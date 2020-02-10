Встали колом: топ-8 вечных пробок Новосибирска, где люди теряют по три часа своей жизни

Пробка на «Большевичке» в сторону центра Фото: Ольга Бурлакова

Есть в Новосибирске такие пробки, которые не зависят от времени суток, погодных и прочих обстоятельств — эти вечные заторы портят жизнь водителям с раннего утра и до позднего вечера. Многие из этих пробок трудно или невозможно объехать по альтернативным путям, вот и приходится стоять иногда по часу и более. Что это за заторы и каковы причины их возникновения — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Улица Большевистская

В худших случаях пробка растягивается от Речного вокзала вплоть до Первомайки Фото: Ольга Бурлакова

Вечную пробку на Большевичке можно назвать номером один в Новосибирске — затор в сторону центра может отнять у вас до 2–3 часов времени. В худших случаях пробка растягивается от Речного вокзала вплоть до Первомайки и далее. На всём этом участке есть множество светофоров и перекрестков с другими улицами, которые тормозят движение, но в конечном итоге всё упирается в светофор на пересечении «Большевички» и подъема на Коммунальный мост сразу после Речного вокзала.

Здесь три полосы прямо и одна направо на подъем на мост Фото: Ольга Бурлакова

Здесь три полосы прямо и одна направо на подъем на мост. Проезжая часть на перекрестке существенно сужается, и машины медленно крадутся в тесноте — пропускная способность из-за этого сужения сильно падает. Плюс режим работы светофора, который вынужден давать продолжительный зеленый сигнал машинам, которые едут из центра и поднимаются на мост. Проезд Энергетиков

Автомобили выстраиваются перед входящим светофором на площади Энергетиков Фото: Ольга Бурлакова

Автомобили здесь выстраиваются перед входящим светофором на площади Энергетиков, в худших случаях затор захватывает Димитровский мост, проспект Димитрова, дополнительно стоят машины, поднимающиеся на мост с Фабричной. Огромному транспортному потоку доступно всего три полосы движения и даже экипажи ГИБДД, которые иногда пропускают машины с проезда Энергетиков под красный свет, не могут справиться с таким количеством автомобилей. Возможным решением проблемы могла бы стать постоянная зеленая стрелка на входящем светофоре — подробнее об этом мы писали в рубрике «Самый глупый перекресток». Улица Станционная

Затор по Станционной перед площадью Энергетиков Фото: Ольга Бурлакова

Постоянный затор по Станционной перед площадью Энергетиков тоже возникает из-за большого количества автомобилей и всего трех полос движения. Тут есть даже постоянная зеленая стрелка, которая позволяет машинам с правого ряда уходить на площадь Труда, однако это не решает проблемы. Основная светофорная секция долго горит красным светом, чтобы пропускать автомобили с проезда Энергетиков, и если изменить режим работы светофора, то ухудшится ситуация с предыдущей пробкой.

Советское шоссе

Две тесные полосы движения, автомобили медленно выезжают на Мира с левым поворотом Фото: Ольга Бурлакова

Пересечение Советского шоссе и улицы Мира — основной южный въезд в город на левом берегу. Две тесные полосы движения, автомобили медленно выезжают на Мира с левым поворотом. Дополнительно замедляют поток трамвайные рельсы и разбитая проезжая часть. Постоянный затор и в обратном направлении — по улице Мира со стороны «МЕГИ». Улица Ватутина

Участок на Ватутина всегда забит автомобилями Фото: Ольга Бурлакова

Участок на Ватутина между Немировича-Данченко и «МЕГОЙ» всегда забит автомобилями, даже несмотря на то, что перед перекрестком с Немировича-Данченко проезжая часть расширяется до четырех полос. Правый ряд по зеленой стрелке уходит направо, но основного зеленого света светофора не хватает, чтобы пропустить весь этот мощный поток. Плюс с крайнего левого ряда разрешен поворот налево и поворачивающие машины замедляют движение по этой полосе. Красный проспект перед площадью Калинина

Затор растягивается даже до метро «Гагаринская» Фото: Ольга Бурлакова

Автомобили, движущиеся по Красному из центра, почти всегда стоят перед площадью Калинина — в худшем варианте затор растягивается до улицы Кропоткина и даже до метро «Гагаринская». Здесь три полосы движения, но крайняя правая (являющаяся выделенной полосой для автобусов) работает неэффективно — мешают неаккуратно припаркованные автомобили. Люди наспех бросают машины в парковочных карманах, даже не задумываясь, что их авто вылазят на проезжую часть и блокируют движение по целому ряду. Решением проблемы стали бы запрет парковки в правом ряду и реконструкция парковочных карманов.

Улицы Георгия Колонды и Окружная

Бордовые пробки — следствие режима работы светофора на перекрестке Окружной и Рекордного переулка Фото: Ольга Бурлакова

Бордовые пробки на новейшей скоростной улице Колонды при движении в сторону Родников — во многом следствие режима работы светофора на перекрестке Окружной и Рекордного переулка. Этот светофор всё никак не могут эффективно настроить — то увеличивают красный сигнал для машин, движущихся со стороны Колонды, то для машин, подъезжающих со стороны улицы Объединения. Решением вопроса стал бы гибкий режим работы светофора — утром больше зеленого света для машин с Родников, вечером — для машин в сторону Родников. Но такие космические технологии настройки светофоров пока еще недоступны для новосибирских дорожных служб. Улица Фабричная

Светофор должен пропускать автомобили еще с двух направлений Фото: Ольга Бурлакова

На Фабричной перед площадью Будагова пробка тоже бордовая, машины едут очень медленно. Светофор настроен так, что должен пропускать автомобили еще с двух направлений — с Красного проспекта и Ипподромской магистрали.

«Горб Городецкого» не помогает справиться с заторами Фото: Ольга Бурлакова

Развязка сложная, транспортный поток мощный — это ведь основной выезд из центральной части Новосибирска в южном направлении. И, как показало время, эстакада, прозванная в народе «Горбом Городецкого», не слишком эффективно помогает справиться с заторами на этой площади.