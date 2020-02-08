«Я не Рамштайн, а Рональд»: четыре истории людей, чьи имена не сразу запомнишь

Попробуйте найти людей с такими именами среди своих друзей! Фото: предоставлены героями публикации

Родителям этих людей спокойно не жилось. Они убеждали родственников и загсы в том, что их дети должны носить экзотику вместо стандартных Саш и Маш. В очередной субботней подборке — истории тезки президента, девушки, у которой фамилия и имя соревнуются в оригинальности, рассказ человека, про имя которого все думают, что это название фирмы. А на десерт — откровения женщины, которая сменила редкое имя на простое.

«Люди думают, что Галактион — это название моей фирмы»



Галактион Думбадзе получил имя от дедушки Фото: предоставлено героем публикации / 72.RU

В семье Думбадзе из Тюмени есть традиция — называть первого сына в честь дедушки. Поэтому наш герой Галактион Думбадзе своим именем буквально обязан предкам.



— В школе и студенчестве меня мало кто называл Галактионом, потому что это полное имя. Есть сокращенное — Галик, в школе и детском саду меня называли именно так, — делится тюменец. — Никаких дразнилок, к счастью, не придумывали. Да и коверкают редко. Бывает, когда я представляюсь незнакомым людям, им может слышаться какое-то другое имя. Например, Багратион. Я не стараюсь побыстрее исправить собеседника. Наоборот, продолжаю разговор, улыбаюсь. Мне приятно, что очень скоро люди сами понимают, что ошиблись, и начинают говорить имя правильно.

Чаще имя Галактиона путают с названием компании.

— Прихожу на встречу или с кем-то знакомлюсь, спрашивают: «Как вас зовут?» Я отвечаю, что Галактион. Они записывают, говорят: «Хорошо, а зовут-то вас как?» То есть люди думают, что это название моей компании, приходится несколько раз повторять, что нет.

В Тюмени, рассказывает Галактион, живет его тезка. Молодые люди познакомились в соцсетях, но лично никогда не виделись. Зато иногда переписываются и поздравляют друг друга с днем рождения.



«Родственники говорили: вы сломаете ребенку жизнь»



У Джессики Соломонии необычное не только имя, но и фамилия Фото: предоставлено героиней публикации / E1.RU

В Екатеринбурге живет Джессика Соломония. Фамилия ей досталась от дедушки-абхаза, а имя придумал отец. Старшую сестру Джессики назвали Ксюшей. Когда родилась она, родственники грезили, что малышку будут звать Маша. Но глава семьи был непреклонен.

— В последний момент, когда получали свидетельство о рождении, папа сказал: «Нет, будет Джессикой». Все родственники, бабушки, дедушки были в шоке, говорили: «Вы что? Ребёнку всю жизнь сломаете», — вспоминает Джессика.

Дразнилок и обидных прозвищ в детстве у нее не было, а первый поход в школу Джессика вспоминает с улыбкой. В первый день учительница сказала: «Ребята, познакомьтесь, у нас в классе новая девочка, её зовут Джессика», и все одноклассники воскликнули: «Вау!»

Шуточки стали появляться только сейчас, когда новые знакомые, слыша необычное имя, колко добавляют: «Ой, а меня тогда зовут Джордж». Но тех, кто не верит Джессике, она сразу ставит на место. Как зовут Джессику близкие и какие еще истории с ней приключались — знают на E1.RU.

«Имя Арнольд людям легче запомнить, чем Рональд»



Свое имя Рональду нравится, а вот отчество будущих детей — нет Фото: предоставлено героем публикации / V1.RU

В масштабах Волгограда Рональд Дигас с таким именем и фамилией, может, и эксклюзивный парень, но только не в кругу семьи. Его братьев зовут Арнольд, Альфред и Рауль, а самого Рональда так назвал отец — в честь президента США Рональда Рейгана.

— Мое имя часто даже запомнить не могут, как только не называли! И Арнольд, и Адольф, и Рудольф, и Рамштайн, и Рамзес. А меня всегда удивляло, что имя Арнольд людям гораздо легче запомнить, чем Рональд. Казалось бы, всего две буквы переставить, — рассуждает наш герой. — Обычно таким людям я говорю: зовите меня просто Рон или Рома.

Единственное, что всерьез напрягает Рональда, — это то, что у его детей будет сложновыговариваемое отчество. Остальное, говорит молодой человек, мелочи: имя приносит в жизнь позитив и повышенный интерес у новых знакомых — все спрашивают, откуда Рональд Дигас родом и кто его родители.

Истории других волгоградцев с необычными именами рассказывает V1.RU. «Хорошо, что в СССР не было песни про Аргентину и Ямайку»



Аргентина никогда не была в Аргентине Фото: предоставлено героиней публикации / 74.RU

Алла Котегова живет на Южном Урале. В Аргентине никогда не была, зато несколько лет носила такое имя. Её родственница работала преподавателем в институте, много читала и придумывала имена для племянников: одной сестре дали имя Лиетта, а нашей героине — Аргентина.

Дело было еще в Советском Союзе, поэтому судьба с именами у нашей героини получилась яркая: по документам она успела побывать Арлекиной, Августиной, Аллой — на этом имени и остановилась.

— Я родилась в 30-е годы, тогда какое имя скажешь, то и напишут. Это сейчас каждую букву сверяют. Конечно, в советском селе таких экзотичных имён вообще не понимали. В школе дразнили всё время, Аргентина — это ведь государство такое. Хорошо хоть, тогда не было этой песни про Аргентину и Ямайку, — вспоминает Алла.

С несколькими именами женщина жила до 30 лет, а потом по совету родственников сменила имя на Аллу. Кстати, ее сестра — Лиетта — тоже отказалась от экзотического имени и стала Анной.

— Сестра подсказала, что надо переделать документы, ещё просила обратить внимание, что в имени «Алла» два «л» должно быть. Хорошо, что тогда всё сделала, сейчас бы замучилась собирать справки, — вспоминает Алла-Аргентина.

