«В Новосибирске беда с надзором». Колонка о том, как можно было избежать трагедии в Академгородке

Из-за обрушившейся кровли погибла девушка, ещё несколько человек оказались в больнице, но виноват в этом не только и не столько тот, кто организовал вечеринку

В Новосибирске уже несколько дней обсуждают происшествие в Академгородке , где во время вечеринки под тяжестью снега рухнула крыша. Одного из организаторов мероприятия задержали в тот же день, по решению суда его поместили под домашний арест на 2 месяца . Но далеко не все считают, что вина и ответственность за случившееся лежат только на организаторе. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев уверен, что проблема куда шире, чем кажется, и объясняет, почему наказывать нужно не только (и не столько) организовавшего вечеринку человека. Публикуем его авторскую колонку. Далее от первого лица.

Новость о задержании организатора закончившейся трагедией вечеринки в Академгородке в числе самых обсуждаемых. Но не очень понятно, почему он оказался единственным ответственным за эту трагедию.



Если организатор арендовал помещение для мероприятия, с договором или без, и намеренно не рушил здание, то какие к нему вопросы (ну кроме подозрений в незаконной предпринимательской деятельности)? Обрушение — это ошибка на этапе проектирования, строительства или эксплуатации. Теоретически крыша должна выдерживать снеговую нагрузку. Как кратковременный арендатор без специальных знаний может определить, выдержат стены или нет?

Но в Новосибирске беда с контролем над строительством. Выявлять незаконное строительство обязаны районные администрации. Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию выдаёт УАСИ, отдельное подразделение в мэрии. Строительный надзор осуществляет областная инспекция, если у неё есть проект. Земельный контроль — вотчина районов и департамента имущества.



Например, один магазин решил расшириться: пристроил большое утеплённое крыльцо на тротуаре. Жалобы местных жителей УАСИ направляла в строительную инспекцию, инспекция мотивированно отписывалась обратно. Эффект был как от двух умных колонок, поставленных друг напротив друга. Выяснить, была ли реконструкция законной и была ли она вообще, не удалось.

