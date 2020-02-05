«В Новосибирске беда с надзором». Колонка о том, как можно было избежать трагедии в Академгородке

В Новосибирске уже несколько дней обсуждают происшествие в Академгородке, где во время вечеринки под тяжестью снега рухнула крыша. Одного из организаторов мероприятия задержали в тот же день, по решению суда его поместили под домашний арест на 2 месяца. Но далеко не все считают, что вина и ответственность за случившееся лежат только на организаторе. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев уверен, что проблема куда шире, чем кажется, и объясняет, почему наказывать нужно не только (и не столько) организовавшего вечеринку человека. Публикуем его авторскую колонку. Далее от первого лица.
Новость о задержании организатора закончившейся трагедией вечеринки в Академгородке в числе самых обсуждаемых. Но не очень понятно, почему он оказался единственным ответственным за эту трагедию.
Если организатор арендовал помещение для мероприятия, с договором или без, и намеренно не рушил здание, то какие к нему вопросы (ну кроме подозрений в незаконной предпринимательской деятельности)? Обрушение — это ошибка на этапе проектирования, строительства или эксплуатации. Теоретически крыша должна выдерживать снеговую нагрузку. Как кратковременный арендатор без специальных знаний может определить, выдержат стены или нет?
Но в Новосибирске беда с контролем над строительством. Выявлять незаконное строительство обязаны районные администрации. Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию выдаёт УАСИ, отдельное подразделение в мэрии. Строительный надзор осуществляет областная инспекция, если у неё есть проект. Земельный контроль — вотчина районов и департамента имущества.
Например, один магазин решил расшириться: пристроил большое утеплённое крыльцо на тротуаре. Жалобы местных жителей УАСИ направляла в строительную инспекцию, инспекция мотивированно отписывалась обратно. Эффект был как от двух умных колонок, поставленных друг напротив друга. Выяснить, была ли реконструкция законной и была ли она вообще, не удалось.
В прошлом году я озаботился проблемой самостроя в своём районе: в радиусе километра два магазина построили без разрешения, ещё два незаконно реконструировали. Кто-то проверил, безопасно ли там находиться людям. Магазин — место обычно людное.
И это центр левобережья. А кто на эти промзоны и закутки смотрит? В частный сектор вообще лучше не заходить.
И подобные нарушения сплошь и рядом. В недавно построенной одноэтажной гостинице с тремя номерами или спортивном зале открывают магазин. СТО регистрируют по документам как гостиницу, продолжая ремонтировать машины. Или строят некапитальную СТО площадью 2 тысячи квадратов на метровом фундаменте. На участке во дворе жилого дома, где вообще нельзя строить капитальные объекты, возводят нестационарную двухэтажную спортивную школу. Случись что — ни документов, ни проектов мы не найдем.
В мае девочка разбивается, играя на стройке. Летом мальчик цепляет высоковольтный кабель, стоя на отвалах грунта. На улице Тульской брошенная стройка, отвалы грунта, кабель из земли и никакой ограды. На жалобы жителей — отписки, дескать огородим к такой-то дате, а дата постоянно сдвигается. Ближе к очередной трагедии?
«Не время делить ответственность», — заявлял после одного из происшествий мэр города. Но в сложной и запутанной системе межведомственных и правовых отношений ответственность должна быть персональной.
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