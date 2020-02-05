Не игрушки: сибирячка делает кукол, похожих на свою дочь — они продаются по всему миру за большие деньги

Евгения, дочь Ирины, живет в Москве и занимается иллюстрацией Фото: предоставлено Ириной Шубиной

Раньше известный кукольный мастер из Новосибирска Ирина Шубина работала педиатром. Теперь она тоже лечит, только не детей, а души своих заказчиков. Автор говорит, что интерьерной кукле не просто найти своего хозяина — уж очень много факторов должно совпасть. Саму сибирячку куклы когда-то в буквальном смысле вытащили из водоворота личных переживаний. Корреспонденты НГС побывали в гостях у мастерицы и расспросили о судьбе ее работ и личной жизни.

В мастерской Ирины всегда кипит работа. Автор говорит, что в процессе создания кукол кроме творчества много рутины и на одном вдохновении далеко не уедешь.

— Сейчас у меня очень популярны малышки Кулемы. Три из них полетят в Израиль, одна в Бельгию, — рассказывает Ирина Фото: Александр Ощепков

Шубина занимается куклами уже 14-й год. За это время она сделала около 700 штук. Все ее работы не игрушки, в основном их приобретают взрослые люди для своих коллекций. Ирина часто ездит на выставки, она уж была со своими работами в Испании, Израиле, Голландии, Чехии и Латвии.

За этим столом Ирина работает с утра до ночи, поэтому поездки на выставки по словам автора, для нее отдушина Фото: Александр Ощепков

Ежики — фавориты коллекционеров. Поэтому Ирина часто их повторяет Фото: Александр Ощепков

— Светлый — это мех норки. А иголочки из мохера — это профессиональный мех для игрушек, важно, чтобы основа не тянулась и не крошился край. На вид кажется, что мех сейчас будет колоться, но он мягкий, — объясняет Ирина.

Для работы мастеру нужно 2 пары очков Фото: Александр Ощепков

Материал, из которого сделана кожа, называется «Livingdoll». Это полимерная глина, которую делают в США. В массе она прокрашена — имеет телесный оттенок. Но есть разные тона — можно сделать кукол всех национальностей. Лица кукол тонируются — это помогает придать им эмоциональность. Обычно лепные только те части тела, которые видны, всё остальное — текстиль.

Многие думают, что куклы Шубиной сделаны из фарфора Фото: Александр Ощепков

Ирина говорит, что ее работы в кукольной ценовой категории недорогие. — Самая дорогая кукла, которую я продала, стоила около 50 тысяч рублей. Ценность куклы зависит от имени мастера и материала, с которым он работает. Я знаю, есть русскоязычная мастерица, она живет в Канаде — она продала свою самую дорогую куклу за 6 миллионов рублей, — делится Ирина с НГС.

Внутри каждой работы подвижный каркас, все части тела гнутся Фото: Александр Ощепков

По наблюдениям мастера, все куклы похожи на своих создателей. — Мне хочется слепить лицо, в моем понимании, красивое. Это на подсознательном уровне. Я делаю черты лица, которые мне нравятся, но, видимо, вкладываю в них что-то свое. А так как мои куклы моложе меня, они получаются похожими на мою дочь, — рассказывает автор.

На фото дочь Ирины Евгения Шубина Фото: предоставлено Ириной Шубиной

Евгения живет в Москве и занимается иллюстрацией. Мама и дочь сделали семейный проект, который показали на столичной выставке «Искусство куклы» в Гостином дворе в 2019 году.

Работа Ирины в проекте «Сердечная охота» Фото: предоставлено Ириной Шубиной

— Мне очень нравится, как работает Женя. Я сделала кукол по ее иллюстрациям. Мы назвали этот проект «Сердечная охота» — в нем есть серцеедки, а есть жертвы любви. Возможно, поэтому они еще не нашли своего хозяина. Ведь куклы — это энергетика, мы их несем в дом, — уточняет мастер. Ирина объясняет, что лучше продаются счастливые куклы и улыбающиеся лица.

Эта работа называется «Стрелец». Она пока тоже не нашла своего хозяина Фото: предоставлено Ириной Шубиной

Раньше сибирячка работала педиатром. Она вышла замуж, ушла в декрет, затем во второй и больше не вернулась к врачебной практике.



— К куклам пришла через ребенка, когда дочь училась в художественной школе, я для нее купила книгу про них и сама утонула в ней, — вспоминает Шубина. Фото: предоставлено Ириной Шубиной

У Ирины бывали заказы сделать куклы с портретным сходством.



Например, как эта копия Майкла Джексона — стоила она около 30 тысяч рублей Фото: предоставлено Ириной Шубиной

В коллекции мастера есть кукла Одри Хепберн.

Она не продается — Ирина сделала ее для себя Фото: Александр Ощепков