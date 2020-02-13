Мимо денима: 14 простых ошибок в ношении джинсов, которые делают все (скинни не идут почти никому)

Эти сочетания настолько привычны, что кажется, ошибиться в них невозможно Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Что может быть проще — надел джинсы и пошел. Но самый популярный предмет гардероба таит в себе море сложностей. Если с платьем все понятно — оно либо стильное и вам идет, либо «пусть еще тут повисит», — то клевые джинсы может испортить всего одна деталь. Да и выбрать такую базовую вещь для многих оказывается сложной задачей. Стилист, персональный шопер и блогер YouTube Алена Петухова подготовила «джинсовую» шпаргалку для разных типов фигуры и назвала неочевидные ошибки, которые губят даже образы с правильными моделями.

Ошибкой могу быть сами джинсы Их, как и любой другой предмет гардероба, нужно выбирать исходя из типа строения фигуры — не каждой женщине идёт любая модель джинсов. Именно это является основной ошибкой при выборе новой пары — мы часто выбираем то, что нас не красит и даже, наоборот, подчёркивает недостатки. Если у вас полные бёдра (тип фигуры «груша») — выбирайте свободные от бедра джинсы, джинсы-палаццо, прямые модели, избегайте укороченных и сильно клешёных джинсов.

Правильные модели для типа фигуры «груша» Фото: Полина Авдошина (иллюстрация)

Если у вас фигура «песочные часы», то вы можете себе позволить носить лёгкий клёш от середины бедра (не от колена — это даст обратный эффект и бёдра будут казаться полнее), джинсы прямого кроя, mom fit. Важно, чтобы посадка была на талии.

Правильные модели для типа фигуры «песочные часы» Фото: Полина Авдошина (иллюстрация)

Если вы обладательница широких плеч, то смело надевайте модные сейчас объёмные джинсы — бананы, baggy, slouchy, джинсы с защипами на талии, mom fit, boyfriend.

Правильные модели для типа фигуры «перевернутый треугольник» Фото: Полина Авдошина (иллюстрация)

Если ваша фигура относится к типу «яблоко», то вам стоит отдавать предпочтение моделям с завышенной посадкой из достаточно плотной джинсы, которая скорректирует зону талии и живота. Для этого типа стилист советует избегать накладных и декоративных элементов в районе талии, например, карманов или вышивки.

Правильные модели для типа фигуры «яблоко» Фото: Полина Авдошина (иллюстрация)

Для типа фигуры «прямоугольник» отлично подойдут модные сейчас джинсы-шаровары: они визуально добавят объем бёдрам и создадут иллюзию тонкой талии — то, чего не хватает такой фигуре.

Правильные модели для типа фигуры «прямоугольник» Фото: Полина Авдошина (иллюстрация)

— Любимые многими джинсы-скинни идут только двум типам фигуры — это «прямоугольник» либо полуприталенный тип, когда бёдра достаточно узкие и ноги стройные. В остальных случаях скинни могут усилить визуальную диспропорцию в фигуре, — предупреждает стилист. Модно ли сейчас носить скинни? Не особо, наиболее актуальны свободные модели интересного кроя, но если вы хотите носить скинни и выглядеть стильно, выбирайте их в чёрном цвете — такой вариант вне модных тенденций. В выборе моделей по типу фигуры всегда бывают исключения, но есть модные табу, по которым не может быть второго мнения. Нужно избегать моделей с симметричными потертостями, задними карманами с агрессивной прострочкой, джинсов-легинсов из тонкого денима и вариантов с заниженной посадкой. Какие вещи точно испортят образ с джинсами

— На сегодняшний день не актуальны рубашки с вытачками по груди и по спине в обтяжку, в которых сложно дышать, — объясняет стилист.



Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Общее правило: любой самостоятельный верх к джинсам лучше выбирать не в обтяжку, а на полуприлегание или оверсайз.

Если подбираете к джинсам простую футболку, более выигрышными будут модели со свободным рукавом до предплечья — в таком случае женская рука смотрится изящней Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Если подбирать относительно объемный верх, фигура будет казаться стройнее Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Лучше отдать предпочтение удлиненному и свободному жакету. Модель, как на фото справа, морально устарела Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Маленькая хитрость — чтобы сделать образ с джинсами более собранным и стильным, заправьте ваш верх (футболку, рубашку и даже свитер) за пояс, можно только спереди. Так вы подчеркнёте линию талии и ноги будут казаться длиннее, чем если носить верх навыпуск.

Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов

Как сочетать джинсы и обувь — Если джинсы длинные и/или клешёные, то их лучше носить с обувью на каблуке так, чтобы брючина практически полностью закрывала каблук. Это визуально сделает ноги длиннее. — Если джинсы прямые, mom fit, baggy, boyfriend, они смотрятся женственнее, а фигура в них изящнее, если подкатать брючину на 1–2 подворота. Так вы откроете щиколотку и покажете, что под свободной одеждой прячется хрупкая женская фигура.

Абсолютно всем противопоказано заправлять джинсы в подобные сапоги Фото: Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов