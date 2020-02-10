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Встали колом: топ-8 вечных пробок Новосибирска, где люди теряют по три часа своей жизни

Разбираем, почему они появляются и когда их не станет (если это вообще возможно)

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Пробка на «Большевичке» в сторону центра

Пробка на «Большевичке» в сторону центра

Есть в Новосибирске такие пробки, которые не зависят от времени суток, погодных и прочих обстоятельств — эти вечные заторы портят жизнь водителям с раннего утра и до позднего вечера. Многие из этих пробок трудно или невозможно объехать по альтернативным путям, вот и приходится стоять иногда по часу и более. Что это за заторы и каковы причины их возникновения — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Улица Большевистская

В худших случаях пробка растягивается от Речного вокзала вплоть до Первомайки

В худших случаях пробка растягивается от Речного вокзала вплоть до Первомайки

Вечную пробку на Большевичке можно назвать номером один в Новосибирске — затор в сторону центра может отнять у вас до 2–3 часов времени. В худших случаях пробка растягивается от Речного вокзала вплоть до Первомайки и далее. На всём этом участке есть множество светофоров и перекрестков с другими улицами, которые тормозят движение, но в конечном итоге всё упирается в светофор на пересечении «Большевички» и подъема на Коммунальный мост сразу после Речного вокзала.

Здесь три полосы прямо и одна направо на подъем на мост

Здесь три полосы прямо и одна направо на подъем на мост

Здесь три полосы прямо и одна направо на подъем на мост. Проезжая часть на перекрестке существенно сужается, и машины медленно крадутся в тесноте — пропускная способность из-за этого сужения сильно падает. Плюс режим работы светофора, который вынужден давать продолжительный зеленый сигнал машинам, которые едут из центра и поднимаются на мост.

Проезд Энергетиков

Автомобили выстраиваются перед входящим светофором на площади Энергетиков

Автомобили выстраиваются перед входящим светофором на площади Энергетиков

Автомобили здесь выстраиваются перед входящим светофором на площади Энергетиков, в худших случаях затор захватывает Димитровский мост, проспект Димитрова, дополнительно стоят машины, поднимающиеся на мост с Фабричной. Огромному транспортному потоку доступно всего три полосы движения и даже экипажи ГИБДД, которые иногда пропускают машины с проезда Энергетиков под красный свет, не могут справиться с таким количеством автомобилей. Возможным решением проблемы могла бы стать постоянная зеленая стрелка на входящем светофоре — подробнее об этом мы писали в рубрике «Самый глупый перекресток».

Улица Станционная

Затор по Станционной перед площадью Энергетиков

Затор по Станционной перед площадью Энергетиков

Постоянный затор по Станционной перед площадью Энергетиков тоже возникает из-за большого количества автомобилей и всего трех полос движения. Тут есть даже постоянная зеленая стрелка, которая позволяет машинам с правого ряда уходить на площадь Труда, однако это не решает проблемы. Основная светофорная секция долго горит красным светом, чтобы пропускать автомобили с проезда Энергетиков, и если изменить режим работы светофора, то ухудшится ситуация с предыдущей пробкой.

Советское шоссе

Две тесные полосы движения, автомобили медленно выезжают на Мира с левым поворотом

Две тесные полосы движения, автомобили медленно выезжают на Мира с левым поворотом

Пересечение Советского шоссе и улицы Мира — основной южный въезд в город на левом берегу. Две тесные полосы движения, автомобили медленно выезжают на Мира с левым поворотом. Дополнительно замедляют поток трамвайные рельсы и разбитая проезжая часть. Постоянный затор и в обратном направлении — по улице Мира со стороны «МЕГИ». 

Улица Ватутина

Участок на Ватутина всегда забит автомобилями

Участок на Ватутина всегда забит автомобилями

Участок на Ватутина между Немировича-Данченко и «МЕГОЙ» всегда забит автомобилями, даже несмотря на то, что перед перекрестком с Немировича-Данченко проезжая часть расширяется до четырех полос. Правый ряд по зеленой стрелке уходит направо, но основного зеленого света светофора не хватает, чтобы пропустить весь этот мощный поток. Плюс с крайнего левого ряда разрешен поворот налево и поворачивающие машины замедляют движение по этой полосе. 

Красный проспект перед площадью Калинина

Затор растягивается даже до метро «Гагаринская»

Затор растягивается даже до метро «Гагаринская»

Автомобили, движущиеся по Красному из центра, почти всегда стоят перед площадью Калинина — в худшем варианте затор растягивается до улицы Кропоткина и даже до метро «Гагаринская». Здесь три полосы движения, но крайняя правая (являющаяся выделенной полосой для автобусов) работает неэффективно — мешают неаккуратно припаркованные автомобили. Люди наспех бросают машины в парковочных карманах, даже не задумываясь, что их авто вылазят на проезжую часть и блокируют движение по целому ряду. Решением проблемы стали бы запрет парковки в правом ряду и реконструкция парковочных карманов. 

Улицы Георгия Колонды и Окружная

Бордовые пробки — следствие режима работы светофора на перекрестке Окружной и Рекордного переулка

Бордовые пробки — следствие режима работы светофора на перекрестке Окружной и Рекордного переулка

Бордовые пробки на новейшей скоростной улице Колонды при движении в сторону Родников — во многом следствие режима работы светофора на перекрестке Окружной и Рекордного переулка. Этот светофор всё никак не могут эффективно настроить — то увеличивают красный сигнал для машин, движущихся со стороны Колонды, то для машин, подъезжающих со стороны улицы Объединения. Решением вопроса стал бы гибкий режим работы светофора — утром больше зеленого света для машин с Родников, вечером — для машин в сторону Родников. Но такие космические технологии настройки светофоров пока еще недоступны для новосибирских дорожных служб.

Улица Фабричная

Светофор должен пропускать автомобили еще с двух направлений

Светофор должен пропускать автомобили еще с двух направлений

На Фабричной перед площадью Будагова пробка тоже бордовая, машины едут очень медленно. Светофор настроен так, что должен пропускать автомобили еще с двух направлений — с Красного проспекта и Ипподромской магистрали. 

«Горб Городецкого» не помогает справиться с заторами&nbsp;

«Горб Городецкого» не помогает справиться с заторами 

Развязка сложная, транспортный поток мощный — это ведь основной выезд из центральной части Новосибирска в южном направлении. И, как показало время, эстакада, прозванная в народе «Горбом Городецкого», не слишком эффективно помогает справиться с заторами на этой площади. 

Самая жуткая вечная пробка?

    Почитайте еще о дорожных проблемах Новосибирска:

    Мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной. На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрестке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. 

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    Пробкиулица Большевистскаядороги
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    КОММЕНТАРИИ (119)

    Фото пользователя
    10 фев 2020 в 10:03

    Хоть до утра стойте, не жалко.

    Фото пользователя
    10 фев 2020 в 10:07

    Ахаха... Автоведроводители проживают жизнь в пустую стоя в пробках... Так как мозгов не хватает... Всё выделываются...

    Просто
    10 фев 2020 в 10:17

    Человечество уже давным давно нашло ответ когда пробок станет меньше - когда станет меньше машин. Расширение и строительство дорог, увеличение парковок, снижение интервала горения зеленого для пешеходов, строительство глупых подземных и надземных переходов приведет лишь к увеличению пробок. А вот сужение дорог, ликвидация лишних парковок, благоустройство тротуаров и пешеходных зон, развитие общественного транспорта, прежде всего трамвая, повышение штрафов в разы позволят пробки ликвидировать. И сколько угодно автомобилисты и просто недалекие могут кричать, визжать и брызгать слюной в приступах бешенства и недовольства. Но это все равно рано или поздно неизбежно. Потому что иного пути для крупных городов нет. Жаль только, что чтобы это понять еще должно пройти десятилетие, а можно было бы начать уже сейчас.