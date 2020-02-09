Её даже детям нельзя: диетологи рассказали, что скрывается в вашей любимой каше

Подходящий вариант для людей с больным желудком и кишечником и абсолютно неполезный — для всех остальных. В манной каше мало клетчатки, из-за чего она не нагружает ЖКТ, но по остальным пунктам — полный провал. Манка готовится из наиболее очищенной пшеницы мягких сортов (бывает и из твердых, но это краснокнижная редкость), еще и мелко перемолотой. Прежде всего это богатый источник крахмала, чистый и быстрый углевод.



— Раз относится к быстрым углеводам, то быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности, — говорит Ирина Торопыгина. — Такая каша даже детям не показана. Главным образом из-за входящих в ее состав фитатов (веществ, снижающих доступность содержащихся в рационе питательных веществ). Они связывают кальций и выводит его из организма. У малышей могут возникнуть проблемы при формировании костей.