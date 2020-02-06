Объявили самые важные изменения Центрального округа: высотки вместо аэропорта, новый парк и метро

Публичные слушания по обновлённому генплану проходят во всех округах и районах Новосибирска. Сегодня мы расскажем про Центральный округ и Калининский район

Фото: Ольга Бурлакова

Власти Новосибирска определили, где именно в Центральном округе будут строить дороги, дома, сады и школы. В городе решили актуализировать генплан, определяющий развитие Новосибирска на ближайшие 10 лет. 3 февраля в администрации Центрального округа прошли публичные слушания проекта. Разработчики обновлённого генплана рассказали, что надо строить станцию метро «Северная» за площадью Калинина, заменять заводы жильём и развивать набережную Нахаловки. Новых парков они не пообещали, но рассказали, как будут приводить в порядок существующие. Корреспондент НГС изучала всё самое важное, что предлагает обновлённый генплан для центральной и северной части Новосибирска.



Население города достигнет 1,75 миллиона человек

Городские власти решили обновить генеральный план, определяющий развитие Новосибирска до 2030 года. Его разработали в 2007 году. Уже тогда горожане посмеивались, что проектировщики заложили слишком много новых дорог и станций метро, и не верили в радужные планы. К 2020 году оказалось, что население Новосибирска выросло быстрее, чем планировалось, а строительство жилья, дорог и социальной инфраструктуры отстало. В обновлённом генплане остались только самые реальные перспективы на ближайшие 10 лет. Как прокомментировал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, генплан актуализирован по 40 позициям. В администрации Центрального округа состоялись публичные слушания по развитию Центрального, Железнодорожного, Заельцовского и Калининского районов. Обновлённую концепцию представлял горожанам главный архитектор проектов МКУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин. — Сейчас в Новосибирске 1,62 млн жителей вместо 1,53 млн (по старому генплану. — Прим. ред.). Жильё строят немного ниже показателей генплана — на одного человека приходится 25 квадратных метров. Серьёзное отставание транспортной инфраструктуры. Из запланированных в 2007 году 250 километров дорог построено 30, только 7 развязок и 1 станция метро, — констатировал Алексей Нестёркин.

Обновленный генплан предполагает, что к 2030 году население Новосибирска достигнет 1,75 млн человек, а в перспективе город сможет уместить 2,3 млн человек. Жилой фонд достигнет 53 млн квадратных метров, или 30 квадратов на одного человека. В городе построят 14 млн новых квадратных метров. — Территория Центрального округа и Калининского района — наиболее перспективная. Около половины из 14 млн квадратных метров могут быть размещены здесь, — рассказал Алексей Нестёркин.

Запланировали строить по 7 школ в год Проектировщики отметили, что в городе не хватает детских садов и школ. На 1000 жителей приходится 41 место в детских садах. К 2030 году запланировали повысить количество мест до уровня 48 мест на 1000 жителей — для этого нужно вводить 1700 мест в год. — Это вполне реалистичная сумма. Были годы, когда в Новосибирске строилось столько садов, — отмечает Алексей Нестёркин. — Обеспеченность местами в школах нужно довести до 115 мест на 1000 жителей. Для этого нужно ввести 75 000 школьных мест. Это 7,5 тысяч мест, или около 7 школ в год. Достаточно крупная цифра, но к ней нужно стремиться.

Присутствовавший на публичных чтениях девелопер Александр Бойко подсчитал, что для такого количества школ по нормативам нужно 262 га земли. Он усомнился, что в городе найдется столько места. Проектировщики ответили, что их планируют строить в том числе на территориях со старой и малоэтажной застройкой.

Чтобы приблизиться к новым показателям генплана, надо строить 1700 мест в садах и 7500 мест в школах каждый год Фото: Густаво Зырянов

— Самая большая проблема Новосибирска — реконструкция и увеличение мест для школьников в центральной части города. Уплотненная застройка не дает возможность расширить границы школ, не теряя в качестве и санитарных мерах, — добавил начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и строительства минстроя Новосибирской области Сергей Новокшонов.

Для поликлиник и новых спортивных объектов в обновленном генплане также предусмотрели место. Из крупных спортивных объектов, которые появятся в ближайшие годы, проектировщики перечислили футбольный стадион в районе торгового центра «Большая Медведица» и волейбольный центр на улице Романова.

Решили сделать парк за ЛДС «Сибирь» и набережную в Нахаловке

Как рассказал Алексей Нестёркин, в городе впервые зафиксировали все зелёные зоны, включая самые небольшие площадью менее 10 соток, чтобы не допустить их застройки. Получилось 256 объектов озеленения. Общую площадь городских лесов и зеленых зон в городе оценили в 29,3% от общей территории. — Зоопарк, Заельцовский бор, Первомайский и Нарымский скверы — это объекты городского значения. Мы выделяем и объекты районного значения. Эти территории в городе есть — их надо обустроить. В Калининском районе это сосновый бор за ЛДС «Сибирь» — здесь предполагается небольшой тематический парк, хотя территория всегда была заброшена. В парк «Сосновый бор» предполагается интеграция всей территории соснового бора и расположение входа не только со стороны улицы Учительской, но и ближе к большому микрорайону у «Большой Медведицы». На Лебедевского предполагается футбольный стадион — часть зеленого массива будет сохранена. И планируется развитие набережной в микрорайоне Прибрежный в пойме Оби, — перечислил Алексей Нестёркин.

Проектировщики рассказали, что заброшенный парк за ЛДС «Сибирь» приведут в порядок Фото: Густаво Зырянов

Сейчас в заросшем и неухоженном парке за ЛДС «Сибирь» можно встретить уток Фото: Густаво Зырянов

Завершат улицу Колонды, построят мост и 6 станций метро

Действующий генплан закладывал очень много дорог, теперь проектировщики взяли то, что, по их словам, реально — в план на 10 лет вошли 80 км дорог и 15 развязок и искусственных дорожных сооружений. Приоритет отдали развитию общественного транспорта и его внеуличных видов — метрополитена, трамвая и городской железной дороги. — Сейчас 21% территории охватывает метрополитен, и только он нормально работает. Надо реализовать проект городской железной дороги. Надо построить 6 станций метро — две на Дзержинской линии и четыре на Ленинской. 33 км новых трамвайных путей создадут единую полноценную систему. Вовлечение электричек позволит доставлять людей из Пашино и Первомайского и Советского районов, — рассказал Алексей Нестёркин. В обновленном генплане учли уже идущую реконструкцию улицы Кедровой со строительством развязки, соединение улиц Гребенщикова и Фадеева через переезд и строительство третьей очереди улицы Колонды.

В августе 2019 года власти заказали проект продолжения улицы Георгия Колонды до улицы Объединения Фото: yandex.ru/maps

— В Октябрьском районе предусмотрено строительство улицы Лескова с транспортной развязкой на Ипподромской. Этот участок магистрали станет непрерывным. Строительство четвертого мостового перехода с развязкой на площади инженера Будагова также обеспечит непрерывный выход Ипподромской на левый берег на площадь Труда. Предусмотрено создание дорожной сети районного значения в жилом микрорайоне Прибрежный в составе набережной и внутри его освоения. Перечислены небольшие мероприятия вроде прямого выезда с Кропоткина на Авиастроителей, — описал Алексей Нестёркин.



Сделают пересадочные узлы у метро «Северная» и «Гагаринская» Проектировщик предложил включить в генплан станцию метро «Северная» — на пересечении Красного проспекта и улицы Георгия Колонды, чтобы сформировать здесь крупнейший транспортный узел с перехватывающими парковками, потому что площадь Калинина не справляется с потоками людей. Он подчеркнул, что только с метро этот узел будет работать и собирать людей из микрорайонов Родники и Снегири. Также, по мнению Алексея Нестёркина, важно обустроить транспортно-пересадочный узел на станции метро «Гагаринская» — сделать удобной пересадку с железной дороги на метро. — Запланировано продолжение трамвайных линий с эстакадой над железной дорогой — от соснового бора в сторону Снегирей и Родников с конечной в районе пересечения Красного проспекта и Краузе с обустройством здесь транспортно-пересадочного узла. Зонируется территория для перспективного трамвайного депо на сносе гаражей в районе кольца на пересечении Курчатова и Мясниковой. В районе аэропорта планируется размещение депо троллейбуса и электробуса. Также планируется восстановление движения железнодорожной ветки на Пашино, — перечислил Алексей Нестёркин. Застроят высотками аэропорт, заводы и Нахаловку у Оби Больше всего нового жилья построят в микрорайоне Прибрежный на месте Нахаловки у реки Оби, вместо аэропорта «Северный» и в посёлке Клюквенный. — Почти исчерпаны все комплексные площадки для строительства. Незастроенной остается территория городского аэропорта, к освоению которого приступаем сейчас, и Ключ-Камышенское плато, — рассказал Алексей Нестёркин. — Мы хотим выровнять плотность населения и ликвидировать чересполосицу в северной части Новосибирска, где чередуются жилая застройка и промзона. В Калининском районе крупная площадка комплексного освоения — поселок Клюквенный. Планируется жилая застройка на месте завода компании «КПД Газстрой» на территории Снегирей. Продолжат строить жильё на улице Дунаевской.

Территорию аэропорта вот-вот начнут застраивать жильём Фото: Ольга Бурлакова

Микрорайон Красная горка стал достопримечательным местом, поэтому улицы Богдана Хмельницкого и Александра Невского зонированы под малоэтажную жилищную застройку.

— Значительная часть территории завода «Экран» — к выводу под жилую застройку со строительством социальных объектов. Район торгового центра «Большая медведица» — в перспективе достаточно крупная территория для комплексной застройки. И двухэтажная застройка по улицам Бардина и Магаданской. Возле Плехановского жилмассива в сторону улицы Авиастроителей индивидуальная застройка замещается многоэтажной — от Ипподромской уже идёт освоение. Мы приступим к освоению территории аэропорта, но авиаремонтный завод сохраняется — в этом отличие от генплана. Отражена его санитарно-защитная зона. Здесь предусмотрена пробивка Красного проспекта, вокруг которого будут строить дома. Пробивка Красного проспекта до улицы Краузе позволит связать Родники и Снегири, минуя Богдана Хмельницкого. Как добавил проектировщик, продолжит строиться микрорайон «Стрижи» — индивидуальная застройка будет заменяться многоэтажной. В районе площади Калинина застроят территорию завода НЭВЗ, но часть завода будет сохранена. В январе 2020 года здесь уже начали сносить один из корпусов, чтобы построить жилые дома. — В целом весь район от площади Калинина до улицы Северной будет преобразован в жилое строительство. Запланирован выход на освоение жилого района Прибрежный — возле улицы Владимировской с выходом к реке, — описал перспективы Алексей Нестёркин.

К Нахаловке строители пока не решаются подобраться всерьёз. Первые новые дома в этом районе растут на Сухарной, ближе к Заельцовскому парку Фото: Ольга Бурлакова