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Город Фоторепортаж

15 трогательных кадров из места, куда приходят пообедать старики с крошечной пенсией. Кто они такие?

Бывший разведчик, певица и экскурсовод — они приходят поесть и почувствовать уважение. Репортаж из «ДоброДомика»

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Посетители опасаются, что к лету кафе закроется, потому что уверены, что добрые дела — это всегда что-то временное

Посетители опасаются, что к лету кафе закроется, потому что уверены, что добрые дела — это всегда что-то временное

В Новосибирске открылся «ДоброДомик» — благотворительное кафе, которое приглашает пенсионеров на бесплатные обеды. Новосибирск стал третьим городом в стране, где его решили открыть. Обеды здесь готовят из продуктов, которые приносят волонтёры. Пожилые люди воспринимают это как «странный подарок» и ищут подвох. Корреспонденты НГС Анна Богданова и Александр Ощепков побывали в «Добродомике» и узнали истории людей, которые приходят туда обедать. 

Новосибирск — третий город, где открылся «ДоброДомик»

Новосибирск — третий город, где открылся «ДоброДомик»

В 11:45 возле здания на Богдана Хмельницкого, 60 уже собрались несколько человек. Несмотря на то что двери «ДоброДомика» уже были открыты, пожилые люди не заходили и терпеливо ждали 12 часов — официального времени начала обеда. 

«ДоброДомик» находится на Богдана Хмельницкого, 60

«ДоброДомик» находится на Богдана Хмельницкого, 60

— Вы знаете, общения у меня навалом. Я пою, хожу на танцы, стихи пишу. А сюда я просто поесть пришла. Я так дома не ем, здесь разнообразие. Пенсия маленькая, 12 тысяч, не разгуляешься, — поделилась 70-летняя Любовь, жительница Богдана Хмельницкого, представившаяся исключительно по имени.

Рядом с ней стоит пожилой мужчина, бывший военный, который приходит теперь постоянно, «потому что тут уважение».

5 февраля в кафе с бесплатными обедами пришли 260 пенсионеров

5 февраля в кафе с бесплатными обедами пришли 260 пенсионеров

«ДоброДомик» открылся в Новосибирске 2 февраля. Каждый день посетителей всё больше и больше — увидели по телевизору, услышали от соседа. 5 февраля на бесплатный обед пришли уже 260 человек. Дамы причесываются в вестибюле, мужчины осторожно отодвигают массивные стулья, улыбчивые волонтёры разного возраста несут тарелки с рассольником и компот из сухофруктов.

Посетители должны выглядеть опрятно, желательно не забыть пенсионное удостоверение

Посетители должны выглядеть опрятно, желательно не забыть пенсионное удостоверение

Благотворительный проект родился в Санкт-Петербурге, затем заработал в Москве. Новосибирск — третий город, где есть «ДоброДомик». Основательница Александра Синяк рассказала, что всё началось с дедушки, который однажды зашел к ним в бар.

— Зашел пообедать дедушка, муж не смог взять с него денег. Я была тогда не на месте. Чтобы не обидеть, предложила сказать, что у нас акция — пенсионерам, ветеранам, блокадникам обеды бесплатно, — рассказала руководитель проекта.

Бесплатными обедами кормят по будням с 12 до 16

Бесплатными обедами кормят по будням с 12 до 16

Дедушка ходил к ним три недели и стал символом заведения. Но потом официантка, которая была не в курсе этой «акции», взяла с мужчины деньги, и больше он не пришёл.

Александра призналась, что после этого случая им было не по себе, поэтому они решили и вправду запустить такую акцию. Соответствующее объявление повесили на дверях заведения. Также девушка рассказала об акции на своей странице, где под постами в лучшем случае было 2–3 лайка.

Обед состоит из трёх простых блюд. Например, рассольник, макароны с салатом из сельди с луком, компот из сухофруктов

Обед состоит из трёх простых блюд. Например, рассольник, макароны с салатом из сельди с луком, компот из сухофруктов

— Рассказала про идею, что если каждое кафе будет дарить 20–30 обедов, то пенсионеры будут счастливы. Естественно, никто не присоединился. Но наутро я увидела под этим постом 10 тысяч репостов, — вспоминает она.

В каждом городе, говорит она, свои особенности. Первый вопрос, который ей задали на открытии, — можно ли сделать так, чтобы обеды не вычитали из пенсии. В Новосибирске пожилые люди сами что-то приносят — салфетки, посуду, кто-то принёс пачку гречки — в качестве благодарности и своего вклада в «ДоброДомик». Чтобы он не закрылся. 

Посетителей обслуживают волонтёры

Посетителей обслуживают волонтёры

— Это нормально, про сроки спрашивают постоянно. Для нас закрыть двери — это уже очень сложно. Невозможно сначала сказать бабушкам, дедушкам — кушайте, а потом закрыть двери, — говорит Александра Синяк.

Прежде чем открыть «ДоброДомик», она долго искала партнёров, год общалась с новосибирцами, которые предоставили помещение на Богдана Хмельницкого. Поэтому про закрытие сейчас не идет и речи, к тому же в планах организаторов начать открывать такие кафе в маленьких городах.

Себестоимость одного обеда — 55 рублей

Себестоимость одного обеда — 55 рублей

— Есть три момента, без которых мы не сможем существовать, — объясняет организатор «ДоброДомика». — Волонтёры, продукты, финансовая поддержка. 90% поддержки — от обычных людей.

В качестве примера финансовой помощи она привела сумму 55 рублей — себестоимость одного обеда, который может подарить любой желающий.

Также можно приносить любые продукты, правда, с чеками — свои овощи и соленья не принимают, потому что это считается общепитом и нужно понимать, что и откуда, объясняют организаторы. В дефиците обычно мясо, подсолнечное масло, рис, гречка и макароны. В отличие от столиц, в Новосибирске пока нет десертов.

Организаторы призывают жителей города участвовать в проекте — можно приносить продукты или оказывать финансовую поддержку. Также не отказываются от салфеток и посуды

Организаторы призывают жителей города участвовать в проекте — можно приносить продукты или оказывать финансовую поддержку. Также не отказываются от салфеток и посуды

— Я пришла пообедать и побыть в культурном помещении. Так красиво в сочетании с аппетитом. Прихожу пораньше, чтобы просто посмотреть вокруг, — рассказывает бывший экскурсовод, 82-летняя Галина Малышенко. — А потом побегу на работу. Работаю в секонд-хенде — вещи разбираю — и в двух реабилитационных центрах — там наркоманы, пьяницы от 14 до 20 лет. Я их обуваю, одеваю. Но радуюсь, что делаю доброе дело.

Некоторые посетители приходят не только пообедать, но и ради общения

Некоторые посетители приходят не только пообедать, но и ради общения

За обедом Галина рассказывает о своём любимом Калининском районе и вспоминает, как проводила экскурсии.

— Иным городам по 1000 лет, а наш с ними в сравнении — подросток. Ни башен, ни стен крепостных у нас нет, соборов старинных и броских. Он молод, и всё у него впереди — размах у него великанный. С обских берегов город в небо смотрит стрелами башенного крана, — зачитала она строчки своих стихов, которые написала во время одной из экскурсий. 

Многие относятся подозрительно и спрашивают, не вычтут ли эти обеды из пенсии

Многие относятся подозрительно и спрашивают, не вычтут ли эти обеды из пенсии

Меню обеда придумывают за день, когда понятно, какие продукты остались и что из них можно сделать. 6 февраля на первое получилось приготовить рассольник, на второе макароны и салат из сельди с репчатым луком. На третье — компот из сухофруктов.

Новенькие пока присматриваются и гадают, чья это инициатива

Новенькие пока присматриваются и гадают, чья это инициатива

— Я на разведку пришёл, так как я бывший разведчик, — рассказывает 72-летний мужчина, представившийся Владимиром Васильевичем, который служил во Вьетнаме. — Я не могу секрета понять — чья эта прекрасная инициатива. Депутатов? Может, педаль нажали на соцслужбы и эхо дошло до Новосибирска. А может быть, независимые спонсоры — на это я даю не больше 40%. Но сервис на высшем уровне — с порога чувствуется добродушие.

Пожилые люди признаются, что пенсии хватает либо на одежду, либо на лекарства, либо на продукты

Пожилые люди признаются, что пенсии хватает либо на одежду, либо на лекарства, либо на продукты

Ещё одна особенность Новосибирска, говорит Александра Синяк, в том, что здесь волонтёры разного возраста. Есть даже пенсионеры — так называемые «серебряные волонтёры».

Проект «ДоброДомик» начался с того, что хозяева столичного бара не стали брать деньги за обед с пожилого посетителя

Проект «ДоброДомик» начался с того, что хозяева столичного бара не стали брать деньги за обед с пожилого посетителя

— Наверное, это придумал человек, который знает, что некоторым есть нечего, грубо говоря, — говорит 65-летняя Наталья, которая узнала о «ДоброДомике» от соседей. — Либо одеваться, либо аптека, либо поесть. Что-то в любом случае у нас выпадает.

Осенью НГС делился статистикой о том, что всё больше новосибирцев стремительно беднеют. За чертой бедности находится каждый шестой. Они экономят на ремонте авто, шубах и любимой еде — эксперты рассказали, когда это кончится.

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пенсионерыбесплатные обедыблаготворительность
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КОММЕНТАРИИ (21)

либеральное сми
13 фев 2020 в 13:51

крошечная пенсия? да есть, такое.
но в Демократичные 90е года вообще не платили!
месяцами, нет денег .." и норм, это было властям

Гость
13 фев 2020 в 13:50

Прямо как в США

тот же Доктор но с работы.
13 фев 2020 в 13:51

какие же молодцы. прям круто.