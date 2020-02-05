Невеста месяца: актриса мечтает о семье — в мужчинах она ценит поступки, а не тугой кошелек

Татьяна любит смотреть на искренние красивые любящие пары — ей этого не хватает Фото: предоставила Татьяна Степахина

О такой жене можно только мечтать — умница, красавица, стройная, умеет готовить, конкурсы красоты выигрывает, а еще снимается в кино. Татьяна Степахина после развода с мужем все еще не нашла свою любовь. В мужчинах больше всего она ценит поступки, а не тугой кошелек и трехэтажный коттедж за городом. Татьяна мечтает об искренних отношениях — корреспонденту НГС она рассказала, какого мужчину хочет найти: подкачанных бородачей сразу просьба не беспокоить.

О себе — Я люблю фотографию, принимаю участие в рекламных роликах, участвую в проектах в качестве модели. Люблю экстремальные фотосессии, в жанре ню не фотографируюсь, считаю, что и без этого можно сделать красивый кадр. Снимаюсь в кино — такой шанс выпадет один из миллиона, и я очень рада, что так произошло в моей жизни, это мечта каждой девушки. Съёмки закончены, скоро будет премьера художественного фильма.

Татьяне 34 года, она работает специалистом по кадрам Фото: предоставила Татьяна Степахина

Увлекаюсь горными лыжами, иногда сноубордом. Очень люблю путешествовать по России и за границей. Люблю разный отдых: экстремальный — на Алтае проехать 8 часов на лошади в одну сторону, гулять по джунглям в Малайзии — или тихий отдых на пляже. Провожу время в компании друзей, хожу в караоке, сама не пою. Играю в «Мафию», отдыхаю дома с детьми. Летом мы часто выезжаем на природу, любим экстрим — например, у сына день рождения в июне, и 5 лет подряд мы справляем праздник исключительно на Алтае, посещаем разные неизведанные секретные места. О разводе и детях

— Основной причиной развода я бы назвала отсутствие любви. Любовь должна быть взаимной, она не возьмется из ниоткуда, и стерпится-слюбится — это неправда. Любовь или есть, или нет. Я принимала любовь своего бывшего мужа, человек очень много делал поступков, чтобы привлечь внимание, добился своего. Он хороший человек, но у меня не было таких же ответных чувств.

Развелись мы 10 лет назад, но после развода отношения стали крепче, у нас родился сын. Мы поженились после окончания института, в мои 23 года. После свадьбы прожили год, потом я подала на развод, но мы остались жить вместе, и только после шести лет после развода мы окончательно разъехались, дочке было 6 лет, сыну 1 год.



Она много времени проводит со своими детьми и очень ими гордится Фото: предоставила Татьяна Степахина

Мы поддерживаем теплые отношения, поздравляем друг друга с праздниками, решаем вопросы, связанные с детьми, вместе. Он всегда может забрать детей, если нужно, очень хорошо с ними общается. Дочь каждый день переписывается с ним, я никогда не вмешивалась в их общение и никогда ничего не запрещала. Я не вижу ничего криминального в разводе, дети остаются детьми, родители — родителями, а то, что не сложилось между женщиной и мужчиной, — детей это вообще не должно касаться.

Пережить разрыв сложно было эмоционально — когда ты видишь действительно красивые любящие пары, когда любовь живёт в обоих. Вот этого не хватает. Но с другой стороны, так даже проще. Ты ни перед кем не отчитываешься, можешь свободно пойти, например, на конкурс красоты, или на фотосессию, или ещё куда-нибудь, — обычно мужчины против всего этого.



Сибирячка принимает участие в конкурсах красоты, у нее есть несколько титулов: «Леди Сибири – 2016» и «Леди Совершенство – 2019», иногда она выступает в качестве члена жюри Фото: предоставила Татьяна Степахина

О материнстве

— Сказать, что я осталась одна с детьми, я не могу. Говорят же, что сложно быть мамой-одиночкой, если нет бабушки. Сложно, когда нет поддержки, а у меня прекрасные родители, самые лучшие бабушка с дедушкой. У меня двое детей: дочь Марьяна, 10 лет, и сын Харитон, 5 лет. Мне очень повезло с детьми: я никогда не знала, что такое крики в магазине «Купи, купи!», и в больнице не было никаких истерик.



О романах после развода

— Романы были, мне хотелось лёгкости и свободы в отношениях. Я всегда говорю, что у меня есть дочь и сын, что я в разводе, никаких проблем из-за этого не испытывала. Мужчины скорее удивляются из-за фигуры — стройная, ухоженная и при этом двое детей. Стереотип такой — если дети, значит женщина должна быть запущена. Это не всегда так.



Татьяна снялась в кино о закулисной жизни конкурсов красоты — сыграла саму себя, фильм будет транслироваться в кинотеатре «Победа» Фото: предоставила Татьяна Степахина

Однажды был исключительный случай — приезжали родители моего мужчины знакомиться с моей семьёй. А вообще я не знакомлю мужчин с детьми, у них есть папа, я им не ищу отчима. Но если отношения очень серьёзные, то это нужно будет сделать, мне кажется, проблем не возникнет.

Найти подходящего мужчину после развода сложно, если ты некоммуникабельный и замкнутый человек, если не ухаживаешь за собой. И не важно, есть дети или нет. Не надо бояться общения. Если мужчина влюбится по-настоящему, дети точно не станут проблемой. Они — часть моей жизни, когда-то они вырастут и у них будут свои жизни, главное, чтобы мама была счастлива.

О знакомствах и свиданиях



— Знакомства происходят часто, я коммуникабельный человек, мне приятно находить новых интересных знакомых. Считаю, что случайных знакомств не бывает, каждый человек, который приходит в твою жизнь, зачем-то нужен определенно.

Познакомиться могут где угодно. Часто знакомятся за рулём автомобиля: едешь слушаешь музыку, поешь, поворачиваешь голову, а там уже полчаса как тебя преследуют. В магазине — там мы, кстати, познакомились с бывшим мужем. Сейчас часто пишут в социальных сетях, на сайтах знакомств меня нет, в жизни хватает общения. Внешность девушки — это первое, что привлекает мужчин, потом общение, интересы, увлечения.



Татьяна считает, что женщина всегда должна держать себя в форме, быть красивой, уметь готовить и поддерживать чистоту в доме



Фото: предоставила Татьяна Степахина

На свидания я пойду только с тем мужчиной, которого уже знаю, хотя бы по общению, а просто так, с незнакомым человеком — нет. Если во время свидания я понимаю, что не складывается, человек на интуитивном уровне тоже это почувствует. Советую мягко перевести тему и, например, спланировать когда-то поход в кино с большой компанией друзей, это сработает.

О мужчинах

— Какого-то определенного образа мужчины, который бы мне понравился, нет. Главное — чувство юмора, поступки, когда он ради любимой готов горы свернуть. Перекачанные в спортзале — не моя тема, отталкивает борода. В остальном — образ жизни характеризует человека. Сначала нужно узнать человека: какие у него увлечения, друзья.

Рядом с собой я вижу мужчину, готового на поступки, их не надо обсуждать, он сам пойдет, сделает и ничего не побоится. У меня большой дом, автомобиль. Конечно, хотелось бы иметь общую территорию, но мне бы не хотелось привести мужчину в свой дом именно для жилья. Я считаю, мужчина берёт за руку и уводит к себе. У нормального человека должен быть жизненный минимум: квартира, машина. Не может же человек быть нигде, это значит, что он ни к чему не стремится.

Однажды Татьяна приняла участие в экстремальном видеоролике — ей подстригли волосы огнём Фото: предоставила Татьяна Степахина

О поступках — Меня привлекают те мужчины, которые могут привлечь внимание к своей персоне, делая какие-то безумные или, наоборот, простые поступки. Сейчас очень редко встретишь мужчину, который не просто будет кричать из открытого окна автомобиля, что хочет познакомиться, а сделает что-то. Иногда попадаются оригинальные мужчины — например, у меня не заводилась машина. Я выставила фото в сторис. Мне много кто начал писать, но в итоге, когда дело дошло до реальной помощи, приехал один человек, посмотрел, завел. Вот это я понимаю — поступок и желание познакомиться. Мужчины, главное — поступки, и мир женщины у ваших ног. И не всегда это деньги, уж поверьте.

Она говорит, что часто мужчины бросают пустые слова на ветер Фото: предоставила Татьяна Степахина