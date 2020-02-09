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Авто Я паркуюсь как чудак Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ААА — купи себе такой же и смело гоняй пешеходов

Смотрим на очередную подборку нарушений правил парковки

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

В новом, 164-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» с красивыми номерами на тротуаре, «Лексус», перегородивший полосу движения, и сотрудники Пенсионного фонда, гоняющие инвалидов. 

«Гелендваген» с красивыми номерами «ААА»

«Гелендваген» с красивыми номерами «ААА»

«"Гелендваген"» с красивыми номерами ААА примостился на тротуаре. — Школа 99 на Чаплыгина Уже не первый раз», — рассказывает читательница Екатерина. 

Lexus перегородил полосу движения

Lexus перегородил полосу движения

Брошенный абы как Lexus перегородил полосу движения. 

Богдана Хмельницкого, 29

Богдана Хмельницкого, 29

«Богдана Хмельницкого, 29. Любители хоккея пренебрегают правилами дорожного движения», — сообщает Алекс. 

Авто паркуется на остановке

Авто паркуется на остановке

«Направляю Вам фото автохама с улицы Высоцкого, 38 к. 2. Уже 3 недели паркуется на остановке», — пишет очевидец. 

Машины стоят на детской площадке

Машины стоят на детской площадке

«Машины стоят на детской площадке с резиновым покрытием, которое мы уже латали», — жалуется читательница Оксана.

На Вокзальной магистрали

На Вокзальной магистрали

«Вот так паркуются на Вокзальной магистрали напротив здания Центробанка», — информирует Сергей.

Дама припарковалась вторым рядом

Дама припарковалась вторым рядом

«Неумная дама припарковалась вторым рядом, парковка за домом по улице Гребенщикова, 12. Пришла через 1,5 часа», — возмущена Анастасия.

Возле дома по улице Военной, 9/2

Возле дома по улице Военной, 9/2

«Возле дома по улице Военной, 9/2 пешеходам вообще не пройти. Девушка на BMW припарковалась прямо на тротуаре, сидит и всем улыбается», — сообщает читатель Сергей.

Перекрыл вход и выход из подъезда

Перекрыл вход и выход из подъезда

«Новомарусино. Перекрыл вход и выход из подъезда. Стоит уже 3 день. Что делать?» — задается нелегким вопросом Алексей.

Пенсионный фонд Заельцовского района

Пенсионный фонд Заельцовского района

«Посетила с мужем-инвалидом второй группы пенсионный фонд Заельцовского района. Проход был загорожен машинам, протиснутся между ними к крыльцу было просто невозможно настолько плотно стояли. На сработавшую сигнализацию из пенсионного фонда вышла женщина и на просьбу убрать машину и дать проход ответила, что это территория их и они ставят сюда транспорт, а вы можете обойти вокруг. Человек еле передвигается и чтобы обойти нужно пройти 50 метров по скользкой дороге», — возмущена читательница Людмила.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (132)

9 фев 2020 в 09:36

Сидит и всем улыбается? Соплями харкните ей в лобовик - пусть дальше лыбится.

9 фев 2020 в 09:25

После таких фотографий тратуаров и дорог... Вообщем. Локоть иди вон!

Гость
9 фев 2020 в 09:41

Обойдёте нытики