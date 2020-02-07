Тарантино, Каста и безумная Квинн: 13 поводов не сидеть дома в эти выходные

В эти выходные смело можно гулять — каток, плюшки, лыжи, погода обещает быть отличной. А план на вечер предлагаем вам подсмотреть в нашей подборке. Будет много концертов в разных жанрах — выступление комика, рок-, рэп- и хип-хоп-исполнителей. Можно сходить на экскурсию или в театр, а если вам не досталось удачного билета, посмотрите спектакль на большом экране в кинотеатре. Кроме культурных мероприятий обратите внимание на благотворительную выставку-раздачу щенков из приюта — около 26 собак мечтают обрести дом. В кино получилась интересная подборка: пара документальных фильмов, старая японская классика, фильм ужасов, чтобы разбавить атмосферу, и самая ожидаемая новинка февраля.

