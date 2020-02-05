«Сам себя назначил виноватым, самоедством занимался»: подробности гибели врача на заправке

Врач-анестезиолог проработал в куйбышевском роддоме больше 20 лет Фото: предоставлено читателем НГС

Знакомые и коллеги врача-анестезиолога Олега Козина из Куйбышева, которого нашли мёртвым в туалете на заправке в Каргате, рассказали о событиях, которые предшествовали трагедии.

«Внезапно отпросился с дежурства» В субботу, 1 февраля, доктор ехал из Новосибирска домой, по пути попал в серьёзное ДТП — врезался в опору линии электропередач, чудом отделался лёгкими травмами и сам вызвал эвакуатор, чтобы доехать до Куйбышева. Эвакуаторщик вспоминает, что его клиент всю дорогу молчал, а потом внезапно попросил остановиться на АЗС в Каргате — «купить водички». Мужчина долго отсутствовал — дверь туалета решились взломать только через 30 минут. Как оказалось, он покончил с собой.

В социальных сетях куйбышевцы массово скорбят и пишут о том, что из жизни ушёл «самый улыбчивый и отзывчивый врач», «золотой человек», у которого причин уйти из жизни просто не могло быть. Тогда как близкие друзья Олега Козина говорят, что в этой истории странно всё — он внезапно отпросился с дежурства, заехал на несколько часов к дочери и внуку, сорвался назад, попал в «непонятное ДТП». А за неделю до трагических событий анестезиолог, по их словам, о чем-то беседовал с сотрудниками Следственного комитета. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина попробовала восстановить хронологию событий и попыталась понять, что могло подтолкнуть востребованного медика и примерного семьянина к суициду. «Как будто хотел уйти красиво» По словам друзей, Олег всегда ответственно относился к поездкам в Новосибирск — расстояние в 328 километров нешуточное. Врач никогда не ездил в один день туда-обратно. К работе, по их словам, он подходил с ещё большей серьёзностью — если надо было отпроситься, то старался договориться и предупредить всех за несколько дней. Но 31 января, по словам друзей, он поступил «непонятно и нелогично».

— Он скоропостижно отдаёт дежурство другому коллеге, — вспоминает Илья, близкий друг погибшего (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.). — И уезжает утром в Новосибирск. Тут не складывается всё. В тот же день уехал, в этот же день стал возвращаться. В Новосибирске, по словам Ильи, он заехал к дочке — «хотел внука забрать из садика или просто повидаться». — В итоге не забрал и поехал домой, — продолжает Илья. — Такое ощущение, как будто хотел уйти красиво. Ещё и столб этот непонятный. Остался жив, потом осуществил задуманное в Каргате? Под Новосибирском, в районе посёлка Садовый, Олег на своём автомобиле Toyota RAV4 врезался в опору линии электропередач. Кроссовер перекорёжило, сам врач отделался незначительными царапинами. Информация о ДТП попала в сводки новостей. — Когда сказали о его смерти, то предварительная версия была, что он в Каргате разбился, — объясняет близкий друг семьи погибшего. — Когда начали звонить следователям и узнавать, оказалось, что всё было немного по-другому.

Олег врезался в опору линии электропередач Фото: новосибирская служба эвакуации АСТ-54

«Многим людям мог бы ещё помочь»

49-летний Олег Козин больше 20 лет работал врачом-анестезиологом в куйбышевском Центральном родильном доме. — Он был у меня на операции анестезиологом, и его отношение ко мне, во время операции, оставило самое положительное, тёплое впечатление, — вспоминает Ирина Романова, жительница Куйбышева. — И даже после операции интересовался моим здоровьем. Это многого стоит. Таких мало. Многим людям мог бы ещё помочь, золотое сердце у него было. На родине Олега Козина называют внимательным, отзывчивым человеком и хорошим специалистом. — Психологически человек располагающий, энергетически сильный, — объясняет Марина, другая пациентка Козина. — Нам, землякам, второстепенна причина, нас омрачает сама по себе трагедия и утрата. По словам знакомых, Олег интересовался охотой и хоккеем, летом часто ездил с семьёй на дачу. — Каждый день появлялся, но недолго, так как работа не позволяла, — объясняет Валентина Потапова, соседка Олега по даче. — Он был очень востребован на работе. Хороший муж, отец. Очень позитивный, подвижный человек. Всегда в хорошем настроении.

«Собирался ехать на Чемпионат мира, уже билеты купил»

Друзья и знакомые ломают голову над тем, что могло толкнуть Олега на этот шаг. Версию куйбышевцев, что врач сильно расстроился из-за разбитой «кредитной» машины на фоне и так существующих финансовых проблем, они опровергают. — Он достаточно хорошо зарабатывал вместе с женой, — отвергает эту версию Илья, друг семьи. — Кредитной машина уже не была. Тем более он её покупал у своего хорошего друга-товарища. Не думаю, что финансовые проблемы могли стать причиной. Друзья погибшего подчёркивают, что и в семейных делах у Олега «было всё нормально». — Они с женой собирались ехать на Чемпионат мира весной, билеты уже купили. Из-за чего всё это случилось — возможные причины даже в голову не лезут. Как специалист он был хороший, отзывчивый. Сколько к нему кто бы ни обращался — всегда помогал, никогда никому не отказывал, — рассказывает Андрей, коллега врача. — Может, самовыгорание сподвигло к этому, — рассуждает Илья, друг семьи. — И ещё одна причина есть. Он заведовал санитарной авиацией. Есть у нас машина-реанимобиль, он предоставлял эти машины. Самих больных транспортировали в Новосибирск из Куйбышева. В начале декабря он предоставил машину, чтобы транспортировать больных из Ордынки в Новосибирск. И в машине умер пациент. И, говорят, его последнюю неделю именно из-за этого в Следственный комитет вызывали. И он так зациклился, и как бы всю вину взял на себя, сам себя назначил виноватым, самоедством занимался, что «из-за меня этот мужчина умер».