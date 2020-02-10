Богатые тоже плачут: жители «Кедрового» требуют запретить строить рядом дешевые многоэтажки

Несмотря на то, что в ЖК «Кедровый» уже есть 9-этажные дома, жители настаивают, что этажность новых домов рядом нужно ограничить Фото: Александр Ощепков

В элитном ЖК «Кедровый» разгорелся серьёзный конфликт. Новый застройщик собрался построить рядом жилой квартал, чем вызвал бурю негодования местных жителей. Люди из «Кедрового» пришли на публичные слушания, чтобы не допустить перезонирование участка под многоэтажки и потребовать от строителей отказаться от проекта. Они заявили, что покупали очень дорогие квартиры в закрытом комплексе не для того, чтобы жить рядом с «муравейниками». Корреспондент НГС узнавала, что именно решили построить на улице Кедровой и почему люди так негодуют.

Жители: «Мы не хотим рядом муравейник» Компания «Скандия.Новосибирск» приобрела 2,4 га земли на улице Кедровая и решила построить там жилой квартал. Как рассказал её директор Александр Говоров, участок они купили у застройщика «Кедрового» ИСК «Русь» и пообещали ему завершить микрорайон, не теряя в качестве жилья. Однако люди из элитного жилого комплекса взбунтовались против строительства многоэтажных домов. Жительница «Кедрового» Ольга Скороходова рассказала, что при покупке жилья им обещали рядом малоэтажную застройку — индивидуальные коттеджи, а когда свободный участок продали, то новый застройщик решил изменить концепцию: — Он запланировал построить более высотные дома с маленькими квартирами. Более бюджетное жилье, чем приобретали мы в своё время. За счет этого увеличится плотность населения и нагрузка коммунальных платежей. Конечно, мы против того, чтобы менять концепцию нашего жилищного комплекса, потому что таких ЖК в городе нет. За это мы и платили, когда приобретали здесь жилье. Мы не против застройки участка, но пусть она будет малоэтажной до 4 этажей или коттеджи. Мы не хотим рядом получить муравейник.

«Скандия в Кедровом» займет 2,4 га в квартале, ограниченном улицами Кедровая, Легендарная, Петровская и Утренняя Фото: Александр Ощепков

Ещё один житель «Кедрового» Андрей Овчинников переживает, что машины новых соседей будут стоять на их территории и усугубят пробки. Он настаивает на том, чтобы дома строили не выше 8 этажей, а территории жилых комплексов разделили — чтобы люди не пользовались инфраструктурой «Кедрового», за которую они платят по высокому тарифу.

— Мы не хотим жилья эконом-класса. Мы не хотим «Стрижи» и «Родники». Я ничего не имею против людей, которые будут там жить. Просто я заплатил и продолжаю платить за определенную закрытость. За коммунальное обслуживание, за то, что есть парк, за то, что эта территория закрыта. Если пристраивают этот дом 14 этажей, да даже 8-этажный, и объединяют территорию, то полностью теряется концепция, и я остаюсь по сути обманутым вкладчиком, — говорит Андрей Овчинников. Застройщик: «Звучали прямые угрозы» Как рассказал директор «Скандия.Новосибирск» Александр Говоров, их компания родом из Тюмени, в Новосибирске они хотят построить среднеэтажный квартал. Это будет их первый проект в городе, поэтому он должен стать лучшим и визитной карточкой. По словам застройщика, основная часть квартала будет 6 и 8 этажей, а две акцентных секции будут 14-этажными. Больше половины квартир в первом доме строители планируют сделать полноценными двух- и трехкомнатными. Общая площадь «Скандии в Кедровом» составит 30 тысяч квадратных метров с учётом торговых площадей.

По словам застройщика, для квартального типа застройки необходимы здания-доминанты — в «Скандии» это 14-этажные секции на фоне 6–8-этажных

Фото: «Скандия.Новосибирск»

— Минимальная площадь квартиры в районе 40 «квадратов», максимальная — 120. Квартиры 40 «квадратов» нам нужны для ассортимента — а не потому, что мы муравейник хотим заполнить. У нас будут и пентхаусы с камином и 4-метровыми потолками, и квартиры со своими террасами и отдельным входом. Это жилье мы позиционируем как «комфорт плюс», — описывает Александр Говоров.



Застройщик обещает и пентхаусы с 4-метровыми потолками, и квартиры со своими террасами и отдельным входом Фото: «Скандия.Новосибирск»

Компания, по его словам, проводила с жителями три этапа переговоров — и в итоге решила понизить здания-доминанты с 17 до 14 этажей, но проект всё равно встретил сопротивление.

— Последний этап переговоров закончился на лозунгах — мы вас закроем, мы не дадим вам строить. Кроме того, звучали прямые угрозы, говорили о возможности подключения каких-то ресурсов против нас. Люди себя позиционируют как элита и не хотят соседствовать с неэлитой, — говорит Александр Говоров. Компания «Скандиа.Новосибирск» зарегистрирована 14 мая 2019 года. Учредители: Николай Никифоров (67%), Александр Говоров (20%) и ООО «Восход» (13%). Тюменская компания «Скандиа. Девелопмент» основана выходцами из ГК «Брусника» (строит в Новосибирске «Европейский берег» и ряд других проектов) и специализируется на квартальной застройке.

Как жители «Кедрового» бунтовали на публичных слушаниях Александр Говоров рассказал, что компания обратилась за разрешением на строительство в мэрию, но им отказали на основании несоответствия генплану города. 3 февраля жители «Кедрового» пришли на публичные слушания по обновлённому генплану Новосибирска, где в том числе рассматривался вопрос смены зонирования земельного участка на улице Кедровой. Кто-то из жителей требовал строить не выше восьми этажей, кто-то кричал из зала — ограничить четырьмя. Профессор кафедры архитектуры НГУАДИ Сергей Ганжа сообщил, что зонирование участка в обновлённом генплане предполагает строительство зданий до 8 этажей и возможно отдельно стоящие дома до 16 этажей. Чтобы не было неоднозначных трактовок, он выступил с предложением исключить фразу о том, что в спорной зоне можно строить дома до 16 этажей. Однако в целом эксперт рекомендовал принять для участка на Кедровой категорию многоэтажного строительства с размещением жилых домов не выше 14 этажей — он считает, это не критичная этажность, чтобы беспокоиться о качестве жизни населения.



— Считаю не очень правильным понижение плотности населения на вылетных транспортных магистралях. Чем меньше плотность населения, тем менее рентабельным становится общественный транспорт. Чтобы появился общественный транспорт, нужна высокая плотность населения, — объясняет свою позицию Сергей Ганжа, добавляя, что во всех крупных мегаполисах приоритет отдаётся общественному транспорту.



ИСК «Русь» начинала «Кедровый» с таунхаусов, но перешла на среднеэтажные здания Фото: ИСК «Русь»

Интересно, что правила землепользования и застройки спорного участка в отличие от действующего генплана позволяют строить на нём многоэтажные дома. Так и сделал прежний застройщик «Кедрового», постепенно повышая этажность в комплексе от 3-уровневых таунхаусов к 9-этажкам. Один из жителей «Кедрового» заявил, что после их жалоб Минстрой выдал предписание в адрес мэрии о приведении правил землепользования в соответствии с генпланом до июня 2020 года. Но вместо этого проектировщики предложили в новом генплане отнести участок к зоне многоэтажного строительства.

— Вы житель «Кедрового»? На каком этаже вы живете?

— На пятом.

— А это по генплану была малоэтажная застройка до 4 этажей. Вы нарушаете генплан? Вы его нарушаете, — парировал на публичных слушаниях Виталий Столбов, начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска.

Жители «Кедрового» мешали выступать директору «Скандии. Новосибирск» на публичных слушаниях, перебивая и сопровождая криками. Строители прислали видео, где видно, как ведут себя жильцы и как их поддерживает депутат Горсовета Олег Шестаков, обращаясь с просьбой написать коллективное обращение ко всем депутатам и обещая поговорить с некоторыми из них.

Почему «Кедровый» элитный и кто там живёт

ЖК «Кедровый» в 5 км от площади Калинина — особенный проект. ИСК «Русь» начала строить здесь первые таунхаусы в 2009 году, сразу показав совершенно иной, по сравнению с остальным Новосибирском, уровень качества жилой среды. В жилом комплексе есть своё озеро с мостками и лодкой, встречаются фонтаны, водопады и ручьи. Деревья пронумерованы, как в Европе, за ними следят, а за собаками убирают жильцы. Первый робот-уборщик, моющий дороги, и первые стойки с пакетами для собак появились именно здесь. Квартиры в «Кедровом» продавали только с парковками, поэтому машин во дворе тут не встретишь.



В жилом комплексе есть своё озеро с мостками и лодкой, встречаются фонтаны, водопады и ручьи Фото: Ольга Бурлакова

ЖК «Кедровый» был первым проектом в Новосибирске с таким уровнем комфорта жилой среды. В более экономном варианте её стали копировать другие строители города Фото: Елена Гурьянова

Как рассказал корреспонденту НГС бывший сотрудник компании «Русь» на условиях анонимности, среди жителей много чиновников, бизнесменов и спортсменов, в частности встречались хоккеисты «Сибири». Здесь живёт Дмитрий Городецкий — сын бывшего мэра Новосибирска и экс-губернатора нашей области.

Был свой таунхаус в «Кедровом» у экс-министра экономического развития Новосибирской области Алексея Струкова, переехавшего на работу в Москву. В январе 2012 года здесь задержали фигуранта одного из самых громких дел о коррупции в России. Максим Каганский, бывший сотрудник центрального аппарата МВД, скрывался здесь в съемном таунхаусе за 250 тысяч рублей. Сколько платят за красивую жизнь в «Кедровом» Сейчас сайт по поиску недвижимости N1.RU находит 52 варианта в ЖК «Кедровый». Самая дешевая квартира стоит 5,9 миллионов рублей — за 58 квадратных метров без отделки. Самая дорогая — 35 миллионов. Это 194-метровый пентхаус на девятом этаже — как указал продавец в объявлении, вместе с квартирой можно приобрести сразу 5 мест на подземном паркинге.

ИСК «Русь» продавала квартиры в «Кедровом» только с подземными парковками, поэтому во дворах нет машин Фото: Ольга Бурлакова