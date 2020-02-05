Не игрушки: сибирячка делает кукол, похожих на свою дочь — они продаются по всему миру за большие деньги

Раньше известный кукольный мастер из Новосибирска Ирина Шубина работала педиатром. Теперь она тоже лечит, только не детей, а души своих заказчиков. Автор говорит, что интерьерной кукле не просто найти своего хозяина — уж очень много факторов должно совпасть. Саму сибирячку куклы когда-то в буквальном смысле вытащили из водоворота личных переживаний. Корреспонденты НГС побывали в гостях у мастерицы и расспросили о судьбе ее работ и личной жизни.
В мастерской Ирины всегда кипит работа. Автор говорит, что в процессе создания кукол кроме творчества много рутины и на одном вдохновении далеко не уедешь.
Шубина занимается куклами уже 14-й год. За это время она сделала около 700 штук. Все ее работы не игрушки, в основном их приобретают взрослые люди для своих коллекций. Ирина часто ездит на выставки, она уж была со своими работами в Испании, Израиле, Голландии, Чехии и Латвии.
— Светлый — это мех норки. А иголочки из мохера — это профессиональный мех для игрушек, важно, чтобы основа не тянулась и не крошился край. На вид кажется, что мех сейчас будет колоться, но он мягкий, — объясняет Ирина.
Материал, из которого сделана кожа, называется «Livingdoll». Это полимерная глина, которую делают в США. В массе она прокрашена — имеет телесный оттенок. Но есть разные тона — можно сделать кукол всех национальностей. Лица кукол тонируются — это помогает придать им эмоциональность. Обычно лепные только те части тела, которые видны, всё остальное — текстиль.
Ирина говорит, что ее работы в кукольной ценовой категории недорогие.
— Самая дорогая кукла, которую я продала, стоила около 50 тысяч рублей. Ценность куклы зависит от имени мастера и материала, с которым он работает. Я знаю, есть русскоязычная мастерица, она живет в Канаде — она продала свою самую дорогую куклу за 6 миллионов рублей, — делится Ирина с НГС.
По наблюдениям мастера, все куклы похожи на своих создателей.
— Мне хочется слепить лицо, в моем понимании, красивое. Это на подсознательном уровне. Я делаю черты лица, которые мне нравятся, но, видимо, вкладываю в них что-то свое. А так как мои куклы моложе меня, они получаются похожими на мою дочь, — рассказывает автор.
Евгения живет в Москве и занимается иллюстрацией. Мама и дочь сделали семейный проект, который показали на столичной выставке «Искусство куклы» в Гостином дворе в 2019 году.
— Мне очень нравится, как работает Женя. Я сделала кукол по ее иллюстрациям. Мы назвали этот проект «Сердечная охота» — в нем есть серцеедки, а есть жертвы любви. Возможно, поэтому они еще не нашли своего хозяина. Ведь куклы — это энергетика, мы их несем в дом, — уточняет мастер.
Ирина объясняет, что лучше продаются счастливые куклы и улыбающиеся лица.
Раньше сибирячка работала педиатром. Она вышла замуж, ушла в декрет, затем во второй и больше не вернулась к врачебной практике.
У Ирины бывали заказы сделать куклы с портретным сходством.
В коллекции мастера есть кукла Одри Хепберн.
7 лет назад в семье Шубиных случилось несчастье, тогда куклы буквально спасли своего мастера.
— В то время я потеряла мужа. Состояние было ужасное. Мне девочки собрали группу для мастер-класса, я тогда еще не проводила обучения, но они сказали: «Ира, надо, мы хотим». Я понимала, что тону в этих переживаниях, поэтому отключилась от всего и просто заставила себя работать. Куклы выручают. В то же время ко мне с заказом пришла женщина, которая тоже потеряла мужа. Я понимала, что ей не легче, чем мне. Куклы меня возвращали, — вспоминает мастер.
Ирина отмечает, что, когда работаешь руками, думать о чем- то своем невозможно. Ты переключаешься всегда. Когда плохо, нужно просто брать и делать какие-то заготовки, а потом втягиваешься и становится интересно, что же будет дальше.
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