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Авто Проблема

«Куда ты рулишь?»: таксист спровоцировал столкновение двух других машин, а сам остался цел. Что грозит провокатору

Разбираемся, в каких случаях можно привлечь водителя, спровоцировавшего ДТП

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Столкновение на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Лыщинского

Столкновение на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Лыщинского

В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня зададимся вопросом — а что делать, если аварию спровоцировал водитель, машина которого не имела касаний с другими авто? Что делать, если кто-то подрезал, устроил ДТП, а затем скрылся? Как доказать свою невиновность, к кому обращаться? Разберем эту ситуацию на примере небольшого столкновения на Немировича-Данченко, которое спровоцировал автомобиль такси.

Перекресток улиц Немировича-Данченко и Лыщинского, для автомобилей на Лыщинского загорается зеленый свет. В этот момент Nissan X-Trail и Subaru, уже находящиеся на перекрестке, пытаются закончить свой маневр левого поворота с Немировича-Данченко. Внезапно перед машинами появляется такси Hyundai Solaris с логотипом Uber, он едет явно на красный свет — видно, как горит зеленый для пешеходов. Nissan X-Trail вынужден притормозить, и в него сзади врезается Subaru. Смотрите видео. 

Провокация провокацией, но ответственность за соблюдение дистанции еще никто не отменял — виновным в ДТП будет признан скорее всего водитель Subaru, отмечают эксперты.

— Здесь несоблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля со стороны заднего водителя, его вина. Вины таксиста нет. А если бы на дороге внезапно яма образовалась (или иное препятствие) — она бы была виновата? Он там вплотную ехал, а если бы тот резко затормозил, в любом случае было бы ДТП, — комментирует руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 2.7 ПДД. Водителю запрещается: опасное вождение, выражающееся в <...> несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства. 

Пункт 9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения.

Водителя такси в этой ситуации можно наказать разве что по ст. 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора», но не за совершение ДТП.

— Он на красный ехал. Видно, что для этих машин, которые с регистратором, зеленый горит, причем несколько секунд. А потом таксист вылетает, однозначно на запрещающий сигнал светофора, — говорит юрист.

И всё-же изначально эта авария была спровоцирована именно маневром таксиста. Во многих других подобных ситуациях можно через суд доказать вину такого провокатора, даже если его машина не имела контакта с другими. Пригодятся записи видеорегистраторов, показания свидетелей, возможно, придется проводить дополнительные экспертизы. 

— Если видеорегистратора нет, то очень сложно будет доказать, потому что там только экспертным путем нужно будет доказывать. Иногда подрезают машину, и человек, чтобы уйти от столкновения, уходит на другую полосу движения, там провоцирует ДТП или на обочину куда-то вылетает. В этих случаях можно подставщиков привлекать к ответственности. Их к гражданской ответственности привлекают, что их действия стали непосредственной причиной ДТП, — объясняет Денис Алмазов. 

Кто виноват в этой аварии?

    Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Куда ты рулишь?ДТП
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    КОММЕНТАРИИ (42)

    Qwerty
    8 фев 2020 в 09:07

    Очередная дичь. Владелец субару виноват и точка. Это типичная невнимательность владельцев таких ржавых помоек.

    Qwerty
    8 фев 2020 в 09:12

    Бедолага на субару. С двумя педалями разобраться не смог. Газу дал как будто в гонке участвует.

    8 фев 2020 в 09:09

    И причем здесь водитель такси ?