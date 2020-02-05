Детская неожиданность: сравниваем коробки для новорожденных в Москве и остальной России

Проект государственный, а подарки — местные Фото: Роман Данилкин / 63.RU, Юрий Андреев / 74.RU

Уже не первый год в России идет «Десятилетие детства» — правительственная программа по поддержке мам и детей. В программу входят и материнский капитал, и субсидирование ипотеки семьям, и помощь мамам в трудоустройстве. Нацпроекту «Демография» уделяется много внимания на федеральном уровне — о том, что семьи необходимо поддерживать, заговорил даже президент: сначала путинские пособия ввели для родителей детей до полутора лет, в прошлом году продлили до трех, а после обращения Путина к Федеральному Собранию должны появиться выплаты еще и до 7 лет. Кроме того, мамам обещают маткапитал за первого ребенка.



А вот самый простой, казалось бы, проект до сих пор толком не реализован. Речь о «Подарке новорожденному» — всероссийском аналоге московской «собянинской коробки» с пустышками, присыпками и прочими «плюшками» для младенца. В прошлом году регионы, в которых проект запустили, можно было по пальцам пересчитать — и мы писали об этом. Спустя год мы решили посмотреть, что изменилось.



Это данные на 2020 год, изменилось немногое: самая шикарная коробка с сюрпризами по-прежнему в Москве, а регионы довольствуются малым Фото: Полина Авдошина / «Сеть городских порталов»

Столичное сокровище

План программы «Десятилетие детства» был утвержден в июле 2018 года, но за всё это время подарки новорожденным появились только в 26 регионах страны. Первопроходцем стала столица: в Москве первые коробки выдали в ноябре позапрошлого года. Подарок, получивший прозвище «собянинская коробка», стал объектом зависти для мамочек всея России — в коробку поместились 44 предмета: одних только распашонок и бодиков на вырост оказалось по пять штук. Позже к акции подключилась Московская область, и там презент оказался еще более богатым: в списке — 53 наименования. Среди традиционных одёжек и присыпок есть и подарки для мамы: лактационные вкладыши, подтягивающий крем и (внезапно!) путеводитель по Подмосковью.

Мамы подарком, как правило, довольны — хвастаются наборами в соцсетях и даже делают обзоры-распаковки, демонстрируя содержимое коробок «Наше сокровище».

Самара — это новая Москва

Летом 2019 года Ассоциация предприятий индустрии детских товаров выпустила список рекомендуемых для включения в состав подарочного набора товаров. Его согласовали эксперты. Документ направили в Минпромторг, однако окончательная утвержденная Министерством версия так и не была нигде опубликована. В черновик вошли 28 наименований: пластиковый бокс, боди, шапочка, чепчик, штанишки, носки, варежки-царапки, утепленный комплект одежды и комбинезон, одеяло, полотенце, четыре пеленки, клеенка, погремушка, прорезыватель, бутылочка для кормления, подогреватель для замороженного грудного молока, аспиратор, газоотводная трубочка и другие необходимые вещи для ухода за младенцем. На практике этому списку следует разве что Самара: в подарочную коробку вместились 27 предметов. Ее начали вручать новорожденным с этого года. Правда, только мамам первенца. Зато если родились сразу два или три ребенка, коробку выдадут на каждого.

Цена одного набора — 10 000 рублей. Ассортимент вполне приличный: помимо коробки сюда входят конверт, ползунки, чепчики, комбинезон, боди и распашонки, комплект постельного белья, одеяло, много детской косметики и даже травяной сбор для купания.

— Первоначальный состав предметов выбрали по примеру такого же комплекта в Москве: с пустышками, градусниками, бутылочками. Но потом посоветовались с Минздравом и решили: все, что больше относится к аптечным средствам и способно как-то травмировать ребенка, исключить из набора, поскольку обучать пользоваться многими из этих предметов должны медработники. Про пустышку тоже думали — нужно или нет. Все-таки это должны определить родители, — рассказала замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова. Подгузник, чепчик и... медаль В других регионах богатым ассортиментом похвастаться не могут — в коробки входит по двенадцать, восемь, а то и шесть вещей. При этом в списке необходимого младенцу может оказаться поздравительная открытка. Страдает и стоимость наборов: в Башкирии на один подарок тратят 1600 рублей. Это еще увеличили — до 2019 года каждый набор обходился бюджету в 1180 рублей. Для сравнения — в Московской области такая коробка стоит 20 тысяч рублей.

— В перечень предметов подарочного набора для новорожденного входят: детский плед, уголок с вышивкой элементов башкирского орнамента, кофточка, ползунки и шапочка из трикотажного хлопчатобумажного полотна, подарочная упаковка и вкладыш — поздравительная открытка от главы Республики, — рассказывают в Минздраве Башкирии.



Шапочку и уголок с башкирским орнаментом можно найти в подарочной коробке для мамочек Уфы Фото: Елена Жилинская / Ufa1.RU

На наборы власти тратят по 1600 рублей Фото: Елена Жилинская / Ufa1.RU

Красивая коробка не радует башкирских мам — по их словам, качество содержимого никуда не годится Фото: Елена Жилинская / Ufa1.RU

Подарочные коробки предоставляются родителям малышей, родившихся в государственных роддомах, по заявкам. Правда, уфимские мамы недовольны качеством набора. Женщины советуют особо не надеяться на выдаваемые вещи.

— Лучше возьмите своё, а если с финансами сложно, то девочки пакетами [вещи] отдают бесплатно. На набор не надейтесь, — рассказывает Алена, одна из мам, получивших подарок от Республики. В Перми подарки мамам начали дарить в 2019 году. В комплект попали детское постельное, две пеленки, одеяло, комплект одежды, полотенце, информационный буклет для родителей и медаль «Я родился в Пермском крае».

Видео: PHONE59 Цифроград

Еще в комплект добавили одеяло-плед, но это возмутило местного депутата — Надежда Агишева заявила, что использование таких пледов может привести к синдрому внезапной смерти младенцев.

А вот так выглядят пермские медальки для малышей Фото: министерство социального развития Пермского края

В Ярославской области и того хуже — подарки положены только мамам, родившим тройню. Презент дарят не власти, а местный благотворительный центр. В наборе — ботиночки, боди, ползунки, салфетки и пачка подгузников.

Ярославским мамам не приходится надеяться на местные власти, но их поддерживают благотворители Фото: Антонина Петрова

Мы вам не обязаны

Во многих регионах выполнять поручение Правительства не спешат. Например, Челябинская область в прошлом году включилась в программу, но к 2020 году акция закончилась — она была приурочена к 85-летию региона и была рассчитана только на год. В результате подарки получил 37 141 новорожденный.

В Свердловской области обошлись еще меньшими затратами — подарки выдавали лишь тем, кто успел родить аккурат ко Дню матери. Роженицам достался вполне стандартный набор из пеленок, полотенца, одежды, косметики и предметов первой необходимости. К этому добавился контейнер для игрушек — редкость для таких коробок. Правительство вручило подарки 230 мамам и на этом остановилось.

В Ростовской области подарки для младенцев не предусмотрены. Местные власти ссылаются на то, что федеральный бюджет не выделил им денег. В министерстве труда и соцполитики при этом утверждают, что федеральные субсидии на этот проект и не планировалось давать — ответственность за выполнение этой части плана целиком лежит на регионах.

