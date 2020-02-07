Тарантино, Каста и безумная Квинн: 13 поводов не сидеть дома в эти выходные

1
Концерт рэпера ATL
Исполнитель в жанре хип-хоп, рэп. Сергей Крупов — настоящее имя музыканта — обещает презентовать новый альбом и исполнить лучшие хиты с предыдущих пластинок — «Танцуйте», «Серпантин», «Пока молодой» и другие.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 8 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 2200 рублей
2
Концерт группы «Каста»
Их строчки знает наизусть каждый второй, ну или каждый третий точно. Влади, Шым, Хамиль и Змей прилетают в Новосибирск и обещают уютную дружескую атмосферу на концерте. Уже можно прогонять в плеере «Вокруг шум» или «Сочиняй мечты», кому что нравится, и настраиваться на тусовку.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 7 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 1500 рублей
3
Концерт группы «Шоковая терапия»
Концерт по случаю 20-летия группы — забегайте поздравить коллектив и зажгите от души на концерте, будет масштабно. Специально по этому случаю на сцене оригинальный состав группы, все лучшие и самые громкие хиты за все годы творчества. Говорят, будет специальный сюрприз для гостей вечеринки.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 9 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 400 рублей, в день концерта — 500 рублей
4
Концерт Алексея Щербакова
Любимец публики, который после интервью с Юрием Дудем влюбил фанатов в себя еще больше. Комик, standup-артист и один из ведущих шоу на YouTube «Что было дальше?» гастролирует по городам и добрался до Новосибирска. Если хочется посмеяться от души — обязательно сходите.
Где: ККК им. Маяковского
Когда: 8 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 1700 рублей
5
Выставка-раздача «Щенячий патруль»
Малыши хотят свой дом и любящего хозяина. Только представьте: вы пришли одни, а ушли с пушистым другом, который будет вам предан всю жизнь. На выставку приедут 16 щенков возрастом от 3 до 6 месяцев и около 10 взрослых собак до 1,5 года. Будут работать пункты сбора помощи, и помните, если вы планируете взять собаку, приходите с паспортом и поводком.
Где: МЦ «Звёздный», Кошурникова, 20
Когда: 8 февраля
Во сколько: с 12:00 до 17:00
Сколько стоит: вход свободный
6
Винный квиз
Уже полюбившееся многим мероприятие — пить вино и играть в лёгкую интересную интеллектуальную игру. Ведущий — сомелье Алексей Захаров из винного бара Ruby. Каждый раз зрителям обещают новые вина, новые вопросы и новые сюрпризы.
Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 7 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1600 рублей
7
Экскурсия в темноте с фонариком
В полной темноте, при свете фонарика вы увидите эпоху палеонтологии, где от черепков и косточек падает тень настоящего животного. Кроме палеонтологии вам покажут зал, где представлены инсталляции эпохи Великой Отечественной войны, а экскурсоводы расскажут увлекательные истории.
6+
Где: музей «Заельцовка», Красный проспект, 179
Когда: 8 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 70 рублей (оплата наличными)
8
Балет «Спящая красавица» на большом экране
Спектакль на музыку Петра Ильича Чайковского в постановке Royal Opera House, продолжительность — 3 часа 17 минут. Сюжет о принцессе, которая в день своего 16-летия уколола палец об иглу прялки и крепко заснула из-за проклятия ее крёстной, которую не пригласили на праздник по случаю рождения маленькой Авроры. Декорации и костюмы легко погрузят вас в мир волшебства, фей и принцесс.
Где: кинотеатр «Победа»
Когда: с 8 февраля
Во сколько и сколько стоит: уточняйте в кассах кинотеатра
9
В кино: «Порко Россо»
Мульт 1992 года, снятый Хаяо Миядзаки. Это история про храброго пилота и героя Первой мировой войны, который потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабивших суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Теперь ему как никогда важно вернуть прежний человеческий облик.
12+
10
В кино: «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Дождались выхода на большие экраны шикарной Марго Робби в образе безумной Харли Квинн. Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма бизнесмену Роману Сайонису. Зрелище обещает быть впечатляющим.
18+
11
В кино: «Однажды... Тарантино»
Документальный фильм о творчестве культового режиссёра современности. В съемках приняли участие звезды его фильмов — они рассказали неизвестные истории и тайны, вспомнили свой опыт съемок у Тарантино.
18+
12
В кино: «Анна Франк. Параллельные истории»
Документальный фильм о непродолжительной жизни Анны Франк — еврейской девочки, которую схватили нацисты и отправили в конц-лагерь Берген-Бельзен. Её дневник после публикации стал мировым бестселлером. Сюжет фильма пытается ответить на вопрос, какой была бы жизнь Анны, если бы она сумела выжить в концлагере.
12+
13
В кино: «Мама: гостья из тьмы»
Знаменитый археолог Норман приезжает в небольшой итальянский городок, чтобы принять участие в раскопках старого кладбища. Приехавшая с ним дочь решает вызвать дух недавно погибшей матери. Но, сама того не осознавая, вместо матери она призывает дух 13-летнего сына ведьмы, которого 100 лет назад тайно похоронили заживо за его злодеяния. Ведьма, искавшая своего сына целый век, наконец-то получает шанс с ним воссоединиться.
18+