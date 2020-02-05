Кто в лес, кто по дрова: перекресток в Новосибирске, где все едут как хотят и как могут

Пересечение улиц Добролюбова и Зыряновской Фото: Ольга Бурлакова

Рубрика «Самый глупый перекрёсток» сегодня разбирается с пересечением улиц Добролюбова и Зыряновской — движение в этом месте иногда напоминает хаос на перекрестках азиатских городов. Светофора нет, видимость со стороны подъема по Добролюбова от Большевистской ограниченна, автомобили с Зыряновской, обязанные уступать, нервно пытаются вклиниться или пересечь транспортный поток. Все подробности в материале Дмитрия Косенко.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Этот перекресток на Добролюбова довольно мудреный — улица Зыряновская проходит здесь не прямо, а делает изгиб на пересечении. Кроме того, к перекрестку подходит еще одна дорога — безымянный проезд вдоль гаражей параллельно Зыряновской. Таким образом, в одной точке сходится 5 направлений.

Добролюбова является главной улицей Фото: Ольга Бурлакова

Добролюбова является главной улицей, светофоров здесь нет, автомобили с Зыряновской и с безымянного проезда пытаются проехать, используя малейшее «окно» в потоке по Добролюбова. Ситуацию осложняет резкий спуск в сторону Большевистской — водителям, которые едут по Добролюбова вверх, не видно, кто там пытается вырулить с Зыряновской. Соответственно и тем водителям, которые поворачивают с Зыряновской налево вниз к реке, до последнего не видно помехи на главной дороге.

Автомобили с Зыряновской пытаются проехать Фото: Ольга Бурлакова

— Перекресток с 5 направлениями, несколько раз в месяц мелкие аварии, которые усложняют проезд по данному перекрестку. Светофор есть на 30 метров выше по улице Добролюбова, он только для пешеходов. Но все-таки немного помогает людям с Зыряновской проехать перекресток. На предложение установить светофор ГИБДД ответила отказом, — пишут читатели в редакцию НГС.



Мелкие аварии случаются Фото: Ольга Бурлакова

Действительно, мелкие аварии случаются — этот оторванный бампер свидетельствует об очередном недавнем ДТП на перекрестке.

Светофор установлен поодаль Фото: Ольга Бурлакова

Светофор установлен поодаль, он частично помогает машинам с Зыряновской вклиниться в поток, поскольку тормозит Добролюбова со стороны Кирова. Однако полностью ликвидировать хаос на перекрестке этот светофор не в состоянии.

Как вариант решения проблемы — замена пешеходного светофора полноценным Фото: Ольга Бурлакова

Как вариант решения проблемы — замена пешеходного светофора полноценным автомобильным, заодно для пешеходов упростится и станет безопасней переход проезжей части во всех направлениях. Но могут быть и побочные эффекты — усиление заторов на Добролюбова.