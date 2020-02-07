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Развлечения Обзор

Тарантино, Каста и безумная Квинн: 13 поводов не сидеть дома в эти выходные

Как круто провести субботу и воскресенье — в релакс-подборке от НГС

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Нарядились, ждем вечер пятницы

Нарядились, ждем вечер пятницы

В эти выходные смело можно гулять — каток, плюшки, лыжи, погода обещает быть отличной. А план на вечер предлагаем вам подсмотреть в нашей подборке. Будет много концертов в разных жанрах — выступление комика, рок-, рэп- и хип-хоп-исполнителей. Можно сходить на экскурсию или в театр, а если вам не досталось удачного билета, посмотрите спектакль на большом экране в кинотеатре. Кроме культурных мероприятий обратите внимание на благотворительную выставку-раздачу щенков из приюта — около 26 собак мечтают обрести дом. В кино получилась интересная подборка: пара документальных фильмов, старая японская классика, фильм ужасов, чтобы разбавить атмосферу, и самая ожидаемая новинка февраля. 

1

Концерт рэпера ATL

Исполнитель в жанре хип-хоп, рэп. Сергей Крупов — настоящее имя музыканта — обещает презентовать новый альбом и исполнить лучшие хиты с предыдущих пластинок — «Танцуйте», «Серпантин», «Пока молодой» и другие. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 8 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 2200 рублей

2

Концерт группы «Каста»

Их строчки знает наизусть каждый второй, ну или каждый третий точно. Влади, Шым, Хамиль и Змей прилетают в Новосибирск и обещают уютную дружескую атмосферу на концерте. Уже можно прогонять в плеере «Вокруг шум» или «Сочиняй мечты», кому что нравится, и настраиваться на тусовку. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 7 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 1500 рублей

3

Концерт группы «Шоковая терапия»

Концерт по случаю 20-летия группы — забегайте поздравить коллектив и зажгите от души на концерте, будет масштабно. Специально по этому случаю на сцене оригинальный состав группы, все лучшие и самые громкие хиты за все годы творчества. Говорят, будет специальный сюрприз для гостей вечеринки. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 9 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 400 рублей, в день концерта — 500 рублей

4

Концерт Алексея Щербакова

Любимец публики, который после интервью с Юрием Дудем влюбил фанатов в себя еще больше. Комик, standup-артист и один из ведущих шоу на YouTube «Что было дальше?» гастролирует по городам и добрался до Новосибирска. Если хочется посмеяться от души — обязательно сходите.

Где: ККК им. Маяковского 
Когда: 8 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 1700 рублей

5

Выставка-раздача «Щенячий патруль»

Малыши хотят свой дом и любящего хозяина. Только представьте: вы пришли одни, а ушли с пушистым другом, который будет вам предан всю жизнь. На выставку приедут 16 щенков возрастом от 3 до 6 месяцев и около 10 взрослых собак до 1,5 года. Будут работать пункты сбора помощи, и помните, если вы планируете взять собаку, приходите с паспортом и поводком.

Где: МЦ «Звёздный», Кошурникова, 20

Когда: 8 февраля 
Во сколько: с 12:00 до 17:00
Сколько стоит: вход свободный

6

Винный квиз

Уже полюбившееся многим мероприятие — пить вино и играть в лёгкую интересную интеллектуальную игру. Ведущий — сомелье Алексей Захаров из винного бара Ruby. Каждый раз зрителям обещают новые вина, новые вопросы и новые сюрпризы.

Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 7 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1600 рублей

7

Экскурсия в темноте с фонариком

В полной темноте, при свете фонарика вы увидите эпоху палеонтологии, где от черепков и косточек падает тень настоящего животного. Кроме палеонтологии вам покажут зал, где представлены инсталляции эпохи Великой Отечественной войны, а экскурсоводы расскажут увлекательные истории. 

6+

Где: музей «Заельцовка», Красный проспект, 179

Когда: 8 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 70 рублей (оплата наличными)

8

Балет «Спящая красавица» на большом экране

Спектакль на музыку Петра Ильича Чайковского в постановке Royal Opera House, продолжительность — 3 часа 17 минут. Сюжет о принцессе, которая в день своего 16-летия уколола палец об иглу прялки и крепко заснула из-за проклятия ее крёстной, которую не пригласили на праздник по случаю рождения маленькой Авроры. Декорации и костюмы легко погрузят вас в мир волшебства, фей и принцесс. 

Где: кинотеатр «Победа»
Когда: с 8 февраля
Во сколько и сколько стоит: уточняйте в кассах кинотеатра

9

В кино: «Порко Россо»

Мульт 1992 года, снятый Хаяо Миядзаки. Это история про храброго пилота и героя Первой мировой войны, который потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабивших суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Теперь ему как никогда важно вернуть прежний человеческий облик. 

12+

10

В кино: «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Дождались выхода на большие экраны шикарной Марго Робби в образе безумной Харли Квинн. Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма бизнесмену Роману Сайонису. Зрелище обещает быть впечатляющим.

18+

11

В кино: «Однажды... Тарантино»

Документальный фильм о творчестве культового режиссёра современности. В съемках приняли участие звезды его фильмов — они рассказали неизвестные истории и тайны, вспомнили свой опыт съемок у Тарантино.

18+

12

В кино: «Анна Франк. Параллельные истории»

Документальный фильм о непродолжительной жизни Анны Франк — еврейской девочки, которую схватили нацисты и отправили в конц-лагерь Берген-Бельзен. Её дневник после публикации стал мировым бестселлером. Сюжет фильма пытается ответить на вопрос, какой была бы жизнь Анны, если бы она сумела выжить в концлагере. 

12+

13

В кино: «Мама: гостья из тьмы»

Знаменитый археолог Норман приезжает в небольшой итальянский городок, чтобы принять участие в раскопках старого кладбища. Приехавшая с ним дочь решает вызвать дух недавно погибшей матери. Но, сама того не осознавая, вместо матери она призывает дух 13-летнего сына ведьмы, которого 100 лет назад тайно похоронили заживо за его злодеяния. Ведьма, искавшая своего сына целый век, наконец-то получает шанс с ним воссоединиться.
18+

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КОММЕНТАРИИ (8)

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7 фев 2020 в 11:28

Они куда в Америку приехали такие цены заламывать, за дилетанта стардапа 1700 руб и репера 2200, да я за 10 руб только готов идти на них и то такси за их счёт

7 фев 2020 в 11:18

а шо, еще не трубят про то, что не стоит посещать места массового скопления людей из-за вирусов?? а то народ таки и прет прям...вроде школа одна уже закрыта на карантин...

павлик
7 фев 2020 в 11:13

фигня какаята