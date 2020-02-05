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Кто в лес, кто по дрова: перекресток в Новосибирске, где все едут как хотят и как могут

На пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской нет светофора и часто творится хаос

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Пересечение улиц Добролюбова и Зыряновской

Пересечение улиц Добролюбова и Зыряновской

Рубрика «Самый глупый перекрёсток» сегодня разбирается с пересечением улиц Добролюбова и Зыряновской — движение в этом месте иногда напоминает хаос на перекрестках азиатских городов. Светофора нет, видимость со стороны подъема по Добролюбова от Большевистской ограниченна, автомобили с Зыряновской, обязанные уступать, нервно пытаются вклиниться или пересечь транспортный поток. Все подробности в материале Дмитрия Косенко

Этот перекресток на Добролюбова довольно мудреный — улица Зыряновская проходит здесь не прямо, а делает изгиб на пересечении. Кроме того, к перекрестку подходит еще одна дорога — безымянный проезд вдоль гаражей параллельно Зыряновской. Таким образом, в одной точке сходится 5 направлений. 

Добролюбова является главной улицей

Добролюбова является главной улицей

Добролюбова является главной улицей, светофоров здесь нет, автомобили с Зыряновской и с безымянного проезда пытаются проехать, используя малейшее «окно» в потоке по Добролюбова. Ситуацию осложняет резкий спуск в сторону Большевистской — водителям, которые едут по Добролюбова вверх, не видно, кто там пытается вырулить с Зыряновской. Соответственно и тем водителям, которые поворачивают с Зыряновской налево вниз к реке, до последнего не видно помехи на главной дороге. 

Автомобили с Зыряновской пытаются проехать

Автомобили с Зыряновской пытаются проехать

— Перекресток с 5 направлениями, несколько раз в месяц мелкие аварии, которые усложняют проезд по данному перекрестку. Светофор есть на 30 метров выше по улице Добролюбова, он только для пешеходов. Но все-таки немного помогает людям с Зыряновской проехать перекресток. На предложение установить светофор ГИБДД ответила отказом, — пишут читатели в редакцию НГС. 

Мелкие аварии случаются

Мелкие аварии случаются

Действительно, мелкие аварии случаются — этот оторванный бампер свидетельствует об очередном недавнем ДТП на перекрестке. 

Светофор установлен поодаль

Светофор установлен поодаль

Светофор установлен поодаль, он частично помогает машинам с Зыряновской вклиниться в поток, поскольку тормозит Добролюбова со стороны Кирова. Однако полностью ликвидировать хаос на перекрестке этот светофор не в состоянии. 

Как вариант решения проблемы — замена пешеходного светофора полноценным

Как вариант решения проблемы — замена пешеходного светофора полноценным

Как вариант решения проблемы — замена пешеходного светофора полноценным автомобильным, заодно для пешеходов упростится и станет безопасней переход проезжей части во всех направлениях. Но могут быть и побочные эффекты — усиление заторов на Добролюбова. 

Нужен ли полноценный светофор на перекрестке Добролюбова — Зыряновская?

    Ранее мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.

    На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрестке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. А на связке площадей Труда — Энергетиков обнаружили светофор, который усиливает пробки. 

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    Самый глупый перекрёстокДТП
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    КОММЕНТАРИИ (70)

    Фото пользователя
    5 фев 2020 в 08:05

    Не нужен там светофор. Он создаст коллапс на Добролюбова, а это, по сути, магистральная улица (хоть и узкая)

    браво
    5 фев 2020 в 07:21

    Предлагаемый светофор будет работать, если убрать светофор на Большевичку. А этого не произойдет, поэтому пук в воздух.

    Жезл
    5 фев 2020 в 07:22

    С нашей системой обучения вождению многим вообще руль доверять никак! Катаются как видят дорогу. На перекрёстках так вообще молчу как едут