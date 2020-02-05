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Он и она Истории

Невеста месяца: актриса мечтает о семье — в мужчинах она ценит поступки, а не тугой кошелек

Подкачанные бруталы с бородой Татьяне не интересны — она рассказала НГС, кто сможет привлечь ее внимание

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Татьяна любит смотреть на искренние красивые любящие пары — ей этого не хватает

Татьяна любит смотреть на искренние красивые любящие пары — ей этого не хватает

О такой жене можно только мечтать — умница, красавица, стройная, умеет готовить, конкурсы красоты выигрывает, а еще снимается в кино. Татьяна Степахина после развода с мужем все еще не нашла свою любовь. В мужчинах больше всего она ценит поступки, а не тугой кошелек и трехэтажный коттедж за городом. Татьяна мечтает об искренних отношениях — корреспонденту НГС она рассказала, какого мужчину хочет найти: подкачанных бородачей сразу просьба не беспокоить. 

О себе

— Я люблю фотографию, принимаю участие в рекламных роликах, участвую в проектах в качестве модели. Люблю экстремальные фотосессии, в жанре ню не фотографируюсь, считаю, что и без этого можно сделать красивый кадр. Снимаюсь в кино — такой шанс выпадет один из миллиона, и я очень рада, что так произошло в моей жизни, это мечта каждой девушки. Съёмки закончены, скоро будет премьера художественного фильма. 

Татьяне 34 года, она работает специалистом по кадрам

Татьяне 34 года, она работает специалистом по кадрам

Увлекаюсь горными лыжами, иногда сноубордом. Очень люблю путешествовать по России и за границей. Люблю разный отдых: экстремальный — на Алтае проехать 8 часов на лошади в одну сторону, гулять по джунглям в Малайзии — или тихий отдых на пляже. Провожу время в компании друзей, хожу в караоке, сама не пою. Играю в «Мафию», отдыхаю дома с детьми. Летом мы часто выезжаем на природу, любим экстрим — например, у сына день рождения в июне, и 5 лет подряд мы справляем праздник исключительно на Алтае, посещаем разные неизведанные секретные места. 

О разводе и детях 

— Основной причиной развода я бы назвала отсутствие любви. Любовь должна быть взаимной, она не возьмется из ниоткуда, и стерпится-слюбится — это неправда. Любовь или есть, или нет. Я принимала любовь своего бывшего мужа, человек очень много делал поступков, чтобы привлечь внимание, добился своего. Он хороший человек, но у меня не было таких же ответных чувств. 

Развелись мы 10 лет назад, но после развода отношения стали крепче, у нас родился сын. Мы поженились после окончания института, в мои 23 года. После свадьбы прожили год, потом я подала на развод, но мы остались жить вместе, и только после шести лет после развода мы окончательно разъехались, дочке было 6 лет, сыну 1 год.

Она много времени проводит со своими детьми и очень ими гордится&nbsp;

Она много времени проводит со своими детьми и очень ими гордится 

Мы поддерживаем теплые отношения, поздравляем друг друга с праздниками, решаем вопросы, связанные с детьми, вместе. Он всегда может забрать детей, если нужно, очень хорошо с ними общается. Дочь каждый день переписывается с ним, я никогда не вмешивалась в их общение и никогда ничего не запрещала. Я не вижу ничего криминального в разводе, дети остаются детьми, родители — родителями, а то, что не сложилось между женщиной и мужчиной, — детей это вообще не должно касаться.

Пережить разрыв сложно было эмоционально — когда ты видишь действительно красивые любящие пары, когда любовь живёт в обоих. Вот этого не хватает. Но с другой стороны, так даже проще. Ты ни перед кем не отчитываешься, можешь свободно пойти, например, на конкурс красоты, или на фотосессию, или ещё куда-нибудь, — обычно мужчины против всего этого.

Сибирячка принимает участие в конкурсах красоты, у нее есть несколько титулов: «Леди Сибири – 2016» и «Леди Совершенство – 2019», иногда она выступает в качестве члена жюри

Сибирячка принимает участие в конкурсах красоты, у нее есть несколько титулов: «Леди Сибири – 2016» и «Леди Совершенство – 2019», иногда она выступает в качестве члена жюри

О материнстве 

— Сказать, что я осталась одна с детьми, я не могу. Говорят же, что сложно быть мамой-одиночкой, если нет бабушки. Сложно, когда нет поддержки, а у меня прекрасные родители, самые лучшие бабушка с дедушкой. У меня двое детей: дочь Марьяна, 10 лет, и сын Харитон, 5 лет. Мне очень повезло с детьми: я никогда не знала, что такое крики в магазине «Купи, купи!», и в больнице не было никаких истерик.

О романах после развода

— Романы были, мне хотелось лёгкости и свободы в отношениях. Я всегда говорю, что у меня есть дочь и сын, что я в разводе, никаких проблем из-за этого не испытывала. Мужчины скорее удивляются из-за фигуры — стройная, ухоженная и при этом двое детей. Стереотип такой — если дети, значит женщина должна быть запущена. Это не всегда так. 

Татьяна снялась в кино о закулисной жизни конкурсов красоты — сыграла саму себя, фильм будет транслироваться в кинотеатре «Победа»

Татьяна снялась в кино о закулисной жизни конкурсов красоты — сыграла саму себя, фильм будет транслироваться в кинотеатре «Победа»

Однажды был исключительный случай — приезжали родители моего мужчины знакомиться с моей семьёй. А вообще я не знакомлю мужчин с детьми, у них есть папа, я им не ищу отчима. Но если отношения очень серьёзные, то это нужно будет сделать, мне кажется, проблем не возникнет. 

Найти подходящего мужчину после развода сложно, если ты некоммуникабельный и замкнутый человек, если не ухаживаешь за собой. И не важно, есть дети или нет. Не надо бояться общения. Если мужчина влюбится по-настоящему, дети точно не станут проблемой. Они — часть моей жизни, когда-то они вырастут и у них будут свои жизни, главное, чтобы мама была счастлива. 

О знакомствах и свиданиях

— Знакомства происходят часто, я коммуникабельный человек, мне приятно находить новых интересных знакомых. Считаю, что случайных знакомств не бывает, каждый человек, который приходит в твою жизнь, зачем-то нужен определенно.

Познакомиться могут где угодно. Часто знакомятся за рулём автомобиля: едешь слушаешь музыку, поешь, поворачиваешь голову, а там уже полчаса как тебя преследуют. В магазине — там мы, кстати, познакомились с бывшим мужем. Сейчас часто пишут в социальных сетях, на сайтах знакомств меня нет, в жизни хватает общения. Внешность девушки — это первое, что привлекает мужчин, потом общение, интересы, увлечения. 

Татьяна считает, что женщина всегда должна держать себя в форме, быть красивой, уметь готовить и поддерживать чистоту в доме<br><br>&nbsp;

Татьяна считает, что женщина всегда должна держать себя в форме, быть красивой, уметь готовить и поддерживать чистоту в доме

 

На свидания я пойду только с тем мужчиной, которого уже знаю, хотя бы по общению, а просто так, с незнакомым человеком — нет. Если во время свидания я понимаю, что не складывается, человек на интуитивном уровне тоже это почувствует. Советую мягко перевести тему и, например, спланировать когда-то поход в кино с большой компанией друзей, это сработает.

О мужчинах

— Какого-то определенного образа мужчины, который бы мне понравился, нет. Главное — чувство юмора, поступки, когда он ради любимой готов горы свернуть. Перекачанные в спортзале — не моя тема, отталкивает борода. В остальном — образ жизни характеризует человека. Сначала нужно узнать человека: какие у него увлечения, друзья. 

Рядом с собой я вижу мужчину, готового на поступки, их не надо обсуждать, он сам пойдет, сделает и ничего не побоится. У меня большой дом, автомобиль. Конечно, хотелось бы иметь общую территорию, но мне бы не хотелось привести мужчину в свой дом именно для жилья. Я считаю, мужчина берёт за руку и уводит к себе. У нормального человека должен быть жизненный минимум: квартира, машина. Не может же человек быть нигде, это значит, что он ни к чему не стремится. 

Однажды Татьяна приняла участие в экстремальном видеоролике — ей подстригли волосы огнём

Однажды Татьяна приняла участие в экстремальном видеоролике — ей подстригли волосы огнём

О поступках

— Меня привлекают те мужчины, которые могут привлечь внимание к своей персоне, делая какие-то безумные или, наоборот, простые поступки. Сейчас очень редко встретишь мужчину, который не просто будет кричать из открытого окна автомобиля, что хочет познакомиться, а сделает что-то. Иногда попадаются оригинальные мужчины — например, у меня не заводилась машина. Я выставила фото в сторис. Мне много кто начал писать, но в итоге, когда дело дошло до реальной помощи, приехал один человек, посмотрел, завел. Вот это я понимаю — поступок и желание познакомиться. Мужчины, главное — поступки, и мир женщины у ваших ног. И не всегда это деньги, уж поверьте. 

Она говорит, что часто мужчины бросают пустые слова на ветер&nbsp;

Она говорит, что часто мужчины бросают пустые слова на ветер 

О мужской красоте

— Некрасивых людей не бывает. Иногда бывали случаи, когда видишь человека в первый раз и думаешь, что никогда общаться бы не стала. Но когда начинаешь разговор и он складывается, чувство, будто вы 100 лет знакомы. Так что внешность не всегда показатель. 

Если вам понравилась героиня материала и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе, фото и ваши контакты на she@ngs.ru, мы передадим информацию Татьяне.

Наш предыдущий герой — успешный шоумен Ильдар Гильмутдинов. Он мечтает жениться и воспитывать детей, но его называют бабником. Сам Ильдар недоумевает, почему так, и говорит, что хотел бы прожить всю жизнь с одной женщиной. Он рассказал НГС, какую невесту ищет

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КОММЕНТАРИИ (220)

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5 фев 2020 в 21:08

РС2П? Без шансов)

Гость
5 фев 2020 в 21:04

"В мужчинах она ценит поступки, а не тугой кошелёк"(с)
Разрази меня гром! Ну не верю!

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5 фев 2020 в 21:09

врёт, кстати, про кошелёк.
Сама же проговорилась - "у меня дом, но он _должен_"...