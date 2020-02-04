С 1 февраля маршрут № 20 временно прекратил работу Фото: Михаил Большов

С февраля в Новосибирске перестала ходить маршрутка № 20 (микрорайон Щ — ТЦ «МЕГА»). Решение не продлевать договор с перевозчиком мэрия объяснила тем, что машины не приспособлены для перевозки инвалидов-колясочников. Перевозчик решил доказать абсурд действий властей и провёл эксперимент, демонстрирующий, что в городе нет инфраструктуры для инвалидов, а начинать нужно именно с неё, а не с транспорта. Жители микрорайона, которые остались без маршрутки, планируют выйти на пикет. Подробности транспортного конфликта — в материале НГС.

Почему отменили маршрутку Маршрут № 20 начал ходить по новой схеме (по Советскому шоссе через ОбьГЭС) с февраля прошлого года. Всё это время шла так называемая обкатка — знакомство пассажиров с новым маршрутом. Ситуация обострилась в конце января, когда перевозчик заявил, что мэрия не продлила с ним соглашение на обкатку маршрута. В итоге с 1 февраля пассажиры остались без маршрута, связывающего микрорайон «Щ», Шлюз и ТЦ «МЕГА». По словам представителя компании «ЛОТиОС» Михаила Большова, на временный маршрут даётся 180 дней, после чего должен состояться конкурс. Но через 180 дней обкатку продлили ещё на 180 дней, так как конкурс не состоялся. — Сейчас должны были выставить маршрут на конкурс, как минимум в декабре заявку подать. Но они (департамент транспорта. — Прим. ред.) не стали этого делать, потому что зачем что-то делать, если можно просто отжать. Они мне сказали, что машины у меня не «инвалидки». А мы хотим «инвалидки». И, соответственно, мы с тобой не заключим договор, иди отдыхай. Примерно такая ситуация, — передает Михаил Большов смысл формулировок мэрии.

Формальная причина отказа, говорит он, в том, что его машины не оборудованы для перевозки пассажиров-колясочников и не соответствуют новой норме для перевозчиков, которую департамент транспорта ввёл с 18 октября 2019 года — если предприниматель захочет поменять машину, он должен сначала оборудовать её для перевозки инвалидов-колясочников.

По информации мэрии, с 27 января начался приём заявок от перевозчиков на работу по маршруту № 20 . Но пока есть заявление только от «ЛОТиОС».

— Указанные в заявлении ООО ПП «ЛОТиОС» транспортные средства с датой выпуска после 01.07.2016 не обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом в городском сообщении в соответствии с требованиями № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», — объясняют в мэрии, почему отказали Михаилу Большову в работе на маршруте. Пока власти не нашли нового перевозчика. 31 января недовольные пассажиры устроили одиночные пикеты у здания мэрии. Протестующие требовали «сохранить маршрутку № 20 » и грозились выйти на улицы.

Одиночный пикет прошёл возле здания мэрии 31 января Фото: Густаво Зырянов

«Подобные заявления — попытка недобросовестной конкуренции» Мэр Анатолий Локоть, отвечая на вопрос журналистов о скандальном маршруте, назвал заявление недовольного перевозчика необоснованным.

— Давайте разделим, от чьего имени выступаем. Защищаем перевозчика или выступаем от жителей. Я хочу напомнить, что территория Новосибирска — это территория тотального исполнения российского законодательства, требующего создания доступной среды по всей территории города, — говорит мэр. — Мы весь Красный проспект сделали по требованию доступной среды. На коляске проехать по Красному проспекту без всяких препятствий — по моей просьбе проверяли мои эксперты, которых я привлекаю. И сегодня заявление одного из перевозчиков, у которого машины оказались необорудованными соответствующей техникой, они, мягко говоря, выглядят необоснованно. Вообще, подобные заявления, кто бы их ни делал, я отношу к попытке недобросовестной конкуренции.

«Рейдерский захват маршрутов» В недобросовестной конкуренции уверен и сам перевозчик. Правда, со стороны департамента транспорта. По его мнению, власти лоббируют интересы его конкурентов, которые закупили машины, оборудованные для перевозки инвалидов-колясочников.



— Так называемый рейдерский захват через постановление правительства — чтобы красиво, непринуждённо забрать у перевозчиков маршруты, — считает Михаил Большов.

Подчеркнуть абсурд действий мэрии он решил с помощью эксперимента, в котором приняла участие общественница Ольга Стволова. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы показать, что людям, которые передвигаются на колясках, нужны не только оборудованные маршрутки, но и соответствующая городская инфраструктура. Тем не менее, считает Ольга Стволова, общественный транспорт должен быть оборудован для провозки пассажиров-колясочников. Сейчас альтернатива — только такси, что очень дорого, если ездить, например, каждый день на работу с одного берега на другой. Вместе с тем, подчеркивает она, подводя итоги эксперимента, даже в оборудованный транспорт заехать довольно сложно, а в некоторых случаях даже опасно, так как можно просто упасть. Поэтому пассажиры-колясочники вынуждены отказаться от городского общественного транспорта, так как зайти в него маломобильным людям практически невозможно.

«Восстали по поводу двадцатки» Пока власти ищут соответствующего требованиям перевозчика, около 100 жителей Советского района 5 февраля планируют выйти на пикет к зданию мэрии с требованием вернуть их маршрутку.

— Шлюз — мой родной район, сейчас я поднял людей, чтобы они восстали по поводу двадцатки, — рассказал НГС житель Советского района Олег Михеев. — Все, начиная с «Щ», заканчивая Шлюзом, за этот маршрут стоят горой. По его словам, чтобы выехать на пикет в центр города, люди даже планируют заказать свой транспорт, так как общественным доехать практически невозможно.