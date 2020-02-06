Подлинная этикетка с пепси-колы, произведённой в Новосибирске в начале 90-х Фото: metkere.com

6 января 1981 года в Новосибирске начали разливать напиток под названием «Пепси-кола». Обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил, как этот напиток появился в нашей стране и в городе (делитесь в комментариях своими воспоминаниями!).

Точкой отсчета для появления «Пепси-колы» в СССР считается американская выставка 1959 года, когда этот напиток попробовал Никита Хрущев. Он оказался у стойки с газировкой не случайно — об этом «Пепси» Дональд Кендел заранее договорился с американским послом. Который, видимо, решил, что советский лидер со стаканчиком с логотипом популярного американского бренда будет хорошо смотреться в газетах. Хрущева тогда грамотно развели, сообщив, что, дескать, та самая пепси, которую он пробует, сделана в СССР (что было правдой — поскольку ее действительно развели в Москве из концентрата). На что Никита Сергеевич, конечно же заявил, что «советская пепси-кола лучше американской».



Потом был долгий период переговоров, в результате которого в начале 70-х с «Пепсико» заключили соглашение. Так компания стала дистрибьютером водки «Столичная», а СССР получил право разливать американскую газировку.

Первый цех, где начали разливать «Пепси», появился в Новороссийске в 1974 году. Выбор места был не случаен — львиная доля напитка продавалась здесь же, на черноморском побережье. Помню, как попробовал её впервые в буфете на пирсе города Туапсе, где отдыхал с родителями. Темный, с интенсивным вкусом напиток так сильно отличался от обычной советской газировки (которая в основном была довольно жидковата), что тогда казался чем-то совершенно необыкновенным.

«Пепси-колу» разливали из концентрата еще на новосибирском пивобезалкогольном комбинате Фото: Стас Соколов

После того как «Пепси» начали разливать на Новосибирском пивобезалкогольном комбинате (позже он стал ВИНАПом), Новосибирск обзавелся своего рода локальным продуктом. Не было, наверное, ни одного автобуса, ни одного поезда, отправлявшегося из города, где хотя бы у одного-двух пассажиров не позвякивали в авоське или рюкзаке эти заветные бутылочки. Больше нигде в Сибири купить их было нельзя — так уж была устроена советская система снабжения.



«Пепси-кола» стала, по сути, первым глобальным брендом, который появился в широкой продаже в СССР. Который не толкали из-под полы фарцовщики, его не нужно было доставать по знакомству — достаточно было просто пойти в универсам.

Советская пищевая промышленность, конечно, не собиралась сдаваться без боя. В качестве ответа иностранной безалкогольной экспансии были разработаны несколько отечественных напитков. Сибирь представлял «Байкал», а Кавказ — «Бахмаро» (на базе чая). Конкурировать отечественным разработкам, впрочем, было непросто — в продаже они встречались реже, чем пепси.

Когда в стране наступил полный капитализм, проблемы с иностранными товарами отпали, но пепси осталась для теперь уже частного ВИНАПа одним из ключевых продуктов. В середине 90-х с новосибирским предприятием пытались договориться одновременно «Кока-кола» и «Пепсико» (точнее компании, которые занимались розливом их напитков в России), но гордые владельцы завода решили, что обойдутся без западных брендов. В итоге сначала здесь построила свой завод «Кока-кола», а потом сюда пришла и «Пепси», купившая компанию «Вимм Билль Данн». А ВИНАП был распродан по частям, поскольку так и не смог ничего противопоставить мощным конкурентам.

Газировку в ретро-бутылках можно теперь купить в любой «Пятерочке», правда, стоит она вдвое дороже обычного напитка в банках или пластиковых бутылках Фото: Стас Соколов

«Пепси-кола» давно превратилась в просто приторную, сладкую газировку, в которой нет никакого романтического флёра. Продвинутые и модные выбирают комбучу (напиток на базе чайного гриба) или какой-нибудь кофе холодной фильтрации, а бутылки с пепси можно встретить, скорее, в тележке супермаркета наряду с большими экономичными упаковками макарон и замороженными пельменями по акции.

Но память о той самой пепси из маленьких вытянутых бутылочек до сих пор жива. Люди из сети «Пятерочка» даже придумали, как заработать на этой ностальгии. По случаю 15-летия сети компания договорилась с «Пепсико» об эксклюзивном выпуске напитка в стеклянных ретро-бутылках. Купить их можно только в «Пятерочке» (где они стоят вдвое дороже, чем банка точно такого же напитка аналогичного объема). У ценителей этого продукта есть даже поверье, что пепси из той самой стеклянной бутылки лучше и вкуснее. Я сам (примерно раз в год) нет-нет да и сорвусь и куплю эту заветную бутылочку. Кажется, откроешь крышку и что-то такое вернётся вместе с выпрыгивающими из стакана пузырьками. Но нет — это всего лишь приторно сладкая газировка, неприятное ощущение от которой во рту хочется побыстрее чем-то перебить.

Правда ли та, советская «пепси-кола» была лучше современной?