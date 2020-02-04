«Власти роют себе яму»: что думают эксперты о беспрецедентном ужесточении штрафов для водителей

В России готовят резкое повышение штрафов за почти все популярные нарушения, а еще — новые формы наказания, включая «штрафной залог» и конфискацию автомобиля. Радикальный проект нового КоАП опубликовали на федеральном портале правовых актов, и в случае принятия документ заработает с
Штрафы вырастут в разы
За ужесточение наказаний для водителей выступал теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, поэтому в новом административном кодексе, подготовленном с подачи Минюста, водительская глава основательно отредактирована. Наиболее важные изменения — в таблице ниже.
Например, «подорожали» превышения скорости, причем минимальный штраф вырос сразу в шесть раз — с 500 до
— По-моему, власти себе роют яму, — считает автоэксперт Юрий Панченко. — Например, минимальный штраф за превышение скорости сейчас
И это принесёт пользу не столько государству, сколько автоюристам, считает эксперт.
— За 1000 рублей я буду составлять типовые жалобы: при таких размерах штрафов у меня отбоя не будет от клиентов, — иронизирует Юрий Панченко. — Пусть принимают: я озолочусь! Это шутка, конечно, но с долей правды.
— Автовладелец нарушает не потому, что он такой злостный вредитель, — считает юрист компании «Автоликбез» Дмитрий Славнов. — Есть города, где повсеместно висят знаки ограничения
Новые составы для пьяной езды
Базовое наказание за пьяную езду не меняется, но возрастают штраф и срок лишения прав в случае отказа от освидетельствования. Идею вынашивали давно, чтобы осложнить жизнь наркоманам — отказываясь ехать в медцентр, они избегали постановки на наркологический учет. Более жесткое наказание сделает отказ «нерентабельным», а по правилам медосвидетельствования анализ мочи на содержание психотропов проводится в 100% случаев. Так что скрыть зависимость будет проблематично.
Попутно расширяется список веществ, запрещающих вождение: к алкоголю, наркотикам и психотропам добавляются, цитируем, «новые потенциально опасные психоактивные вещества или иные вызывающие опьянения вещества». Таким образом, лишить прав смогут даже за препарат не из списка, например, за употребление феназепама (его в перечне нет) или новых синтетических наркотиков. В России, кстати, участились случаи лишения прав за фенобарбитал — психоактивное вещество, которое содержится во многих препаратах вроде «Корвалола», «Валокордина», «Андипала».
Вводится и совершенно новый состав нарушения — езда в пьяном виде с ребенком до
После задержания пьяного водителя его автомобиль помещается на штрафстоянку. По новому КоАП забрать его можно будет лишь после оплаты залога в
Конфискация автомобиля
Новая статья 34.34 КоАП вводит конфискацию транспортного средства (автомобиля, мотоцикла) в случае, если его собственник допустил повторную пьяную езду. То есть либо сел за руль сам, либо доверил управление кому-то еще, в результате чего было возбуждено уголовное дело по
— С конфискацией автомобиля пока ясности нет, — говорит автоюрист Лев Воропаев. — Из буквального толкования нормы следует, что конфисковать машину могут, только если она принадлежит иному лицу, чем то, которое фактически управляло автомобилем. Но, возможно, в
Судя по всему, работать этот механизм будет так: попавшись пьяным впервые, водитель получит административное наказание (штраф
Насколько эта норма согласуется с другими законами — вопрос открытый.
Поддерживаете ли вы идею конфискации автомобиля за повторную езду в пьяном виде?
«Дырочки» в правах возвращаются
Конечно, в виртуальном виде: накопив три грубых нарушения за год, водитель лишится прав на полтора года. В списке нарушений весь хит-парад опасных маневров: обгон в запрещенной зоне, проезд на красный свет, непропуск пешехода, нелегальный разворот и так далее. Зафиксировать нарушение должен инспектор ГИБДД, то есть штрафы с камер в зачет не пойдут. Кстати, систематическим нарушителям грозит и дорогое ОСАГО.
Адвокат городской коллегии адвокатов Москвы Егор Ковалёв считает, что система работать не будет.
— У нас столько инспекторов нет, — говорит он. — Но, возможно, это будет лишь переходный период, а затем её распространят и на нарушения, зафиксированные камерами.
Лев Воропаев полагает, что балльная система противоречит Конституции и нормам самого КоАП.
— Эта система позволяет наказывать за одно нарушение дважды, — объясняет он. — Например, водитель допустил превышение скорости более чем на
Опасная езда
Запрет на опасную езду появился в ПДД ещё в 2016 году, но до сих пор не было штрафа. В новом КоАП он, как и ожидалось, составляет
— С определением опасного вождения пока не всё понятно: как считать, как фиксировать, — рассуждает Егор Ковалёв. — Какое количество перемещений без поворотника считать опасным, а какое — нет? Скорее всего, будут использоваться видеозаписи и скрытые патрули.
К работе могут привлечь и «народных инспекторов»: такой законопроект обсуждается давно.
Другие нарушения
Серьезно растет штраф за попытку уехать от автомобиля полиции, если это повлекло опасность для окружающих: сейчас штраф за это символический.
Отмена снятия номеров за тонировку сделала 500-рублевый штраф неэффективным, поэтому по новому КоАП за повторную езду на затемненной машине выпишут уже
Родителей, которые перевозят детей без детского кресла, накажут на
Также растет штраф за нарушения на железнодорожных переездах.
Эксперты разошлись во мнениях
Юрий Панченко считает, что обсуждать законопроект еще слишком рано:
— Ко второму и третьему чтениям он может измениться до неузнаваемости, — считает он. — Это происходило уже много раз, в том числе в отношении возврата «балльной системы».
Ряд экспертов отметили, что структура документа изменилась до неузнаваемости, например, в нынешнем КоАП нарушениям водителей посвящена
Егор Ковалёв считает, что повышать штрафы нужно было давно, и документ примут без особенных изменений.
— Если предложил Минюст — вряд ли будут смягчения, — рассуждает он. — Думаю, что всё согласовано, и об этом уже говорили, когда обсуждали снижение нештрафуемого порога до
Дмитрий Славнов считает, что России нужна прогрессивная система штрафов:
— Автовладельцы — не асоциальный тип граждан, — уверен он. — Самая действенная мера — это постепенное увеличение штрафов за повторные нарушения: 500, 1000,
КоАП в предложенном виде, по его мнению, не примут вообще:
— Общество будет бунтовать. Мы и так находимся на пороге кипения, и система не будет повышать штрафы, чтобы нагнетать гнев общества, — подытоживает он.