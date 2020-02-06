Как ищут онкологию на ранней стадии. Изучаем центр амбулаторной помощи, где для пациентов всё бесплатно

Материалы, взятые на исследования, хранятся в архиве на таких стёклах Фото: Ольга Бурлакова

В декабре заработал второй Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) при городской клинической больнице № 2 . Он позволяет в одном месте консультировать пациентов, проводить диагностику, брать всевозможные анализы, делать КТ и МРТ и даже лечить (ставят химиотерапию и проводят операции). Всё это для пациентов бесплатно. Журналист НГС Мария Тищенко посмотрела, как работает этот центр и какое оборудование в нём есть.

— Онкология сегодня излечима. Но нужно прийти, вовремя о себе заявить. Важно, что в поликлиниках таких центров будет много, просто мы одни из первых, поэтому нам сложнее всего. Мы специально готовили кадры, например, уникальный Феликс Карлосович (заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Феликс Енокян. — Прим. ред.) подготовлен со всех позиций: он блестящий хирург-операционист, химиотерапевт и одновременно онколог. У нас работают цитогенетики: не просто нужно увидеть опухоль, нужно увидеть все рецепторы на ней и выбрать те препараты, которые действуют именно на них, а не просто куда-то, как было ещё 10 лет назад, — рассказывает главный врач городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина.

Центры амбулаторной онкологической помощи в Новосибирске открыты в поликлинике № 2, в горбольнице. Сейчас ведётся подготовка к открытию такого центра в поликлинике № 11 Фото: Ольга Бурлакова

Главврач и заведующий отделением подчёркивают, что в их центре нет очередей Фото: Ольга Бурлакова

За два месяца работы в центре выявили уже 30 случаев именно ранних форм онкологии, но, к сожалению, много запущенных. Зона ответственности этого центра — это весь Дзержинский район (то есть пациенты не только поликлиники № 2 , но и № 12 и 17), а также посёлки Каменка и Восход. В ближайшее время подобные ЦАОП будут открывать и в других районах города и области.

В этом центре всё находится в одном здании — УЗИ, томография, химиотерапия, разные виды анализов, — всё это делается бесплатно.

Подготовка к открытию центра, ремонт велись в течение года. Здесь показаны фотографии, как всё было и как стало. Раньше на месте центра были кабинеты поликлиники Фото: Ольга Бурлакова

Приема у онколога не нужно ждать месяцами. Запись ведется на ближайшие дни Фото: Ольга Бурлакова

— Например, к нам приходит женщина с образованием молочной железы. Сегодня мы провели пункционную биопсию, взяли материалы на исследование, параллельно отправили её на анализы. На следующий или через день готов определённый объём анализов. Если подтверждается злокачественное новообразование, женщина с анализами направляется в онкодиспансер, где её консультируют или собирают консилиум. Выстраивается тактика лечения: либо это неотложное хирургическое лечение, либо предоперационная химиотерапия с последующей операцией, — приводит пример заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Феликс Енокян.



По его словам, их основная задача — за 14 дней с момента обращения пациента поставить диагноз или снять все подозрения. Если диагноз выставляется, пациент направляется в онкодиспансер, но при этом и в центре есть возможность лечения. Цель таких центров — диагностика онкопатологии на ранних стадиях, потому что это дает больше возможностей для лечения.

В больнице есть терминалы электронной очереди и со справочной информацией Фото: Ольга Бурлакова

В регистратуре есть разные сотрудники для работы с пациентами больницы и с пациентами центра, чтобы не создавались большие очереди Фото: Ольга Бурлакова

— Диагноз «рак» — это не приговор, но всё зависит опять же от своевременности обращения. Я всегда говорю людям, что нужно взять ответственность за жизнь и здоровье в свои руки. Если человек сам не придёт на маммографию, УЗИ, сдавать анализы, то никто за него не сдаст и доктор за него не пойдёт делать флюорографию. Допустим, приходит пациент с заболеванием лёгкого, ты спрашиваешь: «А когда вы последний раз проходили флюорографию?». Пациент говорит: «Пять лет назад», — описывает ситуацию Феликс Енокян.

И приводит другой пример: женщина приходит с заболеванием молочных желёз, а маммографию делала около 10 лет назад. Некоторые пациенты вообще спрашивают, что это такое, хотя после 40 лет эта процедура обязательна.

Главный врач городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина Фото: Ольга Бурлакова

В углу стоит гемостатический шкаф, в котором разводят химиопрепараты — они довольно едкие Фото: Ольга Бурлакова

— Рак молочной железы сейчас на первом месте, поэтому и проводятся в городе на тех или иных площадках акции «Розовая ленточка». Всё гораздо проще — человеку нужно прийти на диспансеризацию или на прием к терапевту, если есть какие-то подозрения, — говорит онколог.

Это микроскоп, который в том числе делает фотографии Фото: Ольга Бурлакова

— В моей практике был такой случай: к нам обратился человек, 26 лет, с жалобами на отрыжку, изжогу, который во время диспансеризации сдал кал на скрытую кровь. Анализ оказался положительным. При сборе анамнеза выяснилось, что у его отца рак желудка, который был диагностирован в 28 лет. Мы этого парня сразу же отправили на фиброгастроскопию и получили рак желудка, но в ранней стадии, направили на хирургическое лечение. Теперь парень ходит к нам наблюдается, чувствует себя прекрасно, — поясняет Феликс Енокян.

Ещё одну историю он рассказал о коллеге. Женщина была одним из организаторов акции «Розовая ленточка», ей предложили тоже поучаствовать и при пальпации обнаружили небольшое образование — как горох. Потом она пришла на биопсию, выявили рак ранней стадии, её прооперировали, проходит курс химиотерапии.

Результаты цитологических исследований обычно готовы на следующий день, другие анализы тоже делаются оперативно, чтобы от момента обращения пациента до постановки диагноза проходило не более 14 дней Фото: Ольга Бурлакова

На диспансеризации флюорография помогает выявить заболевания дыхательной системы, кал на скрытую кровь — заболевания желудочно-кишечного тракта, общий анализ крови даёт терапевту общую некую картину о состоянии организма в целом Фото: Ольга Бурлакова

Сейчас в центре занимаются молекулярным лечением — так называемой таргетной терапией:

— Не просто ставится диагноз «аденокарцинома», важно определить её специфичность. Потому что сейчас мы уже подошли к таргетной терапии, которая направлена непосредственно на опухоль. Потому что химиотерапия сама по себе имеет достаточно много побочных эффектов и пациенты иногда не в силах их перенести, поэтому отказываются.

Эндоскопическая стойка, которая используется и для диагностики, и для удаления каких-либо образований. В отделении эндоскопии проводятся: фиброгастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия Фото: Ольга Бурлакова

Заведующий центром говорит, что сейчас у них работает четыре онколога, скоро примут ещё одного, а в месяц они ожидают минимум 2500 пациентов.

Онколог и заведующий центром Феликс Енокян тоже ведёт приём — по 25–30 пациентов в день Фото: Ольга Бурлакова

Аппарат УЗИ позволяет под его навигацией проводить биопсию Фото: Ольга Бурлакова

Есть свои анализаторы, позволяющие сделать анализы на ВИЧ, гепатиты и другие инфекции, онкомаркеры Фото: Ольга Бурлакова

Здесь иследуют системы свёртываемости крови Фото: Ольга Бурлакова

Заведующий центром показывает томографы Фото: Ольга Бурлакова

Лаборатория, в которой делают общий анализ крови, используется не только для нужд центра и больницы, но и для всего района Фото: Ольга Бурлакова

Есть приборы, которые ещё не запущены в работу, но скоро их подготовят Фото: Ольга Бурлакова

В дневном стационаре центра проводится лечение — химиотерапия, операции. На диспансерном учёте центра находится около 2800 человек Фото: Ольга Бурлакова

По словам онколога, в центре никому не отказывают в помощи Фото: Ольга Бурлакова