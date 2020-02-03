«Не выходила бы из этих объятий»: телеведущую из Новосибирска заподозрили в романе с Тимуром Батрутдиновым

В своем Instagram Василина написала, что у нее появился повод для публикации фото с Тимуром Фото: предоставила Василина Катаева

В соцсети попали кадры, на которых популярная телеведущая и блогер Василина Катаева обнимается с Тимуром Батрутдиновым — фото сделали подписчики. Снимок мгновенно растиражировали в интернете, а Катаевой и Батрутдинову тут же приписали отношения — оба как раз сейчас свободны. В своем профиле в Instagram Василина ещё сильнее ввела в заблуждение аудиторию, выложив совместное фото с Тимуром и неоднозначно подписав его. Корреспондент НГС попросила Василину прокомментировать ситуацию.

— Какой он классный! Вот так бы не выходила из этих объятий. Давно хотела выложить эту фотографию, да все как-то повода не было. Теперь он есть, — написала в соцсетях Василина, чем вызвала массу обсуждений и дискуссий в комментариях. Начались вопросы.

Дело в том, что Василина вместе с другими блогерами участвует в батлах — это игра «Правда или действие», где участники или рассказывают честно правду о себе, или выполняют какое-либо действие в прямом эфире. В одном из заданий Василину попросили рассказать, что было между ней и Батрутдиновым — фото гуляли по Сети еще с лета.

Слухи о романе Василины с Тимуром Батрутдиновым начались с этого фото Фото: предоставила Василина Катаева

— Мы познакомились летом на VK Fest-2019, который проходил в Петербурге. Нас привозил телеканал ТНТ, были и блогеры, и звёзды телеканала. Мы там все вместе тусили, общались, фотографировались. Мы обнялись для фото — по-дружески. Все, больше ничего не было. Я рассказала это в сторис, выполнила задание батла и выложила фото, — рассказала Василина НГС. — Как считаете, между вами с Тимуром могли бы сложиться отношения? — Не знаю, он холостяк, я холостячка, всякие варианты возможны. Может быть, что-то и могло бы быть, если бы обстоятельства чаще сталкивали нас вместе. НГС публиковал историю развода Василины с мужем — они провели вместе 20 лет, а поженились еще школьниками.