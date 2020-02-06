Объявили самые важные изменения Центрального округа: высотки вместо аэропорта, новый парк и метро

Власти Новосибирска определили, где именно в Центральном округе будут строить дороги, дома, сады и школы. В городе решили актуализировать генплан, определяющий развитие Новосибирска на ближайшие 10 лет. 3 февраля в администрации Центрального округа прошли публичные слушания проекта. Разработчики обновлённого генплана рассказали, что надо строить станцию метро «Северная» за площадью Калинина, заменять заводы жильём и развивать набережную Нахаловки. Новых парков они не пообещали, но рассказали, как будут приводить в порядок существующие. Корреспондент НГС изучала всё самое важное, что предлагает обновлённый генплан для центральной и северной части Новосибирска.
Население города достигнет 1,75 миллиона человек
Городские власти решили обновить генеральный план, определяющий развитие Новосибирска до 2030 года. Его разработали в 2007 году. Уже тогда горожане посмеивались, что проектировщики заложили слишком много новых дорог и станций метро, и не верили в радужные планы. К 2020 году оказалось, что население Новосибирска выросло быстрее, чем планировалось, а строительство жилья, дорог и социальной инфраструктуры отстало. В обновлённом генплане остались только самые реальные перспективы на ближайшие 10 лет.
Как прокомментировал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, генплан актуализирован по 40 позициям. В администрации Центрального округа состоялись публичные слушания по развитию Центрального, Железнодорожного, Заельцовского и Калининского районов. Обновлённую концепцию представлял горожанам главный архитектор проектов МКУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин.
— Сейчас в Новосибирске 1,62 млн жителей вместо 1,53 млн (по старому генплану. — Прим. ред.). Жильё строят немного ниже показателей генплана — на одного человека приходится 25 квадратных метров. Серьёзное отставание транспортной инфраструктуры. Из запланированных в 2007 году 250 километров дорог построено 30, только 7 развязок и 1 станция метро, — констатировал Алексей Нестёркин.
Обновленный генплан предполагает, что к 2030 году население Новосибирска достигнет 1,75 млн человек, а в перспективе город сможет уместить 2,3 млн человек. Жилой фонд достигнет 53 млн квадратных метров, или 30 квадратов на одного человека. В городе построят 14 млн новых квадратных метров.
— Территория Центрального округа и Калининского района — наиболее перспективная. Около половины из 14 млн квадратных метров могут быть размещены здесь, — рассказал Алексей Нестёркин.
Запланировали строить по 7 школ в год
Проектировщики отметили, что в городе не хватает детских садов и школ. На 1000 жителей приходится 41 место в детских садах. К 2030 году запланировали повысить количество мест до уровня 48 мест на 1000 жителей — для этого нужно вводить 1700 мест в год.
— Это вполне реалистичная сумма. Были годы, когда в Новосибирске строилось столько садов, — отмечает Алексей Нестёркин. — Обеспеченность местами в школах нужно довести до 115 мест на 1000 жителей. Для этого нужно ввести
Присутствовавший на публичных чтениях девелопер Александр Бойко подсчитал, что для такого количества школ по нормативам нужно 262 га земли. Он усомнился, что в городе найдется столько места. Проектировщики ответили, что их планируют строить в том числе на территориях со старой и малоэтажной застройкой.
— Самая большая проблема Новосибирска — реконструкция и увеличение мест для школьников в центральной части города. Уплотненная застройка не дает возможность расширить границы школ, не теряя в качестве и санитарных мерах, — добавил начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и строительства минстроя Новосибирской области Сергей Новокшонов.
Для поликлиник и новых спортивных объектов в обновленном генплане также предусмотрели место. Из крупных спортивных объектов, которые появятся в ближайшие годы, проектировщики перечислили футбольный стадион в районе торгового центра «Большая Медведица» и волейбольный центр на улице Романова.
Решили сделать парк за ЛДС «Сибирь» и набережную в Нахаловке
Как рассказал Алексей Нестёркин, в городе впервые зафиксировали все зелёные зоны, включая самые небольшие площадью менее 10 соток, чтобы не допустить их застройки. Получилось 256 объектов озеленения. Общую площадь городских лесов и зеленых зон в городе оценили в 29,3% от общей территории.
— Зоопарк, Заельцовский бор, Первомайский и Нарымский скверы — это объекты городского значения. Мы выделяем и объекты районного значения. Эти территории в городе есть — их надо обустроить. В Калининском районе это сосновый бор за ЛДС «Сибирь» — здесь предполагается небольшой тематический парк, хотя территория всегда была заброшена. В парк «Сосновый бор» предполагается интеграция всей территории соснового бора и расположение входа не только со стороны улицы Учительской, но и ближе к большому микрорайону у «Большой Медведицы». На Лебедевского предполагается футбольный стадион — часть зеленого массива будет сохранена. И планируется развитие набережной в микрорайоне Прибрежный в пойме Оби, — перечислил Алексей Нестёркин.
Завершат улицу Колонды, построят мост и 6 станций метро
Действующий генплан закладывал очень много дорог, теперь проектировщики взяли то, что, по их словам, реально — в план на 10 лет вошли 80 км дорог и 15 развязок и искусственных дорожных сооружений. Приоритет отдали развитию общественного транспорта и его внеуличных видов — метрополитена, трамвая и городской железной дороги.
— Сейчас 21% территории охватывает метрополитен, и только он нормально работает. Надо реализовать проект городской железной дороги. Надо построить 6 станций метро — две на Дзержинской линии и четыре на Ленинской. 33 км новых трамвайных путей создадут единую полноценную систему. Вовлечение электричек позволит доставлять людей из Пашино и Первомайского и Советского районов, — рассказал Алексей Нестёркин.
В обновленном генплане учли уже идущую реконструкцию улицы Кедровой со строительством развязки, соединение улиц Гребенщикова и Фадеева через переезд и строительство третьей очереди улицы Колонды.
— В Октябрьском районе предусмотрено строительство улицы Лескова с транспортной развязкой на Ипподромской. Этот участок магистрали станет непрерывным. Строительство четвертого мостового перехода с развязкой на площади инженера Будагова также обеспечит непрерывный выход Ипподромской на левый берег на площадь Труда. Предусмотрено создание дорожной сети районного значения в жилом микрорайоне Прибрежный в составе набережной и внутри его освоения. Перечислены небольшие мероприятия вроде прямого выезда с Кропоткина на Авиастроителей, — описал Алексей Нестёркин.
Сделают пересадочные узлы у метро «Северная» и «Гагаринская»
Проектировщик предложил включить в генплан станцию метро «Северная» — на пересечении Красного проспекта и улицы Георгия Колонды, чтобы сформировать здесь крупнейший транспортный узел с перехватывающими парковками, потому что площадь Калинина не справляется с потоками людей. Он подчеркнул, что только с метро этот узел будет работать и собирать людей из микрорайонов Родники и Снегири.
Также, по мнению Алексея Нестёркина, важно обустроить транспортно-пересадочный узел на станции метро «Гагаринская» — сделать удобной пересадку с железной дороги на метро.
— Запланировано продолжение трамвайных линий с эстакадой над железной дорогой — от соснового бора в сторону Снегирей и Родников с конечной в районе пересечения Красного проспекта и Краузе с обустройством здесь транспортно-пересадочного узла. Зонируется территория для перспективного трамвайного депо на сносе гаражей в районе кольца на пересечении Курчатова и Мясниковой. В районе аэропорта планируется размещение депо троллейбуса и электробуса. Также планируется восстановление движения железнодорожной ветки на Пашино, — перечислил Алексей Нестёркин.
Застроят высотками аэропорт, заводы и Нахаловку у Оби
Больше всего нового жилья построят в микрорайоне Прибрежный на месте Нахаловки у реки Оби, вместо аэропорта «Северный» и в посёлке Клюквенный.
— Почти исчерпаны все комплексные площадки для строительства. Незастроенной остается территория городского аэропорта, к освоению которого приступаем сейчас, и Ключ-Камышенское плато, — рассказал Алексей Нестёркин. — Мы хотим выровнять плотность населения и ликвидировать чересполосицу в северной части Новосибирска, где чередуются жилая застройка и промзона. В Калининском районе крупная площадка комплексного освоения — поселок Клюквенный. Планируется жилая застройка на месте завода компании «КПД Газстрой» на территории Снегирей. Продолжат строить жильё на улице Дунаевской.
Микрорайон Красная горка стал достопримечательным местом, поэтому улицы Богдана Хмельницкого и Александра Невского зонированы под малоэтажную жилищную застройку.
— Значительная часть территории завода «Экран» — к выводу под жилую застройку со строительством социальных объектов. Район торгового центра «Большая медведица» — в перспективе достаточно крупная территория для комплексной застройки. И двухэтажная застройка по улицам Бардина и Магаданской. Возле Плехановского жилмассива в сторону улицы Авиастроителей индивидуальная застройка замещается многоэтажной — от Ипподромской уже идёт освоение.
Мы приступим к освоению территории аэропорта, но авиаремонтный завод сохраняется — в этом отличие от генплана. Отражена его санитарно-защитная зона. Здесь предусмотрена пробивка Красного проспекта, вокруг которого будут строить дома. Пробивка Красного проспекта до улицы Краузе позволит связать Родники и Снегири, минуя Богдана Хмельницкого.
Как добавил проектировщик, продолжит строиться микрорайон «Стрижи» — индивидуальная застройка будет заменяться многоэтажной. В районе площади Калинина застроят территорию завода НЭВЗ, но часть завода будет сохранена. В январе 2020 года здесь уже начали сносить один из корпусов, чтобы построить жилые дома.
— В целом весь район от площади Калинина до улицы Северной будет преобразован в жилое строительство. Запланирован выход на освоение жилого района Прибрежный — возле улицы Владимировской с выходом к реке, — описал перспективы Алексей Нестёркин.
Микрорайон Прибрежный, который решили осваивать в ближайшую десятилетку, — это огромная территория вдоль Оби между улицами Сухарной и Владимировской. Горожане часто называют это место Нахаловкой — первые жители купили эту землю у царя и сто лет живут без воды. Власти периодически вспоминают, что её хорошо бы застроить новым жильём, но дальше планов дело слабо двигается. Старожилы говорят, что во времена их детства на берегу был неплохой пляж, — сейчас же берег замусорен, покрыт мертвыми деревьями, похожими на скелеты погибших животных.
Так что первый реальный кандидат на застройку — завод «Швабе». Его территорию купила ГК «Расцветай» за 1,3 миллиарда рублей, и скоро возле метро площадь Калинина начнут расти новые дома.