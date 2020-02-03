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Авто Проблема

Подушка опасности. Разбираемся, почему автомобилисты отказываются менять «скандальные» эйрбэги

С такой проблемой по России ездит 1,5 миллиона машин

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За 2019 год Росстандарт отправил на бесплатный ремонт 650 тысяч автомобилей различных марок&nbsp;

За 2019 год Росстандарт отправил на бесплатный ремонт 650 тысяч автомобилей различных марок 

Более десяти лет назад разразился масштабный скандал, связанный с работой подушек безопасности японской фирмы Takata, которые при срабатывании порой убивали водителя или пассажира. Но эта старая история, а сейчас удивительно другое — по России продолжают ездить тысячи машин с опасными эйрбэгами, и автомобилисты не думают их менять. Мы разобрались, в чём причина такого упорства. 

В 2009 году выяснилось, что из-за неправильного состава газа в пиропатроне подушки могут стрелять слишком сильно, смертельно раня людей металлическими осколками. С тех пор все автопроизводители, использующие детали Takata, отозвали по всему миру десятки миллионов своих автомобилей, в том числе и в России.

Как ранее сообщал «Известиям» замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, за последние несколько лет из-за подушек Takata они согласовали отзывы для Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW на автомобили 2000–2014 годов выпуска. Но до сих пор в стране эксплуатируют свыше 1,5 миллиона машин с проблемными подушками, хотя все они попадают под отзывную кампанию.

Помимо упомянутых компаний, с Takata сотрудничали Mazda, Honda, Lexus, Chrysler, Isuzu, Ford, General Motors и Tesla — всего около двух десятков автомобильных брендов.

Попадал ли ваш автомобиль под бесплатные ремонтные кампании (отзывы)?

    Экономия жизни

    В сервисном центре компании «Автомир» нам рассказали, что некоторые автомобилисты действительно отказываются приезжать для устранения проблем. Часть из водителей ссылается на отсутствие времени. При этом заменить детали в подушках Takata на автомобилях Nissan можно всего за 2,5–3 часа. 

    В автомобильной группе «Авилон» называют похожие числа: 

    — К примеру, замена пиропатрона на Mitsubishi Pajero Sport занимает около часа, а на Mitsubishi Lancer IX процесс более трудоемкий — 2,5–3 часа, — сообщили в пресс-службе.

    Но сколько бы ни длилась работа — для владельца она будет полностью бесплатной. Замену подушки можно совместить с очередным ТО.

    И всё-таки владельцы предпочитают игнорировать призывы дилеров об отзыве автомобилей, хотя из-за такой экономии можно потерять гораздо больше. Например, подушки Takata стали причиной 24 смертей и травм у сотен людей по всему миру.

    Опасные для жизни подушки Takata стоят на миллионах автомобилей по всему миру

    Опасные для жизни подушки Takata стоят на миллионах автомобилей по всему миру

    Небольшой процент посещаемости связан не только с нежеланием или отсутствием времени у автовладельцев — они могут просто не знать о проводимой кампании. При наличии контактов дилеры связываются с владельцами проблемных автомобилей и приглашают их на сервис. Но иногда найти человека не получается, поскольку он мог поменять номер телефона, переехать и продать машину. Также нет возможности оповестить тех, кто купил автомобиль из другой страны и сам его растомаживал.

    Как проверить свой автомобиль

    У Росстандарта и на сайте Авто.ру есть сервисы, которые позволяют по VIN-коду автомобиля проверить, попадает ли он под какой-либо отзыв — необязательно связанный с подушками. Например, недавно Toyota объявила ремонт 82 641 своей машины (в том числе Lexus) из-за плохого уплотнителя форсунки. Он пропускает влагу, что может привести к короткому замыкаю и, в редких случаях, к возгоранию. По итогам 2019 года Росстандарт согласовал 139 отзывов на 650 тысяч автомобилей различных марок.

    Удостовериться в безопасности «железного коня» также можно через официального дилера либо на сайте производителя.

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    подушки безопасностиотзыв автомобилей
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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    3 фев 2020 в 14:39

    Почему люди не едут на замену?
    Да потому что у этих авто, все подушки безопасности давно своё уже отстреляли и там стоят заглушки.