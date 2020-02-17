Дорога раздора. Под окнами многоэтажки протянули проезд к соседней новостройке — жители пошли в суд

Жильцы дома по адресу улица Беловежская, 8 подали в суд на мэрию из-за дороги, которая прошла по их придворовой территории Фото: Густаво Зырянов

Жильцы дома №8 на улице Беловежской в Новосибирске пытаются через суд запретить соседям из ближайшей новостройки №6/1 ездить по своей территории. Застройщик «СМУ-3» обещал проложить к 17-этажке отдельную дорогу, но не выполнил обещанное — почти сразу после сдачи высотки в компании началась процедура банкротства. Сейчас новосёлы-автомобилисты ездят через двор соседнего дома. Почему временная дорога стала постоянной и можно ли сейчас исправить эту ситуацию — разбирался Илья Калинин. Обещания властей, просьбы застройщика и 4 крылечка

Все началось еще лет десять назад, когда только появились планы построить в этом месте Кировского района многоэтажку. Тогда, уверяют жители дома №8 по Беловежской, в районной администрации им пообещали, что проезд к новостройке будет проходить вне границ их территории. — Нам тогда сразу предъявили карту — план-схему. Сейчас этот документ фигурирует в суде, оригинал хранится у нас. Во всех необходимых инстанциях эта план-схема была завизирована. И на основании этой схемы застройщик и должен был вести своё строительство, — рассказывает Валентин Бедарев, член совета дома по улице Беловежская, 8. — Чуть позже застройщик обратился к нам с просьбой разрешить временный проезд для строительной техники по нашей придомовой территории. И на период строительства мы разрешили такой проезд. В качестве компенсации за доставленное неудобство застройщик подправил нам в доме четыре крылечка. Тут надо особо отметить, что никакого проезда к этой новостройке до того момента там не было — просто росли кусты. Но застройщик проложил временную гравийную дорогу.

Дом строился долго. В феврале 2016 года достраивать высотку пришла новая компания — «Сити Строй». Прежнего застройщика «СМУ-3» стали готовить к банкротству. Сама процедура банкротства началась, как заверил корреспондента НГС бывший гендиректор и владелец 9% компании «СМУ-3» Егор Ватяков, только после окончательной сдачи объекта. Процесс банкротства ещё не завершён.



Дома №8 и №6/1 на улице Беловежская находятся недалеко друг от друга - вид с обратной стороны 8-го дома. Фото: Густаво Зырянов

Десятки жалоб, отписки и советы идти в суд Валентин Бедарев говорит, что жители Беловежской, 8 начали беспокоиться из-за обещанного проезда ближе к завершению стройки: многоэтажка достраивалась, а дорогу никто и не начинал делать.

— В конце 2018 года мы начали писать во все инстанции обращения, в которых выражали своё беспокойство по поводу отсутствия нового проезда. Мы написали десятки обращений: в прокуратуру Кировского района, городскую прокуратуру, областную... Наши заявления постоянно пересылали из одной прокуратуры в другую. Но в итоге все отвечали: пока дом ещё не сдан и с проездом вопрос не закрыт, никаких нарушений они не видят. И нам в каждом ответе советовали обращаться в суд. Мы ещё писали непосредственно мэру Локтю, в строительный отдел мэрии, в приёмные губернатора и полпреда. Писали в приёмную президента Путина — оттуда наше обращение спустили в мэрию… И отовсюду мы получали отписки, — перечисляет Валентин Бедарев.

Красным показана дорога, которой жители дома № 8 недовольны. Зелёные дороги жителей устраивают: слева отрезок, который обещали построить, справа - существующая дорога, которую надо было лишь продлить.









Фото: НГС

Закатали в асфальт мечты жителей о детской площадке Новостройку на улице Беловежская, 6/1 сдали осенью 2019 года без проезда, который застройщик обещал провести вне территории соседнего дома. Постоянной дорогой застройщик сделал временный проезд по территории дома № 8.

— Асфальт проложили прямо по тому месту, где мы раньше планировали построить детскую площадку, а потом ещё думали делать парковку. После этого мы снова обратились в прокуратуру, и там уже нам ответили, что принято решение наложить на наш двор публичный серветут, который делает возможность использования нашего двора для неограниченного числа лиц, — рассказывает Валентин Бедарев.

Позже мэрия подтвердила законность серветута. А необходимость завершить стройку как можно быстрее чиновники объяснили финансовыми проблемами застройщика.

— Из-за финансовой несостоятельности застройщика жилой дом № 16 (под таким номером дом № 6/1 числился до введения в эксплуатацию — прим. ред.) по улице Беловежской вводился в эксплуатацию как «проблемный» на основании коллегиального решения органов власти с учётом многочисленных обращений дольщиков этого дома, которым ввод дома в эксплуатацию позволил получить долгожданные квартиры, — объяснили жителям в мэрии.



Жильцы дома №8, по словам Валентина Бедарева, не могли также понять, почему застройщик не использовал уже существующую с обратной стороны новостройки дорогу, которую надо было только немного продлить, чтобы она подошла к самому дому. Плюс к этому, перечисляют жители девятиэтажки, новостройка на Беловежской, 6/1 по всем документам должна быть с подземной парковкой, а оказалась без неё. И для жителей нового дома на 380 квартир застройщик в итоге сделал только 180 машиномест во дворе дома и вдоль проезда, который проложили по чужой территории.

Как это объясняет почти обанкротившийся застройщик Корреспондент НГС разыскал бывшего гендиректора и владельца 9% компании «СМУ-3» Егора Ватякова. Он объяснил, почему не построил дорогу ни в соответствии с изначальной утверждённой схемой, ни за домом, где уже имелась старая дорога.

— Чтобы пройти вне участка дома № 8, нужно было бы тогда выносить теплотрассу, газопровод, гаражи, и это бы обошлось мне в очень большие деньги. Там много переделывать пришлось бы. Думаю, миллионов на 10 это бы увеличило стоимость дороги… Мы хотели сделать дорогу с обратной стороны дома, но там по плану — территория будущей школы и нам не дали даже метра земли, чтобы сделать дорогу. Там дорога обошлась бы даже дешевле. Но нам сказали в мэрии: сюда даже не смотрите, ни метра не дадим. Ну, а жителям дома №8 мы починили крыльцо, сделали ремонт входа в подъезды, отмостку вокруг дома, — перечисляет бывший гендиректор «СМУ-3» Егор Ватяков.



Сейчас, говорит Егор Ватяков, он совсем ничего сделать не сможет, так как строительная компания вскоре будет объявлена банкротом.

Временный проезд по придомовой территории (выделена красным) стал постоянной дорогой к соседней новостройке . Фото: Валентин Бедарев

Дорога с обратной стороны новостройки (на фото - справа), которая, по мнению жильцов, могла бы стать проездом. Фото: Валентин Бедарев