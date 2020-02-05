Кто в лес, кто по дрова: перекресток в Новосибирске, где все едут как хотят и как могут

Рубрика «Самый глупый перекрёсток» сегодня разбирается с пересечением улиц Добролюбова и Зыряновской — движение в этом месте иногда напоминает хаос на перекрестках азиатских городов. Светофора нет, видимость со стороны подъема по Добролюбова от Большевистской ограниченна, автомобили с Зыряновской, обязанные уступать, нервно пытаются вклиниться или пересечь транспортный поток. Все подробности в материале Дмитрия Косенко.
Этот перекресток на Добролюбова довольно мудреный — улица Зыряновская проходит здесь не прямо, а делает изгиб на пересечении. Кроме того, к перекрестку подходит еще одна дорога — безымянный проезд вдоль гаражей параллельно Зыряновской. Таким образом, в одной точке сходится 5 направлений.
Добролюбова является главной улицей, светофоров здесь нет, автомобили с Зыряновской и с безымянного проезда пытаются проехать, используя малейшее «окно» в потоке по Добролюбова. Ситуацию осложняет резкий спуск в сторону Большевистской — водителям, которые едут по Добролюбова вверх, не видно, кто там пытается вырулить с Зыряновской. Соответственно и тем водителям, которые поворачивают с Зыряновской налево вниз к реке, до последнего не видно помехи на главной дороге.
— Перекресток с 5 направлениями, несколько раз в месяц мелкие аварии, которые усложняют проезд по данному перекрестку. Светофор есть на 30 метров выше по улице Добролюбова, он только для пешеходов. Но все-таки немного помогает людям с Зыряновской проехать перекресток. На предложение установить светофор ГИБДД ответила отказом, — пишут читатели в редакцию НГС.
Действительно, мелкие аварии случаются — этот оторванный бампер свидетельствует об очередном недавнем ДТП на перекрестке.
Светофор установлен поодаль, он частично помогает машинам с Зыряновской вклиниться в поток, поскольку тормозит Добролюбова со стороны Кирова. Однако полностью ликвидировать хаос на перекрестке этот светофор не в состоянии.
Как вариант решения проблемы — замена пешеходного светофора полноценным автомобильным, заодно для пешеходов упростится и станет безопасней переход проезжей части во всех направлениях. Но могут быть и побочные эффекты — усиление заторов на Добролюбова.
Нужен ли полноценный светофор на перекрестке Добролюбова — Зыряновская?
Ранее мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.
На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрестке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. А на связке площадей Труда — Энергетиков обнаружили светофор, который усиливает пробки.