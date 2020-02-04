«Власти роют себе яму»: что думают эксперты о беспрецедентном ужесточении штрафов для водителей

Балльная система нового КоАП ударит по водителям с большими пробегами вроде дальнобойщиков: шансы лишиться прав и потерять работу будут выше. Но есть риски и для обычных водителей Фото: Артем Краснов

В России готовят резкое повышение штрафов за почти все популярные нарушения, а еще — новые формы наказания, включая «штрафной залог» и конфискацию автомобиля. Радикальный проект нового КоАП опубликовали на федеральном портале правовых актов, и в случае принятия документ заработает с 2021 года . Мы разобрались, что означает очередное затягивание гаек, которое многие эксперты считают чрезмерным. Штрафы вырастут в разы За ужесточение наказаний для водителей выступал теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, поэтому в новом административном кодексе, подготовленном с подачи Минюста, водительская глава основательно отредактирована. Наиболее важные изменения — в таблице ниже.

Фото: Дмитрий Гладышев

Например, «подорожали» превышения скорости, причем минимальный штраф вырос сразу в шесть раз — с 500 до 3000 рублей (за 20–40 км/час ). А повторное превышение на 40 км/час повлечет уже лишение прав на год или штраф 10 тысяч . При этом налететь на такое нарушение в России несложно: например, не сбавив скорость на трассе в зоне действия плохо видимых временных знаков. Кстати, контролировать скорость в их зоне могут камеры видеофиксации, так что подловить водителей в целом несложно.

Пример федеральной трассы М-5 с идеальным покрытием и разметкой, где на десятках километров расставлены знаки ограничения скорости 50 км/час Фото: Артем Краснов

— По-моему, власти себе роют яму, — считает автоэксперт Юрий Панченко. — Например, минимальный штраф за превышение скорости сейчас 500 рублей , но при оплате в 20-дневный срок сумма составляет 250 рублей . Но если штраф увеличивается в шесть раз, то даже со скидкой получается уже 1500 рублей . А значит, желание обжаловать возрастает многократно. Что касается штрафа 10 тысяч рублей за повторное — тут и говорить не о чем: поголовно будут оспаривать. И это принесёт пользу не столько государству, сколько автоюристам, считает эксперт.

— За 1000 рублей я буду составлять типовые жалобы: при таких размерах штрафов у меня отбоя не будет от клиентов, — иронизирует Юрий Панченко. — Пусть принимают: я озолочусь! Это шутка, конечно, но с долей правды. — Автовладелец нарушает не потому, что он такой злостный вредитель, — считает юрист компании «Автоликбез» Дмитрий Славнов. — Есть города, где повсеместно висят знаки ограничения 40 км/час — если человек из другого города приедет туда, то нарушит не со зла, а потому что недоглядел. Бреши в казне нужно пополнять не только за счет налогоплательщиков. Новые составы для пьяной езды Базовое наказание за пьяную езду не меняется, но возрастают штраф и срок лишения прав в случае отказа от освидетельствования. Идею вынашивали давно, чтобы осложнить жизнь наркоманам — отказываясь ехать в медцентр, они избегали постановки на наркологический учет. Более жесткое наказание сделает отказ «нерентабельным», а по правилам медосвидетельствования анализ мочи на содержание психотропов проводится в 100% случаев. Так что скрыть зависимость будет проблематично.



Попутно расширяется список веществ, запрещающих вождение : к алкоголю, наркотикам и психотропам добавляются, цитируем, «новые потенциально опасные психоактивные вещества или иные вызывающие опьянения вещества». Таким образом, лишить прав смогут даже за препарат не из списка, например, за употребление феназепама (его в перечне нет) или новых синтетических наркотиков. В России, кстати, участились случаи лишения прав за фенобарбитал — психоактивное вещество, которое содержится во многих препаратах вроде «Корвалола», «Валокордина», «Андипала». Вводится и совершенно новый состав нарушения — езда в пьяном виде с ребенком до 16 лет в качестве пассажира. За это предлагаются штраф 50 тысяч и лишение прав на срок до трех лет. Видимо, чтобы не подавали дурной пример. После задержания пьяного водителя его автомобиль помещается на штрафстоянку. По новому КоАП забрать его можно будет лишь после оплаты залога в 30 тысяч рублей — это эквивалентно «базовому» штрафу за пьяную езду. Если человек признан виновным, залог пойдет на оплату штрафа.

Конфискация автомобиля Новая статья 34.34 КоАП вводит конфискацию транспортного средства (автомобиля, мотоцикла) в случае, если его собственник допустил повторную пьяную езду. То есть либо сел за руль сам, либо доверил управление кому-то еще, в результате чего было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ . — С конфискацией автомобиля пока ясности нет, — говорит автоюрист Лев Воропаев. — Из буквального толкования нормы следует, что конфисковать машину могут, только если она принадлежит иному лицу, чем то, которое фактически управляло автомобилем. Но, возможно, в статью 264.1 УК РФ также внесут изменения и укажут, что если собственник автомобиля и его водитель совпадают, то к нему могут применить дополнительное наказание в виде конфискации машины.



Автомобили пьяных водителей будут возвращаться со штрафстоянки после внесения залога, а за повторную пьянку грозит уже конфискация Фото: Артем Краснов

Судя по всему, работать этот механизм будет так: попавшись пьяным впервые, водитель получит административное наказание (штраф 30 тысяч и лишение прав), а собственник — предписание не допускать повторения инцидента. Если сам собственник или его знакомый сели за руль пьяными повторно, за что уже грозит статья 264.1 УК РФ , автомобиль подлежит конфискации. Таким образом, лишиться машины может человек, не садящийся за руль в пьяном виде сам, но допустивший грубый недосмотр.

Насколько эта норма согласуется с другими законами — вопрос открытый.



Поддерживаете ли вы идею конфискации автомобиля за повторную езду в пьяном виде?

«Дырочки» в правах возвращаются Конечно, в виртуальном виде: накопив три грубых нарушения за год, водитель лишится прав на полтора года. В списке нарушений весь хит-парад опасных маневров: обгон в запрещенной зоне, проезд на красный свет, непропуск пешехода, нелегальный разворот и так далее. Зафиксировать нарушение должен инспектор ГИБДД, то есть штрафы с камер в зачет не пойдут. Кстати, систематическим нарушителям грозит и дорогое ОСАГО.



Непропуск пешехода также попал в список грубых нарушений Фото: Артем Краснов

Адвокат городской коллегии адвокатов Москвы Егор Ковалёв считает, что система работать не будет. — У нас столько инспекторов нет, — говорит он. — Но, возможно, это будет лишь переходный период, а затем её распространят и на нарушения, зафиксированные камерами. Лев Воропаев полагает, что балльная система противоречит Конституции и нормам самого КоАП. — Эта система позволяет наказывать за одно нарушение дважды, — объясняет он. — Например, водитель допустил превышение скорости более чем на 60 км/час во второй раз: он понесет обычное наказание, но параллельно его накажут лишением прав.

Опасная езда Запрет на опасную езду появился в ПДД ещё в 2016 году, но до сих пор не было штрафа. В новом КоАП он, как и ожидалось, составляет 5000 рублей . При этом до сих пор нет полного понимания, кто и как будет квалифицировать это нарушение. — С определением опасного вождения пока не всё понятно: как считать, как фиксировать, — рассуждает Егор Ковалёв. — Какое количество перемещений без поворотника считать опасным, а какое — нет? Скорее всего, будут использоваться видеозаписи и скрытые патрули. К работе могут привлечь и «народных инспекторов»: такой законопроект обсуждается давно. Другие нарушения Серьезно растет штраф за попытку уехать от автомобиля полиции, если это повлекло опасность для окружающих: сейчас штраф за это символический. Отмена снятия номеров за тонировку сделала 500-рублевый штраф неэффективным, поэтому по новому КоАП за повторную езду на затемненной машине выпишут уже 3000 рублей . Родителей, которые перевозят детей без детского кресла, накажут на 5000 рублей , и, кстати, кресло должно иметь сертификат: нелегальные изделия креслами не считаются. При этом возить детей старше 7 лет на заднем сиденье можно и без кресла. Также растет штраф за нарушения на железнодорожных переездах. Эксперты разошлись во мнениях Юрий Панченко считает, что обсуждать законопроект еще слишком рано: — Ко второму и третьему чтениям он может измениться до неузнаваемости, — считает он. — Это происходило уже много раз, в том числе в отношении возврата «балльной системы». Ряд экспертов отметили, что структура документа изменилась до неузнаваемости, например, в нынешнем КоАП нарушениям водителей посвящена статья 12 , в новом — статья 21 .



В случае принятия нового КоАП следить за временными знаками придется с особой тщательностью Фото: Артем Краснов

Егор Ковалёв считает, что повышать штрафы нужно было давно, и документ примут без особенных изменений. — Если предложил Минюст — вряд ли будут смягчения, — рассуждает он. — Думаю, что всё согласовано, и об этом уже говорили, когда обсуждали снижение нештрафуемого порога до 10 км/час . Уже тогда упоминали, что будет не снижение порога, а ужесточение штрафов. Дмитрий Славнов считает, что России нужна прогрессивная система штрафов: — Автовладельцы — не асоциальный тип граждан, — уверен он. — Самая действенная мера — это постепенное увеличение штрафов за повторные нарушения: 500, 1000, 3000 рублей и так далее. И тогда мальчики-мажоры будут понимать, что их папочка выложит не 500 рублей , а колоссальную сумму, или они сами лишатся прав. КоАП в предложенном виде, по его мнению, не примут вообще: — Общество будет бунтовать. Мы и так находимся на пороге кипения, и система не будет повышать штрафы, чтобы нагнетать гнев общества, — подытоживает он.

