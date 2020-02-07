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Новосибирец приделал на машину ковш для расчистки снега и теперь смеется над дорожниками

Показываем Suzuki Carry с ковшом, который легко чистит заметенные дороги

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Этот пикапчик&nbsp;Suzuki Carry<b class="_">&nbsp;</b>2006 года выпуска Антон купил более года назад

Этот пикапчик Suzuki Carry 2006 года выпуска Антон купил более года назад

Продолжаем рассказывать об интересных машинах новосибирских автолюбителей — сегодня у нас японский кей-кар Suzuki Carry и его владелец Антон Калашников, который решил не дожидаться милости от коммунальных служб и установил на машину ковш для расчистки снега. Теперь его маленький полноприводный пикап может проехать в любом месте Новосибирска, не боясь сугробов. Подробности у Дмитрия Косенко. 

Проблема с чисткой улиц от снега стоит в Новосибирске сейчас остро — буквально два дня назад НГС рассказывал, как креативные горожане понаставили по городу табличек с надписями «Сугробы за Локтя» и др. А вот Антон Калашников сугробов не боится — ведь он ездит на автомобиле с ковшом для расчистки снега. 

Машина — типичный японский кей-кар, который выпускался в двух вариантах — пикап и микроавтобус. 

Рама интегрированная, двигатель трехцилиндровый 0,7 литра,&nbsp;49 лошадиных сил

Рама интегрированная, двигатель трехцилиндровый 0,7 литра, 49 лошадиных сил

Полный привод с жестко подключаемым передком (Part-Time), понижающая передача, задний мост, 5-ступенчатая механика. В общем, этакий маленький, но злой джип. 

Это была осознанная покупка

Это была осознанная покупка

— Очень долго ее искал. Из Японии считал привезти, получалось в два раза дороже, чем взять в России. Совершенно случайно нашел ее в Якутии, человек продавал порядка полутора лет — ну и забил, я поднял объявление из архива. 

Сразу после покупки автомобиль загнали на сервис и начали его модернизировать

Сразу после покупки автомобиль загнали на сервис и начали его модернизировать

В автосервисе переделали подвеску, увеличили клиренс, установили ковш с подъемным механизмом. 

Машина, по словам владельца, отлично справляется со своей задачей

Машина, по словам владельца, отлично справляется со своей задачей

— Конкретно задача этой машины: нужно было чистить территорию, просто общая территория в частном секторе. Дворник уже умирает на такой территории, поэтому нужно было усилить.

20 сантиметров клиренс

20 сантиметров клиренс

— Здесь на 14 сантиметров «оторвана» ходовка вниз, передняя балка с рычагами нижними опущена вниз. Потом поставлены сюда большие колеса, получается в пределах 20 сантиметров клиренс. Очень сильно я его задрал, очень сильно увеличил проходимость. 

Ковш вместе с механизмом крепления заводской

Ковш вместе с механизмом крепления заводской

Ковш куплен в магазине, но усилен приваренными металлическими уголками. А на самом автомобиле всю ответную часть крепления делали самостоятельно — установили трубчатый бампер, приладили лебедку для подъема/опускания. 

На самом автомобиле всю ответную часть крепления делали самостоятельно

На самом автомобиле всю ответную часть крепления делали самостоятельно

— Обычный квадрациклетный ковш, все как на коммунальной технике — сделано по уму. Лебедка эксплуатируется в варианте либо подъема ковша, либо в летний период сама себя машинка вытягивает. 

При желании, ковш можно снять

При желании, ковш можно снять

Ковш сделан съемным — механизм крепления позволяет быстро демонтировать его, уложить в кузов и переехать на новое место очистки. Благодаря реконструированной подвеске и новым колесам Suzuki Carry может забраться в самые дебри взятого в снежный плен Новосибирска.

На машине используется квадрорезина диаметром 26 дюймов

На машине используется квадрорезина диаметром 26 дюймов

— Надета на него квадрорезина диаметром 26 дюймов. Это не сильно много по меркам квадроциклов, но больше колеса он физически не везет, слишком медленно едет, нужно менять главные пары. 

В кабине тесно, но уютно

В кабине тесно, но уютно

Внутри оснащение минимальное. Отличный обзор сверху, прекрасно чувствуются габариты узенького автомобиля. 

Для обозначения габаритов ковша сделаны эти металлические прутья-усы

Для обозначения габаритов ковша сделаны эти металлические прутья-усы

Кстати, для обозначения габаритов ковша сделаны эти металлические прутья-усы по его краям — из кабины-то опущенный ковш не видно при нормальной посадке, не будешь же все время тянуть шею. 

Автомобиль, по словам новосибирца, довольно экономичен, потребляет в городе 7 литров бензина на 100 километров.&nbsp;Антон говорит, что из штатных узлов и агрегатов ничего не ломается — качество-то японское.&nbsp;

Автомобиль, по словам новосибирца, довольно экономичен, потребляет в городе 7 литров бензина на 100 километров. Антон говорит, что из штатных узлов и агрегатов ничего не ломается — качество-то японское. 

Хотите себе такой же забавный автомобильчик? Сколько стоят Suzuki Carry и в каком состоянии продаются, смотрите здесь

На каких еще машинах ездят читатели НГС:

Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь

Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.

Новосибирец Семен владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретро-авто катает невест за 2000 рублей час — почитать про него можно тут.

А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — смотрим на отличный Toyota Crown 1985 года выпуска.

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Авто с пробегомSuzuki Carry
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КОММЕНТАРИИ (38)

КороваВирус
7 фев 2020 в 09:14

Японское качество? Не смешите мои сугробы. Ещё один свидетель секты императорского качества. Лучше бы снег шёл чистить

Диванные войска
7 фев 2020 в 09:25

Надеюсь ГИБДД после опубликования данной статьи выпишет предписание узаконить внесение изменений в конструкцию?

Гость
7 фев 2020 в 09:27

ох припаяют ему изменение конструкции