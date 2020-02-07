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Дороги и транспорт Фоторепортаж

«Полтора часа по пробкам добираюсь». Как работает новый автовокзал через месяц после открытия

Главная проблема — как до него добраться

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Сейчас с нового автовокзала отправляется 57 рейсов

Сейчас с нового автовокзала отправляется 57 рейсов

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе работает больше месяца. С 1 февраля в расписании появились рейсы до Казахстана. Пассажиры довольны новым зданием, но с нетерпением ждут метро, которое обещают построить уже несколько лет. НГС посмотрел, как работает главный автовокзал. 

Первые рейсы с нового автовокзала отправились 21 декабря. За полтора месяца пассажиры привыкли к комфортному залу, но с правого берега добираться стало сложнее.

Пока все рейсы автовокзала на ГБШ проходят через промежуточную станцию на Красном проспекте

Пока все рейсы автовокзала на ГБШ проходят через промежуточную станцию на Красном проспекте

— Неудобно, конечно. Я живу возле железнодорожного вокзала, на Ленина. На 44-ю маршрутку сажусь и доезжаю до места. Но по времени это долго — около полутора часов, если пробки, — рассказала НГС пассажирка автобуса до села Корпысак. — Кроме того, есть ещё минус. У меня проезд бесплатный, а за маршрутку нужно платить. 

По информации 2ГИС, до автовокзала на Гусинобродском шоссе можно добраться маршрутным такси: № 18 (ПАТП-9 — микрорайон Чистая Слобода), № 19 (ПАТП-9 — ПКиО Заельцовский), № 30 (Зеленодолинская — Амбулаторная), № 44 (круговой маршрут от новосибирского Главного автовокзала через Никитина, Дом Ленина, Цирк, Берёзовую рощу), № 72 (Лесное — Биатлонный комплекс). Кроме маршрутки, с левого берега можно доехать на автобусе № 35 (Дюканова — новосибирский автовокзал Главный). 

Новый автовокзал работает с 21 декабря

Новый автовокзал работает с 21 декабря

Она рассказала, что пассажиры рейсового автобуса, приезжая в город, сразу же пересаживаются на два вида транспорта, которые заходят на стоянку автовокзала, — на 44-ю маршрутку и 35-й автобус. 

Большая часть рейсов уходит в первой половине дня&nbsp;

Большая часть рейсов уходит в первой половине дня 

Пассажиры автовокзала верят в строительство метро до автовокзала на Гусинобродском шоссе.

— У нас в планах продолжение Дзержинской линии — станции «Молодёжная» и «Гусинобродская». Крайняя станция — это «Автовокзал», который недавно был открыт, — напомнил мэр Анатолий Локоть давние планы на строительство метрополитена в Новосибирске. Подробнее об этом читайте тут.

Строительство новых станций позволит быстро и без проблем добраться до нового автовокзала. Но пока это только планы.

В середине февраля станет известно, какие торговые точки откроют в залах нового автовокзала

В середине февраля станет известно, какие торговые точки откроют в залах нового автовокзала

Сами пассажиры слабо верят в эту перспективу, во всяком случае в ближайшие два года. 

«Нет метро, но красиво», — поделилась пассажирка автовокзала впечатлением о его новой локации. Она напомнила, что скоро лето, а за окном деревья, которые закроют неприглядный вид за окном красивого здания.

Пока пассажиров немного, особенно во второй половине дня

Пока пассажиров немного, особенно во второй половине дня

Также плюсом автовокзала на Гусинке пассажиры рейса до Тогучина называют быстрый выезд из города.

В пустующих залах пока комфортно, так как пассажиров ещё мало, особенно во второй половине дня. Сотрудники автовокзала монтируют киоски и расставляют банкоматы. Стоянка такси заметена снегом — видимо, в ней пока нет надобности.

С 1 февраля автовокзал Главный начал отправлять рейсы в Казахстан: Караганду, Кулунду, Павлодар, Темиртау<br>

С 1 февраля автовокзал Главный начал отправлять рейсы в Казахстан: Караганду, Кулунду, Павлодар, Темиртау

На сегодняшний день с автовокзала на Гусинобродском шоссе отправляется 57 рейсов. Этой зимой пассажирам приходится дольше сидеть в залах ожидания, так как трассы несколько раз закрывали из-за метелей

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автовокзалмеждугородние рейсы
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КОММЕНТАРИИ (33)

Локт
7 фев 2020 в 13:31

В принципе можно было бы где-нибудь в болотном его открывать или в верх-ирмени. Разницы нет

Фото пользователя
7 фев 2020 в 13:32

Интересно, люди реально верят, что построят метро? Или просто стебутся? 😂

Посмеялся над фразой: «Но пока это только планы!»

Ха-ха-ха! 🤣

Собственно
7 фев 2020 в 13:30

Так это было и изначально ясно, что туда добраться нереально,
а если учесть что, это здание является частной собственностью и не имеет отношения к мэрии, возникает вопрос - по какой причине мэрия активно поддерживает этот частный бизнес ?!
Думаю это и так ясно и "забота о горожанах" - чистая профанация и ложь, рассчитанная на детей из детского сада