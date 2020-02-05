В России продадут 23 крайне редких автомобиля. Среди них — BMW советской сборки и уникальная «Волга»

В России пройдёт масштабный аукцион уникальных машин. 15 февраля на торги выставят 23 легенды мирового автопрома, включая автомобиль Юрия Гагарина, а также масштабные модели и другие раритеты. Рассказываем о наиболее интересных лотах и ценах.
EMW 340–2, 1954 год
Нет, мы не опечатались в названии марки BMW. Аббревиатуру EMW придумал СССР вместе с восточно-германскими союзниками, выпуская под этим именем машины на заводе BMW в городе Айзенах. Сначала социалисты выпускали довоенные BMW под уже знакомой маркой, в 1949 году у них появилась новая модель BMW 340, но в 1951-м под давлением «настоящего» BMW из Мюнхена её решили переименовать.
Так появились «Айзенахские моторные заводы» (Eisenech Motoren Werke, EMW) по аналогии с «Баварскими моторными заводами» (Bayerische Motoren Werke, BMW). Логотип также получился знакомым, только «пропеллеру» заменили синий цвет на красный и добавили в центр четырёхконечную звезду.
С 1949 по 1955 годы собрали свыше 20 тысяч этих машин — сначала под маркой BMW, потом под EMW. Автомобили оснащались шестицилиндровым мотором объёмом 2,0 литра (55 л. с.) и четырёхступенчатой «механикой». Максимальная скорость составляла 115 км/ч.
Вы знали о существовании марки EMW?
Выставляемый на аукцион экземпляр выпустили в 1954 году. Машину реставрировали в течение четырёх лет с применением только оригинальных деталей. В России не эксплуатировалась, но ПТС и все необходимые документы имеются. Начальная цена лота составляет 55 тысяч долларов, то есть более 3,5 миллиона рублей по текущему курсу. Кстати, в объявлениях можно найти экземпляры хоть за 150 тысяч, хоть за 8 миллионов рублей.
ЗИЛ-114, 1970 год
В 27 миллионов рублей (424 тысячи долларов) оценили лимузин ЗИЛ-114, вошедший в историю отечественного автопрома как прогрессивный и технически продвинутый автомобиль. При его создании у инженеров не было ограничений по стоимости или привязки к какой-либо иностранной модели. Задача была в том, чтобы машина соответствовала мировым стандартам дизайна и роскоши как минимум в течение десяти лет.
ЗИЛ-114 выпускали с 1967 по 1978 годы. За это время собрали всего 113 экземпляров. Каждый оснащался уникальными деталями, сделанными вручную. В лимузин устанавливался семилитровый двигатель (300 л. с.) с алюминиевым блоком цилиндров, четырёхкамерным карбюратором, транзисторной системой зажигания и гидравлическими толкателями клапанов.
Представленный лот отреставрировали в 2017 году. Сообщается, что автомобиль оригинален на 100%, включая обивку салона и шины.
В объявлениях мы нашли ещё один ЗИЛ-114. Он обслуживал маршала Советского Союза Дмитрия Устинова и продаётся за 20 миллионов рублей без аукциона.
ГАЗ-3111 «Волга», 2002 год
За эту «Волгу» её дизайнеры получили премию «Виктория». Выпускать машину начали в конце 1999 года, но из-за дефолта она оказалась слишком дорогой (12–14 тысяч долларов). В 2003 году проект закрыли, собрав всего 417 экземпляров — объём суточного выпуска массового ГАЗ-3110.
Представленный экземпляр доработан официальным партнёром Горьковского автозавода — компанией «Техносервис». Вместо моторов ЗМЗ или ГАЗ здесь установлен 3,0-литровый двигатель Toyota 2JZ-GE VVT-i, а вместо пятиступенчатой «механики» — четырёхдиапазонный «автомат». Среди опций присутствуют ABS, климат-контроль и парктроник. Начальная цена машины — 15,6 тысячи долларов, то есть почти миллион рублей. В объявлениях ГАЗ-3111 продают минимум за 165 тысяч рублей.
Lada Natasha, 1988 год
Не меньшей уникальностью обладает кабриолет на базе «восьмёрки» под названием Lada Natasha. Автомобиль разработал крупнейший импортёр АВТОВАЗа в Европе — Scaldia-Volga — под руководством тольяттинского дизайнера Владимира Ярцева. Мелкосерийное производство наладили в кузовных ателье Бельгии и Германии, собрав до 1995 года около 450 экземпляров.
Машина получила мягкий складной верх и четыре места в салоне. Представленный лот полностью оригинальный и имеет пробег 8 тысяч километров. Автомобиль купили в автосалоне в Германии и затем своим ходом привезли в Москву. Начальная цена уникального кабриолета — 11 тысяч долларов. По текущему курсу это около 700 тысяч рублей. Мы нашли другой экспортный кабриолет 2108, за который просят 1 миллион 350 тысяч рублей.
ЗИЛ-111В, 1960 год
Самый дорогой лот аукциона — ЗИЛ-111В, на котором в 1961 году Юрия Гагарина везли из аэропорта Внуково в Кремль после первого полёта в космос. В 1964-м этот же автомобиль встречал в Армении иранского шаха Пехлеви.
В основе ЗИЛ-111В лежит рама с независимой пружинной подвеской. Под капотом расположен первый в советской истории серийный мотор V8 объемом 6,0 литра и мощностью 200 л. с. Автомобиль оснащался автоматической коробкой передач, гидроусилителем руля, вакуумным усилителем тормозов и автоматическими стеклоподъёмниками.
С 1960 по 1962 годы собрали 12 таких кабриолетов, все они сохранились до сегодняшнего дня. Выставленный на продажу экземпляр ни разу не красился и полностью обслужен, салон был перешит. Начальная цена лота составляет 2,9 миллиона долларов, то есть свыше 185 миллионов рублей.
Автомобиль действительно редкий — в объявлениях такого не найти. Зато там есть Jaguar E-Type Series I, ГАЗ М-1 и Porsche 911 серии 996, которые тоже будут представлены на аукционе.
Есть что подешевле
Для более скромных коллекционеров на аукцион выставят точную копию автомобиля ЗИМ (он же ГАЗ-12) в масштабе 1:12 за 1,7 тысячи долларов (около 110 тысяч рублей), российский рекламный плакат компании Benz за 2,5 тысячи долларов (160 тысяч рублей) и книгу «Как устроен автомобиль» 1935 года за 170 долларов (11 тысяч рублей).
Кстати, многие изобретения вроде автоматических коробок передач появились на автомобилях гораздо раньше, чем думают многие.
А вот очень спорный рейтинг самых неудачных машин в России за последние 15 лет.