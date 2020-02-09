«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ААА — купи себе такой же и смело гоняй пешеходов

В новом, 164-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» с красивыми номерами на тротуаре, «Лексус», перегородивший полосу движения, и сотрудники Пенсионного фонда, гоняющие инвалидов.
«"Гелендваген"» с красивыми номерами ААА примостился на тротуаре. — Школа 99 на Чаплыгина Уже не первый раз», — рассказывает читательница Екатерина.
Брошенный абы как Lexus перегородил полосу движения.
«Богдана Хмельницкого, 29. Любители хоккея пренебрегают правилами дорожного движения», — сообщает Алекс.
«Направляю Вам фото автохама с улицы Высоцкого, 38 к. 2. Уже 3 недели паркуется на остановке», — пишет очевидец.
«Машины стоят на детской площадке с резиновым покрытием, которое мы уже латали», — жалуется читательница Оксана.
«Вот так паркуются на Вокзальной магистрали напротив здания Центробанка», — информирует Сергей.
«Неумная дама припарковалась вторым рядом, парковка за домом по улице Гребенщикова, 12. Пришла через 1,5 часа», — возмущена Анастасия.
«Возле дома по улице Военной, 9/2 пешеходам вообще не пройти. Девушка на BMW припарковалась прямо на тротуаре, сидит и всем улыбается», — сообщает читатель Сергей.
«Новомарусино. Перекрыл вход и выход из подъезда. Стоит уже 3 день. Что делать?» — задается нелегким вопросом Алексей.
«Посетила с мужем-инвалидом второй группы пенсионный фонд Заельцовского района. Проход был загорожен машинам, протиснутся между ними к крыльцу было просто невозможно настолько плотно стояли. На сработавшую сигнализацию из пенсионного фонда вышла женщина и на просьбу убрать машину и дать проход ответила, что это территория их и они ставят сюда транспорт, а вы можете обойти вокруг. Человек еле передвигается и чтобы обойти нужно пройти 50 метров по скользкой дороге», — возмущена читательница Людмила.