Новосибирец приделал на машину ковш для расчистки снега и теперь смеется над дорожниками

Этот пикапчик Suzuki Carry 2006 года выпуска Антон купил более года назад Фото: Ольга Бурлакова

Продолжаем рассказывать об интересных машинах новосибирских автолюбителей — сегодня у нас японский кей-кар Suzuki Carry и его владелец Антон Калашников, который решил не дожидаться милости от коммунальных служб и установил на машину ковш для расчистки снега. Теперь его маленький полноприводный пикап может проехать в любом месте Новосибирска, не боясь сугробов. Подробности у Дмитрия Косенко.

Проблема с чисткой улиц от снега стоит в Новосибирске сейчас остро — буквально два дня назад НГС рассказывал, как креативные горожане понаставили по городу табличек с надписями «Сугробы за Локтя» и др. А вот Антон Калашников сугробов не боится — ведь он ездит на автомобиле с ковшом для расчистки снега.



Машина — типичный японский кей-кар, который выпускался в двух вариантах — пикап и микроавтобус.



Рама интегрированная, двигатель трехцилиндровый 0,7 литра, 49 лошадиных сил Фото: Ольга Бурлакова

Полный привод с жестко подключаемым передком (Part-Time), понижающая передача, задний мост, 5-ступенчатая механика. В общем, этакий маленький, но злой джип.



Это была осознанная покупка Фото: Ольга Бурлакова

— Очень долго ее искал. Из Японии считал привезти, получалось в два раза дороже, чем взять в России. Совершенно случайно нашел ее в Якутии, человек продавал порядка полутора лет — ну и забил, я поднял объявление из архива.



Сразу после покупки автомобиль загнали на сервис и начали его модернизировать Фото: Ольга Бурлакова

В автосервисе переделали подвеску, увеличили клиренс, установили ковш с подъемным механизмом.



Машина, по словам владельца, отлично справляется со своей задачей Фото: Ольга Бурлакова

— Конкретно задача этой машины: нужно было чистить территорию, просто общая территория в частном секторе. Дворник уже умирает на такой территории, поэтому нужно было усилить.



20 сантиметров клиренс Фото: Ольга Бурлакова

— Здесь на 14 сантиметров «оторвана» ходовка вниз, передняя балка с рычагами нижними опущена вниз. Потом поставлены сюда большие колеса, получается в пределах 20 сантиметров клиренс. Очень сильно я его задрал, очень сильно увеличил проходимость.



Ковш вместе с механизмом крепления заводской Фото: Ольга Бурлакова

Ковш куплен в магазине, но усилен приваренными металлическими уголками. А на самом автомобиле всю ответную часть крепления делали самостоятельно — установили трубчатый бампер, приладили лебедку для подъема/опускания.



На самом автомобиле всю ответную часть крепления делали самостоятельно

— Обычный квадрациклетный ковш, все как на коммунальной технике — сделано по уму. Лебедка эксплуатируется в варианте либо подъема ковша, либо в летний период сама себя машинка вытягивает.



При желании, ковш можно снять Фото: Ольга Бурлакова

Ковш сделан съемным — механизм крепления позволяет быстро демонтировать его, уложить в кузов и переехать на новое место очистки. Благодаря реконструированной подвеске и новым колесам Suzuki Carry может забраться в самые дебри взятого в снежный плен Новосибирска.



На машине используется квадрорезина диаметром 26 дюймов Фото: Ольга Бурлакова

— Надета на него квадрорезина диаметром 26 дюймов. Это не сильно много по меркам квадроциклов, но больше колеса он физически не везет, слишком медленно едет, нужно менять главные пары.



В кабине тесно, но уютно Фото: Ольга Бурлакова

Внутри оснащение минимальное. Отличный обзор сверху, прекрасно чувствуются габариты узенького автомобиля.



Для обозначения габаритов ковша сделаны эти металлические прутья-усы Фото: Ольга Бурлакова

Кстати, для обозначения габаритов ковша сделаны эти металлические прутья-усы по его краям — из кабины-то опущенный ковш не видно при нормальной посадке, не будешь же все время тянуть шею.



Автомобиль, по словам новосибирца, довольно экономичен, потребляет в городе 7 литров бензина на 100 километров. Антон говорит, что из штатных узлов и агрегатов ничего не ломается — качество-то японское. Фото: Ольга Бурлакова