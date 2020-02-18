Как попасть в реанимацию, если врачи вас не пускают — инструкция в 10 карточках

Проблему посещения реанимации родными постарался решить Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"». Он вступил в силу с 9 июня 2019 года.



— Теперь стационары должны будут организовать посещения пациентов в соответствии с общими требованиями Минздрава. Полагаем, скоро ведомство их утвердит, — говорит Олеся Трошина.



Сейчас подобная обязанность медорганизаций на федеральном уровне не предусмотрена. При этом в некоторых регионах действуют приказы о порядке допуска к пациентам. Есть правила посещения пациентов в реанимации, но они носят рекомендательный характер.



— Когда новшество заработает, родственники, другие члены семьи, законные представители пациента, которых не пустят в реанимацию, смогут пожаловаться в Росздравнадзор. Тогда стационар рискует получить предписание об устранении нарушений, — заявляет эксперт.



То есть получается, что в июне 2019 года закон закрепил за Минздравом право утвердить общие требования для посещения реанимаций. Минздрав подготовил проект приказа об утверждении этих требований, но пока он не подписан.

