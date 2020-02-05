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Стиль и красота Истории

Не игрушки: сибирячка делает кукол, похожих на свою дочь — они продаются по всему миру за большие деньги

Ирина Шубина создала уже более 700 кукол — когда-то именно они смогли вернуть её к жизни

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Евгения, дочь Ирины, живет в Москве и занимается иллюстрацией

Евгения, дочь Ирины, живет в Москве и занимается иллюстрацией

Раньше известный кукольный мастер из Новосибирска Ирина Шубина работала педиатром. Теперь она тоже лечит, только не детей, а души своих заказчиков. Автор говорит, что интерьерной кукле не просто найти своего хозяина — уж очень много факторов должно совпасть. Саму сибирячку куклы когда-то в буквальном смысле вытащили из водоворота личных переживаний. Корреспонденты НГС побывали в гостях у мастерицы и расспросили о судьбе ее работ и личной жизни.

В мастерской Ирины всегда кипит работа. Автор говорит, что в процессе создания кукол кроме творчества много рутины и на одном вдохновении далеко не уедешь.

— Сейчас у меня очень популярны малышки Кулемы. Три из них полетят в Израиль, одна в Бельгию, — рассказывает Ирина

— Сейчас у меня очень популярны малышки Кулемы. Три из них полетят в Израиль, одна в Бельгию, — рассказывает Ирина

Шубина занимается куклами уже 14-й год. За это время она сделала около 700 штук. Все ее работы не игрушки, в основном их приобретают взрослые люди для своих коллекций. Ирина часто ездит на выставки, она уж была со своими работами в Испании, Израиле, Голландии, Чехии и Латвии.

За этим столом Ирина работает с утра до ночи, поэтому поездки на выставки по словам автора, для нее отдушина

За этим столом Ирина работает с утра до ночи, поэтому поездки на выставки по словам автора, для нее отдушина

Ежики — фавориты коллекционеров. Поэтому Ирина часто их повторяет

Ежики — фавориты коллекционеров. Поэтому Ирина часто их повторяет

 — Светлый — это мех норки. А иголочки из мохера — это профессиональный мех для игрушек, важно, чтобы основа не тянулась и не крошился край. На вид кажется, что мех сейчас будет колоться, но он мягкий, — объясняет Ирина.

Для работы мастеру нужно 2 пары очков

Для работы мастеру нужно 2 пары очков

Материал, из которого сделана кожа, называется «Livingdoll». Это полимерная глина, которую делают в США. В массе она прокрашена — имеет телесный оттенок. Но есть разные тона — можно сделать кукол всех национальностей. Лица кукол тонируются — это помогает придать им эмоциональность. Обычно лепные только те части тела, которые видны, всё остальное — текстиль. 

Многие думают, что куклы Шубиной сделаны из фарфора

Многие думают, что куклы Шубиной сделаны из фарфора

Ирина говорит, что ее работы в кукольной ценовой категории недорогие. 

— Самая дорогая кукла, которую я продала, стоила около 50 тысяч рублей. Ценность куклы зависит от имени мастера и материала, с которым он работает. Я знаю, есть русскоязычная мастерица, она живет в Канаде — она продала свою самую дорогую куклу за 6 миллионов рублей, — делится Ирина с НГС.

Внутри каждой работы подвижный каркас, все части тела гнутся

Внутри каждой работы подвижный каркас, все части тела гнутся

По наблюдениям мастера, все куклы похожи на своих создателей. 

— Мне хочется слепить лицо, в моем понимании, красивое. Это на подсознательном уровне. Я делаю черты лица, которые мне нравятся, но, видимо, вкладываю в них что-то свое. А так как мои куклы моложе меня, они получаются похожими на мою дочь, — рассказывает автор.

На фото дочь Ирины Евгения Шубина

На фото дочь Ирины Евгения Шубина

Евгения живет в Москве и занимается иллюстрацией. Мама и дочь сделали семейный проект, который показали на столичной выставке «Искусство куклы» в Гостином дворе в 2019 году. 

Работа Ирины в проекте «Сердечная охота»

Работа Ирины в проекте «Сердечная охота»

— Мне очень нравится, как работает Женя. Я сделала кукол по ее иллюстрациям. Мы назвали этот проект «Сердечная охота» — в нем есть серцеедки, а есть жертвы любви. Возможно, поэтому они еще не нашли своего хозяина. Ведь куклы — это энергетика, мы их несем в дом, — уточняет мастер.

Ирина объясняет, что лучше продаются счастливые куклы и улыбающиеся лица. 

Эта работа называется «Стрелец». Она пока тоже не нашла своего хозяина

Эта работа называется «Стрелец». Она пока тоже не нашла своего хозяина

Раньше сибирячка работала педиатром. Она вышла замуж, ушла в декрет, затем во второй и больше не вернулась к врачебной практике.

— К куклам пришла через ребенка, когда дочь училась в художественной школе, я для нее купила книгу про них и сама утонула в ней, — вспоминает Шубина.

— К куклам пришла через ребенка, когда дочь училась в художественной школе, я для нее купила книгу про них и сама утонула в ней, — вспоминает Шубина.

У Ирины бывали заказы сделать куклы с портретным сходством. 

Например, как эта копия Майкла Джексона — стоила она около 30 тысяч рублей

Например, как эта копия Майкла Джексона — стоила она около 30 тысяч рублей

В коллекции мастера есть кукла Одри Хепберн. 

Она не продается — Ирина сделала ее для себя

Она не продается — Ирина сделала ее для себя

7 лет назад в семье Шубиных случилось несчастье, тогда куклы буквально спасли своего мастера. 

— В то время я потеряла мужа. Состояние было ужасное. Мне девочки собрали группу для мастер-класса, я тогда еще не проводила обучения, но они сказали: «Ира, надо, мы хотим». Я понимала, что тону в этих переживаниях, поэтому отключилась от всего и просто заставила себя работать. Куклы выручают. В то же время ко мне с заказом пришла женщина, которая тоже потеряла мужа. Я понимала, что ей не легче, чем мне. Куклы меня возвращали, — вспоминает мастер.

Ирина отмечает, что, когда работаешь руками, думать о чем- то своем невозможно. Ты переключаешься всегда. Когда плохо, нужно просто брать и делать какие-то заготовки, а потом втягиваешься и становится интересно, что же будет дальше.

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интерьерная кукла
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КОММЕНТАРИИ (20)

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5 фев 2020 в 11:07

Депрессивные какие-то куклы. Посмотреть можно, а так - да ну.

5 фев 2020 в 11:07

Интересно конечно смотреть на итоги работы, но рассказ пропитан нытьем женщины.

Фывап
5 фев 2020 в 11:11

А она не боится ночью спать, когда полная комната таких? Я бы боялся.