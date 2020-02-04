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Авто Обзор

Заломили цены: топ-5 машин на продаже, за которые владельцы хотят больше других

Рассматриваем машины с явно завышенной стоимостью

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BMW X5 2003 года

BMW X5 2003 года

Чтобы выставить свой автомобиль по цене существенно выше рыночной, нужно иметь веские основания — например, малый пробег, идеальное состояние. А можно оснований и не иметь — просто хотеть побольше денег и считать, что твоя ласточка столько и стоит. Также известно, что подобными завышениями ценников грешат перекупщики — так они пытаются увеличить среднерыночную цену конкретной модели автомобиля. Примеры машин с высокой стоимостью — в обзоре НГС. 

Toyota RAV4 2015 года выпуска

Toyota RAV4 2015 года выпуска<br>

Toyota RAV4 2015 года выпуска

Популярный японский кроссовер выставлен на продажу за 1 450 000 рублей, комплектация с 2-литровым двигателем, вариатором и полным приводом. Привлекают небольшой пробег в 60 тысяч километров и всего один владелец по ПТС. «Родной пробег, обслуживание только у официального дилера, имеется сервисная книжка, без ДТП (капот в пленке)», — подчеркивается в объявлении. Все хорошо, но аналогичные машины (2 литра, вариатор) этого года выпуска можно найти и за 1,2–1,3 млн рублей. 

Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска

Toyota Land Cruiser Prado&nbsp;2012 года выпуска

Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado предлагается за 2 150 000 рублей, в то время как другие предложения этого же года выпуска можно встретить за 1,8–1,9 млн рублей. У машины было два владельца, пробег 122 тысячи километров. Внедорожник дизельный — 3 литра, 173 силы. Разумеется, полный привод и автомат. Владелец подчеркивает, что его авто имеет хорошее оснащение: «Не путайте с простыми комплектациями! В отличном состоянии. Крашеных элементов нет. Дополнительно установлено «Вебасто» с пультом дистанционного управления». 

Ford Focus 2012 года

Ford Focus 2012 года<br>

Ford Focus 2012 года

За 8-летний хетчбэк Ford Focus с пробегом 141 тысяча километров просят целых 700 000 рублей — ведь комплектация у него максимальная и двигатель топовый, 2-литровый (коробка-робот). Ксеноновые фары, электропривод водительского сидения в 6 направлениях, запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль и прочие радости повышают, конечно, рыночную стоимость машины. «Поменял лобовое стекло. В прошлом году поменял передние стойки с пружинами, тормозные диски. Поменял сцепление в сборе, коренной сальник, первичный сальник. Красились передний и задний бампер. Есть небольшие сколы», — перечисляет проведенные работы владелец. Только вот другие «Фокусы» 2012 года стоят 420–550 тысяч рублей, в том числе и двухлитровые. 

Lexus RX 2006 года

Lexus RX 2006 года

Lexus RX 2006 года

Отдать за почти 15-летнюю машину больше миллиона? Если это Lexus RX, пожалуйста — 1 100 000 рублей за 2006 год. Пробег 134 тысячи километров, гибридная силовая установка, полный привод. «Батарею заряжает полностью, сопротивление (напряжение) на батареях одинаковое, инвертор поменян по отзывной компании у дилера. Радиатор стоит новый (не бежит, не подтекает, не потеет). Рулевая рейка в отличном состоянии, без стука и хрустов», — хвалит машину владелец. А стоит ли переплачивать за гибрид, если другие Lexus RX продаются за 770–900 тысяч рублей. 

BMW X5 2003 года

BMW X5 2003 года

BMW X5 2003 года

Если есть лишние 700 000 рублей — можно посмотреть на BMW X5, выпущенный в 2003 году. О машине известно немного: 3-литровый 231-сильный двигатель, 9 владельцев по ПТС, участие в одном ДТП. «Авто в отличном состоянии. Звоните, все расскажу», — пишет владелец. Вероятно, автомобиль находится в хорошем техническом состоянии и не будет ломаться. Другие 17-летние BMW X5 стоят в пределах 450–600 тысяч рублей. 

Какое авто наиболее переоценено?

    А здесь можно почитать об автомобилях, которые выставлены на продажу по цене гораздо ниже рынка.

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    Авто с пробегомToyota
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    КОММЕНТАРИИ (32)

    XXX
    4 фев 2020 в 08:20

    Честно, предыдущая машина был новый японский кроссовер в максималке, брал в салоне. Отъездил год, за год кузов в машине весь в царапинах,сколах. Экокожа на сиденьях вся стала в складках, пластик вышеркался в салоне. задняя ходовка скрипела на кочках. То постоянно какие-то отзывные. Продал с пробегом 20тыс.
    Взял за эти деньги 10 летний прадо 4хлитровый в максималке . за 3 года ни одной царапины, салон как был при покупке, кожа такой же и осталась. Ходовка как была в хорошем состоянии так и осталась. ЦЕнник на запчасти и обсуживание минимальный.Минимум вложений. Взял машину случано, не был фанатом и владельцем тойот.
    Месяц назад поехал по салонам, думал обменять в трейд-ин. опять глянул на качество: все какое-то дешевое (пластик, кожа). метал тонкий, зазоры, неровные стройчки на коже. Смотрел авто в пределах 3млн. по качеству выглядят также,как авто за 1,5 млн в 2015 году. Все что получше стоит от 3,5млн
    Понял буду дальше ездить на своей уже 13ти летней машине при минимальных вложениях и хорошем качестве.

    Фото пользователя
    4 фев 2020 в 08:09

    А чего нет пункта "Все"?

    Фото пользователя
    4 фев 2020 в 08:04

    Зачем люди вкладывают деньги в автомобили? Это же не ликвид.