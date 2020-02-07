«Полтора часа по пробкам добираюсь». Как работает новый автовокзал через месяц после открытия

Сейчас с нового автовокзала отправляется 57 рейсов Фото: Александр Ощепков / НГС

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе работает больше месяца. С 1 февраля в расписании появились рейсы до Казахстана. Пассажиры довольны новым зданием, но с нетерпением ждут метро, которое обещают построить уже несколько лет. НГС посмотрел, как работает главный автовокзал.

Первые рейсы с нового автовокзала отправились 21 декабря. За полтора месяца пассажиры привыкли к комфортному залу, но с правого берега добираться стало сложнее.

Пока все рейсы автовокзала на ГБШ проходят через промежуточную станцию на Красном проспекте Фото: Александр Ощепков / НГС

— Неудобно, конечно. Я живу возле железнодорожного вокзала, на Ленина. На 44-ю маршрутку сажусь и доезжаю до места. Но по времени это долго — около полутора часов, если пробки, — рассказала НГС пассажирка автобуса до села Корпысак. — Кроме того, есть ещё минус. У меня проезд бесплатный, а за маршрутку нужно платить.



По информации 2ГИС, до автовокзала на Гусинобродском шоссе можно добраться маршрутным такси: № 18 (ПАТП-9 — микрорайон Чистая Слобода), № 19 (ПАТП-9 — ПКиО Заельцовский), № 30 (Зеленодолинская — Амбулаторная), № 44 (круговой маршрут от новосибирского Главного автовокзала через Никитина, Дом Ленина, Цирк, Берёзовую рощу), № 72 (Лесное — Биатлонный комплекс). Кроме маршрутки, с левого берега можно доехать на автобусе № 35 (Дюканова — новосибирский автовокзал Главный).

Новый автовокзал работает с 21 декабря Фото: Александр Ощепков / НГС

Она рассказала, что пассажиры рейсового автобуса, приезжая в город, сразу же пересаживаются на два вида транспорта, которые заходят на стоянку автовокзала, — на 44-ю маршрутку и 35-й автобус.

Большая часть рейсов уходит в первой половине дня Фото: Александр Ощепков / НГС

Пассажиры автовокзала верят в строительство метро до автовокзала на Гусинобродском шоссе.

— У нас в планах продолжение Дзержинской линии — станции «Молодёжная» и «Гусинобродская». Крайняя станция — это «Автовокзал», который недавно был открыт, — напомнил мэр Анатолий Локоть давние планы на строительство метрополитена в Новосибирске. Подробнее об этом читайте тут.



Строительство новых станций позволит быстро и без проблем добраться до нового автовокзала. Но пока это только планы.

В середине февраля станет известно, какие торговые точки откроют в залах нового автовокзала Фото: Александр Ощепков / НГС

Сами пассажиры слабо верят в эту перспективу, во всяком случае в ближайшие два года.

«Нет метро, но красиво», — поделилась пассажирка автовокзала впечатлением о его новой локации. Она напомнила, что скоро лето, а за окном деревья, которые закроют неприглядный вид за окном красивого здания.

Пока пассажиров немного, особенно во второй половине дня Фото: Александр Ощепков / НГС

Также плюсом автовокзала на Гусинке пассажиры рейса до Тогучина называют быстрый выезд из города.

В пустующих залах пока комфортно, так как пассажиров ещё мало, особенно во второй половине дня. Сотрудники автовокзала монтируют киоски и расставляют банкоматы. Стоянка такси заметена снегом — видимо, в ней пока нет надобности.

С 1 февраля автовокзал Главный начал отправлять рейсы в Казахстан: Караганду, Кулунду, Павлодар, Темиртау

Фото: Александр Ощепков / НГС