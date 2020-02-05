Битва за парк у площади Калинина: новосибирцы потребовали отказаться от магистрали вдоль реки

Жители улиц Овражная и Кавалерийская хотят видеть в пойме реки парк, а не дорогу Фото: Александр Ощепков

На этой неделе, 3 февраля, прошли публичные слушания по обновленному генплану развития Новосибирска. Проектировщики оставили возможность строительства улицы Предпринимателей вдоль реки Первая Ельцовка. Это вызвало ожесточённые споры с горожанами, пришедшими на слушания. Местные жители настаивают, что здесь должен быть парк, за который они борются несколько лет, и даже сами высадили деревья. Корреспондент НГС побывала на слушаниях, чтобы узнать аргументы сторон. Власти решили обновить генплан, определяющий развитие Новосибирска на ближайшие 10 лет. Публичные слушания проекта, разработанного МКУ «Институт градостроительного планирования», прошли в администрации Центрального округа. Больше всего споров вызвала пойма реки Первая Ельцовка — местные жители категорически настаивают на том, что дорогу по улице Предпринимателей надо убрать из обновленного генплана, а на этом месте сделать парк.

Можно оставить и парк, и дорогу Эксперты, выступавшие с оценкой проекта обновлённого генплана, пытались убедить людей в том, что и дорога, и парк могут сосуществовать. Более того, строить именно дорогу в ближайшее десятилетие не намерены — к этому вопросу предложили вернуться в 2029 году, когда потребуется снова обновлять генплан. Новая улица Предпринимателей должна была стать магистралью городского значения, которая свяжет Красный проспект с Ипподромской и пройдёт дальше по Плехановскому жилмассиву параллельно улице Кропоткина. Бурное обсуждение горожан вызвало то, что улица Предпринимателей не решит проблему левого поворота.

— Мы не говорим о классе дороги — четыре это будет полосы или парковая дорога. Но сохраняем перспективный коридор. Совершенно неправильно противопоставлять: либо парк, либо дорога. Как будто мы уже завтра собираемся строить дорогу или парк. Мы выбрали приоритеты, исходя из более реального финансового подхода. Эта дорога первоочередной не является, — сообщил главный архитектор проектов МКУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин.

Аргументы несогласных жителей — В пойме реки Первая Ельцовка уже ведется строительство капитальных объектов. Участки абсолютно незаконно переданы под деловое строительство. Мы всё это жуем, а уже строится парковка в функциональной зоне городских лесов, скверов и парков, — возмутилась жительница Новосибирска Оксана Цыганкова на слушаниях. Женщина заявила, что за парк уже собрано 10 000 подписей и жителей готова поддержать космонавт Валентина Терешкова. В ответ ей эксперты пояснили, что разработчик генплана к процедуре предоставления земельных участков не имеет отношения.

Пока возле реки активно строятся только дома, но не парк или дорога Фото: Александр Ощепков

Ещё одна жительница Новосибирска Лидия Малеева сообщила, что хочет жить сейчас и чтобы заботились о ней, о людях, а не о машинах.

— Я бы хотела узнать, что будет сделано в 2020 году? Район Ельцовки перенасыщен гаражами, помойками и заборами, и мы ходим вдоль этих помоек — мне стыдно. Я не знаю, почему вам не стыдно. Сохранится ли зелёная зона и будут ли снесены гаражи? — поинтересовалась горожанка у экспертов. По их словам, в генплане металлических гаражей в пойме быть не должно, там «размещается озелененная территория».

«Не будет дороги — не будет ничего другого» Проектировщики и эксперты, которые выступали с оценкой проекта обновлённого генплана, предлагали оставить и дорогу, и парк в пойме реки Первая Ельцовка. — Если там не будет дороги, там не будет ничего другого. Парковую зону без дороги не сделаешь. Дорогу можно оставить на 2030 год, потому что выбросить ее — значит, нарушить весь транспортный каркас. Могу рассказать простую вещь, чтобы понимать, насколько актуальна дорога в этом месте. Сейчас строится ледовый дворец и ставится вопрос, как сохранить его от подтопления — окружить дорогой, которая будет защитной дамбой. Здесь у меня такое же предложение. Чтобы в городе не было оврагов, надо оставить створ дороги — не на завтра и не на послезавтра. Но это предприятия, которые позволят создать эту зеленую зону, — объяснил профессор кафедры архитектуры НГУАДИ Сергей Ганжа.

Заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры Григорий Ерохин НГУАДИ сообщил, что он за строительство как можно большего количества зелени, но правильным может быть только один подход — оценить, для какого количества жителей возрастёт качество жизни в случае строительства дороги, а для какого — в случае парка.

— Кто-нибудь может сказать, что решение о ликвидации улицы однозначно приведет к улучшению жизни всех жителей города? На мой взгляд, строительство улицы и улучшение транспортной связанности касается гораздо большего количества людей сегодня, а тем более завтра, — рассудил Григорий Ерохин.

— Почему в одном стакане не утолочь лимон и сахар? Аналогичные проблемы были решены в Нью-Йорке — здесь даже копать не надо. Пустить магистраль туда, а сверху сделаем парк. Такое же решение мы предлагаем по Заельцовскому бору — давайте уберем магистраль под землю, — предложил девелопер Александр Бойко, который работает над проектом «Заповедный лес». Что решили Как зафиксировали на публичных слушаниях, проектировщики и эксперты получили 154 обращения от граждан и одно от партии «Яблоко» за исключение улицы Предпринимателей из генплана и создание парковой зоны. Заключение по результатам публичных слушаний опубликуют на сайте мэрии 5 марта, а согласование генерального плана Новосибирска с региональными и федеральными властями планируют до июня 2020 года.

Пока власти не спешат вкладывать деньги в создание нового парка или дороги с парком, горожане сами убирают возле реки мусор и высаживают деревья. Весной прошлого года они собрали там 50 мешков мусора, среди которого нашлись телевизор, диван и пластинка. А в октябре 2018 года активисты новосибирского движения «Ельцовка — первая!» и жители домов у одноимённой реки высадили вдоль неё больше 200 сосен — по их словам, таким образом они сделали шаг к созданию в пойме Первой Ельцовки парка.

