивать и не стоит. Но таким людям и 14 февраля отмечать не с руки.



Кухня не сулит особенных открытий, но базовый набор (салаты, рыба, мясо) в красивой подаче здесь обеспечен. При виде цен не стоит забывать, что в них заложен также и вид из окон.

Бюджет: порция пасты — от 400 рублей, два блюда — в районе 1200 рублей, бокал вина — от 270 рублей. «Пуппен хаус» (PuppenHaus)

PuppenHaus — одновременно один из лучших городских ресторанов и место с самым необычным интерьером Фото: Стас Соколов

Один из лучших ресторанов города с самым необычным интерьером. Ходить сюда постоянно (даже если вы можете себе это позволить) — на любителя. Но вот для особого случая место просто идеально. Ресторан пострадал во время пожара, но большая часть его коллекции уцелела и это по-прежнему удивительное место, где вы одновременно смотрите на кукол в кукольном домике и ощущаете себя самого обитателем огромного кукольного дома.

Кухня высокая, французская, с использованием местных продуктов (дичь, ягоды, мед), так что в чисто гастрономическом смысле это тоже увлекательное приключение. Правда, перед тем как на него решиться, стоит проверить содержимое бумажника и количество денег на банковском счёте.

