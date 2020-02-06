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Здоровье Репортаж

Как ищут онкологию на ранней стадии. Изучаем центр амбулаторной помощи, где для пациентов всё бесплатно

Здесь ставят непростые диагнозы, но иногда это спасает человеку жизнь

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Материалы, взятые на исследования, хранятся в архиве на таких стёклах

Материалы, взятые на исследования, хранятся в архиве на таких стёклах

В декабре заработал второй Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) при городской клинической больнице № 2. Он позволяет в одном месте консультировать пациентов, проводить диагностику, брать всевозможные анализы, делать КТ и МРТ и даже лечить (ставят химиотерапию и проводят операции). Всё это для пациентов бесплатно. Журналист НГС Мария Тищенко посмотрела, как работает этот центр и какое оборудование в нём есть.

— Онкология сегодня излечима. Но нужно прийти, вовремя о себе заявить. Важно, что в поликлиниках таких центров будет много, просто мы одни из первых, поэтому нам сложнее всего. Мы специально готовили кадры, например, уникальный Феликс Карлосович (заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Феликс Енокян. — Прим. ред.) подготовлен со всех позиций: он блестящий хирург-операционист, химиотерапевт и одновременно онколог. У нас работают цитогенетики: не просто нужно увидеть опухоль, нужно увидеть все рецепторы на ней и выбрать те препараты, которые действуют именно на них, а не просто куда-то, как было ещё 10 лет назад, — рассказывает главный врач городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина.

Центры амбулаторной онкологической помощи в Новосибирске открыты в поликлинике № 2, в горбольнице. Сейчас ведётся подготовка к открытию такого центра в поликлинике <nobr class="_">№ 11</nobr>&nbsp;

Центры амбулаторной онкологической помощи в Новосибирске открыты в поликлинике № 2, в горбольнице. Сейчас ведётся подготовка к открытию такого центра в поликлинике № 11 

Главврач и заведующий отделением подчёркивают, что в их центре нет очередей

Главврач и заведующий отделением подчёркивают, что в их центре нет очередей

За два месяца работы в центре выявили уже 30 случаев именно ранних форм онкологии, но, к сожалению, много запущенных. Зона ответственности этого центра — это весь Дзержинский район (то есть пациенты не только поликлиники № 2, но и № 12 и 17), а также посёлки Каменка и Восход. В ближайшее время подобные ЦАОП будут открывать и в других районах города и области.

В этом центре всё находится в одном здании — УЗИ, томография, химиотерапия, разные виды анализов, — всё это делается бесплатно.

Подготовка к открытию центра, ремонт велись в течение года. Здесь показаны фотографии, как всё было и как стало. Раньше на месте центра были кабинеты поликлиники

Подготовка к открытию центра, ремонт велись в течение года. Здесь показаны фотографии, как всё было и как стало. Раньше на месте центра были кабинеты поликлиники

Приема у онколога не нужно ждать месяцами. Запись ведется на ближайшие дни

Приема у онколога не нужно ждать месяцами. Запись ведется на ближайшие дни

— Например, к нам приходит женщина с образованием молочной железы. Сегодня мы провели пункционную биопсию, взяли материалы на исследование, параллельно отправили её на анализы. На следующий или через день готов определённый объём анализов. Если подтверждается злокачественное новообразование, женщина с анализами направляется в онкодиспансер, где её консультируют или собирают консилиум. Выстраивается тактика лечения: либо это неотложное хирургическое лечение, либо предоперационная химиотерапия с последующей операцией, — приводит пример заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Феликс Енокян.

По его словам, их основная задача — за 14 дней с момента обращения пациента поставить диагноз или снять все подозрения. Если диагноз выставляется, пациент направляется в онкодиспансер, но при этом и в центре есть возможность лечения. Цель таких центров — диагностика онкопатологии на ранних стадиях, потому что это дает больше возможностей для лечения. 

В больнице есть терминалы электронной очереди и со справочной информацией

В больнице есть терминалы электронной очереди и со справочной информацией

В регистратуре есть разные сотрудники для работы с пациентами больницы и с пациентами центра, чтобы не создавались большие очереди

В регистратуре есть разные сотрудники для работы с пациентами больницы и с пациентами центра, чтобы не создавались большие очереди

— Диагноз «рак» — это не приговор, но всё зависит опять же от своевременности обращения. Я всегда говорю людям, что нужно взять ответственность за жизнь и здоровье в свои руки. Если человек сам не придёт на маммографию, УЗИ, сдавать анализы, то никто за него не сдаст и доктор за него не пойдёт делать флюорографию. Допустим, приходит пациент с заболеванием лёгкого, ты спрашиваешь: «А когда вы последний раз проходили флюорографию?». Пациент говорит: «Пять лет назад», — описывает ситуацию Феликс Енокян.

И приводит другой пример: женщина приходит с заболеванием молочных желёз, а маммографию делала около 10 лет назад. Некоторые пациенты вообще спрашивают, что это такое, хотя после 40 лет эта процедура обязательна.

Главный врач городской клинической больницы <nobr class="_">№ 2</nobr> Любовь Шпагина

Главный врач городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина

В углу стоит гемостатический шкаф, в котором разводят химиопрепараты — они довольно едкие

В углу стоит гемостатический шкаф, в котором разводят химиопрепараты — они довольно едкие

— Рак молочной железы сейчас на первом месте, поэтому и проводятся в городе на тех или иных площадках акции «Розовая ленточка». Всё гораздо проще — человеку нужно прийти на диспансеризацию или на прием к терапевту, если есть какие-то подозрения, — говорит онколог.

Это микроскоп, который в том числе делает фотографии&nbsp;

Это микроскоп, который в том числе делает фотографии 

— В моей практике был такой случай: к нам обратился человек, 26 лет, с жалобами на отрыжку, изжогу, который во время диспансеризации сдал кал на скрытую кровь. Анализ оказался положительным. При сборе анамнеза выяснилось, что у его отца рак желудка, который был диагностирован в 28 лет. Мы этого парня сразу же отправили на фиброгастроскопию и получили рак желудка, но в ранней стадии, направили на хирургическое лечение. Теперь парень ходит к нам наблюдается, чувствует себя прекрасно, — поясняет Феликс Енокян.

Ещё одну историю он рассказал о коллеге. Женщина была одним из организаторов акции «Розовая ленточка», ей предложили тоже поучаствовать и при пальпации обнаружили небольшое образование — как горох. Потом она пришла на биопсию, выявили рак ранней стадии, её прооперировали, проходит курс химиотерапии.

Результаты цитологических исследований обычно готовы на следующий день, другие анализы тоже делаются оперативно, чтобы от момента обращения пациента до постановки диагноза проходило не более 14 дней&nbsp;

Результаты цитологических исследований обычно готовы на следующий день, другие анализы тоже делаются оперативно, чтобы от момента обращения пациента до постановки диагноза проходило не более 14 дней 

На диспансеризации флюорография помогает выявить заболевания дыхательной системы, кал на скрытую кровь — заболевания желудочно-кишечного тракта, общий анализ крови даёт терапевту общую некую картину о состоянии организма в целом

На диспансеризации флюорография помогает выявить заболевания дыхательной системы, кал на скрытую кровь — заболевания желудочно-кишечного тракта, общий анализ крови даёт терапевту общую некую картину о состоянии организма в целом

Сейчас в центре занимаются молекулярным лечением — так называемой таргетной терапией:

— Не просто ставится диагноз «аденокарцинома», важно определить её специфичность. Потому что сейчас мы уже подошли к таргетной терапии, которая направлена непосредственно на опухоль. Потому что химиотерапия сама по себе имеет достаточно много побочных эффектов и пациенты иногда не в силах их перенести, поэтому отказываются.

Эндоскопическая стойка, которая используется и для диагностики, и для удаления каких-либо образований. В отделении эндоскопии проводятся: фиброгастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия

Эндоскопическая стойка, которая используется и для диагностики, и для удаления каких-либо образований. В отделении эндоскопии проводятся: фиброгастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия

Заведующий центром говорит, что сейчас у них работает четыре онколога, скоро примут ещё одного, а в месяц они ожидают минимум 2500 пациентов.

Онколог и заведующий центром Феликс Енокян тоже ведёт приём — по 25–30 пациентов в день

Онколог и заведующий центром Феликс Енокян тоже ведёт приём — по 25–30 пациентов в день

Аппарат УЗИ позволяет под его навигацией проводить биопсию

Аппарат УЗИ позволяет под его навигацией проводить биопсию

Есть свои анализаторы, позволяющие сделать анализы на ВИЧ, гепатиты и другие инфекции, онкомаркеры

Есть свои анализаторы, позволяющие сделать анализы на ВИЧ, гепатиты и другие инфекции, онкомаркеры

Здесь иследуют системы свёртываемости крови

Здесь иследуют системы свёртываемости крови

Заведующий центром показывает томографы

Заведующий центром показывает томографы

Лаборатория, в которой делают общий анализ крови, используется не только для нужд центра и больницы, но и для всего района

Лаборатория, в которой делают общий анализ крови, используется не только для нужд центра и больницы, но и для всего района

Есть приборы, которые ещё не запущены в работу, но скоро их подготовят

Есть приборы, которые ещё не запущены в работу, но скоро их подготовят

В дневном стационаре центра проводится лечение — химиотерапия, операции.&nbsp;На диспансерном учёте центра находится около 2800 человек

В дневном стационаре центра проводится лечение — химиотерапия, операции. На диспансерном учёте центра находится около 2800 человек

По словам онколога, в центре никому не отказывают в помощи&nbsp;

По словам онколога, в центре никому не отказывают в помощи 

Ранее НГС рассказывал о других недавно открывшихся в Новосибирске медучреждениях. Одно из них — это центр ядерной медицины, в котором удаляют опухоли головного мозга за пару часов без операции, а на следующий день пациенты могут даже пойти на работу. Репортаж смотрите тут.

Второе — это центр реабилитации для пациентов после операций на сердце: тех, кто перенёс операцию коронарного шунтирования или стентирование коронарных артерий, и тех, кто перенёс инфаркт миокарда.

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онкологиязаболеванияполиклиника № 2
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
6 фев 2020 в 14:28

И как туда попасть? Я с подозрительной родинкой на лице по врачам с ноября хожу. Дерматолог отправила на удаление Сургитроном в ОКВД, там отказались удалять, только платно, хирург в поликлинике тоже предлагает удалить платно. Если бесплатно, то останется огромный шрам, по словам хирурга. Логика нашей бесплатной медицины, не заплатишь, удалю как попало, с шрамом, заплатишь, сделает нормально, если сможет, конечно.

Гость
6 фев 2020 в 15:11

Новость супер, еще бы написали адрес и контакты, было бы посто изумителтно!

Красивый Мущина
6 фев 2020 в 14:57

Слава Богу! наконец то власть отреагировала адекватно, повернулась к людям...

А по поводу рака молочных желез... Мне еще лет 10 назад один врач сказал: все эти женские проблемы - от (я извиняюсь) недотраха...
Женщина должна регулярно сношаться с мужчиной, и оргазмировать...

А когда этого нет - то вот тебе уплотнения, миомы, полипы, и ... в итоге, рак..
(дамы, не обижайтесь и примите к сведению).