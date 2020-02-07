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Город Летопись

Самый незаметный памятник: НГС побывал в уникальном доме и узнал, кто в нём жил

В цоколе прячется советская гостиница, а у квартир есть персональные выходы на улицу

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Необычный деревянный дом скрыт от пешеходов окружающими его многоэтажками и гаражами

Необычный деревянный дом скрыт от пешеходов окружающими его многоэтажками и гаражами

Улица Орджоникидзе начинается вовсе не с перекрёстка с улицей Советской, как принято считать, а глубоко во дворах за Вокзальной магистралью. Здесь, фактически во дворе домов на Урицкого, 32 и 34 стоит первый на улице дом — Орджоникидзе, 5. Корреспонденты НГС побывали в гостях у его жителей, заглянули в необычный цоколь и узнали, почему другого такого дома в городе больше нет.

Дом построили в стиле «деревянный модерн» — очень редком для Новосибирска. Самый яркий его элемент — узорчатый лестничный витраж, отдалённо напоминающий витражи крячковских домов (например, дома сотрудников Госбанка). Часть окон на фасаде — сдвоенные, а наличники — с минималистичным, даже немного авангардным узором.

От других памятников деревянного зодчества его отличает несвойственный купеческим домам узорчатый витраж и минималистичные наличники на сдвоенных окнах

От других памятников деревянного зодчества его отличает несвойственный купеческим домам узорчатый витраж и минималистичные наличники на сдвоенных окнах

Местные жители считают, что углом к дому стоял ещё один такой же или очень похожий, но от него остался только фундамент, и сегодня второго такого дома в городе нет, говорит архитектор Игорь Поповский.

— В Новосибирске деревянного модерна нет, модерн как таковой не совсем характерен для деревянного зодчества. То, что у нас такой объект есть, — это удача, нам повезло, — считает он.

Эркер — особая любовь жителей квартиры Клавдии Фёдоровны. Хотя старое окно слишком большое для комнаты, из-за этого в ней прохладно

Эркер — особая любовь жителей квартиры Клавдии Фёдоровны. Хотя старое окно слишком большое для комнаты, из-за этого в ней прохладно

Под охрану неприметный дом взяли в 1990 году. Небольшое двухэтажное здание из бруса с каменным цоколем, витражом, эркерами и курдонёром выглядит скорее как купеческий особняк, чем многоквартирный дом, — говорят, его и строил какой-то чудом сохранившийся в середине 1920-х купец-меценат. Но, по данным каталога научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, дом, построенный в 1926 году для Сибконтор, был типичным для того времени: подобные строили отдельные ведомства, чтобы решить жилищные проблемы своих сотрудников.

В доме сохранились артефакты какого-то совсем другого времени — например, вот такой старый замок, который вставлялся в дверь

В доме сохранились артефакты какого-то совсем другого времени — например, вот такой старый замок, который вставлялся в дверь

— В 1925 году Ново-Николаевск стал административной столицей огромного Сибирского края (от Омска до Забайкалья) и разных «сибирских контор» в городе появились сотни. Всем нужно было жильё. Работников какой именно конторы заселили в этот объект — ещё предстоит выяснить, но, возможно, здесь жили сотрудники из разных организаций, — предполагает сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

В квартирах очень высокие потолки — как и во всех домах, построенных в сталинский период

В квартирах очень высокие потолки — как и во всех домах, построенных в сталинский период

По крайней мере известно, что в 1930 году здесь жил заведующий общим сектором в молочно-масляном объединении «Союзмолоко» Петропавловский Алекс. В. По словам местных жителей, среди старожилов было немало тех, кто работал на молокозаводе — сегодня на его месте построен жилой комплекс MilkHouse.

Квартира требует ремонта, но у неё хорошая аура, утверждают жильцы

Квартира требует ремонта, но у неё хорошая аура, утверждают жильцы

Квартиры на продаже в этом историческом доме — большая редкость: фамилии жителей здесь не меняются, говорит Евгений Борчанинов, меняются только лица. 3-комнатная квартира его бабушки Клавдии Фёдоровны, наверное, первая попала на рынок за много лет, сегодня её продают за 3,46 млн рублей.

С домом связано детство Евгения — здесь жила его бабушка

С домом связано детство Евгения — здесь жила его бабушка

Подробностей того, как Клавдия Фёдоровна получила большую квартиру с эркером и потолками высотой больше 3 метров, Евгений не знает. За свою жизнь, говорит он, она сменила несколько профессий: от повара в геологоразведочном отряде («Она из ничего могла приготовить что угодно, спросом пользовалась всегда, вплоть до последних месяцев жизни. Её стряпню, я думаю, помнит любой, кто сидел за её столом», — с улыбкой говорит её внук) до администратора гостиницы.

В квартире необычная планировка: коридор от главного входа, например, ведёт сперва в комнаты и лишь затем — в кухню и ванную с окошком и батареей

В квартире необычная планировка: коридор от главного входа, например, ведёт сперва в комнаты и лишь затем — в кухню и ванную с окошком и батареей

Сейчас в большой квартире живут друзья сына Клавдии Фёдоровны. Екатерина рассказывает, что квартира очень легко их «приняла».

— Бабушка, наверное, была очень хорошей женщиной, нашей семье здесь очень хорошо, — доверительно говорит она. — У одной из наших двойняшек постоянно были бронхиты. Мы бегали по лорам, на аллергены анализы сдавали, с носом была проблема, до обструкции дело доходило. Здесь живём месяц — ничего нет.

С обратной стороны дома — две лестницы, так что у каждой квартиры по два входа, но прямым выходом на улицу пользуются только в одной

С обратной стороны дома — две лестницы, так что у каждой квартиры по два входа, но прямым выходом на улицу пользуются только в одной

У квартиры не совсем обычная планировка: коридор от главного входа ведёт не в кухню и к санузлам, как многие привыкли, а сперва в комнаты. Вероятно, потому что главной лестница с витражом стала не сразу: у боковых квартир на площадке есть выходы на чёрные лестницы, которые как раз находятся рядом с ванными и кухнями. Сейчас эти лестницы почти не используются и заставлены старыми вещами.

Нумерация квартир в доме начинается с 6 — почему именно так, выяснить не удалось: в цоколе комнаты нумеруются с 1-й по 7-ю

Нумерация квартир в доме начинается с 6 — почему именно так, выяснить не удалось: в цоколе комнаты нумеруются с 1-й по 7-ю

Необычная планировка здесь не только у квартир, но и у дома в целом. В его каменном цоколе ожидаешь встретить такие же три квартиры, как на первом и втором этажах, но на самом деле квартира здесь только одна, а всё остальное пространство занимает длинный коридор с рядами дверей, внезапными поворотами и лесенками то вверх, то вниз.

В цоколе длинный коридор с рядом дверей, неожиданными поворотами и лесенками

В цоколе длинный коридор с рядом дверей, неожиданными поворотами и лесенками

Евгений Борчанинов говорит, что когда-то здесь была гостиница — именно ею и управляла Клавдия Фёдоровна. От гостиницы осталось какое-то конторское советское оформление — весьма характерные деревянные панели до середины стены. Всего здесь 7 комнат, два туалета и общая душевая, за поворотами то тут, то там можно встретить кухонные уголки.

Душевая здесь одна на всех, туалетов — два, есть кухонные уголки, стиральные машины и даже полка с книгами

Душевая здесь одна на всех, туалетов — два, есть кухонные уголки, стиральные машины и даже полка с книгами

Житель одной из комнат Алексей рассказывает, что комнаты эти, по сути, нежилые помещения. По его информации, здесь действительно раньше была гостиница, где жили приезжавшие на молокозавод гости.

— Жители здесь постоянно меняются. Тут много кто живёт, потому что какому-то фонду принадлежали эти комнаты и им по работе их выдавали. От ЖЭУ кто-то живёт, — говорит мужчина.

Хотя жители здесь живут поколениями почти с самого начала, не переезжая, большой дружбы между семьями нет, говорит Евгений

Хотя жители здесь живут поколениями почти с самого начала, не переезжая, большой дружбы между семьями нет, говорит Евгений

На вопрос об удобстве жизни в цоколе с общим на 7 комнат душем Алексей философски отвечает, что «мы сами выбираем, где жить, всё зависит от нас». И при этом подчёркивает, что гораздо лучше, когда в комнатах кто-то живёт, а не просто образуется склад ненужных вещей.

— Центр города, развязка хорошая — за эти деньги я вряд ли бы что-то ещё в центре города снял. У нас общий душ, общий туалет. Можно этим брезговать, но для меня это удобно, как в общежитии. Вопрос уборки сами решаем: у нас три комнаты, эту площадку мы сами убираем, туалет и душ.

Огромную ель возле дома посадил сын Клавдии Фёдоровны — отец Евгения

Огромную ель возле дома посадил сын Клавдии Фёдоровны — отец Евгения

Один из старожилов цоколя, Николай, живёт в единственной квартире — она муниципальная, жильё мужчине предоставили в ЖЭУ, где он работает.

— Разницы никакой, что первый этаж, что цоколь. Солнечная сторона, света полно, — пожимает плечами Николай в ответ на вопрос о неудобствах. — Когда-то, бывало, бомжи заходили, спали, потом дверь на подъезд поставили — и всё, про это забыли. Здесь все свои, чужие не ходят, даже закрываться незачем.

В доме обновили крышу, и теперь никаких проблем с комфортом в нём нет, уверяют жители

В доме обновили крышу, и теперь никаких проблем с комфортом в нём нет, уверяют жители

Вечером окружённый тёмными гаражами дом действительно может производить впечатление небезопасного места, но на самом деле это не так, уверяет Евгений.

— Это тихий центр, здесь другие люди живут, каких-то серьёзных инцидентов на моей памяти не было, хотя двор к этому располагает.

— Мне здесь нравится, тихо и спокойно. Как будто в частном доме находишься, — добавляет Екатерина.

Там, где раньше хранили уголь и растапливали печь, сегодня складируют старые вещи

Там, где раньше хранили уголь и растапливали печь, сегодня складируют старые вещи

Из цоколя можно выйти напрямую в пристройку — сегодня она пустует, а раньше здесь была углярка: как минимум до перестройки дом отапливался печами, и если из квартир их давно убрали, заменив центральным отоплением, то внизу сохранились дымоход и печная дверца.

Дом, несмотря на возраст, в хорошем состоянии: недавно здесь перекрыли крышу, на основной лестнице даже в морозы очень тепло, хотя кое-где между брусом выпал утеплитель.

На лестнице мало что изменилось почти за век — разве что утеплитель между брусом прохудился

На лестнице мало что изменилось почти за век — разве что утеплитель между брусом прохудился

— В подвале с полом проблемы — мужики живут, могли бы как-то доски поменять, что ли, — сетует Евгений. — Но никому ничего не нужно. В советское время, когда было дружнее, я думаю, и содержание было надлежащее. Мне кажется, что люди просто изменились настолько, что никому ничего не нужно. А внимание властей к памятнику минимальное.

Кому-то старый деревянный дом может показаться неприглядным, но для города это по-настоящему ценное здание: других таких больше нет, хотя век назад подобные дома были типичным городским жильём

Кому-то старый деревянный дом может показаться неприглядным, но для города это по-настоящему ценное здание: других таких больше нет, хотя век назад подобные дома были типичным городским жильём

Впрочем, за последние годы ремонт новосибирских памятников почти встал на поток — возможно, совсем скоро и этот неприметный с главных улиц уникальный дом тоже приведут в порядок.

НГС писал и про другие исторические дома. Например, на улице Романова есть дом с максимальной концентрацией прославленных жителей — в нём жили артисты. На улице Урицкого есть дом с настоящими парадными, где ещё сохранились каменные ванны. А на Трудовой сохранился целый квартал-сад — почти в том виде, в каком его задумали в конце 1920-х.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Фима
7 фев 2020 в 09:13

Вот и рассказали про дом, в котором живёт Житель центра - фамилии не меняются в квартирах, а только жильцы. Все верно. Живёт в бабушкиной квартире и поливает оттуда всех кто сам себе заработал на жильё.

Qwerty
7 фев 2020 в 09:12

Отличный дом. Так и представляю себе - квартирка в таком доме и во дворе пруль 95 года выпуска... идиллия...

Фото пользователя
7 фев 2020 в 09:12

Елена Полякова!Зачетные фото с котом!!:))