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Стиль и красота Обзор

Мимо денима: 14 простых ошибок в ношении джинсов, которые делают все (скинни не идут почти никому)

Белая футболка, пиджак и обтягивающая водолазка могут испортить ваш образ, если не знать этих тонкостей

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Эти сочетания настолько привычны, что кажется, ошибиться в них невозможно

Эти сочетания настолько привычны, что кажется, ошибиться в них невозможно

Что может быть проще — надел джинсы и пошел. Но самый популярный предмет гардероба таит в себе море сложностей. Если с платьем все понятно — оно либо стильное и вам идет, либо «пусть еще тут повисит», — то клевые джинсы может испортить всего одна деталь. Да и выбрать такую базовую вещь для многих оказывается сложной задачей. Стилист, персональный шопер и блогер YouTube Алена Петухова подготовила «джинсовую» шпаргалку для разных типов фигуры и назвала неочевидные ошибки, которые губят даже образы с правильными моделями.

Ошибкой могу быть сами джинсы

Их, как и любой другой предмет гардероба, нужно выбирать исходя из типа строения фигуры — не каждой женщине идёт любая модель джинсов. Именно это является основной ошибкой при выборе новой пары — мы часто выбираем то, что нас не красит и даже, наоборот, подчёркивает недостатки.

Если у вас полные бёдра (тип фигуры «груша») — выбирайте свободные от бедра джинсы, джинсы-палаццо, прямые модели, избегайте укороченных и сильно клешёных джинсов.

Правильные модели для типа фигуры «груша»

Правильные модели для типа фигуры «груша»

Если у вас фигура «песочные часы», то вы можете себе позволить носить лёгкий клёш от середины бедра (не от колена — это даст обратный эффект и бёдра будут казаться полнее), джинсы прямого кроя, mom fit. Важно, чтобы посадка была на талии.

Правильные модели для типа фигуры «песочные часы»

Правильные модели для типа фигуры «песочные часы»

Если вы обладательница широких плеч, то смело надевайте модные сейчас объёмные джинсы — бананы, baggy, slouchy, джинсы с защипами на талии, mom fit, boyfriend.

Правильные модели для типа фигуры «перевернутый треугольник»

Правильные модели для типа фигуры «перевернутый треугольник»

Если ваша фигура относится к типу «яблоко», то вам стоит отдавать предпочтение моделям с завышенной посадкой из достаточно плотной джинсы, которая скорректирует зону талии и живота. Для этого типа стилист советует избегать накладных и декоративных элементов в районе талии, например, карманов или вышивки.

Правильные модели для типа фигуры «яблоко»

Правильные модели для типа фигуры «яблоко»

Для типа фигуры «прямоугольник» отлично подойдут модные сейчас джинсы-шаровары: они визуально добавят объем бёдрам и создадут иллюзию тонкой талии — то, чего не хватает такой фигуре.

Правильные модели для типа фигуры «прямоугольник»

Правильные модели для типа фигуры «прямоугольник»

Любимые многими джинсы-скинни идут только двум типам фигуры — это «прямоугольник» либо полуприталенный тип, когда бёдра достаточно узкие и ноги стройные. В остальных случаях скинни могут усилить визуальную диспропорцию в фигуре, — предупреждает стилист.

Модно ли сейчас носить скинни? Не особо, наиболее актуальны свободные модели интересного кроя, но если вы хотите носить скинни и выглядеть стильно, выбирайте их в чёрном цвете — такой вариант вне модных тенденций.

В выборе моделей по типу фигуры всегда бывают исключения, но есть модные табу, по которым не может быть второго мнения. Нужно избегать моделей с симметричными потертостями, задними карманами с агрессивной прострочкой, джинсов-легинсов из тонкого денима и вариантов с заниженной посадкой. 

Какие вещи точно испортят образ с джинсами

— На сегодняшний день не актуальны рубашки с вытачками по груди и по спине в обтяжку, в которых сложно дышать, — объясняет стилист.

Общее правило: любой самостоятельный верх к джинсам лучше выбирать не в обтяжку, а на полуприлегание или оверсайз. 

Если подбираете к джинсам простую футболку, более выигрышными будут модели со свободным рукавом до предплечья — в таком случае женская рука смотрится изящней

Если подбираете к джинсам простую футболку, более выигрышными будут модели со свободным рукавом до предплечья — в таком случае женская рука смотрится изящней

Если подбирать относительно объемный верх, фигура будет казаться стройнее

Если подбирать относительно объемный верх, фигура будет казаться стройнее

Лучше отдать предпочтение удлиненному и свободному жакету. Модель, как на фото справа, морально устарела

Лучше отдать предпочтение удлиненному и свободному жакету. Модель, как на фото справа, морально устарела

Маленькая хитрость — чтобы сделать образ с джинсами более собранным и стильным, заправьте ваш верх (футболку, рубашку и даже свитер) за пояс, можно только спереди. Так вы подчеркнёте линию талии и ноги будут казаться длиннее, чем если носить верх навыпуск.

Как сочетать джинсы и обувь

— Если джинсы длинные и/или клешёные, то их лучше носить с обувью на каблуке так, чтобы брючина практически полностью закрывала каблук. Это визуально сделает ноги длиннее.

— Если джинсы прямые, mom fit, baggy, boyfriend, они смотрятся женственнее, а фигура в них изящнее, если подкатать брючину на 1–2 подворота. Так вы откроете щиколотку и покажете, что под свободной одеждой прячется хрупкая женская фигура.

Абсолютно всем противопоказано заправлять джинсы в подобные сапоги

Абсолютно всем противопоказано заправлять джинсы в подобные сапоги

Не стоит заправлять джинсы в сапоги. В грубые армейские ботинки на плоском ходу — да, в обычные женские сапоги с высоким голенищем — нет.

Чтобы сэкономить на весенней паре обуви, можно воспользоваться советами нашего стилиста. Она подобрала 8 бюджетных вариантов с AliExpress, которые выглядят дорого (а стоят копейки).

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КОММЕНТАРИИ (35)

13 фев 2020 в 10:04

может я СИЛЬНО устарел, но с красными крестиками фото гораздо симпатичнее чем с синими галками.

13 фев 2020 в 10:17

"Если у вас фигура «песочные часы», .... Важно, чтобы посадка была на талии."
Посмеялась.. брюки/джинсы, скроенные на узкую талию и широкие бедра - на вес золота и найти целый квест. В обтягивающих водолазках/футболках/блузках не вижу ничего плохого. Фигура позволяет, зачем из себя бесполого бомжа делать?

алло, прачечная
13 фев 2020 в 10:07

Опять бред. Сначала речь про соответствие фигуре, а потом про модность/актуальность. Я все смотрел на одну из фоток, в чем там претензия к симпатичной даме. Оказывается это просто уже не модно. Подходящее по фигуре и модное - это совершенно разные понятия часто взаимоисключающие. Не надо все мешать в кучу. Сами же пишите скинни не идут никому, но они же были модные, а мода - это массовость. Вы уже определитесь по моде одеваться или так чтобы не выглядеть клоуном.