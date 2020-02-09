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Её даже детям нельзя: диетологи рассказали, что скрывается в вашей любимой каше

Смотрите, какую крупу нужно есть, чтобы не стареть, а в какой нет никакой пользы

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Некоторые каши вы не зря отказывались есть даже в детстве

Некоторые каши вы не зря отказывались есть даже в детстве

Из каждого утюга говорят о том, что по утрам надо есть кашу. Но так ли они полезны и какой подвох вы можете найти в той же овсянке? Специально для вас мы разобрали популярные каши на вред и пользу. Оказалось, что некоторые из них просто опасны. Чем — рассказывают врачи-диетологи Ирина Торопыгина и Галина Барташевич.

1

Манная каша — просто держитесь подальше

Подходящий вариант для людей с больным желудком и кишечником и абсолютно неполезный — для всех остальных. В манной каше мало клетчатки, из-за чего она не нагружает ЖКТ, но по остальным пунктам — полный провал. Манка готовится из наиболее очищенной пшеницы мягких сортов (бывает и из твердых, но это краснокнижная редкость), еще и мелко перемолотой. Прежде всего это богатый источник крахмала, чистый и быстрый углевод.

— Раз относится к быстрым углеводам, то быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности, — говорит Ирина Торопыгина. — Такая каша даже детям не показана. Главным образом из-за входящих в ее состав фитатов (веществ, снижающих доступность содержащихся в рационе питательных веществ). Они связывают кальций и выводит его из организма. У малышей могут возникнуть проблемы при формировании костей.

Никакой пользы — это про манку

Никакой пользы — это про манку

Тем не менее, манку продолжают рекомендовать детям с младшего возраста. Но сегодня, когда есть разнообразие, это скорее экстренный случай.

— Из-за того, что на манной каше легко прибавить в весе, ей кормят преимущественно детей, которые плохо едят и, соответственно, плохо набирают массу, — рассказывает Галина Барташевич. — Но надо понимать, что с манки в мышцы быстро все не пойдет. Помимо питания, мышцы надо еще тренировать. Только тогда вес набирается. Плюс, из-за вкусовых качеств в манку (приготовленную к тому же на молоке) постоянно хочется добавить ложку меда или варенья. Получается пищевая бомба. 

В манной каше относительно мало витаминов, и она снижает усвояемость витамина D, поэтому лучше не злоупотреблять. Кстати, кускус — это та же манка, только обваленная в муке. И ничем существенным, кроме более высокого содержания глютена, от манной крупы не отличается. Но есть один момент.

2

Кускус – против усталости и бессонницы

Выбирая кускус, смотрите, чтобы он был сделан из пшеницы твердых сортов. Только в этом случае можно говорить о какой-либо пользе. Такой продукт богат витамином В5, который положительно влияет на жизненный тонус, борется с хронической усталостью и депрессией, лечит бессонницу и улучшает регенерацию кожи и волос.

— Другая важная составляющая кускуса — селен. В одной порции этой крупы содержится 60% рекомендуемой дозы селена. Это мощный антиоксидант, он снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и нормализует уровень холестерина, — объясняет Ирина Торопыгина.

В кускусе из твердых сортов пшеницы содержится много важных микроэлементов, способствующих нормальной работе ЖКТ. Это фосфор, калий, железо, медь и пищевые волокна. Такая крупа стимулирует деятельность мозга, стабилизирует водно-солевой обмен, укрепляет сердечную мышцу. Является хорошим источником растительного белка и пребиотиком, способствует росту полезной микрофлоры. 

Если кускус — то только из твердых сортов пшеницы

Если кускус — то только из твердых сортов пшеницы

За счет высокой питательности и калорийности каши из кускуса рекомендуют спортсменам, пожилым людям, детям и тем, кто следит за фигурой. На 70% состоящий из углеводов, кускус надолго даст чувство сытости. Но за счет той же калорийности он практически противопоказан людям с избыточным весом — его можно употреблять только в рамках диеты или рекомендованного правильного питания. Желательно максимально исключить кускус из рациона диабетикам, чтобы не спровоцировать заболевание. Содержит глютен, поэтому противопоказан людям с непереносимостью глютена.

3

Овсяная каша — увлекаться не стоит

— Овсянка, конечно, вкусная и полезная, обладает прекрасным обволакивающим эффектом. Но ежедневное поедание овсяной каши по утрам приводит к препятствованию всасывания кальция. Потому что содержит все те же фитаты. Не рекомендуется овсянка тем, у кого непереносимость глютена, его в овсе тоже полно, — говорит Галина Барташевич.

Зато для пациентов гастроэнтеролога овсянка — настоящее спасение.

— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.

Если овсянка, то только цельная

Если овсянка, то только цельная

За счет высокого содержания углеводов овсянка будет особенно полезна, если вы занимаетесь спортом или физически тяжелой работой. Такая физическая нагрузка как раз пригодится, чтобы потратить полученные углеводы. Неплохо будет сочетать кашу с белком — йогуртом, творогом или сыром. Если же вы работаете в офисе и не так уж много двигаетесь, выбирайте каши с меньшей калорийностью. Ну и помните, что овсяные хлопья — не то же самое, что овсяная каша, и, помимо прочего, увеличивают уровень глюкозы в крови.

4

Гречневая каша — секрет вашей молодости

— Эта каша — хороший источник белков, углеводов, содержит витамины группы В, цинк, железо, медь, магний, кальций и даже биофлавонид рутин, который улучшает структуру капилляров, повышает их эластичность, предотвращает ломкость и тромбообразование, является геропротектором, — говорит Ирина Торопыгина. — К тому же рутин выводит жидкость из организма, из-за чего гречневую диету советуют моделям и спортсменам.

Кроме того, в гречке много лизина, который участвует в синтезе коллагена (от этого зависит качество и упругость кожи). Гречка снижает уровень плохого холестерина, нормализует обмен веществ, полезна при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и сахарном диабете. Магний в составе гречки полезен для сосудов и работы сердечно-сосудистой системы, он показан людям с нарушением сердечного ритма.

Не каждый может позволить себе гречку из-за здоровья

Не каждый может позволить себе гречку из-за здоровья

Однако людям, склонным к запорам и газообразованию, с почечной недостаточностью, повышенной свертываемостью крови и язвой желудка гречку стоит употреблять с осторожностью. 

Аккуратнее к своему организму специалисты рекомендуют относиться и сторонникам популярных монодиет, когда на несколько дней у вас в рационе должен быть один и тот же продукт. (В случае с гречневой монодиетой придется съедать по кастрюле каши четыре дня подряд). Такой разгрузочный монодень можно устраивать раз в неделю, а лучше — раз в месяц. Иначе рискуете не просто набрать вес еще быстрее, но и заработать проблемы со здоровьем. Монодиета замедляет реакцию, приводит к головным болям и хронической усталости. Налегать на нее не нужно — внесите разнообразие.

5

Рисовая каша — заботится о ваших нервах

Рис больше остальных круп богат витаминами группы В. А это — залог свежей кожи, стабильного обмена веществ и здоровой нервной системы. Но стоит помнить, что вся польза содержится в зерновой оболочке. Так что выбор стоит остановить на нешлифованном рисе, например, басмати и диком буром. Их диетологи рекомендуют для похудения, к тому же каша из бурого риса регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти, активизирует мозговую деятельность.

Чем меньше обработки, тем полезнее рис

Чем меньше обработки, тем полезнее рис

Самый калорийный красный рис выводит холестерин, улучшает состояние кожи и работу сердца, а черный — укрепляет иммунитет, улучшает зрение, полезен при анемии. А вот белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам. Более того, его употребление может спровоцировать образование камней в почках.

6

Пшенная каша — мешает всасыванию йода

По концентрации незаменимых аминокислот пшенная каша уступает только овсянке и гречке. Она не содержит глютена и является геропротектором. Это вещества, которые не только повышают сопротивление стрессу и снижают скорость развития различных возрастных заболеваний, но и замедляют старение и в целом увеличивают продолжительность жизни.

За счет своего микроэлементного состава пшенка полезна для кожи, волос и костей. Она облегчает состояние при артритах и артрозах, вывихах и растяжениях. Витамины группы В в составе такой каши улучшают состав крови, налаживают работу мозга, регулируют жировой и углеводный обмен, а магний и калий положительно влияют на работу сердца и сосудов. Также пшенка улучшает моторику кишечника, избавляет от запоров и сжигает жировые отложения.

Пшенка собрала меньше всего минусов

Пшенка собрала меньше всего минусов

Несмотря на все плюсы, ложка дегтя есть и в чашке пшенки. Например, специалисты Роскачества советуют воздержаться от нее при заболеваниях щитовидной железы: каша мешает всасыванию йода. Кроме того, диабетикам ее рекомендуют варить только на воде, а если у вас повышенная кислотность желудка, язва или гастрит, подагра или кальциноз, к пшенке тоже лучше лишний раз не прикасаться.

7

Перловая каша — против ожирения

В этой каше содержится достаточно большое количество лизина. Как мы уже выяснили, эта аминокислота помогает организму вырабатывать коллаген, обеспечивающий здоровую, гладкую и упругую кожу. 

Не ищите в перловке клетчатку

Не ищите в перловке клетчатку

Помимо этого, перловка очень питательна, способна поддерживать в тонусе организм при большой физической нагрузке, помогает обмену веществ и стимулирует мозговую деятельность. Также благодаря перловой каше вы сможете предотвратить ожирение и поможете вывести токсины из себя любимого. А вот клетчатку в перловке искать не стоит, ведь это очищенные и чаще всего шлифованные ячменные зерна.

— Минусы перловки могут ощутить на себе люди с целиакией (нарушение пищеварения из-за глютена), непереносимостью глютена, — добавляет Галина Барташевич. — Для перловки и ячневой каши используется ячмень, а это один из главных источников глютена. Чувствительность к нему может привести к головной боли, тошноте, расстройству желудка, усталости и другим жалобам. При таких симптомах стоит обратиться к врачу. Если непереносимость подтвердится (или вы уже знаете о ней), переходите на гречу, рис, кукурузу, сою, киноа — в них нет глютена.

8

Ячневая каша — снижает риск атеросклероза

В отличие от перловой, ячневая каша не подвергается шлифовке. Это просто дробленные ячменные ядра, освобожденные от цветочных пленок. Зерна содержат оболочку, соответственно, в итоговом продукте больше витаминов, клетчатки и микроэлементов.

— В ней вы найдете витамины группы Е, В, РР, фосфор, цинк, хром, фтор, кремний, — раскладывает на полезные вещества крупу Ирина Торопыгина. — Она снижает риск развития атеросклероза, благотворно влияет на состояние кожи и волос. 

Ячневая каша — та же перловка, только лучше

Ячневая каша — та же перловка, только лучше

Кроме того, ячневая каша — отличный диетический продукт, который поможет поддержать фигуру стройной. Эта каша прекрасно справляется с очищением организма от шлаков и токсинов, она полезна для печени, помогает удалить из организма лишний холестерин и бороться с холестериновыми бляшками.

9

Булгур – восстановит после травм и операций

Еще одна известная крупа, сохранившая свою оболочку, — это булгур. Не облущенный, он сохраняет высокое содержание клетчатки (в одной порции содержится 30% ее суточной нормы), что помогает при похудении и очищении организма. Клетчатка приносит чувство сытости, выводит из организма застоявшиеся вещества, токсины и болезнетворные бактерии. Благодаря большому содержанию пищевых волокон с этой крупой легко контролировать вес.

Кроме того, в булгуре высокое содержание кальция. Его больше, чем в той же гречке, однако из-за обработки значительная часть его теряется (в процессе производства зерна пшеницы пропаривают и высушивают). Тем не менее, люди с непереносимостью лактозы, которые не могут получать кальций из молочных продуктов, могут довольствоваться это вещество из крупы.

В булгуре содержится редкий, но очень важный витамин К. Он способствует образованию белков, от которых зависит способность крови сворачиваться. Это эффективная профилактика кровотечений и помощь в регенерации органов. Витамин К полезен всем, кто восстанавливается после травм, перенес операцию или только готовится к ней.

Булгур — хороший источник белков, железа, витаминов группы В, а также марганца и магния. Они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, контролировать уровень сахара в крови. Другой важный элемент булгура — фолиевая кислота. Она стимулирует иммунитет, способствует процессам кроветворения и особенно полезна женщинам. Например, во время беременности помогает избежать риска выкидыша и способствует сохранению здоровых цепочек ДНК.

Булгур — главный источник витамина К

Булгур — главный источник витамина К

Что же до противопоказаний, то их всего два: аллергия на злаки и непереносимость глютена. Можно добавить к этому списку высокую калорийность, но это больше формальность.

10

Позвольте себе разнообразие

Если вы нашли в этом списке идеально подходящую для себя кашу, помните главный совет диетологов: не налегать на один и тот же продукт. Даже самую полезную на свете кашу не нужно есть каждый день. Прежде всего это зависит от того, что у каждой каши свой состав витаминов и микроэлементов. Элементарно, разнообразив свой рацион, вы будете получать больше полезных веществ.

Желательно есть каши в первой половине дня, чтобы успеть растрясти калории, и отдавать предпочтение цельным зернам, но никак не кашам быстрого приготовления, в которых вреда больше, чем в любой манке.

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КОММЕНТАРИИ (147)

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9 фев 2020 в 10:28

Нет пользы в манной каше,однако сколько поколений выросло на манной каше и дети были здоровы, не болели :)) Где только ею не кормили-в яслях,садах,школах ,дома ,санаториях и т.д.Диетологи сегодня -набор фантазий и отрицание всего,того,что ело человечество «веками».Их понять можно -как-то надо выживать ,очень большая конкуренция в их профессии.

9 фев 2020 в 10:08

Как страшно жить. Так и не понял, что вызывает гречка, запор или диарею?

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9 фев 2020 в 11:08

Манная каша ужасна, ужасна ,ужасна ! В детском саду меня силой заставляли её есть, но я уже тогда никому не подчинялась , накладывала эту жуткую кашу по кармашкам одежды , а потом в туалете выковыривала её оттуда.ВЫХОДА ДРУГОГО НЕ ВИДЕЛА, Т.К ОБЯЗАНА БЫЛА ПОКАЗАТЬ ПУСТУЮ ТАРЕЛКУ . Нельзя детей кормить насильно всякой дрянью!