Мамская колонка: «Мы с вами морально устаревшие и детям с нами просто неинтересно»

Учителя жалуются, что дети читают все хуже, пишут все ужаснее, да и вообще не отличаются трудолюбием и усидчивостью Фото: Наталья Бурухина

И полетят в меня камни… Именно с такими мыслями я села писать эту колонку. Но сколько можно слушать и писать о том, что наши дети «не те» и «не эти», «плохо читают», «некрасиво пишут», «гиперактивные», «наглые», «пофигисты», «ничего не хотят», «слушают рэп»... Список недовольств можно продолжать и продолжать. Я и сама неоднократно сетовала то на одно, то на другое. А может, просто взять и окончательно признать — они ДРУГИЕ! И да, это не они будут подстраиваться под нас, а мы под них. Другого выхода нет. Понять и принять это нужно не только родителям, но и тем, кто создает школьные программы, и тем, кто работает в школах и вузах.



Не знаю как вы, но я часто слышу от окружающих о том, что учителя жалуются, что дети (с каждым новым набором первоклассников) читают все хуже, пишут все ужаснее, да и вообще не отличаются трудолюбием и усидчивостью.

А когда они становятся старше — начинаются другие проблемы: многие из подростков сейчас ставят в тупик своей дерзостью или равнодушием самых-самых прославленных педагогов. Авторитетов для них нет, есть только «Я» и «мои интересы».

Обычный конфликт поколений, скажете вы. Только боюсь, что это не конфликт — это революция. Наши дети радикально отличаются от нас, а мы все пытаемся их воспитывать по образцу наших родителей, сравнивать с собой в их возрасте. Да, мы читаем кучу умных книг по психологии, но они как-то плохо помогают. Неправда ли?

Вот именно поэтому надо взять и признать, то мы не сможем их не то что подстроить под себя, а даже немного «пообтесать». Это нам нужно меняться, а не им. Нет, я не говорю сейчас о том, что нужно поощрять в них равнодушие, склонность к манипуляции, жестокость и лень. Нет, речь не об этом. Речь о том, что давно пора искать новые методики преподавания и общения.



Вот зачем нам как родителям слушать от педагогов на собрании постоянные жалобы на плохое чтение младших школьников? Да, мы делаем выводы и стараемся их мотивировать. Но раз это не работает, почему нам не рассказывают, что новое внедрили учителя, чтобы решить этот вопрос? Почему не поменяли программу, список литературы (до боли знакомый каждой семье), возможно, есть уже и новые методики обучения чтению. Аналогично и с русским языком, и с математикой.

Как мне кажется, все дело в том, что просто всем лень! Да, просто лень, брать и радикально менять систему. Конечно, есть школы и учителя, которые бьются как рыба об лед. Но система, она ведь система! Большинству не хочется заморачиваться и внедрять что-то абсолютно новое, самим читать современную подростковую литературу, чтобы найти прекрасные жемчужины, осваивать сложные и даже непонятные методики преподавания, а потом еще и писать кучу отчетов. Гораздо проще просто жаловаться на собрании, чтобы уставшие родители пришли и «накрутили хвосты» своим чадам.



Я прекрасно понимаю, что это должно идти не от учителей и директоров, это должна быть инициатива высокопоставленных чиновников. Которые вот должны взять и осознать, что мало просто заваливать учителей бюрократической работой и утверждать порой просто ужасные учебники, которые не просто отстали от жизни, но и полны ошибок и искажений.

Кстати, не буду далеко ходить. Вот уже не первый раз любуюсь на это задание в учебнике литературного чтения.



Учебник для 3-го класса Фото: Ксения Нестерова

Мало того что качество репродукций здесь стремится к нулю (а ведь просят именно картины описать), так еще и иллюстрируют стих Александра Сергеевича Пушкина картиной Брейгеля (младшего). Только вот полотно это совсем не про веселое катание на коньках и зимние забавы, а о бренности человеческой жизни. Как вообще эта очень глубокая и символичная работа художника попала в учебник 3-го класса! Кто все это читает, редактирует и одобряет? Зачем на технологии и трудах дети (а часто родители вместо детей, так как за урок это сделать нереально) должны клеить какие-то картины из соломы, вязать крючком, проектировать какие-то башни и банальные табуретки и фартуки? Может, с нами в 80-е и 90-е это еще прокатывало, но сейчас… Да это полный бред! Кому это интересно? Научите их просто пуговицы пришивать, готовить самые простые блюда (причем и девочек, и мальчиков), да много чему простому и нужно в их жизни. Или уж если вы хотите творчества, то пусть это будет интересное им творчество! Интересные сюжеты и поделки. Все ведь знают, что многим детям нравится рисовать по инструкции из интернета, но на ИЗО — бесконечная хохлома да гжель. Нет, вы правда любили все это рисовать сами в возрасте 9–15 лет? Прямо фанатели?



Ах да, чуть не забыла! По физре, музыке, изо и технологии в школе просто не должно быть оценок! Именно они отбивают у детей все желание творить. Так как какая-то тетя или дядя, которые по 40 лет прыгают через козла или рисуют городецкого коня, ставят «3» или «4», а иногда и «2» за детское творчество. А что если ребенок лучше не может? А что если для него это шедевр? Об оценках по музыке вообще молчу. Одаренные дети ходят заниматься в художку или музыкалку, а в школе ребята должны наслаждаться этими уроками, а не считать их обузой и обязаловкой. Да возьмите и свозите их хоть раз в музей вместо урока по скучнейшему учебнику. Вы даже не представляете, как это удивит детей! Да, картины понравятся не всем, я не строю иллюзий. Но, возможно, многие из них вообще впервые окажутся в музее — дайте им шанс увидеть что-то прекрасное.

И ведь даже такие небольшие перемены в школьной жизни способны сделать порой больше, чем все наши попытки убедить, заставить и наказать. А ведь если сесть и грамотно все продумать, да по всем предметам и без давления издателей учебников, которые лоббируют свои финансовые интересы, можно начать двигаться к «свету в конце тоннеля».

Так что, дорогие наши чиновники, очнитесь, услышьте детей и родителей. Не дети «не те», а мы и вы «морально устаревшие». Им с нами просто неинтересно. Вот и направляют они свою энергию на всякую чушь, а потом привыкают в этой чуши жить.



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