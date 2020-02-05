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Детская неожиданность: сравниваем коробки для новорожденных в Москве и остальной России

Год назад мы уже изучали подарки, которые дают в роддомах. Смотрим, что изменилось сейчас

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Проект государственный, а подарки — местные

Проект государственный, а подарки — местные

Уже не первый год в России идет «Десятилетие детства» — правительственная программа по поддержке мам и детей. В программу входят и материнский капитал, и субсидирование ипотеки семьям, и помощь мамам в трудоустройстве. Нацпроекту «Демография» уделяется много внимания на федеральном уровне — о том, что семьи необходимо поддерживать, заговорил даже президент: сначала путинские пособия ввели для родителей детей до полутора лет, в прошлом году продлили до трех, а после обращения Путина к Федеральному Собранию должны появиться выплаты еще и до 7 лет. Кроме того, мамам обещают маткапитал за первого ребенка.

А вот самый простой, казалось бы, проект до сих пор толком не реализован. Речь о «Подарке новорожденному» — всероссийском аналоге московской «собянинской коробки» с пустышками, присыпками и прочими «плюшками» для младенца. В прошлом году регионы, в которых проект запустили, можно было по пальцам пересчитать — и мы писали об этом. Спустя год мы решили посмотреть, что изменилось.

Это данные на 2020 год, изменилось немногое: самая шикарная коробка с сюрпризами по-прежнему в Москве, а регионы довольствуются малым

Это данные на 2020 год, изменилось немногое: самая шикарная коробка с сюрпризами по-прежнему в Москве, а регионы довольствуются малым

Столичное сокровище

План программы «Десятилетие детства» был утвержден в июле 2018 года, но за всё это время подарки новорожденным появились только в 26 регионах страны. Первопроходцем стала столица: в Москве первые коробки выдали в ноябре позапрошлого года. Подарок, получивший прозвище «собянинская коробка», стал объектом зависти для мамочек всея России — в коробку поместились 44 предмета: одних только распашонок и бодиков на вырост оказалось по пять штук. Позже к акции подключилась Московская область, и там презент оказался еще более богатым: в списке — 53 наименования. Среди традиционных одёжек и присыпок есть и подарки для мамы: лактационные вкладыши, подтягивающий крем и (внезапно!) путеводитель по Подмосковью.

Мамы подарком, как правило, довольны — хвастаются наборами в соцсетях и даже делают обзоры-распаковки, демонстрируя содержимое коробок «Наше сокровище».

Самара — это новая Москва

Летом 2019 года Ассоциация предприятий индустрии детских товаров выпустила список рекомендуемых для включения в состав подарочного набора товаров. Его согласовали эксперты. Документ направили в Минпромторг, однако окончательная утвержденная Министерством версия так и не была нигде опубликована. В черновик вошли 28 наименований: пластиковый бокс, боди, шапочка, чепчик, штанишки, носки, варежки-царапки, утепленный комплект одежды и комбинезон, одеяло, полотенце, четыре пеленки, клеенка, погремушка, прорезыватель, бутылочка для кормления, подогреватель для замороженного грудного молока, аспиратор, газоотводная трубочка и другие необходимые вещи для ухода за младенцем. 

На практике этому списку следует разве что Самара: в подарочную коробку вместились 27 предметов. Ее начали вручать новорожденным с этого года. Правда, только мамам первенца. Зато если родились сразу два или три ребенка, коробку выдадут на каждого.

Цена одного набора — 10 000 рублей. Ассортимент вполне приличный: помимо коробки сюда входят конверт, ползунки, чепчики, комбинезон, боди и распашонки, комплект постельного белья, одеяло, много детской косметики и даже травяной сбор для купания.

— Первоначальный состав предметов выбрали по примеру такого же комплекта в Москве: с пустышками, градусниками, бутылочками. Но потом посоветовались с Минздравом и решили: все, что больше относится к аптечным средствам и способно как-то травмировать ребенка, исключить из набора, поскольку обучать пользоваться многими из этих предметов должны медработники. Про пустышку тоже думали — нужно или нет. Все-таки это должны определить родители, — рассказала замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова.

Подгузник, чепчик и... медаль

В других регионах богатым ассортиментом похвастаться не могут — в коробки входит по двенадцать, восемь, а то и шесть вещей. При этом в списке необходимого младенцу может оказаться поздравительная открытка. Страдает и стоимость наборов: в Башкирии на один подарок тратят 1600 рублей. Это еще увеличили — до 2019 года каждый набор обходился бюджету в 1180 рублей. Для сравнения — в Московской области такая коробка стоит 20 тысяч рублей.

— В перечень предметов подарочного набора для новорожденного входят: детский плед, уголок с вышивкой элементов башкирского орнамента, кофточка, ползунки и шапочка из трикотажного хлопчатобумажного полотна, подарочная упаковка и вкладыш — поздравительная открытка от главы Республики, — рассказывают в Минздраве Башкирии.

Шапочку и уголок с башкирским орнаментом можно найти в подарочной коробке для мамочек Уфы

Шапочку и уголок с башкирским орнаментом можно найти в подарочной коробке для мамочек Уфы

На наборы власти тратят по 1600 рублей

На наборы власти тратят по 1600 рублей

Красивая коробка не радует башкирских мам — по их словам, качество содержимого никуда не годится

Красивая коробка не радует башкирских мам — по их словам, качество содержимого никуда не годится

Подарочные коробки предоставляются родителям малышей, родившихся в государственных роддомах, по заявкам. Правда, уфимские мамы недовольны качеством набора. Женщины советуют особо не надеяться на выдаваемые вещи.

— Лучше возьмите своё, а если с финансами сложно, то девочки пакетами [вещи] отдают бесплатно. На набор не надейтесь, — рассказывает Алена, одна из мам, получивших подарок от Республики.

В Перми подарки мамам начали дарить в 2019 году. В комплект попали детское постельное, две пеленки, одеяло, комплект одежды, полотенце, информационный буклет для родителей и медаль «Я родился в Пермском крае».

Видео: PHONE59 Цифроград

Еще в комплект добавили одеяло-плед, но это возмутило местного депутата — Надежда Агишева заявила, что использование таких пледов может привести к синдрому внезапной смерти младенцев.

А вот так выглядят пермские медальки для малышей

А вот так выглядят пермские медальки для малышей

В Ярославской области и того хуже — подарки положены только мамам, родившим тройню. Презент дарят не власти, а местный благотворительный центр. В наборе — ботиночки, боди, ползунки, салфетки и пачка подгузников.

Ярославским мамам не приходится надеяться на местные власти, но их поддерживают благотворители

Ярославским мамам не приходится надеяться на местные власти, но их поддерживают благотворители

Мы вам не обязаны

Во многих регионах выполнять поручение Правительства не спешат. Например, Челябинская область в прошлом году включилась в программу, но к 2020 году акция закончилась — она была приурочена к 85-летию региона и была рассчитана только на год. В результате подарки получил 37 141 новорожденный.

В Свердловской области обошлись еще меньшими затратами — подарки выдавали лишь тем, кто успел родить аккурат ко Дню матери. Роженицам достался вполне стандартный набор из пеленок, полотенца, одежды, косметики и предметов первой необходимости. К этому добавился контейнер для игрушек — редкость для таких коробок. Правительство вручило подарки 230 мамам и на этом остановилось.

В Ростовской области подарки для младенцев не предусмотрены. Местные власти ссылаются на то, что федеральный бюджет не выделил им денег. В министерстве труда и соцполитики при этом утверждают, что федеральные субсидии на этот проект и не планировалось давать — ответственность за выполнение этой части плана целиком лежит на регионах.

В Тюмени тоже не спешат одаривать мам — местные власти говорят, что вручение подарка для новорожденных носит рекомендательный характер. И действительно, в постановлении Правительства регионам лишь рекомендовано обеспечить реализацию мероприятий плана. То есть дарить подарки мамам и младенцам регионы никто не обязывал.

Что-то все-таки должны

И все-таки Правительство старается повышать демографию — уже сейчас можно получить материнский капитал за второго ребенка, компенсацию на ипотеку при рождении третьего ребенка, федеральные пособия и налоговые льготы, отдельной строкой — путинские пособия для семей с небольшим доходом. В 2020 году должны появиться материнский капитал за первого ребенка и пособия малоимущим семьям на детей с трех до семи лет. Подробнее о том, как получить все причитающиеся родителям деньги, можно прочитать в нашем материале.

Льготы, пособия и прочие выплаты предусмотрены не только для родителей — есть и другие ситуации, в которых государство вам должно. Пройдите наш тест и проверьте, не пора ли вам забрать свои деньги.

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КОММЕНТАРИИ (55)

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5 фев 2020 в 08:58

НГС лишь бы народ раззадорить и позлить, в Новосибирске то вообще никаких коробок не положено. Ни за 1 тыс., ни за 10 тыс.

***
5 фев 2020 в 09:21

Погодите, я не понял - дама ходила беременная 9 мес, приехала в роддом и единственное, на что она надеется - это некая коробочка с детскими вещами? Т.е. процесс приготовления к рождению никак не был реализован? Товарищи, ну когда мы уже поймем, что спасение утопающих дело рук самих утопающих?? НИКТО кроме вас не позаботиться о вас, вашем ребенке и т.д. Мы выращиваем поколение бездумных потребителей, которым кругом все должны!!! Смотреть по сторонам на дороге не надо - меня ДОЛЖНЫ пропускать, готовиться к рождению ребенка не надо, мне ДОЛЖНЫ коробочку и т.д. Я так понимаю, что эта коробочка - не более, чем знак внимания молодой маме и что там лежит - это второстепенно, да хоть открытка и шоколадка (которую ей пока не желательно), это просто приятно, улыбнитесь и дальше занимайтесь СВОИМ ребенком!

5 фев 2020 в 09:12

Зачем рассказывать, бударажить народ. Я например троих родила в Новосибирске и ни разу ни какого подарка не получили мои дети. Да мне и не надо я для них приготовила. Дело то в другом. Почему такая не справедливость, новосибирские дети что не достойны, только московские, или это у нас руководство такое