«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ААА — купи себе такой же и смело гоняй пешеходов

Стоянка на тротуаре Фото: читатель НГС

В новом, 164-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» с красивыми номерами на тротуаре, «Лексус», перегородивший полосу движения, и сотрудники Пенсионного фонда, гоняющие инвалидов.

«Гелендваген» с красивыми номерами «ААА» Фото: читатель НГС

«"Гелендваген"» с красивыми номерами ААА примостился на тротуаре. — Школа 99 на Чаплыгина Уже не первый раз», — рассказывает читательница Екатерина.

Lexus перегородил полосу движения Фото: читатель НГС

Брошенный абы как Lexus перегородил полосу движения.

Богдана Хмельницкого, 29 Фото: читатель НГС

«Богдана Хмельницкого, 29. Любители хоккея пренебрегают правилами дорожного движения», — сообщает Алекс.

Авто паркуется на остановке Фото: читатель НГС

«Направляю Вам фото автохама с улицы Высоцкого, 38 к. 2. Уже 3 недели паркуется на остановке», — пишет очевидец.

Машины стоят на детской площадке Фото: читатель НГС

«Машины стоят на детской площадке с резиновым покрытием, которое мы уже латали», — жалуется читательница Оксана.



На Вокзальной магистрали Фото: читатель НГС

«Вот так паркуются на Вокзальной магистрали напротив здания Центробанка», — информирует Сергей.

Дама припарковалась вторым рядом Фото: читатель НГС

«Неумная дама припарковалась вторым рядом, парковка за домом по улице Гребенщикова, 12. Пришла через 1,5 часа», — возмущена Анастасия.

Возле дома по улице Военной, 9/2 Фото: читатель НГС

«Возле дома по улице Военной, 9/2 пешеходам вообще не пройти. Девушка на BMW припарковалась прямо на тротуаре, сидит и всем улыбается», — сообщает читатель Сергей.

Перекрыл вход и выход из подъезда Фото: читатель НГС

«Новомарусино. Перекрыл вход и выход из подъезда. Стоит уже 3 день. Что делать?» — задается нелегким вопросом Алексей.

Пенсионный фонд Заельцовского района Фото: читатель НГС