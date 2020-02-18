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Здоровье Инструкция

Как попасть в реанимацию, если врачи вас не пускают — инструкция в 10 карточках

Какие законы помогут отстоять права и когда идти в суд

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Сейчас сложилась странная ситуация: закон признал право Минздрава утвердить общие требования для посещения родственников в реанимации, но утверждённого приказа от Минздрава нет, только проект

Сейчас сложилась странная ситуация: закон признал право Минздрава утвердить общие требования для посещения родственников в реанимации, но утверждённого приказа от Минздрава нет, только проект

После истории двухлетней Аделины Кинчаровой, которая умерла в больнице и чью маму не пустили в реанимацию вместе с ней, читатели НГС начали жаловаться на подобные ситуации, когда их тоже не пускали к родным, и спрашивать, как это регламентируется и куда можно жаловаться. Оказалось, что проблема остаётся, несмотря на радостные комментарии о том, что закон, принятый в 2019 году, решил спорные моменты и позволил навещать родственников в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мы подготовили инструкцию, на какие законы опираться в беседах с врачами и как всё-таки увидеть родных в реанимации.

1

Какие законы определяют посещение реанимации

Ведущий юрист компании «Финправ» Олеся Трошина рассказывает, что посещение отделений реанимации в медицинских учреждениях регламентировалось локальными нормативными актами и подзаконным актом (письмом Минздрава от 30.05.2016 года № 15–1/10/1–2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии»):

— До изменений, внесенных в законодательство в мае 2019 года, в палату реанимации к больному родственники могли попасть далеко не в каждом медицинском учреждении: какие-то больницы допускали родственников, а какие-то нет. На уровне законодательства такого запрета не существовало (как, в принципе, и чёткого разрешения. — Прим. ред.). Правила посещения устанавливались администрацией больницы, поэтому в большинстве случаев вход в палаты реанимационного отделения и интенсивной терапии был закрыт для посторонних. Эта ситуация была неоднозначной и вызывала много жалоб с обеих сторон: родственники пациентов хотели увидеть близких людей, посмотреть на их состояние, как им оказывается медицинская помощь, а медицинские работники выступали против посещений, так как это мешает лечебному процессу и другим пациентам, и требовали соблюдения санитарных норм.

2

Почему посетить реанимацию так сложно

Проблему посещения реанимации родными постарался решить Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"». Он вступил в силу с 9 июня 2019 года.

— Теперь стационары должны будут организовать посещения пациентов в соответствии с общими требованиями Минздрава. Полагаем, скоро ведомство их утвердит, — говорит Олеся Трошина.

Сейчас подобная обязанность медорганизаций на федеральном уровне не предусмотрена. При этом в некоторых регионах действуют приказы о порядке допуска к пациентам. Есть правила посещения пациентов в реанимации, но они носят рекомендательный характер.

— Когда новшество заработает, родственники, другие члены семьи, законные представители пациента, которых не пустят в реанимацию, смогут пожаловаться в Росздравнадзор. Тогда стационар рискует получить предписание об устранении нарушений, — заявляет эксперт.

То есть получается, что в июне 2019 года закон закрепил за Минздравом право утвердить общие требования для посещения реанимаций. Минздрав подготовил проект приказа об утверждении этих требований, но пока он не подписан.

3

Что должен решить приказ Минздрава

Юрист замечает, что указанные положения должны содержать правила посещения родственниками медицинских организаций, в том числе и отделений реанимации, время посещений, продолжительность и количество человек, которые могут одномоментно посетить пациента. Это необходимо, чтобы не парализовать работу отделения.

То есть закон, который все долго ждали, вступил в силу, но ему не хватает чёткого приказа Минздрава, в котором подробно расписаны общие требования для таких посещений

То есть закон, который все долго ждали, вступил в силу, но ему не хватает чёткого приказа Минздрава, в котором подробно расписаны общие требования для таких посещений

В проекте такого приказа говорится, что организация должна обеспечить посетителей бахилами, халатами, масками и шапочками и так далее, но более конкретной информации, например, о том, сколько времени можно находиться в реанимации, там нет.

4

Какие документы сейчас определяют порядок посещений

Олеся Трошина говорит, что, вероятно, пока Минздравом требования не утверждены, больницы будут руководствоваться Письмом Минздрава России от 30.05.2016 года № 15–1/10/1–2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии» и локальными нормативными актами.

— Обратите внимание, что речь идёт о посещении пациента, а не о нахождении рядом с пациентом круглосуточно. Обеспечивать постоянное пребывание родственника пациента в отделении реанимации больница не обязана. Следует учесть, что законодательство не содержит нормы, которая бы прямо разрешала взрослым пациентам совместное нахождение с родными и близкими в больнице. Это разрешено только для пациентов-детей и недееспособных пациентов, — замечает эксперт.

5

Каковы правила посещения реанимаций

Медицинские работники должны проводить с родственниками краткую беседу перед посещением реанимации и психологически подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении. А также должны выяснить, нет ли у них каких-либо острых инфекционных заболеваний. При этом медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются.

Перед посещением посетители должны снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие электронные устройства нужно выключить.

У родственников не должно быть&nbsp;признаков острых инфекционных заболеваний, при этом справки об их отсутствии не нужны

У родственников не должно быть признаков острых инфекционных заболеваний, при этом справки об их отсутствии не нужны

Одновременно в палате могут находиться не более двух посетителей.

6

В каких случаях нельзя находиться в реанимации

Пациентов нельзя посещать детям до 14 лет.

Посетители в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения в отделение не допускаются.

Не разрешаются посещения во время проведения в палате инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и тому подобное) и сердечно-лёгочной реанимации.

7

Как защитить свои права и права пациента

Олеся Трошина отмечает две правовые позиции, которые можно использовать в ситуациях, когда вас не пускают в реанимацию. Первая — отсутствие в федеральном законодательстве чёткой нормы о праве посещения больных в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), которую нельзя использовать как основание для запрета таких визитов.

— Вторая позиция включает в себя обязательное требование при посещении ОРИТ — должны соблюдаться права и остальных пациентов. Однако если речь идёт не о рядовом посещении больного, а о его последнем посещении и его последней возможности увидеть своих близких, то такое посещение продиктовано исключительными обстоятельствами. И ввиду этих исключительных обстоятельств врачи ОРИТ обязаны предпринять какие-нибудь меры, чтобы всё же организовать свидание пациента с родными, не используя формальные основания для отказа в посещении, — отвечает Трошина.

8

Какова позиция Минздрава Новосибирской области

В региональном Минздраве на запрос журналиста НГС ответили, что возможность посещения ребёнка в отделении реанимации определяется тяжестью его состояния, необходимостью проведения ему инвазивных лечебных и диагностических процедур, зависит от эпидемиологической обстановки и состояния здоровья родственников. 

Обычной практикой, как отмечает ведомство, является посещение ребёнка при стабилизации его состояния. Родителей перед посещением знакомят под подпись с правилами посещения реанимации, согласовывают время посещения. Кроме того, в Минздраве уточнили, что под посещением понимается временное пребывание.

— Решение о возможности посещения пациента принимает лечащий врач в зависимости от оценки объективных обстоятельств. Регламент посещения пациентов отделений реанимации зависит также от планировки, вместимости конкретного отделения и может отличаться в разных лечебных учреждениях, — сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области. 

Какова доля субъективизма у врачей в основаниях для отказов, какую роль именно по закону играет загруженность реанимации и состояние других пациентов, как решаются спорные ситуации — в региональном Минздраве не ответили. Журналист НГС направил эти вопросы в Минздрав РФ.

9

Что делать, если вам отказали

Юрист советует в первую очередь стараться получить этот отказ письменно от лечащего врача и руководителя медицинской организации. С таким документом вы можете обратиться в прокуратуру и Минздрав РФ (или региональный) для проведения проверки — обосновано получение отказа или нет. Можно сослаться на срочность действия, потому что пациент находится в реанимации. Также вы можете подать в суд на основании федерального законодательства и правовых позиций Европейского суда по правам человека о разрешении допуска к пациенту.

10

Какая судебная практика существует

Юрист уточняет, что суды нередко отклоняют иски на компенсацию морального вреда в подобных случаях, но примеры бывают разными. Например, суд апелляционной инстанции взыскал с больницы по 30 тысяч рублей морального ущерба в пользу каждого истца за то, что врачи не пропустили родных в отделение реанимации попрощаться с умирающей женой и матерью и не предприняли ничего, чтобы организовать такое посещение. Эта ситуация описывается в определении Московского городского суда от 14 декабря 2018 года по делу № 33–51564/2018.

— Суд отметил, что ввиду очевидной для всех скорой кончины пациентки визит её родных был продиктован исключительными обстоятельствами, а значит, и отказ пустить посетителей в отделение реанимации и интенсивной терапии тоже мог быть оправдан лишь исключительными причинами. А отсутствие в законе прямого указания на право навещать родных в отделениях реанимации не должно использоваться для умаления общепризнанных прав человека, в том числе права на посещение умирающего родственника.

Были ли у вас проблемы с посещением родственников в реанимации?

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    реанимациямедициназдоровьеМинздрав РФзаконы
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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гостья
    18 фев 2020 в 14:24

    Все конечно хорошо, но как быть с тем, что в реанимации лежит несколько больных. К одному прийдет 2 посетителя, к другому 2 и тд. Это проходной двор будет. А во вторых давайте не забывать про инфекцию! В реанимации люди ослабленные! Какие бахилы спасут от грязных ботинок??? Конечно случай с девочкой ужасный. Но тем не менее, не надо все грести под одну гребёнку

    Фото пользователя
    18 фев 2020 в 14:10

    У врачей правды не найдешь, всегда есть « дыра» в законе, они всегда будут выгораживать друг друга.. Им плевать на ваши чувства и страдания . Ужас , что перенесла 2-х летняя крошка, оставшаяся одна там, в том холоде в одиночестве, без мамы !В реанимации всегда прохладно..

    Гость
    18 фев 2020 в 14:09

    Я думал опять статья будет из подборки комментариев.
    Или это в следующей статье?