Как попасть в реанимацию, если врачи вас не пускают — инструкция в 10 карточках

1
Какие законы определяют посещение реанимации
Ведущий юрист компании «Финправ» Олеся Трошина рассказывает, что посещение отделений реанимации в медицинских учреждениях регламентировалось локальными нормативными актами и подзаконным актом (письмом Минздрава от 30.05.2016 года № 15–1/10/1–2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии»):
— До изменений, внесенных в законодательство в мае 2019 года, в палату реанимации к больному родственники могли попасть далеко не в каждом медицинском учреждении: какие-то больницы допускали родственников, а какие-то нет. На уровне законодательства такого запрета не существовало (как, в принципе, и чёткого разрешения. — Прим. ред.). Правила посещения устанавливались администрацией больницы, поэтому в большинстве случаев вход в палаты реанимационного отделения и интенсивной терапии был закрыт для посторонних. Эта ситуация была неоднозначной и вызывала много жалоб с обеих сторон: родственники пациентов хотели увидеть близких людей, посмотреть на их состояние, как им оказывается медицинская помощь, а медицинские работники выступали против посещений, так как это мешает лечебному процессу и другим пациентам, и требовали соблюдения санитарных норм.
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Почему посетить реанимацию так сложно
Проблему посещения реанимации родными постарался решить Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"». Он вступил в силу с 9 июня 2019 года.
— Теперь стационары должны будут организовать посещения пациентов в соответствии с общими требованиями Минздрава. Полагаем, скоро ведомство их утвердит, — говорит Олеся Трошина.
Сейчас подобная обязанность медорганизаций на федеральном уровне не предусмотрена. При этом в некоторых регионах действуют приказы о порядке допуска к пациентам. Есть правила посещения пациентов в реанимации, но они носят рекомендательный характер.
— Когда новшество заработает, родственники, другие члены семьи, законные представители пациента, которых не пустят в реанимацию, смогут пожаловаться в Росздравнадзор. Тогда стационар рискует получить предписание об устранении нарушений, — заявляет эксперт.
То есть получается, что в июне 2019 года закон закрепил за Минздравом право утвердить общие требования для посещения реанимаций. Минздрав подготовил проект приказа об утверждении этих требований, но пока он не подписан.
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Что должен решить приказ Минздрава
Юрист замечает, что указанные положения должны содержать правила посещения родственниками медицинских организаций, в том числе и отделений реанимации, время посещений, продолжительность и количество человек, которые могут одномоментно посетить пациента. Это необходимо, чтобы не парализовать работу отделения.
В проекте такого приказа говорится, что организация должна обеспечить посетителей бахилами, халатами, масками и шапочками и так далее, но более конкретной информации, например, о том, сколько времени можно находиться в реанимации, там нет.
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Какие документы сейчас определяют порядок посещений
Олеся Трошина говорит, что, вероятно, пока Минздравом требования не утверждены, больницы будут руководствоваться Письмом Минздрава России от 30.05.2016 года № 15–1/10/1–2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии» и локальными нормативными актами.
— Обратите внимание, что речь идёт о посещении пациента, а не о нахождении рядом с пациентом круглосуточно. Обеспечивать постоянное пребывание родственника пациента в отделении реанимации больница не обязана. Следует учесть, что законодательство не содержит нормы, которая бы прямо разрешала взрослым пациентам совместное нахождение с родными и близкими в больнице. Это разрешено только для пациентов-детей и недееспособных пациентов, — замечает эксперт.
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Каковы правила посещения реанимаций
Медицинские работники должны проводить с родственниками краткую беседу перед посещением реанимации и психологически подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении. А также должны выяснить, нет ли у них каких-либо острых инфекционных заболеваний. При этом медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются.
Перед посещением посетители должны снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие электронные устройства нужно выключить.
Одновременно в палате могут находиться не более двух посетителей.
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В каких случаях нельзя находиться в реанимации
Пациентов нельзя посещать детям до 14 лет.
Посетители в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения в отделение не допускаются.
Не разрешаются посещения во время проведения в палате инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и тому подобное) и сердечно-лёгочной реанимации.
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Как защитить свои права и права пациента
Олеся Трошина отмечает две правовые позиции, которые можно использовать в ситуациях, когда вас не пускают в реанимацию. Первая — отсутствие в федеральном законодательстве чёткой нормы о праве посещения больных в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), которую нельзя использовать как основание для запрета таких визитов.
— Вторая позиция включает в себя обязательное требование при посещении ОРИТ — должны соблюдаться права и остальных пациентов. Однако если речь идёт не о рядовом посещении больного, а о его последнем посещении и его последней возможности увидеть своих близких, то такое посещение продиктовано исключительными обстоятельствами. И ввиду этих исключительных обстоятельств врачи ОРИТ обязаны предпринять какие-нибудь меры, чтобы всё же организовать свидание пациента с родными, не используя формальные основания для отказа в посещении, — отвечает Трошина.
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Какова позиция Минздрава Новосибирской области
В региональном Минздраве на запрос журналиста НГС ответили, что возможность посещения ребёнка в отделении реанимации определяется тяжестью его состояния, необходимостью проведения ему инвазивных лечебных и диагностических процедур, зависит от эпидемиологической обстановки и состояния здоровья родственников.
Обычной практикой, как отмечает ведомство, является посещение ребёнка при стабилизации его состояния. Родителей перед посещением знакомят под подпись с правилами посещения реанимации, согласовывают время посещения. Кроме того, в Минздраве уточнили, что под посещением понимается временное пребывание.
— Решение о возможности посещения пациента принимает лечащий врач в зависимости от оценки объективных обстоятельств. Регламент посещения пациентов отделений реанимации зависит также от планировки, вместимости конкретного отделения и может отличаться в разных лечебных учреждениях, — сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.
Какова доля субъективизма у врачей в основаниях для отказов, какую роль именно по закону играет загруженность реанимации и состояние других пациентов, как решаются спорные ситуации — в региональном Минздраве не ответили. Журналист НГС направил эти вопросы в Минздрав РФ.
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Что делать, если вам отказали
Юрист советует в первую очередь стараться получить этот отказ письменно от лечащего врача и руководителя медицинской организации. С таким документом вы можете обратиться в прокуратуру и Минздрав РФ (или региональный) для проведения проверки — обосновано получение отказа или нет. Можно сослаться на срочность действия, потому что пациент находится в реанимации. Также вы можете подать в суд на основании федерального законодательства и правовых позиций Европейского суда по правам человека о разрешении допуска к пациенту.
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Какая судебная практика существует
Юрист уточняет, что суды нередко отклоняют иски на компенсацию морального вреда в подобных случаях, но примеры бывают разными. Например, суд апелляционной инстанции взыскал с больницы по 30 тысяч рублей морального ущерба в пользу каждого истца за то, что врачи не пропустили родных в отделение реанимации попрощаться с умирающей женой и матерью и не предприняли ничего, чтобы организовать такое посещение. Эта ситуация описывается в определении Московского городского суда от 14 декабря 2018 года по делу № 33–51564/2018.
— Суд отметил, что ввиду очевидной для всех скорой кончины пациентки визит её родных был продиктован исключительными обстоятельствами, а значит, и отказ пустить посетителей в отделение реанимации и интенсивной терапии тоже мог быть оправдан лишь исключительными причинами. А отсутствие в законе прямого указания на право навещать родных в отделениях реанимации не должно использоваться для умаления общепризнанных прав человека, в том числе права на посещение умирающего родственника.