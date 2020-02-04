Зарубежное Кривощёково: почему исчезнувшее село достойно особого статуса, но не может его получить

Территория, на которой зародился Новосибирск, защищена как памятник археологии, но логичного статуса исторического поселения не получила Фото: Александр Ощепков

В Новосибирской области сразу несколько населённых пунктов получили статус исторических. Среди них, в частности, Сузун, который славится своим медеплавильным заводом (сперва в буквальном смысле, теперь — как музейным комплексом) и Каинск (сегодня Куйбышев, в центре которого обнаружили фундамент храма и кладбище). Их ценность и потенциал никто не оспаривает, но прямо в Новосибирске есть место, которое может оказаться не менее интересным и для туристов, и для горожан, но гордого статуса исторического поселения не получило и не получит. Почему — рассказал краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.



В свете работ, которые госинспекция по охране объектов культурного наследия ведёт по историческим поселениям Сузун и Каинск (ныне Куйбышев), засвербила у меня мысль: а как же Кривощёково обошли? Вот уж где история даже не местного, а федерального масштаба, общероссийского. Это старейшее на территории Южного Приобья русское поселение, первое на территории нашего города. Часть этой территории является археологическим памятником «Участок культурного слоя села Кривощёково». Два сезона там проводились раскопки, помимо фундамента церковного здания, были обнаружены более сотни древних, уникальных захоронений, множество различных предметов.

Здесь ещё с 1746 года находился православный молельный дом, освящённый во имя святого Николая Чудотворца, которого многие считают покровителем Новосибирска. Он несколько раз перестраивался, последняя Николаевская церковь была возведена в 1881 году и просуществовала на этом месте до 1895 года, когда в связи со строительством железнодорожного моста Транссибирской магистрали была перенесена в соседнее село Бугры.



Тем не менее в период 1893–1895 годов именно в этом месте будущие новосибирцы, строители моста, справляли все свои духовные нужды — от крещения до отпевания. Кривощёково было волостным центром, объединявшим 37 соседних деревень, здесь находилась и первая школа на территории нашего города, основанная ещё до его начала, в 1862 году. И много-много других историй связаны с этим селом.

Исторический статус данного поселения имеет именно федеральное значение, так как Кривощёково является первым русским поселением, основанным на Оби за тогдашней границей Русского царства, на сопредельной территории Теленгутского Улуса. Во второй половине XVII века российская государственность дошла «навстречь солнцу» уже до Тихого океана, а сюда, чуть южнее, пробиться не могла.

И именно с образованием зарубежного Кривощёково произошёл решительный прорыв русских на юг, началось массовое заселение русскими Южного Приобья.

Земля российская прибавила.

Пройти мимо этого исторического факта невозможно. И я загорелся мыслью придать территории бывшего села Кривощёково на левом берегу реки Оби в черте Новосибирска официальный статус исторического поселения и написать соответствующее заявление в госинспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Может, хотя бы этот статус защитит остатки поселения от уничтожения строительством и подвигнет к его музеефикации. Да и звучит красиво.

Археологи нашли на месте поселения множество артефактов, но зафиксировать его территорию именно как поселение не даёт закон Фото: Александр Ощепков

Понятие исторического поселения было введено ещё в 1970 году. Тогда был составлен и первый список из 115 населённых пунктов РСФСР. В 1990 году он был значительно расширен и включал в себя уже 426 городов, более 100 поселений, в том числе и Новосибирск. Но ещё через 20 лет, в 2010 году, власть одумалась, и данный список был сокращён до 41 города. Из него вылетел не только Новосибирск, но и Великий Новгород, Псков, да и Москва тоже.

Но, взглянув на Федеральный закон № 73 , регламентирующий объекты культурного наследия, я понял всю бесперспективность своей затеи. Скучные слова закона камня на камне не оставляли на моём историческом поселении. «Предмет охраны исторического поселения включает в себя:

1) исторически ценные градоформирующие объекты — здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами;

2) планировочную структуру, включая ее элементы;



3) объемно-пространственную структуру;

4) композицию и силуэт застройки — соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов;

5) соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными);

6) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения».

Ни одного этого пункта у нашего Кривощёково нет, а, следовательно, по закону охранять в статусе историческое поселение тут нечего.

Памятник не ограждён, и ничто не защищает его сегодня от строительного мусора со стройплощадки нового моста Фото: Александр Ощепков

Но статус памятник археологии у нас всё-таки есть. Хотя бы его не потерять. Значит, нужно продолжать работать над созданием здесь мемориально-исторического, археологического парка. И хотя всё вокруг завалено снегом, стройка нового автомобильного моста «всё идёт и идёт по плану». А строительный забор вокруг памятника так и не установлен, значит, через него можно свободно проезжать, сваливать сюда строительный мусор. Да и работа над самой концепцией проекта парка ни в каких официальных планах пока так и не значится. Что покажем гостям чемпионата мира в 2023 году? Что оставим детям? Историческую разруху? Нелюбовь к городу, в котором живём?



Нужно ли превратить место самого первого поселения на Оби в исторический парк?