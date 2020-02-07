Новосибирец приделал на машину ковш для расчистки снега и теперь смеется над дорожниками

Продолжаем рассказывать об интересных машинах новосибирских автолюбителей — сегодня у нас японский кей-кар Suzuki Carry и его владелец Антон Калашников, который решил не дожидаться милости от коммунальных служб и установил на машину ковш для расчистки снега. Теперь его маленький полноприводный пикап может проехать в любом месте Новосибирска, не боясь сугробов. Подробности у Дмитрия Косенко.
Проблема с чисткой улиц от снега стоит в Новосибирске сейчас остро — буквально два дня назад НГС рассказывал, как креативные горожане понаставили по городу табличек с надписями «Сугробы за Локтя» и др. А вот Антон Калашников сугробов не боится — ведь он ездит на автомобиле с ковшом для расчистки снега.
Машина — типичный японский кей-кар, который выпускался в двух вариантах — пикап и микроавтобус.
Полный привод с жестко подключаемым передком (Part-Time), понижающая передача, задний мост, 5-ступенчатая механика. В общем, этакий маленький, но злой джип.
— Очень долго ее искал. Из Японии считал привезти, получалось в два раза дороже, чем взять в России. Совершенно случайно нашел ее в Якутии, человек продавал порядка полутора лет — ну и забил, я поднял объявление из архива.
В автосервисе переделали подвеску, увеличили клиренс, установили ковш с подъемным механизмом.
— Конкретно задача этой машины: нужно было чистить территорию, просто общая территория в частном секторе. Дворник уже умирает на такой территории, поэтому нужно было усилить.
— Здесь на 14 сантиметров «оторвана» ходовка вниз, передняя балка с рычагами нижними опущена вниз. Потом поставлены сюда большие колеса, получается в пределах 20 сантиметров клиренс. Очень сильно я его задрал, очень сильно увеличил проходимость.
Ковш куплен в магазине, но усилен приваренными металлическими уголками. А на самом автомобиле всю ответную часть крепления делали самостоятельно — установили трубчатый бампер, приладили лебедку для подъема/опускания.
— Обычный квадрациклетный ковш, все как на коммунальной технике — сделано по уму. Лебедка эксплуатируется в варианте либо подъема ковша, либо в летний период сама себя машинка вытягивает.
Ковш сделан съемным — механизм крепления позволяет быстро демонтировать его, уложить в кузов и переехать на новое место очистки. Благодаря реконструированной подвеске и новым колесам Suzuki Carry может забраться в самые дебри взятого в снежный плен Новосибирска.
— Надета на него квадрорезина диаметром 26 дюймов. Это не сильно много по меркам квадроциклов, но больше колеса он физически не везет, слишком медленно едет, нужно менять главные пары.
Внутри оснащение минимальное. Отличный обзор сверху, прекрасно чувствуются габариты узенького автомобиля.
Кстати, для обозначения габаритов ковша сделаны эти металлические прутья-усы по его краям — из кабины-то опущенный ковш не видно при нормальной посадке, не будешь же все время тянуть шею.
Хотите себе такой же забавный автомобильчик? Сколько стоят Suzuki Carry и в каком состоянии продаются, смотрите здесь.
На каких еще машинах ездят читатели НГС:
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