«Полтора часа по пробкам добираюсь». Как работает новый автовокзал через месяц после открытия

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе работает больше месяца. С 1 февраля в расписании появились рейсы до Казахстана. Пассажиры довольны новым зданием, но с нетерпением ждут метро, которое обещают построить уже несколько лет. НГС посмотрел, как работает главный автовокзал.
Первые рейсы с нового автовокзала отправились 21 декабря. За полтора месяца пассажиры привыкли к комфортному залу, но с правого берега добираться стало сложнее.
— Неудобно, конечно. Я живу возле железнодорожного вокзала, на Ленина. На 44-ю маршрутку сажусь и доезжаю до места. Но по времени это долго — около полутора часов, если пробки, — рассказала НГС пассажирка автобуса до села Корпысак. — Кроме того, есть ещё минус. У меня проезд бесплатный, а за маршрутку нужно платить.
По информации 2ГИС, до автовокзала на Гусинобродском шоссе можно добраться маршрутным такси:
Она рассказала, что пассажиры рейсового автобуса, приезжая в город, сразу же пересаживаются на два вида транспорта, которые заходят на стоянку автовокзала, — на 44-ю маршрутку и 35-й автобус.
Пассажиры автовокзала верят в строительство метро до автовокзала на Гусинобродском шоссе.
— У нас в планах продолжение Дзержинской линии — станции «Молодёжная» и «Гусинобродская». Крайняя станция — это «Автовокзал», который недавно был открыт, — напомнил мэр Анатолий Локоть давние планы на строительство метрополитена в Новосибирске. Подробнее об этом читайте тут.
Строительство новых станций позволит быстро и без проблем добраться до нового автовокзала. Но пока это только планы.
Сами пассажиры слабо верят в эту перспективу, во всяком случае в ближайшие два года.
«Нет метро, но красиво», — поделилась пассажирка автовокзала впечатлением о его новой локации. Она напомнила, что скоро лето, а за окном деревья, которые закроют неприглядный вид за окном красивого здания.
Также плюсом автовокзала на Гусинке пассажиры рейса до Тогучина называют быстрый выезд из города.
В пустующих залах пока комфортно, так как пассажиров ещё мало, особенно во второй половине дня. Сотрудники автовокзала монтируют киоски и расставляют банкоматы. Стоянка такси заметена снегом — видимо, в ней пока нет надобности.
На сегодняшний день с автовокзала на Гусинобродском шоссе отправляется 57 рейсов. Этой зимой пассажирам приходится дольше сидеть в залах ожидания, так как трассы несколько раз закрывали из-за метелей.