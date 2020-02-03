Подушка опасности. Разбираемся, почему автомобилисты отказываются менять «скандальные» эйрбэги

За 2019 год Росстандарт отправил на бесплатный ремонт 650 тысяч автомобилей различных марок Фото: Олег Каргаполов

Более десяти лет назад разразился масштабный скандал, связанный с работой подушек безопасности японской фирмы Takata, которые при срабатывании порой убивали водителя или пассажира. Но эта старая история, а сейчас удивительно другое — по России продолжают ездить тысячи машин с опасными эйрбэгами, и автомобилисты не думают их менять. Мы разобрались, в чём причина такого упорства. В 2009 году выяснилось, что из-за неправильного состава газа в пиропатроне подушки могут стрелять слишком сильно, смертельно раня людей металлическими осколками. С тех пор все автопроизводители, использующие детали Takata, отозвали по всему миру десятки миллионов своих автомобилей, в том числе и в России.

Как ранее сообщал «Известиям» замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, за последние несколько лет из-за подушек Takata они согласовали отзывы для Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW на автомобили 2000–2014 годов выпуска. Но до сих пор в стране эксплуатируют свыше 1,5 миллиона машин с проблемными подушками, хотя все они попадают под отзывную кампанию. Помимо упомянутых компаний, с Takata сотрудничали Mazda, Honda, Lexus, Chrysler, Isuzu, Ford, General Motors и Tesla — всего около двух десятков автомобильных брендов.



Попадал ли ваш автомобиль под бесплатные ремонтные кампании (отзывы)?

Экономия жизни В сервисном центре компании «Автомир» нам рассказали, что некоторые автомобилисты действительно отказываются приезжать для устранения проблем. Часть из водителей ссылается на отсутствие времени. При этом заменить детали в подушках Takata на автомобилях Nissan можно всего за 2,5–3 часа.

В автомобильной группе «Авилон» называют похожие числа: — К примеру, замена пиропатрона на Mitsubishi Pajero Sport занимает около часа, а на Mitsubishi Lancer IX процесс более трудоемкий — 2,5–3 часа, — сообщили в пресс-службе.

Но сколько бы ни длилась работа — для владельца она будет полностью бесплатной. Замену подушки можно совместить с очередным ТО. И всё-таки владельцы предпочитают игнорировать призывы дилеров об отзыве автомобилей, хотя из-за такой экономии можно потерять гораздо больше. Например, подушки Takata стали причиной 24 смертей и травм у сотен людей по всему миру.

Опасные для жизни подушки Takata стоят на миллионах автомобилей по всему миру Фото: Pineapple fez / Wikimedia

Небольшой процент посещаемости связан не только с нежеланием или отсутствием времени у автовладельцев — они могут просто не знать о проводимой кампании. При наличии контактов дилеры связываются с владельцами проблемных автомобилей и приглашают их на сервис. Но иногда найти человека не получается, поскольку он мог поменять номер телефона, переехать и продать машину. Также нет возможности оповестить тех, кто купил автомобиль из другой страны и сам его растомаживал.

Как проверить свой автомобиль У Росстандарта и на сайте Авто.ру есть сервисы, которые позволяют по VIN-коду автомобиля проверить, попадает ли он под какой-либо отзыв — необязательно связанный с подушками. Например, недавно Toyota объявила ремонт 82 641 своей машины (в том числе Lexus) из-за плохого уплотнителя форсунки. Он пропускает влагу, что может привести к короткому замыкаю и, в редких случаях, к возгоранию. По итогам 2019 года Росстандарт согласовал 139 отзывов на 650 тысяч автомобилей различных марок.

