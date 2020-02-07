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Работа Истории

«Не верят, пока фото не покажу»: красотка управляет башенным краном — однажды в него ударила молния

Несмотря на опасности, сибирячка считает свою работу завораживающей и даже научилась предсказывать погоду

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Евгения работает машинистом башенного крана уже 15 лет&nbsp;

Евгения работает машинистом башенного крана уже 15 лет 

Евгения Гонекер еще будучи ребёнком знала, что такое башенный кран и как он работает. Её мама работала на стройке и иногда брала дочь с собой — у Жени были самые крутые качели на крюках крана, любой ребёнок во дворе о таких мог только мечтать. В детстве она хотела стать то дизайнером одежды, то ветеринаром, то художником, но не думала, что в итоге будет строить дома. Каждое утро Евгения поднимается на высоту 100 метров, встречает рассвет, пьет кофе, шутит с коллегами по рации и каждый раз радуется тому, что у нее есть возможность видеть город с высоты птичьего полёта. Корреспонденту НГС Евгения рассказала о прелестях и минусах необычной работы. 

— Почему башенный кран? Как вы попали на эту работу? 

— В профессию я попала благодаря своей маме. Она проработала много лет крановщиком козлового крана — невысокий, с двухэтажные здания, ездит на ногах по рельсам. А когда моя старшая дочь ходила в детский сад, встал острый вопрос заработка. Мама предложила мне пойти к ней сменщицей. Я выучилась от фирмы, мама сама меня стажировала. Через год завод, на котором мы работали, закрыли, и я пошла учиться на машиниста башенного крана по рекомендации своего директора. Так и работаю, не меняя места, уже 15 лет. 

Машинистом башенного крана Евгения стала благодаря своей маме — она предложила дочери стать её сменщицей&nbsp;

Машинистом башенного крана Евгения стала благодаря своей маме — она предложила дочери стать её сменщицей 

— Как проходит ваш рабочий день? 

— Я работаю 3 через 3, с 08:00 до 20:00, мой кран QTZ, у него небольшая высота, примерно 100 метров, зависит от того, какой высоты дом мы строим. День обычно начинается с проверки журнала после принятия смены, потом визуальный осмотр и не очень веселый подъем наверх в кабину — нужны усилия, но с годами этого уже не замечаешь, становится обыденно, уже совершенно ничего не болит. Но кардионагрузка — каждое утро. 

В кабине я переодеваюсь, ставлю кофе, запускаю кран и начинаю проверять все механизмы изнутри. Если все работает исправно, еду на контрольный груз — он равен максимальному весу грузоподъёмности крана, так мы проверяем, отключится он при предельном весе или нет. После проверки всех приборов безопасности, если они в порядке, начинаем работу. Я пью свой кофе и жду, когда меня позовут в рацию. Мы строим монолитный дом, и работа моя состоит в основном из монтажа и заливки бетона. 

Это фото Женя сделала на рабочем месте

Это фото Женя сделала на рабочем месте

— Вас отговаривали от этой профессии и советовали заняться чем-то более простым? 

— Было, что говорили — зачем тебе кран, иди шей или расписывай стены, у тебя талант. Но я не решилась, так как везде женский коллектив, а это порой не так приятно, лучше в мужском. Да и я сама люблю покомандовать, хочу работать сама на себя. Иногда хочется более женской работы или просто посидеть дома, но в наше время без работы никак.

— А желание нарядиться, снять каску, надеть туфли и платье? 

— Есть выходные, когда можно стать леди и сходить в ресторан, блеснуть своей женственностью. Раньше у меня была подработка, когда я копила на машину, там я работала барменом и могла перевоплощаться в женщину. Сейчас этого уже не хочется делать, да и некогда, если честно. 

У Евгении есть любимый мужчина — они вместе уже 11 лет, он работает региональным менеджером и не понимает, как Женя может работать на такой высоте&nbsp;

У Евгении есть любимый мужчина — они вместе уже 11 лет, он работает региональным менеджером и не понимает, как Женя может работать на такой высоте 

На работе я хожу в электронепроводимой обуви, горнолыжный костюм зимой, спортивный — летом. Шорты мы себе позволяем носить только на кране, потому что там ужасно жарко летом. По стройке полураздетый никто не ходит, это неприлично, никто никого не смущает. А уж о платье и мыслей не было. 

— Каждый может пройти обучение и устроиться на работу машинистом? 

— Чтобы попасть в эту профессию, достаточно пройти обучение по направлению от организации, которая обязуется взять вас на стажировку после теории. Потом практика, сдача экзаменов, медкомиссия — и, если все хорошо, корочки машиниста у вас на руках. Есть нюансы для самих крановщиков, не все смогли работать, кто обучался со мной, после одного дня исчезали навсегда.

Самое любимое в работе — ощущение, когда наблюдаешь за городом сверху, встречаешь рассветы и закаты&nbsp;

Самое любимое в работе — ощущение, когда наблюдаешь за городом сверху, встречаешь рассветы и закаты 

— Почему? Страх высоты?

— Да, из-за страха, поднялись, посмотрели и поняли, что не смогут. В первый раз действительно очень страшно было даже мне. 

— А вы как адаптировались?

— Высоты я с детства не боялась. Меня мама устала с деревьев и с крыш сгонять. Наоборот, я очень люблю высоту, ветер, безграничное пространство. Мне чем выше, тем легче дышится. В кабине я чувствую себя комфортно, тут как второй дом, есть мои вещи — магнитики, как дома на холодильнике, шторы, чайник, кружка, одежда, тапочки и даже нитки с иголкой. 

— Что самое сложное в вашей профессии? 

— Сложнее всего, как и на любой работе, — работать с дураками, которые не соблюдают технику безопасности и лезут туда, куда не положено, могут пробежать под грузом, например. Лёгкое — работа с хорошей бригадой, которая все соблюдает, уважает и свой труд, и мой. А опасное... Честно, даже не знаю, максимум — могу поскользнуться, пока спускаюсь либо поднимаюсь на кран. Во всем остальном я уверена. 

— У вас есть какие-то свои рабочие привычки, ритуалы? 

— Мы со сменщиком постоянно оставляем друг другу вкусняшки. Мой ритуал — встретить рассвет с кружкой кофе в руках. Кран — мой друг, я ему доверяю, и он мне тоже. Я его не нагружаю, берегу, слежу, чтобы у него все работало исправно, от него же зависит моя безопасность и моя жизнь. Он как автомобиль для многих мужчин, только дороже. 

Евгении 35 лет, у нее две дочери: старшая — Ирина, 19 лет, от первого брака, младшая — Амалия, 7 лет<br>&nbsp;

Евгении 35 лет, у нее две дочери: старшая — Ирина, 19 лет, от первого брака, младшая — Амалия, 7 лет
 

— Можете вспомнить какой-нибудь интересный случай, связанный с работой? 

— Однажды в кран ударила молния — мощный такой удар и вспышка с хлопком. Был обед, я пила чай, листала ленту соцсетей и не ожидала подвоха. Хорошо, что отключила телефон с зарядки. Сначала я подумала, что взорвалась машина на парковке, только потом до меня дошло, что произошло — компьютер после удара издал странный звук и все показатели слетели. Я боялась взяться за что-то металлическое в кране, чтобы не ударило током, начала звонить начальнику уточнять про заземление и просить прибавку к зарплате. Потом мы веселились, что у меня должен появиться дар. Еще однажды мне стихи в рацию читали и вытаптывали на снегу огромные смайлики. 

Однажды в кабину ударила молния и вырубилось электричество

Однажды в кабину ударила молния и вырубилось электричество

— Возникало когда-нибудь желание бросить кран и заняться чем-то другим? 

— Я планирую сменить профессию, когда выработаю стаж 15 лет, если найду что-то такое же хорошо оплачиваемое и завораживающее. Моя творческая натура не даёт мне покоя, и я хочу работать в другой сфере, но пока не знаю, в какой конкретно.

— Люди удивляются, когда вы говорите, кем вы работаете? 


— Сначала удивляются тому, что я работаю на стройке, думают, что я отделочница. А когда я говорю, кем именно работаю, не верят, пока фото не покажу, даже после фото, бывает, не верят. Видимо, внешность и профессия противоречат их представлениям.

В свободное от основной работы время Евгения занимается наращиванием ресниц

В свободное от основной работы время Евгения занимается наращиванием ресниц

— А мужчины? Они, наверное, вообще в шоке?

— Эх, мужчины... Смотрят с недоверием как на блондинку за рулём. Чаще восторгаются и начинают делиться своими историями о знакомых крановщиках — у кого-то тётя, а у кого-то соседка обязательно тоже крановщица. Задают неудобные и странные вопросы, причем видно, что долго мучались, хотели спросить — как ты туда попадаешь? Что, прям по лесенке? А лифта что, нет? А тебе не страшно? И самый дурацкий — это куда мы ходим в туалет. 

— А ваш мужчина как воспринимает то, что вы управляете краном на высоте 100 метров и строите дом?

— Он не понимает, как я могу работать на такой высоте. Даже когда я показываю ему видео с телефона, у него кружится голова от высоты. Я не перестаю его удивлять, у меня постоянно меняются увлечения, и миллион идей, которые я ему озвучиваю, он поддерживает. Однажды я захотела выучиться на лешмейкера, объяснила ему, что это, и он без проблем выделил мне финансы для старта. Я и сейчас в выходные на дому принимаю девчонок. Он хочет, чтобы я нашла себя и сменила работу, так как он видит, как я порой устаю, плюс эта работа не способствует личностному росту. 

Раньше Жене хотелось носить платья и каблуки, а сейчас стало не до этого, спортивный костюм привычнее&nbsp;

Раньше Жене хотелось носить платья и каблуки, а сейчас стало не до этого, спортивный костюм привычнее 

— Кстати, как сами считаете, машинист башенного крана — больше женская или мужская профессия? 

— Думаю, что эта профессия не имеет пола. Женщины работают более мягко и внимательно, мужчины — резковато и не всегда так ответственны, как женщины. Но в любом случае тут нужен жесткий характер и стальные нервы, а это не от пола зависит. Женщин у нас в фирме больше, чем мужчин — это что-то да значит. 

— Что больше всего вам нравится в вашей работе? 

— Я обожаю это ощущение — наблюдать за миром с высоты, смотреть на людей, которые отдыхают на пляже, на птиц смотрю и вижу, какое красивое у них оперение. Иногда ко мне в кабину попадают синички, для меня секрет — как они пробираются внутрь. Однажды они расщелкали большой пакет семечек по всей кабине. 

Я безумно влюблена в свою работу — в закаты, рассветы, видеть, как меняется город. Я раньше всех чувствую запах дождя и правильно предсказываю погоду. Скоро мы достроим дом, и мне придется попрощаться с привычным пейзажем, с которого началась моя карьера, очень грустно от этого. Может, если не получится встретить старость на берегу моря, куплю себе там квартиру и буду вспоминать свою молодость — столько всего связано с этим видом из окна.

В прошлом месяце НГС писал о женщинах, которые работают на мужских специальностях — они служат в армии, водят маршрутку, чинят самолёты и вправляют кости. Вы только посмотрите на них — они запросто дадут фору любому мужчине. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

7 фев 2020 в 15:35

Заслуживает уважения

пенсионерка
7 фев 2020 в 15:31

Всю жизнь в Союзе крановщицами женщины работали. Что в этом удивительного?

Гость
7 фев 2020 в 15:30

Работаю охранником башенного крана директора.