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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"

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Происшествия Мнение

«В Новосибирске беда с надзором». Колонка о том, как можно было избежать трагедии в Академгородке

Михаил Рязанцев объясняет, почему не только организатор вечеринки должен нести ответственность за ЧП

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Из-за обрушившейся кровли погибла девушка, ещё несколько человек оказались в больнице, но виноват в этом не только и не столько тот, кто организовал вечеринку

Из-за обрушившейся кровли погибла девушка, ещё несколько человек оказались в больнице, но виноват в этом не только и не столько тот, кто организовал вечеринку

В Новосибирске уже несколько дней обсуждают происшествие в Академгородке, где во время вечеринки под тяжестью снега рухнула крыша. Одного из организаторов мероприятия задержали в тот же день, по решению суда его поместили под домашний арест на 2 месяца. Но далеко не все считают, что вина и ответственность за случившееся лежат только на организаторе. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев уверен, что проблема куда шире, чем кажется, и объясняет, почему наказывать нужно не только (и не столько) организовавшего вечеринку человека. Публикуем его авторскую колонку. Далее от первого лица.

Новость о задержании организатора закончившейся трагедией вечеринки в Академгородке в числе самых обсуждаемых. Но не очень понятно, почему он оказался единственным ответственным за эту трагедию.

Если организатор арендовал помещение для мероприятия, с договором или без, и намеренно не рушил здание, то какие к нему вопросы (ну кроме подозрений в незаконной предпринимательской деятельности)? Обрушение — это ошибка на этапе проектирования, строительства или эксплуатации. Теоретически крыша должна выдерживать снеговую нагрузку. Как кратковременный арендатор без специальных знаний может определить, выдержат стены или нет?

Но в Новосибирске беда с контролем над строительством. Выявлять незаконное строительство обязаны районные администрации. Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию выдаёт УАСИ, отдельное подразделение в мэрии. Строительный надзор осуществляет областная инспекция, если у неё есть проект. Земельный контроль — вотчина районов и департамента имущества.

Например, один магазин решил расшириться: пристроил большое утеплённое крыльцо на тротуаре. Жалобы местных жителей УАСИ направляла в строительную инспекцию, инспекция мотивированно отписывалась обратно. Эффект был как от двух умных колонок, поставленных друг напротив друга. Выяснить, была ли реконструкция законной и была ли она вообще, не удалось.

В прошлом году я озаботился проблемой самостроя в своём районе: в радиусе километра два магазина построили без разрешения, ещё два незаконно реконструировали. Кто-то проверил, безопасно ли там находиться людям. Магазин — место обычно людное. 

И это центр левобережья. А кто на эти промзоны и закутки смотрит? В частный сектор вообще лучше не заходить.

И подобные нарушения сплошь и рядом. В недавно построенной одноэтажной гостинице с тремя номерами или спортивном зале открывают магазин. СТО регистрируют по документам как гостиницу, продолжая ремонтировать машины. Или строят некапитальную СТО площадью 2 тысячи квадратов на метровом фундаменте. На участке во дворе жилого дома, где вообще нельзя строить капитальные объекты, возводят нестационарную двухэтажную спортивную школу. Случись что — ни документов, ни проектов мы не найдем.

В мае девочка разбивается, играя на стройке. Летом мальчик цепляет высоковольтный кабель, стоя на отвалах грунта. На улице Тульской брошенная стройка, отвалы грунта, кабель из земли и никакой ограды. На жалобы жителей — отписки, дескать огородим к такой-то дате, а дата постоянно сдвигается. Ближе к очередной трагедии?

«Не время делить ответственность», — заявлял после одного из происшествий мэр города. Но в сложной и запутанной системе межведомственных и правовых отношений ответственность должна быть персональной.

Согласны с автором?

    Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram). 

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    обрушение крышистройнадзорсамостроиавторские колонки
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    КОММЕНТАРИИ (66)

    Царь просто Царь
    5 фев 2020 в 12:35

    С надзором беда во всей стране и во всех отраслях ! начиная от банальной просрочки в гипермаркетах , до снега на крышах и ям на дорогах .

    Гость
    5 фев 2020 в 12:45

    Прав мужик на 500%.
    Судить нужно не только организатора вечеринки но и того, кто сдал заведомо аварийное здание с непонятной пристройкой.
    Так же нужно судить за бездействие( хрен его знает, может за мзду глаза закрывали) всех кто обязан контролировать такие самострои.
    Ведь это не секрет, что если ты даже что то открываешь какое нибудь кафе( ну как пример) в арендованном помещении, то моментально появляются различные проверяющие со всех ведомств.
    А уж если ты там решишь что то пристроить даже по согласию хозяина, то ты замучаешся согласовывать.
    Лично моё мнение такое- чиновник из мэрии отвечающий за надзор, на улицу с волчьим билетом( минимум).
    Мэр который не может руководить своими подчиненными должен уйти в отставку.Я не кровожадный и не призываю сделать харакири, но если он мужик, то должен сложить полномочия. Пусть хотя бы так же театрально, как Тулеев после пожара в Зимней вишне.

    Гость
    5 фев 2020 в 12:34

    Следственный комитет должен заняться Локтем. Может тогда чинуши будут шевелится.