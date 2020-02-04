Заломили цены: топ-5 машин на продаже, за которые владельцы хотят больше других

BMW X5 2003 года Фото: auto.ru

Чтобы выставить свой автомобиль по цене существенно выше рыночной, нужно иметь веские основания — например, малый пробег, идеальное состояние. А можно оснований и не иметь — просто хотеть побольше денег и считать, что твоя ласточка столько и стоит. Также известно, что подобными завышениями ценников грешат перекупщики — так они пытаются увеличить среднерыночную цену конкретной модели автомобиля. Примеры машин с высокой стоимостью — в обзоре НГС.

Toyota RAV4 2015 года выпуска



Toyota RAV4 2015 года выпуска

Фото: auto.ru

Популярный японский кроссовер выставлен на продажу за 1 450 000 рублей, комплектация с 2-литровым двигателем, вариатором и полным приводом. Привлекают небольшой пробег в 60 тысяч километров и всего один владелец по ПТС. «Родной пробег, обслуживание только у официального дилера, имеется сервисная книжка, без ДТП (капот в пленке)», — подчеркивается в объявлении. Все хорошо, но аналогичные машины (2 литра, вариатор) этого года выпуска можно найти и за 1,2–1,3 млн рублей.

Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска



Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска Фото: auto.ru

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado предлагается за 2 150 000 рублей, в то время как другие предложения этого же года выпуска можно встретить за 1,8–1,9 млн рублей. У машины было два владельца, пробег 122 тысячи километров. Внедорожник дизельный — 3 литра, 173 силы. Разумеется, полный привод и автомат. Владелец подчеркивает, что его авто имеет хорошее оснащение: «Не путайте с простыми комплектациями! В отличном состоянии. Крашеных элементов нет. Дополнительно установлено «Вебасто» с пультом дистанционного управления». Ford Focus 2012 года



Ford Focus 2012 года

Фото: auto.ru

За 8-летний хетчбэк Ford Focus с пробегом 141 тысяча километров просят целых 700 000 рублей — ведь комплектация у него максимальная и двигатель топовый, 2-литровый (коробка-робот). Ксеноновые фары, электропривод водительского сидения в 6 направлениях, запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль и прочие радости повышают, конечно, рыночную стоимость машины. «Поменял лобовое стекло. В прошлом году поменял передние стойки с пружинами, тормозные диски. Поменял сцепление в сборе, коренной сальник, первичный сальник. Красились передний и задний бампер. Есть небольшие сколы», — перечисляет проведенные работы владелец. Только вот другие «Фокусы» 2012 года стоят 420–550 тысяч рублей, в том числе и двухлитровые.

Lexus RX 2006 года



Lexus RX 2006 года Фото: auto.ru

Отдать за почти 15-летнюю машину больше миллиона? Если это Lexus RX, пожалуйста — 1 100 000 рублей за 2006 год. Пробег 134 тысячи километров, гибридная силовая установка, полный привод. «Батарею заряжает полностью, сопротивление (напряжение) на батареях одинаковое, инвертор поменян по отзывной компании у дилера. Радиатор стоит новый (не бежит, не подтекает, не потеет). Рулевая рейка в отличном состоянии, без стука и хрустов», — хвалит машину владелец. А стоит ли переплачивать за гибрид, если другие Lexus RX продаются за 770–900 тысяч рублей. BMW X5 2003 года



BMW X5 2003 года Фото: auto.ru

Если есть лишние 700 000 рублей — можно посмотреть на BMW X5, выпущенный в 2003 году. О машине известно немного: 3-литровый 231-сильный двигатель, 9 владельцев по ПТС, участие в одном ДТП. «Авто в отличном состоянии. Звоните, все расскажу», — пишет владелец. Вероятно, автомобиль находится в хорошем техническом состоянии и не будет ломаться. Другие 17-летние BMW X5 стоят в пределах 450–600 тысяч рублей.

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