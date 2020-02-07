Под угрозой исчезновения. Радиоколледж объединяют с другим учреждением — родители студентов бунтуют

Два образовательных учреждения, расположенные в разных районах города, по задумке чиновников должны стать одним колледжем Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске грядёт масштабная реорганизация двух известных образовательных учреждений — радиотехнический колледж (Дзержинский район) объединят с химико-технологическим колледжем имени Менделеева (Октябрьский район). На их базе должно появиться совершенно новое учреждение, которое Министерство образования гордо называет «многофункциональной организацией». Только родители студентов радиоколледжа, узнавшие об этом объединении за месяц до начала, видят в предстоящей реформе одни минусы. И недоумевают, как теперь быть их детям, которые поступили в технический колледж с прицелом на попадание в технический вуз, а окончат теперь совсем другое учреждение с уклоном в естественно-научные дисциплины. О том, когда исчезнет радиоколледж, кто выиграет от предстоящей реорганизации и почему руководители колледжей наотрез отказываются обсуждать реформу, узнавала корреспондент НГС Ксения Лысенко.



«Всё делается по-тихому» — версия родителей

Родители учеников радиотехнического колледжа узнали о реорганизации в конце декабря на собрании. Тогда же их предупредили, что объединение стартует с февраля, а площадкой для размещения нового учреждения станет именно радиоколледж — в него планируют направить студентов химико-технологического.

— Всё делается по-тихому. Родителей собрали перед праздниками, пришёл наш местный глава образования и просто поставил перед фактом, что колледжи объединяют. Тут все родители, конечно, дар речи потеряли, — рассказывает мама одного из учеников радиотехнического колледжа. — Вроде как нам объяснили, что в химико-технологическом недостаточно площадей, а у нас якобы есть некоторое количество свободных классов. Но потом, в разговоре родительского комитета с директором нашего колледжа, выяснилось, что у нас и площадей-то особо нет. В общем, что происходит — понятно, видимо, у кого-то есть интерес. Звучала даже версия, что химико-технологический освобождают специально, потому что там, в районе метро «Октябрьская», идет масштабная застройка, элитный район будет.



Родители также возражают против смены названия будущего учреждения. По их данным, колледж, образованный от слияния радиотехнического и химико-технологического, получит название колледжа высоких технологий имени Менделеева.

Именно в радиоколледж, по словам родителей, будет направлены студенты химико-технологического Фото: Густаво Зырянов

Родители создали петицию против реорганизации и написали несколько обращений властям, местным депутатам и даже президенту.

— В случае объединения наш колледж утрачивает своё имя, а вместе с ним и те преференции, которые он дарил своим выпускникам. Новому образовательному заведению планируется присвоить безликое наименование колледжа высоких технологий имени Д. И. Менделеева. О технологиях в какой области идёт речь? Судя по имени великого химика, явно не в области радиотехники. А значит колледж, носящий это имя, скорее ориентирован на подготовку специалистов в области химии, а не радиоэлектроники. Это понимает и потенциальный работодатель. Выпускники радиотехнических специальностей с дипломом непрофильного учебного учреждения будут менее конкурентоспособны, — говорится в этом обращении.



По мнению мамы ученика радиоколледжа, реорганизация, о которой «их даже не спросили», противоречит и закону, и здравому смыслу: некоторые студенты поступили в радиоколледж платно, выбрав именно это заведение, но будут оканчивать другое. Также финансовый вопрос волнует и тех, кто учится здесь бесплатно, поскольку в химико-технологическом колледже, с которым их объединяют, обучение ведётся в основном на коммерческой основе.

Химико-технологический колледж имени Менделеева — здесь, как объяснили родительскому комитету, ученикам не хватает места Фото: Густаво Зырянов

— Мы этот колледж выбрали, мы сюда специально поступили, то есть был конкурс. Но с нами поступают вот так. Говорят, что пока в наш колледж перейдёт часть студентов, но и это проблематично, поскольку они — химики, мы — технари. Конфликтов не избежать, особенно с учётом того, что места мало. А это значит, что колледж будет учиться в две смены, и кому тут придётся подвинуться — непонятно. Может быть, и нам, — рассуждает она.

За последний месяц в радиоколледж приходил и министр образования НСО, и некоторые местные депутаты, однако общаться с родителями и студентами они не стали.



— Ладно, переделы всегда были и будут. Пусть у нас будут учиться первокурсники химико-технологического, если у них там действительно места мало. Но что непонятно и что возмущает больше всего — почему наш колледж с 75-летней историей меняет профиль? Никто из властей этого нам объяснить не может, — добавила она.

Кто будет руководить новым колледжем

Прокомментировать ситуацию с реорганизацией НГС не смогли ни руководство радиоколледжа, ни руководство химико-технологического. В беседе с корреспондентом директор Владимир Бородин сказал, что его «попросили в одном месте не давать интервью», и от дальнейших комментариев отказался.

Новосибирский радиотехнический колледж имеет 75-летнюю историю. Студенты и педагоги несколько лет назад создали даже музей истории колледжа Фото: Густаво Зырянов

Директор химико-технологического колледжа Елена Сартакова была недоступна на протяжении недели, когда в приёмную звонил корреспондент.

Однако, как сообщил НГС источник, знакомый с ходом реорганизации, новое учреждение возглавит директор химико-технологического, поэтому руководитель радиоколледжа и некоторые педагоги могут оказаться не у дел.

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На запрос корреспондента НГС в Министерстве образования НСО ответили, что целей у реорганизации радиоколледжа и химико-технологического колледжа несколько. Одна из них — «создание многофункциональной образовательной организации для реализации задач по подготовке кадров». Эти задачи предусмотрены Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, Региональным проектом «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и госпрограммой «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015–2020 годы».

— Повышение качества образования за счёт более эффективного использования общей материально-технической базы и кадровых ресурсов, введение совместных образовательных программ, развитие перечня актуальных профессий и специальностей, соответствующих списку 50 наиболее востребованных на рынке труда, — перечисляют в министерстве другие задачи объединения двух колледжей.



Там же отмечают, что руководитель будущей многофункциональной организации пока не определён, как и не определено, какое название она окончательно получит — это пока обсуждается.

Химико-технологический колледж имени Менделеева появился в Новосибирске раньше радиоколледжа — недавно он отметил 90-летний юбилей Фото: Густаво Зырянов