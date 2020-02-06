Как ищут онкологию на ранней стадии. Изучаем центр амбулаторной помощи, где для пациентов всё бесплатно

В декабре заработал второй Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) при городской клинической больнице
— Онкология сегодня излечима. Но нужно прийти, вовремя о себе заявить. Важно, что в поликлиниках таких центров будет много, просто мы одни из первых, поэтому нам сложнее всего. Мы специально готовили кадры, например, уникальный Феликс Карлосович (заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Феликс Енокян. — Прим. ред.) подготовлен со всех позиций: он блестящий хирург-операционист, химиотерапевт и одновременно онколог. У нас работают цитогенетики: не просто нужно увидеть опухоль, нужно увидеть все рецепторы на ней и выбрать те препараты, которые действуют именно на них, а не просто куда-то, как было ещё 10 лет назад, — рассказывает главный врач городской клинической больницы
За два месяца работы в центре выявили уже 30 случаев именно ранних форм онкологии, но, к сожалению, много запущенных. Зона ответственности этого центра — это весь Дзержинский район (то есть пациенты не только поликлиники
В этом центре всё находится в одном здании — УЗИ, томография, химиотерапия, разные виды анализов, — всё это делается бесплатно.
— Например, к нам приходит женщина с образованием молочной железы. Сегодня мы провели пункционную биопсию, взяли материалы на исследование, параллельно отправили её на анализы. На следующий или через день готов определённый объём анализов. Если подтверждается злокачественное новообразование, женщина с анализами направляется в онкодиспансер, где её консультируют или собирают консилиум. Выстраивается тактика лечения: либо это неотложное хирургическое лечение, либо предоперационная химиотерапия с последующей операцией, — приводит пример заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Феликс Енокян.
По его словам, их основная задача — за 14 дней с момента обращения пациента поставить диагноз или снять все подозрения. Если диагноз выставляется, пациент направляется в онкодиспансер, но при этом и в центре есть возможность лечения. Цель таких центров — диагностика онкопатологии на ранних стадиях, потому что это дает больше возможностей для лечения.
— Диагноз «рак» — это не приговор, но всё зависит опять же от своевременности обращения. Я всегда говорю людям, что нужно взять ответственность за жизнь и здоровье в свои руки. Если человек сам не придёт на маммографию, УЗИ, сдавать анализы, то никто за него не сдаст и доктор за него не пойдёт делать флюорографию. Допустим, приходит пациент с заболеванием лёгкого, ты спрашиваешь: «А когда вы последний раз проходили флюорографию?». Пациент говорит: «Пять лет назад», — описывает ситуацию Феликс Енокян.
И приводит другой пример: женщина приходит с заболеванием молочных желёз, а маммографию делала около 10 лет назад. Некоторые пациенты вообще спрашивают, что это такое, хотя после 40 лет эта процедура обязательна.
— Рак молочной железы сейчас на первом месте, поэтому и проводятся в городе на тех или иных площадках акции «Розовая ленточка». Всё гораздо проще — человеку нужно прийти на диспансеризацию или на прием к терапевту, если есть какие-то подозрения, — говорит онколог.
— В моей практике был такой случай: к нам обратился человек, 26 лет, с жалобами на отрыжку, изжогу, который во время диспансеризации сдал кал на скрытую кровь. Анализ оказался положительным. При сборе анамнеза выяснилось, что у его отца рак желудка, который был диагностирован в 28 лет. Мы этого парня сразу же отправили на фиброгастроскопию и получили рак желудка, но в ранней стадии, направили на хирургическое лечение. Теперь парень ходит к нам наблюдается, чувствует себя прекрасно, — поясняет Феликс Енокян.
Ещё одну историю он рассказал о коллеге. Женщина была одним из организаторов акции «Розовая ленточка», ей предложили тоже поучаствовать и при пальпации обнаружили небольшое образование — как горох. Потом она пришла на биопсию, выявили рак ранней стадии, её прооперировали, проходит курс химиотерапии.
Сейчас в центре занимаются молекулярным лечением — так называемой таргетной терапией:
— Не просто ставится диагноз «аденокарцинома», важно определить её специфичность. Потому что сейчас мы уже подошли к таргетной терапии, которая направлена непосредственно на опухоль. Потому что химиотерапия сама по себе имеет достаточно много побочных эффектов и пациенты иногда не в силах их перенести, поэтому отказываются.
Заведующий центром говорит, что сейчас у них работает четыре онколога, скоро примут ещё одного, а в месяц они ожидают минимум 2500 пациентов.
Ранее НГС рассказывал о других недавно открывшихся в Новосибирске медучреждениях. Одно из них — это центр ядерной медицины, в котором удаляют опухоли головного мозга за пару часов без операции, а на следующий день пациенты могут даже пойти на работу. Репортаж смотрите тут.
Второе — это центр реабилитации для пациентов после операций на сердце: тех, кто перенёс операцию коронарного шунтирования или стентирование коронарных артерий, и тех, кто перенёс инфаркт миокарда.