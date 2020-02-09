Её даже детям нельзя: диетологи рассказали, что скрывается в вашей любимой каше

1
Манная каша — просто держитесь подальше
Подходящий вариант для людей с больным желудком и кишечником и абсолютно неполезный — для всех остальных. В манной каше мало клетчатки, из-за чего она не нагружает ЖКТ, но по остальным пунктам — полный провал. Манка готовится из наиболее очищенной пшеницы мягких сортов (бывает и из твердых, но это краснокнижная редкость), еще и мелко перемолотой. Прежде всего это богатый источник крахмала, чистый и быстрый углевод.
— Раз относится к быстрым углеводам, то быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности, — говорит Ирина Торопыгина. — Такая каша даже детям не показана. Главным образом из-за входящих в ее состав фитатов (веществ, снижающих доступность содержащихся в рационе питательных веществ). Они связывают кальций и выводит его из организма. У малышей могут возникнуть проблемы при формировании костей.
Тем не менее, манку продолжают рекомендовать детям с младшего возраста. Но сегодня, когда есть разнообразие, это скорее экстренный случай.
— Из-за того, что на манной каше легко прибавить в весе, ей кормят преимущественно детей, которые плохо едят и, соответственно, плохо набирают массу, — рассказывает Галина Барташевич. — Но надо понимать, что с манки в мышцы быстро все не пойдет. Помимо питания, мышцы надо еще тренировать. Только тогда вес набирается. Плюс, из-за вкусовых качеств в манку (приготовленную к тому же на молоке) постоянно хочется добавить ложку меда или варенья. Получается пищевая бомба.
В манной каше относительно мало витаминов, и она снижает усвояемость витамина D, поэтому лучше не злоупотреблять. Кстати, кускус — это та же манка, только обваленная в муке. И ничем существенным, кроме более высокого содержания глютена, от манной крупы не отличается. Но есть один момент.
2
Кускус – против усталости и бессонницы
Выбирая кускус, смотрите, чтобы он был сделан из пшеницы твердых сортов. Только в этом случае можно говорить о какой-либо пользе. Такой продукт богат витамином В5, который положительно влияет на жизненный тонус, борется с хронической усталостью и депрессией, лечит бессонницу и улучшает регенерацию кожи и волос.
— Другая важная составляющая кускуса — селен. В одной порции этой крупы содержится 60% рекомендуемой дозы селена. Это мощный антиоксидант, он снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и нормализует уровень холестерина, — объясняет Ирина Торопыгина.
В кускусе из твердых сортов пшеницы содержится много важных микроэлементов, способствующих нормальной работе ЖКТ. Это фосфор, калий, железо, медь и пищевые волокна. Такая крупа стимулирует деятельность мозга, стабилизирует водно-солевой обмен, укрепляет сердечную мышцу. Является хорошим источником растительного белка и пребиотиком, способствует росту полезной микрофлоры.
За счет высокой питательности и калорийности каши из кускуса рекомендуют спортсменам, пожилым людям, детям и тем, кто следит за фигурой. На 70% состоящий из углеводов, кускус надолго даст чувство сытости. Но за счет той же калорийности он практически противопоказан людям с избыточным весом — его можно употреблять только в рамках диеты или рекомендованного правильного питания. Желательно максимально исключить кускус из рациона диабетикам, чтобы не спровоцировать заболевание. Содержит глютен, поэтому противопоказан людям с непереносимостью глютена.
3
Овсяная каша — увлекаться не стоит
— Овсянка, конечно, вкусная и полезная, обладает прекрасным обволакивающим эффектом. Но ежедневное поедание овсяной каши по утрам приводит к препятствованию всасывания кальция. Потому что содержит все те же фитаты. Не рекомендуется овсянка тем, у кого непереносимость глютена, его в овсе тоже полно, — говорит Галина Барташевич.
Зато для пациентов гастроэнтеролога овсянка — настоящее спасение.
— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.
За счет высокого содержания углеводов овсянка будет особенно полезна, если вы занимаетесь спортом или физически тяжелой работой. Такая физическая нагрузка как раз пригодится, чтобы потратить полученные углеводы. Неплохо будет сочетать кашу с белком — йогуртом, творогом или сыром. Если же вы работаете в офисе и не так уж много двигаетесь, выбирайте каши с меньшей калорийностью. Ну и помните, что овсяные хлопья — не то же самое, что овсяная каша, и, помимо прочего, увеличивают уровень глюкозы в крови.
4
Гречневая каша — секрет вашей молодости
— Эта каша — хороший источник белков, углеводов, содержит витамины группы В, цинк, железо, медь, магний, кальций и даже биофлавонид рутин, который улучшает структуру капилляров, повышает их эластичность, предотвращает ломкость и тромбообразование, является геропротектором, — говорит Ирина Торопыгина. — К тому же рутин выводит жидкость из организма, из-за чего гречневую диету советуют моделям и спортсменам.
Кроме того, в гречке много лизина, который участвует в синтезе коллагена (от этого зависит качество и упругость кожи). Гречка снижает уровень плохого холестерина, нормализует обмен веществ, полезна при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и сахарном диабете. Магний в составе гречки полезен для сосудов и работы сердечно-сосудистой системы, он показан людям с нарушением сердечного ритма.
Однако людям, склонным к запорам и газообразованию, с почечной недостаточностью, повышенной свертываемостью крови и язвой желудка гречку стоит употреблять с осторожностью.
Аккуратнее к своему организму специалисты рекомендуют относиться и сторонникам популярных монодиет, когда на несколько дней у вас в рационе должен быть один и тот же продукт. (В случае с гречневой монодиетой придется съедать по кастрюле каши четыре дня подряд). Такой разгрузочный монодень можно устраивать раз в неделю, а лучше — раз в месяц. Иначе рискуете не просто набрать вес еще быстрее, но и заработать проблемы со здоровьем. Монодиета замедляет реакцию, приводит к головным болям и хронической усталости. Налегать на нее не нужно — внесите разнообразие.
5
Рисовая каша — заботится о ваших нервах
Рис больше остальных круп богат витаминами группы В. А это — залог свежей кожи, стабильного обмена веществ и здоровой нервной системы. Но стоит помнить, что вся польза содержится в зерновой оболочке. Так что выбор стоит остановить на нешлифованном рисе, например, басмати и диком буром. Их диетологи рекомендуют для похудения, к тому же каша из бурого риса регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти, активизирует мозговую деятельность.
Самый калорийный красный рис выводит холестерин, улучшает состояние кожи и работу сердца, а черный — укрепляет иммунитет, улучшает зрение, полезен при анемии. А вот белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам. Более того, его употребление может спровоцировать образование камней в почках.
6
Пшенная каша — мешает всасыванию йода
По концентрации незаменимых аминокислот пшенная каша уступает только овсянке и гречке. Она не содержит глютена и является геропротектором. Это вещества, которые не только повышают сопротивление стрессу и снижают скорость развития различных возрастных заболеваний, но и замедляют старение и в целом увеличивают продолжительность жизни.
За счет своего микроэлементного состава пшенка полезна для кожи, волос и костей. Она облегчает состояние при артритах и артрозах, вывихах и растяжениях. Витамины группы В в составе такой каши улучшают состав крови, налаживают работу мозга, регулируют жировой и углеводный обмен, а магний и калий положительно влияют на работу сердца и сосудов. Также пшенка улучшает моторику кишечника, избавляет от запоров и сжигает жировые отложения.
Несмотря на все плюсы, ложка дегтя есть и в чашке пшенки. Например, специалисты Роскачества советуют воздержаться от нее при заболеваниях щитовидной железы: каша мешает всасыванию йода. Кроме того, диабетикам ее рекомендуют варить только на воде, а если у вас повышенная кислотность желудка, язва или гастрит, подагра или кальциноз, к пшенке тоже лучше лишний раз не прикасаться.
7
Перловая каша — против ожирения
В этой каше содержится достаточно большое количество лизина. Как мы уже выяснили, эта аминокислота помогает организму вырабатывать коллаген, обеспечивающий здоровую, гладкую и упругую кожу.
Помимо этого, перловка очень питательна, способна поддерживать в тонусе организм при большой физической нагрузке, помогает обмену веществ и стимулирует мозговую деятельность. Также благодаря перловой каше вы сможете предотвратить ожирение и поможете вывести токсины из себя любимого. А вот клетчатку в перловке искать не стоит, ведь это очищенные и чаще всего шлифованные ячменные зерна.
— Минусы перловки могут ощутить на себе люди с целиакией (нарушение пищеварения из-за глютена), непереносимостью глютена, — добавляет Галина Барташевич. — Для перловки и ячневой каши используется ячмень, а это один из главных источников глютена. Чувствительность к нему может привести к головной боли, тошноте, расстройству желудка, усталости и другим жалобам. При таких симптомах стоит обратиться к врачу. Если непереносимость подтвердится (или вы уже знаете о ней), переходите на гречу, рис, кукурузу, сою, киноа — в них нет глютена.
8
Ячневая каша — снижает риск атеросклероза
В отличие от перловой, ячневая каша не подвергается шлифовке. Это просто дробленные ячменные ядра, освобожденные от цветочных пленок. Зерна содержат оболочку, соответственно, в итоговом продукте больше витаминов, клетчатки и микроэлементов.
— В ней вы найдете витамины группы Е, В, РР, фосфор, цинк, хром, фтор, кремний, — раскладывает на полезные вещества крупу Ирина Торопыгина. — Она снижает риск развития атеросклероза, благотворно влияет на состояние кожи и волос.
Кроме того, ячневая каша — отличный диетический продукт, который поможет поддержать фигуру стройной. Эта каша прекрасно справляется с очищением организма от шлаков и токсинов, она полезна для печени, помогает удалить из организма лишний холестерин и бороться с холестериновыми бляшками.
9
Булгур – восстановит после травм и операций
Еще одна известная крупа, сохранившая свою оболочку, — это булгур. Не облущенный, он сохраняет высокое содержание клетчатки (в одной порции содержится 30% ее суточной нормы), что помогает при похудении и очищении организма. Клетчатка приносит чувство сытости, выводит из организма застоявшиеся вещества, токсины и болезнетворные бактерии. Благодаря большому содержанию пищевых волокон с этой крупой легко контролировать вес.
Кроме того, в булгуре высокое содержание кальция. Его больше, чем в той же гречке, однако из-за обработки значительная часть его теряется (в процессе производства зерна пшеницы пропаривают и высушивают). Тем не менее, люди с непереносимостью лактозы, которые не могут получать кальций из молочных продуктов, могут довольствоваться это вещество из крупы.
В булгуре содержится редкий, но очень важный витамин К. Он способствует образованию белков, от которых зависит способность крови сворачиваться. Это эффективная профилактика кровотечений и помощь в регенерации органов. Витамин К полезен всем, кто восстанавливается после травм, перенес операцию или только готовится к ней.
Булгур — хороший источник белков, железа, витаминов группы В, а также марганца и магния. Они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, контролировать уровень сахара в крови. Другой важный элемент булгура — фолиевая кислота. Она стимулирует иммунитет, способствует процессам кроветворения и особенно полезна женщинам. Например, во время беременности помогает избежать риска выкидыша и способствует сохранению здоровых цепочек ДНК.
Что же до противопоказаний, то их всего два: аллергия на злаки и непереносимость глютена. Можно добавить к этому списку высокую калорийность, но это больше формальность.
10
Позвольте себе разнообразие
Если вы нашли в этом списке идеально подходящую для себя кашу, помните главный совет диетологов: не налегать на один и тот же продукт. Даже самую полезную на свете кашу не нужно есть каждый день. Прежде всего это зависит от того, что у каждой каши свой состав витаминов и микроэлементов. Элементарно, разнообразив свой рацион, вы будете получать больше полезных веществ.
Желательно есть каши в первой половине дня, чтобы успеть растрясти калории, и отдавать предпочтение цельным зернам, но никак не кашам быстрого приготовления, в которых вреда больше, чем в любой манке.