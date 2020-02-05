В России продадут 23 крайне редких автомобиля. Среди них — BMW советской сборки и уникальная «Волга»

Этот Rolls-Royce Silver Shadow II 1979 года оценён в 42 500 условных единиц. Но на фоне остальных экземпляров он выглядит недорогим и массовым продуктом Фото: аукционный дом «Литфонд»

В России пройдёт масштабный аукцион уникальных машин. 15 февраля на торги выставят 23 легенды мирового автопрома, включая автомобиль Юрия Гагарина, а также масштабные модели и другие раритеты. Рассказываем о наиболее интересных лотах и ценах.

EMW 340–2, 1954 год

Единственная модель BMW советского производства Фото: аукционный дом «Литфонд»

Нет, мы не опечатались в названии марки BMW. Аббревиатуру EMW придумал СССР вместе с восточно-германскими союзниками, выпуская под этим именем машины на заводе BMW в городе Айзенах. Сначала социалисты выпускали довоенные BMW под уже знакомой маркой, в 1949 году у них появилась новая модель BMW 340, но в 1951-м под давлением «настоящего» BMW из Мюнхена её решили переименовать.



Так появились «Айзенахские моторные заводы» (Eisenech Motoren Werke, EMW) по аналогии с «Баварскими моторными заводами» (Bayerische Motoren Werke, BMW). Логотип также получился знакомым, только «пропеллеру» заменили синий цвет на красный и добавили в центр четырёхконечную звезду.

С 1949 по 1955 годы собрали свыше 20 тысяч этих машин — сначала под маркой BMW, потом под EMW. Автомобили оснащались шестицилиндровым мотором объёмом 2,0 литра (55 л. с.) и четырёхступенчатой «механикой». Максимальная скорость составляла 115 км/ч.

Вы знали о существовании марки EMW?

Выставляемый на аукцион экземпляр выпустили в 1954 году. Машину реставрировали в течение четырёх лет с применением только оригинальных деталей. В России не эксплуатировалась, но ПТС и все необходимые документы имеются. Начальная цена лота составляет 55 тысяч долларов, то есть более 3,5 миллиона рублей по текущему курсу. Кстати, в объявлениях можно найти экземпляры хоть за 150 тысяч, хоть за 8 миллионов рублей.

ЗИЛ-114, 1970 год

Прогрессивный ЗИЛ-114 ассоциируется с эпохой Брежнева Фото: аукционный дом «Литфонд»

В 27 миллионов рублей (424 тысячи долларов) оценили лимузин ЗИЛ-114, вошедший в историю отечественного автопрома как прогрессивный и технически продвинутый автомобиль. При его создании у инженеров не было ограничений по стоимости или привязки к какой-либо иностранной модели. Задача была в том, чтобы машина соответствовала мировым стандартам дизайна и роскоши как минимум в течение десяти лет.



ЗИЛ-114 выпускали с 1967 по 1978 годы. За это время собрали всего 113 экземпляров. Каждый оснащался уникальными деталями, сделанными вручную. В лимузин устанавливался семилитровый двигатель (300 л. с.) с алюминиевым блоком цилиндров, четырёхкамерным карбюратором, транзисторной системой зажигания и гидравлическими толкателями клапанов.

Представленный лот отреставрировали в 2017 году. Сообщается, что автомобиль оригинален на 100%, включая обивку салона и шины.

В объявлениях мы нашли ещё один ЗИЛ-114. Он обслуживал маршала Советского Союза Дмитрия Устинова и продаётся за 20 миллионов рублей без аукциона. ГАЗ-3111 «Волга», 2002 год

ГАЗ-3111 мог стать популярным, но помешал дефолт 1998 года Фото: аукционный дом «Литфонд»

За эту «Волгу» её дизайнеры получили премию «Виктория». Выпускать машину начали в конце 1999 года, но из-за дефолта она оказалась слишком дорогой (12–14 тысяч долларов). В 2003 году проект закрыли, собрав всего 417 экземпляров — объём суточного выпуска массового ГАЗ-3110.

Представленный экземпляр доработан официальным партнёром Горьковского автозавода — компанией «Техносервис». Вместо моторов ЗМЗ или ГАЗ здесь установлен 3,0-литровый двигатель Toyota 2JZ-GE VVT-i, а вместо пятиступенчатой «механики» — четырёхдиапазонный «автомат». Среди опций присутствуют ABS, климат-контроль и парктроник. Начальная цена машины — 15,6 тысячи долларов, то есть почти миллион рублей. В объявлениях ГАЗ-3111 продают минимум за 165 тысяч рублей.

Lada Natasha, 1988 год

Natasha — неофициальное название кабриолета. Его придумали европейские маркетологи Фото: аукционный дом «Литфонд»

Не меньшей уникальностью обладает кабриолет на базе «восьмёрки» под названием Lada Natasha. Автомобиль разработал крупнейший импортёр АВТОВАЗа в Европе — Scaldia-Volga — под руководством тольяттинского дизайнера Владимира Ярцева. Мелкосерийное производство наладили в кузовных ателье Бельгии и Германии, собрав до 1995 года около 450 экземпляров.

Машина получила мягкий складной верх и четыре места в салоне. Представленный лот полностью оригинальный и имеет пробег 8 тысяч километров. Автомобиль купили в автосалоне в Германии и затем своим ходом привезли в Москву. Начальная цена уникального кабриолета — 11 тысяч долларов. По текущему курсу это около 700 тысяч рублей. Мы нашли другой экспортный кабриолет 2108, за который просят 1 миллион 350 тысяч рублей.

ЗИЛ-111В, 1960 год

На этом лимузине Юрия Гагарина парадно провезли по всей Москве Фото: аукционный дом «Литфонд»

Самый дорогой лот аукциона — ЗИЛ-111В, на котором в 1961 году Юрия Гагарина везли из аэропорта Внуково в Кремль после первого полёта в космос. В 1964-м этот же автомобиль встречал в Армении иранского шаха Пехлеви.

