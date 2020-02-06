Лайфхак для дачников: как поставить на участке солнечные батареи и заработать на них

Кремниевые элементы преобразуют энергию фотонов в электрический потенциал, а потом — в деньги Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Наконец-то деньги можно получать из воздуха! Госдума приняла закон, который разрешает продавать лишнюю энергию, выработанную солнечными батареями. Но не все так просто. Если за границей такими предложениями пользуются активно, то у нас они пока не нашли большого спроса. Мало солнца или слишком сложно? Когда вы получите реальную выгоду, и почему еще не выстроились очереди за домашними электростанциями? Разбирались вместе с инженером и специалистом по электроэнергетике.

С чего все началось?

Долгое время энергосберегающие технологии воспринимались в России как экзотика. Для многих регионов они и сейчас — что-то из области фантастики. Хотя за границей те же солнечные батареи давно стали привычным делом. Германия вообще планировала в 2020 году полностью отказаться от атомной энергии и перейти на возобновляемые аналоги. Получилось не до конца, но и год еще не закончился.



В декабре прошлого года Госдума одобрила (а Совфед принял) изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации. В частности, правками правительство разрешило энтузиастам присоединять объекты микрогенерации (солнечные батареи, ветрогенераторы) к объектам электросетевого хозяйства с напряжением до 1000 вольт, а излишки электроэнергии — продавать. Но, как полагается, есть один момент.

Максимальной мощности хватит на себя и на того парня

Если вы серьезно намерены установить на приусадебном участке солнечные батареи и продавать энергию, стоит обратить внимание на то, что максимально разрешенная мощность объекта микрогенерации — 15 кВт. В Минэнерго эту предельную цифру объясняют тем, что присоединение небольших объектов генерации к общей сети не угрожает безопасности энергосистемы. Подключение более крупных источников энергии, в том числе альтернативной, может привести к отключению сети и перегоранию устройств. Поэтому закон касается только малых ветряков и солнечных батарей. Но эксперты говорят, что 15 кВт хватит не только для того, чтобы обеспечить электричеством целый дом, но и копить (и продавать) излишки.

Солнечные батареи в глухих селах — вынужденная фантастика Фото: Артём Краснов / Сеть городских порталов

— 15 кВт — это очень много для индивидуального потребителя. Например, на квартиру в городе нормативно регламентируется до 4 кВт. Предположим, у вас загородный дом, нашпигованный техникой — даже в этом случае вам за глаза хватит мощности 15 кВт, — говорит доктор технических наук Владимир Велькин. — У загородных коттеджей гарантированная установленная мощность — 10 кВт. Как правило, люди ставят до десяти панелей. Одна панель — это 100 ватт пиковой фотоэлектрической мощности.

Без достаточного солнечного света панель 100 Вт, понятно, не выдаст. Напряжение будет вырабатываться, но величина тока от слабого солнца будет низкая. Хотите выжать из домашней электростанции максимум? Устанавливайте панели по ходу солнца, чтобы эффективно поймать его в разное время суток — на восток, юг и запад. Но такая конструкция и стоить будет дороже. Сколько денег надо выложить?

Здесь все рассчитывается из индивидуальных потребностей. Если вам достаточно лампочки и телевизора, можно обойтись электростанцией до 30 тысяч рублей. Хотите подключить холодильник? Готовьтесь потратить еще примерно 10 тысяч. Ну а когда ваша мечта — обеспечить солнечным питанием загородный клуб с блэкджеком и танцами, начинайте считать нули.

Хотите заработать на солнечных батареях? Приготовьтесь раскошелиться! Фото: Стас Соколов / NGS.RU

— Когда называешь ценник человеку больше миллиона, чаще говорят: «Спасибо, мы все поняли». Бывает и меньше миллиона. И за 20 тысяч. Только у вас, условно говоря, будет пять часов гореть 100-ваттная лампочка, — объясняет инженер, руководитель отдела розничных продаж «ИБП-Урал» Антон Хомутов. — Например, электростанция на 150 тысяч рублей может выдавать около 4 кВт в сутки. Это четыре панели на 250 Вт, инвертор со встроенным контроллером и четыре аккумулятора по 100 ампер-часов. Четыре панели вырабатывают примерно 1 кВт в час при ярком солнце, среднесуточная выработка — в районе 5 кВт. Плюс аккумуляторы запасают около 4 кВт.

Это стоимость только самого оборудования. А теперь внесите в смету еще установку и сопутствующие затраты в виде прокладки кабеля, плюс зарплата рабочим, если не решитесь сделать все самостоятельно.

— Также вам необходимо будет квалифицированно подключиться, чтобы вы не сожгли что-нибудь у себя или в сети, — говорит Владимир Велькин. — Вам же нужно будет попасть в частоту, поставляемую основным генерирующим поставщиком. Для этого нужно соответствующее устройство. Оно тоже денег стоит. Отечественных таких устройств малогабаритных я пока не знаю.



Но есть и хорошие новости. Оборудование служит достаточно долго. Например, срок службы панелей — 25 лет. Инвертор и контроллер будут бесперебойно работать до десяти лет. Самая дорогая и часто заменяемая часть — аккумуляторы. В зависимости от того, как их эксплуатировать, работают от двух до четырех лет. Так что, если производить расчет исходя из долгосрочной перспективы, выходит, что энергосберегающие технологии на фоне традиционного оборудования выглядят выгодными, так как их срок службы элементарно выше.

Кому и как продавать энергию?

Изменениями в закон «Об электроэнергетике» правительство буквально продавило гарантирующих поставщиков, которые раньше никого в сеть не пускали: с какой стати кто-то посторонний будет подключаться? Теперь они обязаны покупать излишки у населения — собственника или другого законного владельца объектов микрогенерации.

При этом продавцы не будут платить налоги, а стоимость энергии определит кабмин. В соответствии с планом правительства, в европейской части России, на Урале и в Сибири цена будет равна средней стоимости электроэнергии. В Архангельской области, Республике Коми и на Дальнем Востоке энергию будут продавать по фиксированному тарифу, который назначат местные поставщики. В изолированных зонах, например в Арктике и отдельных дальневосточных регионах, ее можно будет реализовать по минимальному тарифу.

Солнечная энергия против атомной: даже выглядит приятнее Фото: Роман Данилкин / 63.RU

На солнечных батареях можно заработать?

— Нет смысла устанавливать объекты микрогенерации ради заработка. Даже себя вы не покроете. Вы можете только снизить затраты на собственные нужды. Допустим, в городской квартире вы платите, условно говоря, 500 рублей за электроэнергию. Ну, будете платить 200. И то, если у вас панелей много, вы в них вложились, они у вас будут окупаться лет пять, — поясняет Владимир Велькин.

В российских реалиях большинство пользователей электростанций — те, у кого вообще нет электричества: дачники или жильцы отдаленных поселений. Страна богата населенными пунктами, где энергия отсутствует по разным причинам. Там нет ЛЭП, а значит, люди не смогут ничего отдавать в сеть — только использовать фотоэлектрические панели или ветроэнергетические установки для минимальных собственных нужд.

Если хочешь завести газонокосилку, она в пять минут «съест» электричество. Нужно большое аккумуляторное хозяйство. Встает вопрос: а где деньги взять? Владимир Велькин, доктор технических наук



Профессионалам мощности в 15 кВт просто неинтересны, поэтому вся надежда — на энтузиастов. Их единицы, но они стараются пользоваться альтернативными источниками энергии. И от их успеха зависит дальнейшее продвижение вопроса. И здесь не помешала бы поддержка правительства. В той же Германии (да и в других странах) власти не только поощряют использование энергосберегающих технологий, но и активно стимулируют капиталовложения в эту сферу. Государство даже выдает денежные дотации на установку альтернативных источников энергии в собственных домах.

