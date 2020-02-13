15 трогательных кадров из места, куда приходят пообедать старики с крошечной пенсией. Кто они такие?

Посетители опасаются, что к лету кафе закроется, потому что уверены, что добрые дела — это всегда что-то временное Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске открылся «ДоброДомик» — благотворительное кафе, которое приглашает пенсионеров на бесплатные обеды. Новосибирск стал третьим городом в стране, где его решили открыть. Обеды здесь готовят из продуктов, которые приносят волонтёры. Пожилые люди воспринимают это как «странный подарок» и ищут подвох. Корреспонденты НГС Анна Богданова и Александр Ощепков побывали в «Добродомике» и узнали истории людей, которые приходят туда обедать.



Новосибирск — третий город, где открылся «ДоброДомик» Фото: Александр Ощепков / НГС

В 11:45 возле здания на Богдана Хмельницкого, 60 уже собрались несколько человек. Несмотря на то что двери «ДоброДомика» уже были открыты, пожилые люди не заходили и терпеливо ждали 12 часов — официального времени начала обеда.

«ДоброДомик» находится на Богдана Хмельницкого, 60 Фото: Александр Ощепков / НГС

— Вы знаете, общения у меня навалом. Я пою, хожу на танцы, стихи пишу. А сюда я просто поесть пришла. Я так дома не ем, здесь разнообразие. Пенсия маленькая, 12 тысяч, не разгуляешься, — поделилась 70-летняя Любовь, жительница Богдана Хмельницкого, представившаяся исключительно по имени.

Рядом с ней стоит пожилой мужчина, бывший военный, который приходит теперь постоянно, «потому что тут уважение».

5 февраля в кафе с бесплатными обедами пришли 260 пенсионеров Фото: Александр Ощепков / НГС

«ДоброДомик» открылся в Новосибирске 2 февраля. Каждый день посетителей всё больше и больше — увидели по телевизору, услышали от соседа. 5 февраля на бесплатный обед пришли уже 260 человек. Дамы причесываются в вестибюле, мужчины осторожно отодвигают массивные стулья, улыбчивые волонтёры разного возраста несут тарелки с рассольником и компот из сухофруктов.

Посетители должны выглядеть опрятно, желательно не забыть пенсионное удостоверение Фото: Александр Ощепков / НГС

Благотворительный проект родился в Санкт-Петербурге, затем заработал в Москве. Новосибирск — третий город, где есть «ДоброДомик». Основательница Александра Синяк рассказала, что всё началось с дедушки, который однажды зашел к ним в бар.



— Зашел пообедать дедушка, муж не смог взять с него денег. Я была тогда не на месте. Чтобы не обидеть, предложила сказать, что у нас акция — пенсионерам, ветеранам, блокадникам обеды бесплатно, — рассказала руководитель проекта.

Бесплатными обедами кормят по будням с 12 до 16 Фото: Александр Ощепков / НГС

Дедушка ходил к ним три недели и стал символом заведения. Но потом официантка, которая была не в курсе этой «акции», взяла с мужчины деньги, и больше он не пришёл.

Александра призналась, что после этого случая им было не по себе, поэтому они решили и вправду запустить такую акцию. Соответствующее объявление повесили на дверях заведения. Также девушка рассказала об акции на своей странице, где под постами в лучшем случае было 2–3 лайка.

Обед состоит из трёх простых блюд. Например, рассольник, макароны с салатом из сельди с луком, компот из сухофруктов Фото: Александр Ощепков / НГС

— Рассказала про идею, что если каждое кафе будет дарить 20–30 обедов, то пенсионеры будут счастливы. Естественно, никто не присоединился. Но наутро я увидела под этим постом 10 тысяч репостов, — вспоминает она.

В каждом городе, говорит она, свои особенности. Первый вопрос, который ей задали на открытии, — можно ли сделать так, чтобы обеды не вычитали из пенсии. В Новосибирске пожилые люди сами что-то приносят — салфетки, посуду, кто-то принёс пачку гречки — в качестве благодарности и своего вклада в «ДоброДомик». Чтобы он не закрылся.

Посетителей обслуживают волонтёры Фото: Александр Ощепков / НГС

— Это нормально, про сроки спрашивают постоянно. Для нас закрыть двери — это уже очень сложно. Невозможно сначала сказать бабушкам, дедушкам — кушайте, а потом закрыть двери, — говорит Александра Синяк.

Прежде чем открыть «ДоброДомик», она долго искала партнёров, год общалась с новосибирцами, которые предоставили помещение на Богдана Хмельницкого. Поэтому про закрытие сейчас не идет и речи, к тому же в планах организаторов начать открывать такие кафе в маленьких городах.

Себестоимость одного обеда — 55 рублей Фото: Александр Ощепков / НГС

— Есть три момента, без которых мы не сможем существовать, — объясняет организатор «ДоброДомика». — Волонтёры, продукты, финансовая поддержка. 90% поддержки — от обычных людей.

В качестве примера финансовой помощи она привела сумму 55 рублей — себестоимость одного обеда, который может подарить любой желающий.

Также можно приносить любые продукты, правда, с чеками — свои овощи и соленья не принимают, потому что это считается общепитом и нужно понимать, что и откуда, объясняют организаторы. В дефиците обычно мясо, подсолнечное масло, рис, гречка и макароны. В отличие от столиц, в Новосибирске пока нет десертов.

Организаторы призывают жителей города участвовать в проекте — можно приносить продукты или оказывать финансовую поддержку. Также не отказываются от салфеток и посуды Фото: Александр Ощепков / НГС

— Я пришла пообедать и побыть в культурном помещении. Так красиво в сочетании с аппетитом. Прихожу пораньше, чтобы просто посмотреть вокруг, — рассказывает бывший экскурсовод, 82-летняя Галина Малышенко. — А потом побегу на работу. Работаю в секонд-хенде — вещи разбираю — и в двух реабилитационных центрах — там наркоманы, пьяницы от 14 до 20 лет. Я их обуваю, одеваю. Но радуюсь, что делаю доброе дело.

Некоторые посетители приходят не только пообедать, но и ради общения Фото: Александр Ощепков / НГС

За обедом Галина рассказывает о своём любимом Калининском районе и вспоминает, как проводила экскурсии.

— Иным городам по 1000 лет, а наш с ними в сравнении — подросток. Ни башен, ни стен крепостных у нас нет, соборов старинных и броских. Он молод, и всё у него впереди — размах у него великанный. С обских берегов город в небо смотрит стрелами башенного крана, — зачитала она строчки своих стихов, которые написала во время одной из экскурсий.

Многие относятся подозрительно и спрашивают, не вычтут ли эти обеды из пенсии Фото: Александр Ощепков / НГС

Меню обеда придумывают за день, когда понятно, какие продукты остались и что из них можно сделать. 6 февраля на первое получилось приготовить рассольник, на второе макароны и салат из сельди с репчатым луком. На третье — компот из сухофруктов.

Новенькие пока присматриваются и гадают, чья это инициатива Фото: Александр Ощепков / НГС

— Я на разведку пришёл, так как я бывший разведчик, — рассказывает 72-летний мужчина, представившийся Владимиром Васильевичем, который служил во Вьетнаме. — Я не могу секрета понять — чья эта прекрасная инициатива. Депутатов? Может, педаль нажали на соцслужбы и эхо дошло до Новосибирска. А может быть, независимые спонсоры — на это я даю не больше 40%. Но сервис на высшем уровне — с порога чувствуется добродушие.

Пожилые люди признаются, что пенсии хватает либо на одежду, либо на лекарства, либо на продукты Фото: Александр Ощепков / НГС

Ещё одна особенность Новосибирска, говорит Александра Синяк, в том, что здесь волонтёры разного возраста. Есть даже пенсионеры — так называемые «серебряные волонтёры».

Проект «ДоброДомик» начался с того, что хозяева столичного бара не стали брать деньги за обед с пожилого посетителя Фото: Александр Ощепков / НГС