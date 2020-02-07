7 февраля пятница
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 62.80
eur 69.08
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 62.80
eur 69.08

Все новости

Все новости
Авто Тест-драйв

Мы вытащили новый Suzuki Jimny на военный полигон, но это плохо закончилось

Технически это тот же «Джимни», что помнят наши отцы

2 163
12 Обсудить

Поделиться

В некоторых ракурсах он кажется крупным, но Jimny компактнее нашей Lada 4x4 — всего 3,6 метра в длину. Даже с учётом запаски на заднем борту

В некоторых ракурсах он кажется крупным, но Jimny компактнее нашей Lada 4x4 — всего 3,6 метра в длину. Даже с учётом запаски на заднем борту

Это напоминало любовь с первого взгляда. Пару лет назад я увидел прототипы нового Suzuki Jimny, и когда узнал, что малыш сохранил раму и честный полный привод, желание попробовать его стало чесоточным. Вот только добыть Jimny на тест оказалось непросто, потому что Suzuki уподобилась дилерам Lada, когда просишь у них Lada 4x4 — мол, чего тут пробовать, сало — оно и есть сало. И это отчасти справедливо: если «Нива» — это самая консервативная модель АВТОВАЗа, то Jimny — самый консервативный «японец».

Внешность крутого внедорожника не обманчива: Jimny сохранил весь свой потенциал

Внешность крутого внедорожника не обманчива: Jimny сохранил весь свой потенциал

Он настолько ветхозаветен, что в своей старомодности выглядит даже свежо. Вот взять дизайн. Кто-то узрел в нём немецкие корни — дескать, этакий щенок «Гелендвагена». Но поглядите на снимки Suzuki Jimny 1980-х годов, который имел аж восемь имён (Samurai, Caribian, Katana, Potohar, Santana, Sierra, Fox и SJ30), не считая пары инкарнаций под брендами Maruti и Holden. Так вот, новый Jimny похож не на «Гелик», а на того многоликого вундеркинда 1981 модельного года.

Второе поколение Jimny дебютировало в 1981 году: вот на него-то и ссылается дизайн нового «Джима»

Второе поколение Jimny дебютировало в 1981 году: вот на него-то и ссылается дизайн нового «Джима»

Третье поколение выпускалось аж 20 лет и сейчас уже выглядит пресновато. Но технически те Jimny близки к современным

Третье поколение выпускалось аж 20 лет и сейчас уже выглядит пресновато. Но технически те Jimny близки к современным

То есть он вернулся к своим корням, а точнее, никогда их не предавал. Новый Jimny, как и прежний, сохранил рамную конструкцию, мосты на обеих осях, полный привод с жёстким подключением передних колёс, механическое включение раздатки, запаску «на спине» и четырёхступенчатый «автомат». Конечно, архаизмы встречаются на УАЗах, «Ленд-Крузерах» и тех же «Геликах», но это всё же машины другого класса, а для компакта размером с KIA Picanto такая верность грубому «железу» выглядит прямо-таки вопиющей.

Если бы не кислотный цвет, сошёл бы за своего

Если бы не кислотный цвет, сошёл бы за своего

Первые минуты за рулём «Джимни» кайфуешь от переживаний, которые последний раз испытывал от вождения ещё педальных машинок: тех, что надеваются на тебя, как юбка. У Jimny почти вертикальное лобовое стекло, видимый капот и такой короткий кузов, что снять запаску с двери можно не выходя из-за руля (так кажется).

Классный интерьер: и весело, и не чересчур. Вот только панель приборов и сенсорный дисплей так бликуют на солнце, что их почти не видно

Классный интерьер: и весело, и не чересчур. Вот только панель приборов и сенсорный дисплей так бликуют на солнце, что их почти не видно

Управление климат-контролем удобно, но экранчики также бликуют

Управление климат-контролем удобно, но экранчики также бликуют

Старомодному «автомату» — старомодный селектор. Здесь не только есть режимы 2 и L, но и кнопка отключения овердрайва (на боковине селектора). Что это такое, поймут лишь водители со стажем. При её нажатии Jimny не использует высшую, четвёртую, передачу

Старомодному «автомату» — старомодный селектор. Здесь не только есть режимы 2 и L, но и кнопка отключения овердрайва (на боковине селектора). Что это такое, поймут лишь водители со стажем. При её нажатии Jimny не использует высшую, четвёртую, передачу

Зеркала — загляденье

Зеркала — загляденье

Интересно, что ядовитенький капот Jimny оставляет на сетчатке глаза зеленоватое пятно: засыпаешь потом ночью, а он тебе мерещится. Маркетинг сотого уровня.

Приборная панель стилизована так, словно спидометр и тахометр прикручены болтами

Приборная панель стилизована так, словно спидометр и тахометр прикручены болтами

Несмотря на компактность автомобиля, места впереди условно достаточно. Почему условно? Потому что без запаса. Спинка кресла регулируется ступенчато, руль — только по высоте, отодвинуться назад мешает ограниченный ход салазок. Будь я чуть длиннее, а пассажир чуть толще, было бы тесно, но по факту — окей. Выжали из коротышки максимум. 

Багажник. Не фотошоп 100%. Положить сюда можно немного, но и это немного вывалится, едва откроешь дверь

Багажник. Не фотошоп 100%. Положить сюда можно немного, но и это немного вывалится, едва откроешь дверь

Зато спинки легко складываются в ровный пол, и в двухместном виде Jimny превращается в минифургон с объемом отсека 830 литров

Зато спинки легко складываются в ровный пол, и в двухместном виде Jimny превращается в минифургон с объемом отсека 830 литров

Пролезть на задние сиденья не так сложно, но сами места тесные: ездить здесь можно разве что недолго

Пролезть на задние сиденья не так сложно, но сами места тесные: ездить здесь можно разве что недолго

В городе компактность Jimny очаровательна: в плотном потоке он проваливается в любую щель и выныривает в неожиданных местах. Удивляет только длинноходный руль, делающий четыре оборота от упора до упора — спасибо передаче типа «винт — шариковая гайка». Но в остальном в городе он чувствует себя хорошо, и даже четырёхступенчатый «автомат» настолько незаметен, что о количестве передач как-то не грустишь.

Максимальная скорость — всего 140 км/ч, а разгон после 100 км/ч откровенно вялый

Другое дело — трасса. Здесь уже ретроградство Jimny ощущается сильнее, причём впечатление преувеличено тем фактом, что от мелкой машины не ждёшь повадок уазика. А они, пусть и в сглаженном виде, но есть.

Двигатель объемом 1,5 литра развивает 102 л. с. Обратите внимание, что воздухозаборник выходит под верхнюю часть крыла — полезно при одолении бродов

Двигатель объемом 1,5 литра развивает 102 л. с. Обратите внимание, что воздухозаборник выходит под верхнюю часть крыла — полезно при одолении бродов

Он, конечно, недокормленный: может быть, двигателя 102 л. с. для него и достаточно, но четырёхступенчатый «автомат» и кубический кузов делают разгоны на скоростях выше сотни тягучими, как та сцена в фильме «Сталкер», где герои полчаса едут на дрезине. На разгонах мотор шумит сильнее, чем везёт, а на высоких скоростях к нему добавляется присвист ветра в больших зеркалах.

Попутно Jimny начинает погуливать по трассе, так что езда напоминает полёт на кукурузнике: подул ли ветер или встретилась воздушная яма, пилот всё это ощущает, будто летит на метле. В принципе, когда привыкнешь к его вёрткости и убедишься в работоспособности системы стабилизации, опасения уходят. Но всё же не до конца, потому что управляемость у Jimny — из тех же «кукурузных» времён.

Стабильность на скользкой дороге возрастает при включении полного привода, но пропорционально падает отзывчивость машины при резких переставках

Стабильность на скользкой дороге возрастает при включении полного привода, но пропорционально падает отзывчивость машины при резких переставках

Длинноходный руль ощущается вязким, а при резких манёврах Jimny напоминает прокатный карт, легко срываясь в занос — похожий норов у Lada XRay Cross. «Джим» изрядно кренится и на руль реагирует с запаздыванием, а короткая колёсная база делает его очень вёртким, поэтому не отключайте систему стабилизации — тот случай, когда её помощь неоценима. С включенной электроникой «Джим» пусть и задумчив, но предсказуем: заносы угасают в зачатке. 

Передний мост подключается жёстко — классическая схема для внедорожника

Передний мост подключается жёстко — классическая схема для внедорожника

И, кстати, на обычной дороге он моноприводный. То есть у него есть полный привод, но без центрального дифференциала — передний мост включается жёстко. Ездить по твердям с включённым 4WD не рекомендуется, но на обледенелых дорогах мы всё же включали полный привод. «Джим» становится стабильнее и не так елозит по траектории, но в поворотах становится ещё более инертным и при резком повороте руля «плужит» носом. Полный привод здесь — для условий, близких к военным.

Jimny на подступах к армейскому полигону: вот его сопки на фоне. Но дальше мы не проехали по объективной причине

Jimny на подступах к армейскому полигону: вот его сопки на фоне. Но дальше мы не проехали по объективной причине

А раз так, мы решили съездить на военный полигон, где много живописных холмов и косогоров любой крутизны. Сам полигон большую часть года открыт для посещений, но в этот раз уже на подъезде мы заметили бойцов, лежащих в импровизированном укрытии.

— Туда нельзя, — миролюбиво сказал один из солдатов.

Мы и не спорили. Jimny так похож на макет штабной машины армии потенциального противника, что попадёт под раздачу первым. Мы поехали обратно, а из-за холма в этот момент бахнуло так, что Jimny зазвенел стёклами. А через минуту прокатился рёв, будто кого-то запустили в космос. Звук был даже громче, чем у вентилятора под капотом Jimny. Нет, нам туда точно не надо.

На пересечённой местности Jimny напоминает не то что бы трактор, скорее, квадроцикл. Компактен, пронырлив, упорен...

На пересечённой местности Jimny напоминает не то что бы трактор, скорее, квадроцикл. Компактен, пронырлив, упорен...

Сделав подрагивающими руками пару снимков, мы вернулись в деревню по соседству и побороздили местные поля. Это, конечно, кайф. После диеты, на которую нас посадили кроссоверы с их вялыми приводами и пластмассовыми бамперами, на Jimny ощущаешь приступ смелости, будто тебе лет шестнадцать и ты угнал папину «Ниву». У него короткие свесы, просвет более 20 см, короткая база и настырный полный привод. Зарываясь в снег, он не садится на мель сразу и навсегда: качнул его назад, вперёд, снова назад — и «Джим» опять в деле.

Просвет в 210 мм, рама, мосты, раздаточная коробка с понижающей передачей (2,644 — «автомат», 2,003 — «механика»)

Просвет в 210 мм, рама, мосты, раздаточная коробка с понижающей передачей (2,644 — «автомат», 2,003 — «механика»)

Блокировок межколёсных дифференциалов нет, но их работу имитирует система стабилизации, гася холостые вращения колёс. Единственный минус — быстрый износ колодок. После активного марш-броска по полю в салоне стоял запах «жареных» тормозов.

Если одно из колёс теряет сцепление, тормоза прихватывают его, направляя тягу на остальные колёса — так работает электронная имитация блокировок дифференциалов. Настоящие блокировки можно поставить отдельно

Если одно из колёс теряет сцепление, тормоза прихватывают его, направляя тягу на остальные колёса — так работает электронная имитация блокировок дифференциалов. Настоящие блокировки можно поставить отдельно

Кстати, у Jimny довольно необычная настройка подвески. С одной стороны, она довольно комфортная и на рельсах ощущается мясистой, примерно как у Renault Duster. С другой, угловой жёсткости у неё как будто нет (хотя есть стабилизаторы поперечной устойчивости), а потому Jimny активно раскачивается и подрагивает на кочках, усугубляя ощущение маленькой и вёрткой машины. По деревенским просёлкам на нём мчишь, как д'Артаньян — словно в седле.

Если современные машины тяготеют к некому маркетологическому центру масс, то Jimny — это аномалия, которая существует на противоположных краях спектра. С одной стороны, это прекрасный городской автомобиль, потому что компактный, сравнительно экономичный и пролезет по двору любой разбитости. С другой — это ещё и первоклассный внедорожник, пусть маломощный, зато с понижающей передачей. Но вот потребительской середины у него как будто нет: например, для дальних поездок он годится едва ли — слишком норовистый, тихоходный, тесный.

Стоимость начинается от 1,44 миллиона рублей. Собственного производство в России у Suzuki нет, отсюда и цена

Стоимость начинается от 1,44 миллиона рублей. Собственного производство в России у Suzuki нет, отсюда и цена

А цена от 1,44 миллиона рублей за версию с «механикой», и от 1,5 миллиона за «автоматический» Jimny ставит крест на рыночных амбициях, если говорить об объемах продаж. Его бесполезно сравнивать с конкурентами, потому что их или нет, или они слишком далеки от него. Lada 4x4 почти втрое дешевле, и на её лавры Jimny не претендует. А кроссоверы за 1,5 миллиона — это совсем другая лига: они крупнее, универсальнее, но выведи их на бездорожье против Jimny: это будет соревнование тюленя с пингвином.

Для деревни, конечно, «Нива» во всех смыслах практичнее, но Jimny здесь чувствует себя своим

Для деревни, конечно, «Нива» во всех смыслах практичнее, но Jimny здесь чувствует себя своим

И всё же я могу вообразить покупателя Jimny. Он живёт за городом, имеет кроссовер и давно хочет завести собаку породы лабрадор плюс вот такой автомобильчик, чтобы возить её на прогулки (складной задний ряд — идеальное место) и совершать набеги в городе. А когда Jimny появится в семье, его полюбят все её члены, включая лабрадора.

Этот автомобиль очень на любителя. Но любителей у него немало. 

Какие чувства вызывает у вас новый Suzuki Jimny?

Какие чувства вызывает у вас новый Suzuki Jimny?

    Кстати, Suzuki Jimny ценятся на вторичном рынке: стоимость подержанных экземпляров чуть ли не выше, чем у новых. А есть в объявлениях и совершенно чумовые варианты вроде вот этого.

    Для Jimny доступны десятки вариантов внедорожного тюнинга

    Для Jimny доступны десятки вариантов внедорожного тюнинга

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ1
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    Suzukiтест-драйвавторынок
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (12)

    Житель центрa
    7 фев 2020 в 08:34

    Нет машины - нет проблем ни с парковкой, ни с ремонтами, ни с Гибдд, ни с шинами, ни со страховкой. Машина - обуза. Она не даёт никакого комфорта. Кусок ржавой падали.

    Нет машины - свобода и нет проблем.

    Qwerty
    7 фев 2020 в 08:49

    Отличный аппарат, но для города не удобен. Хотя лучше это чем пруль.

    7 фев 2020 в 08:58

    Идеальный вариант для жителей частного дома, которые работают в городе. И от дома можно нормально выехать, и в городе вёрткий.