Мы вытащили новый Suzuki Jimny на военный полигон, но это плохо закончилось

В некоторых ракурсах он кажется крупным, но Jimny компактнее нашей Lada 4x4 — всего 3,6 метра в длину. Даже с учётом запаски на заднем борту Фото: Артем Краснов

Это напоминало любовь с первого взгляда. Пару лет назад я увидел прототипы нового Suzuki Jimny, и когда узнал, что малыш сохранил раму и честный полный привод, желание попробовать его стало чесоточным. Вот только добыть Jimny на тест оказалось непросто, потому что Suzuki уподобилась дилерам Lada, когда просишь у них Lada 4x4 — мол, чего тут пробовать, сало — оно и есть сало. И это отчасти справедливо: если «Нива» — это самая консервативная модель АВТОВАЗа, то Jimny — самый консервативный «японец».



Внешность крутого внедорожника не обманчива: Jimny сохранил весь свой потенциал Фото: Артем Краснов

Он настолько ветхозаветен, что в своей старомодности выглядит даже свежо. Вот взять дизайн. Кто-то узрел в нём немецкие корни — дескать, этакий щенок «Гелендвагена». Но поглядите на снимки Suzuki Jimny 1980-х годов, который имел аж восемь имён (Samurai, Caribian, Katana, Potohar, Santana, Sierra, Fox и SJ30), не считая пары инкарнаций под брендами Maruti и Holden. Так вот, новый Jimny похож не на «Гелик», а на того многоликого вундеркинда 1981 модельного года.

Второе поколение Jimny дебютировало в 1981 году: вот на него-то и ссылается дизайн нового «Джима» Фото: Suzuki

Третье поколение выпускалось аж 20 лет и сейчас уже выглядит пресновато. Но технически те Jimny близки к современным Фото: Артем Краснов

То есть он вернулся к своим корням, а точнее, никогда их не предавал. Новый Jimny, как и прежний, сохранил рамную конструкцию, мосты на обеих осях, полный привод с жёстким подключением передних колёс, механическое включение раздатки, запаску «на спине» и четырёхступенчатый «автомат». Конечно, архаизмы встречаются на УАЗах, «Ленд-Крузерах» и тех же «Геликах», но это всё же машины другого класса, а для компакта размером с KIA Picanto такая верность грубому «железу» выглядит прямо-таки вопиющей.



Если бы не кислотный цвет, сошёл бы за своего Фото: Артем Краснов

Первые минуты за рулём «Джимни» кайфуешь от переживаний, которые последний раз испытывал от вождения ещё педальных машинок: тех, что надеваются на тебя, как юбка. У Jimny почти вертикальное лобовое стекло, видимый капот и такой короткий кузов, что снять запаску с двери можно не выходя из-за руля (так кажется).



Классный интерьер: и весело, и не чересчур. Вот только панель приборов и сенсорный дисплей так бликуют на солнце, что их почти не видно Фото: Артем Краснов

Управление климат-контролем удобно, но экранчики также бликуют Фото: Артем Краснов

Старомодному «автомату» — старомодный селектор. Здесь не только есть режимы 2 и L, но и кнопка отключения овердрайва (на боковине селектора). Что это такое, поймут лишь водители со стажем. При её нажатии Jimny не использует высшую, четвёртую, передачу Фото: Артем Краснов

Зеркала — загляденье Фото: Артем Краснов

Интересно, что ядовитенький капот Jimny оставляет на сетчатке глаза зеленоватое пятно: засыпаешь потом ночью, а он тебе мерещится. Маркетинг сотого уровня.

Приборная панель стилизована так, словно спидометр и тахометр прикручены болтами Фото: Артем Краснов

Несмотря на компактность автомобиля, места впереди условно достаточно. Почему условно? Потому что без запаса. Спинка кресла регулируется ступенчато, руль — только по высоте, отодвинуться назад мешает ограниченный ход салазок. Будь я чуть длиннее, а пассажир чуть толще, было бы тесно, но по факту — окей. Выжали из коротышки максимум.

Багажник. Не фотошоп 100%. Положить сюда можно немного, но и это немного вывалится, едва откроешь дверь Фото: Артем Краснов

Зато спинки легко складываются в ровный пол, и в двухместном виде Jimny превращается в минифургон с объемом отсека 830 литров Фото: Артем Краснов

Пролезть на задние сиденья не так сложно, но сами места тесные: ездить здесь можно разве что недолго Фото: Вадим Архипов

В городе компактность Jimny очаровательна: в плотном потоке он проваливается в любую щель и выныривает в неожиданных местах. Удивляет только длинноходный руль, делающий четыре оборота от упора до упора — спасибо передаче типа «винт — шариковая гайка». Но в остальном в городе он чувствует себя хорошо, и даже четырёхступенчатый «автомат» настолько незаметен, что о количестве передач как-то не грустишь.

Максимальная скорость — всего 140 км/ч, а разгон после 100 км/ч откровенно вялый Другое дело — трасса. Здесь уже ретроградство Jimny ощущается сильнее, причём впечатление преувеличено тем фактом, что от мелкой машины не ждёшь повадок уазика. А они, пусть и в сглаженном виде, но есть.

Двигатель объемом 1,5 литра развивает 102 л. с. Обратите внимание, что воздухозаборник выходит под верхнюю часть крыла — полезно при одолении бродов Фото: Артем Краснов

Он, конечно, недокормленный: может быть, двигателя 102 л. с. для него и достаточно, но четырёхступенчатый «автомат» и кубический кузов делают разгоны на скоростях выше сотни тягучими, как та сцена в фильме «Сталкер», где герои полчаса едут на дрезине. На разгонах мотор шумит сильнее, чем везёт, а на высоких скоростях к нему добавляется присвист ветра в больших зеркалах. Попутно Jimny начинает погуливать по трассе, так что езда напоминает полёт на кукурузнике: подул ли ветер или встретилась воздушная яма, пилот всё это ощущает, будто летит на метле. В принципе, когда привыкнешь к его вёрткости и убедишься в работоспособности системы стабилизации, опасения уходят. Но всё же не до конца, потому что управляемость у Jimny — из тех же «кукурузных» времён.



Стабильность на скользкой дороге возрастает при включении полного привода, но пропорционально падает отзывчивость машины при резких переставках Фото: Вадим Архипов

Длинноходный руль ощущается вязким, а при резких манёврах Jimny напоминает прокатный карт, легко срываясь в занос — похожий норов у Lada XRay Cross. «Джим» изрядно кренится и на руль реагирует с запаздыванием, а короткая колёсная база делает его очень вёртким, поэтому не отключайте систему стабилизации — тот случай, когда её помощь неоценима. С включенной электроникой «Джим» пусть и задумчив, но предсказуем: заносы угасают в зачатке.

Передний мост подключается жёстко — классическая схема для внедорожника Фото: Артем Краснов

И, кстати, на обычной дороге он моноприводный. То есть у него есть полный привод, но без центрального дифференциала — передний мост включается жёстко. Ездить по твердям с включённым 4WD не рекомендуется, но на обледенелых дорогах мы всё же включали полный привод. «Джим» становится стабильнее и не так елозит по траектории, но в поворотах становится ещё более инертным и при резком повороте руля «плужит» носом. Полный привод здесь — для условий, близких к военным.



Jimny на подступах к армейскому полигону: вот его сопки на фоне. Но дальше мы не проехали по объективной причине Фото: Артем Краснов

А раз так, мы решили съездить на военный полигон, где много живописных холмов и косогоров любой крутизны. Сам полигон большую часть года открыт для посещений, но в этот раз уже на подъезде мы заметили бойцов, лежащих в импровизированном укрытии. — Туда нельзя, — миролюбиво сказал один из солдатов. Мы и не спорили. Jimny так похож на макет штабной машины армии потенциального противника, что попадёт под раздачу первым. Мы поехали обратно, а из-за холма в этот момент бахнуло так, что Jimny зазвенел стёклами. А через минуту прокатился рёв, будто кого-то запустили в космос. Звук был даже громче, чем у вентилятора под капотом Jimny. Нет, нам туда точно не надо.

На пересечённой местности Jimny напоминает не то что бы трактор, скорее, квадроцикл. Компактен, пронырлив, упорен... Фото: Артем Краснов

Сделав подрагивающими руками пару снимков, мы вернулись в деревню по соседству и побороздили местные поля. Это, конечно, кайф. После диеты, на которую нас посадили кроссоверы с их вялыми приводами и пластмассовыми бамперами, на Jimny ощущаешь приступ смелости, будто тебе лет шестнадцать и ты угнал папину «Ниву». У него короткие свесы, просвет более 20 см, короткая база и настырный полный привод. Зарываясь в снег, он не садится на мель сразу и навсегда: качнул его назад, вперёд, снова назад — и «Джим» опять в деле.



Просвет в 210 мм, рама, мосты, раздаточная коробка с понижающей передачей (2,644 — «автомат», 2,003 — «механика») Фото: Артем Краснов

Блокировок межколёсных дифференциалов нет, но их работу имитирует система стабилизации, гася холостые вращения колёс. Единственный минус — быстрый износ колодок. После активного марш-броска по полю в салоне стоял запах «жареных» тормозов.

Если одно из колёс теряет сцепление, тормоза прихватывают его, направляя тягу на остальные колёса — так работает электронная имитация блокировок дифференциалов. Настоящие блокировки можно поставить отдельно Фото: Артем Краснов

Кстати, у Jimny довольно необычная настройка подвески. С одной стороны, она довольно комфортная и на рельсах ощущается мясистой, примерно как у Renault Duster. С другой, угловой жёсткости у неё как будто нет (хотя есть стабилизаторы поперечной устойчивости), а потому Jimny активно раскачивается и подрагивает на кочках, усугубляя ощущение маленькой и вёрткой машины. По деревенским просёлкам на нём мчишь, как д'Артаньян — словно в седле.

Если современные машины тяготеют к некому маркетологическому центру масс, то Jimny — это аномалия, которая существует на противоположных краях спектра. С одной стороны, это прекрасный городской автомобиль, потому что компактный, сравнительно экономичный и пролезет по двору любой разбитости. С другой — это ещё и первоклассный внедорожник, пусть маломощный, зато с понижающей передачей. Но вот потребительской середины у него как будто нет: например, для дальних поездок он годится едва ли — слишком норовистый, тихоходный, тесный.

Стоимость начинается от 1,44 миллиона рублей. Собственного производство в России у Suzuki нет, отсюда и цена Фото: Артем Краснов

А цена от 1,44 миллиона рублей за версию с «механикой», и от 1,5 миллиона за «автоматический» Jimny ставит крест на рыночных амбициях, если говорить об объемах продаж. Его бесполезно сравнивать с конкурентами, потому что их или нет, или они слишком далеки от него. Lada 4x4 почти втрое дешевле, и на её лавры Jimny не претендует. А кроссоверы за 1,5 миллиона — это совсем другая лига: они крупнее, универсальнее, но выведи их на бездорожье против Jimny: это будет соревнование тюленя с пингвином.

Для деревни, конечно, «Нива» во всех смыслах практичнее, но Jimny здесь чувствует себя своим Фото: Артем Краснов

И всё же я могу вообразить покупателя Jimny. Он живёт за городом, имеет кроссовер и давно хочет завести собаку породы лабрадор плюс вот такой автомобильчик, чтобы возить её на прогулки (складной задний ряд — идеальное место) и совершать набеги в городе. А когда Jimny появится в семье, его полюбят все её члены, включая лабрадора.

Этот автомобиль очень на любителя. Но любителей у него немало.

Какие чувства вызывает у вас новый Suzuki Jimny?

Кстати, Suzuki Jimny ценятся на вторичном рынке: стоимость подержанных экземпляров чуть ли не выше, чем у новых. А есть в объявлениях и совершенно чумовые варианты вроде вот этого.